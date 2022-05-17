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Маша Цепелева

Google впервые сам построил кампус: сделал крышу из солнечных батарей и систему повторного использования воды Статьи редакции

Компания построила здание за пять лет.

319 просмотров

Google открыл для сотрудников кампус Bay View в Сан-Франциско. Компания впервые полностью сама разработала проект, дизайн пространства и построила здание.

На основе опроса сотрудников о самом удобном рабочем месте, Google совместила на одном уровне пространства для командной и индивидуальной работы.

С каждого рабочего места есть вид на улицу, на окнах — автоматические шторы, которые открываются и закрываются в зависимости от погоды и времени суток. Внутри здания работают две кухни и семь кафе. Там не применяется газ, только электричество.

Солнечные батареи на крыше здания и ветряные станции будут обеспечивать здание электричеством 90% времени. Все потребности в непитьевой воде удовлетворяются за счёт жидкости, генерируемой в кампусе или около него. Пруды собирают дождевую воду круглый год, сточные воды проходят через систему очистки для смыва в туалетах и полива растений.

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Система вентиляции использует 100% наружного воздуха (по данным компании, обычные системы — около 20–30%). Для строительства и отделки использовались материалы без токсичных веществ. Кампус нагревается и охлаждается за счёт геотермальных свай.

#google #строительство

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8 комментариев
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Game Topia

Что-то не впечатляет.

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Анатолий Сокорев

Ну такое....

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Илья Попов

Это же фантастика, о которой мы все мечтали. Супер!!!

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eugene

икея в аэропорту

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Вадим Д.

Крутые технологии, на данный момент, пожалуй, максимально современно, бережливо и экономично.
Да и с эстетической точки зрения не так уж и плохо выглядит, футуристичный палаточный городок, скорее, но это задачами, решаемыми самим зданием, объясняется.

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Max A. Alexejev

Как-то маловато male employees на фото

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Цкуро Бесцветный

Они все на удаленке, в офисе сплошь PM и HR-ы )))

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Цкуро Бесцветный

Выгляди как выставочный комплекс за несколько дней до начала выставки. Все хаотично набросано кое-как.

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