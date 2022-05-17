Компания построила здание за пять лет.

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Google открыл для сотрудников кампус Bay View в Сан-Франциско. Компания впервые полностью сама разработала проект, дизайн пространства и построила здание.

На основе опроса сотрудников о самом удобном рабочем месте, Google совместила на одном уровне пространства для командной и индивидуальной работы.

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С каждого рабочего места есть вид на улицу, на окнах — автоматические шторы, которые открываются и закрываются в зависимости от погоды и времени суток. Внутри здания работают две кухни и семь кафе. Там не применяется газ, только электричество.

Солнечные батареи на крыше здания и ветряные станции будут обеспечивать здание электричеством 90% времени. Все потребности в непитьевой воде удовлетворяются за счёт жидкости, генерируемой в кампусе или около него. Пруды собирают дождевую воду круглый год, сточные воды проходят через систему очистки для смыва в туалетах и полива растений.