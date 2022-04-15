Коворкинги «Рабочая станция» рассказали о «внутреннем конфликте», из-за которого пропал контроль над двумя точками Статьи редакции
Компания начала проверку, чтобы собрать доказательства «возможного рейдерского захвата».
«Рабочая станция» предупредила клиентов, что больше не контролирует работу станций «Балчуг» и Black в Москве. Компания объяснила это «внутренним корпоративным конфликтом». Часть письма опубликовал Telegram-канал The Edinorog.
Компания предупредила, что отключит площадки от использования всех внутренних ресурсов компании, но не пояснила, отразится ли это на клиентах, оплативших аренду на месяц или три месяца.
«Рабочая станция» проводит внутреннюю проверку, чтобы передать в полицию доказательства возможного рейдерского захвата.
«Рабочую станцию» основал в 2012 году Михаил Кузнецов. В Москве под этим брендом работают пять коворкингов, в Оренбурге — один.
У коворкингов уже был конфликт между совладельцами. В 2016 году в сеть вложился Сергей Румянцев, владелец сети кофеен One Price Coffee. Через год он не получил дивидендов, решил выйти из проекта и продал 15% обратно владельцам за 26 млн рублей, писал «Ъ».
Компания не смогла выплатить деньги, суд перевёл долг в обязательство с выплатой 15,1 млн рублей процентов. Румянцев после решения суда снова не получил деньги в срок и обратился в суд с заявлением о банкротстве юрлица сети ООО «Новые решения». Оно тоже подало заявление о банкротстве в 2020 году из-за «признаков финансовой несостоятельности компании» — из-за пандемии выручка коворкингов упала в десятки раз. При этом «Новые технологии» управляли только коворкингом Plaza на «Дмитровской», остальные работали по франшизе.
По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Новое решение» — действующее предприятие. Последние финансовые показатели — за 2018 год: выручка — 127,8 млн рублей, чистый убыток — 59,8 млн рублей.
На момент публикации представители «Рабочей станции», основатель сети и инвестор не ответили на вопросы vc.ru о конфликте.
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Всё как обычно: вчетвером откроют 3 ларька, и потом обвиняют друг друга, пафосно называя это «корпоративным конфликтом».
Нерабочая станция
Предлагаю создать петицию и переименовать её)
Хорошо хоть кошки остались рабочими
90-е вернулись. Время пошло вспять.
Это не 90-е. Это бизнес как он есть. Чел вложился, бизнес видимо просел из-за пандемии и он решил застолбить за собой часть активов (тут да схема чисто "по-русски").
Учредителю без доступа к операционному управлению тяжело понять что с бизнесом происходить, намеренное занижение прибыли сделать довольно просто или показать убыток.
" Чел вложился, бизнес видимо просел из-за пандемии и он решил застолбить за собой часть активов (тут да схема чисто "по-русски")."
Надо вычитывать договор.
Вполне нормально, что человек через суд пытается вернуть свое.
При чем здесь чисто "по-русски?".
«Рабочая станция» предупредила клиентов, что больше не контролирует работу станций «Балчуг» и Black в Москве.
Суды так не работают, так работают заинтересованые люди.
вполне. получил судебный приказ . пришел повесил замок.
например , это может быть просто переговорной позицией .
создал условия в которых продолжать динамить и оттягивать стало накладно для себя.
Брат юриспруденция по другому работает. Если бизнес не может закрыть сделку с учредителем, бизнес объявляют банкротом, назначается арбитражный управляющий и по сути бизнес опечатывается и распродаются активы для покрытия всех обязательств (учредители, кредиты, поставщики, клиенты).
А ваше пришёл повесил замок, это как раз рейдерский захват части бизнеса.
Брат если вовремя не повесить замок, останется заблеваный офис , три пустых ящика из под смирновки и ОООшка с 10 000 уставного капитала.
Т.е. это в рамках суда и правового поля, а не "по-русски"? Вы смешиваете несмешиваемое.
человек получил судебное решение - долг признали и обязали. от момента как он его получил до момента как "опечатают" может пройти несколько недель.
Что ему делать?
Спецоперация по дековоркизации и деуважаемопартнеризации
Только что оттуда. Всё работает, кроме интернета. На всякий случай вещи из локера забрал. Надеюсь, все ок будет, место хорошее.
А что там вообще должно работать кроме интернета? Электричество и вода из крана? Воздух из окна?
ну там нужны ещё как минимум стол и стулья! А, ну и розетки)))
Коворкинг. Смузи. Барбершоп.
Кончилось это время. Кому то увы, кому то ура.
Коворкинг для многих - необходимость.
Например, для тех, кто не может дома нормально работать (дети / соседи мешают, etc.)
Библиотека подходит для спокойной тихой работы, а где сидеть в телеконференции, в ТЦ?
Вы поймите. Я то не против.
Вообще коворкинги (простые и дешёвые) могут оказаться востребованными для тех компаний, которым офис нынче не по карману, а удалёнка непривычна или не вписывается в бизнес-процессы.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
МИРУ МИР МИРУ МИР!!!
СПАСИ БОЖЕ МОЙ МИР! МИР МИРУ МИРУ МИР МИРУ МИР!!! 🐥🐥🐥🐥
У нас тут переселецы с Одноклассников.
Попробуйте поставить минус, говорят, на обитателей одноклассников единица действует, как осиновый кол - на вампиров.
поставил, жду.
Я слышал какой-то крик...
Давно облизываюсь на этот коворкинг, но смотрю на цену в 1200 в день и возвращаюсь обратно за кухонный стол творить )
Все что связано с арендой и недвигой вцелом это такое болото поганое ,не лезьте туда ни в коем случае
Бизнес возвращается в 90-ые?
Какие 90е в комментариях под каждым постом?
Ничего нового - ну не поделили, кто-то выключил свет, кто-то газ, кто-то бабки вернуть захотел.
Там давно видны симптомы чего-то странного: https://www.facebook.com/matkuk/posts/10222634506005329