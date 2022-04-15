Компания начала проверку, чтобы собрать доказательства «возможного рейдерского захвата».

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«Рабочая станция» предупредила клиентов, что больше не контролирует работу станций «Балчуг» и Black в Москве. Компания объяснила это «внутренним корпоративным конфликтом». Часть письма опубликовал Telegram-канал The Edinorog.

Коворкинг «Рабочая станция Балчуг»

Компания предупредила, что отключит площадки от использования всех внутренних ресурсов компании, но не пояснила, отразится ли это на клиентах, оплативших аренду на месяц или три месяца.

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«Рабочая станция» проводит внутреннюю проверку, чтобы передать в полицию доказательства возможного рейдерского захвата.

Полный текст письма клиентам «Рабочей станции»

«Рабочую станцию» основал в 2012 году Михаил Кузнецов. В Москве под этим брендом работают пять коворкингов, в Оренбурге — один.

У коворкингов уже был конфликт между совладельцами. В 2016 году в сеть вложился Сергей Румянцев, владелец сети кофеен One Price Coffee. Через год он не получил дивидендов, решил выйти из проекта и продал 15% обратно владельцам за 26 млн рублей, писал «Ъ».

Компания не смогла выплатить деньги, суд перевёл долг в обязательство с выплатой 15,1 млн рублей процентов. Румянцев после решения суда снова не получил деньги в срок и обратился в суд с заявлением о банкротстве юрлица сети ООО «Новые решения». Оно тоже подало заявление о банкротстве в 2020 году из-за «признаков финансовой несостоятельности компании» — из-за пандемии выручка коворкингов упала в десятки раз. При этом «Новые технологии» управляли только коворкингом Plaza на «Дмитровской», остальные работали по франшизе.

По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Новое решение» — действующее предприятие. Последние финансовые показатели — за 2018 год: выручка — 127,8 млн рублей, чистый убыток — 59,8 млн рублей.