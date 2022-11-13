Издание dev.by поговорило с разработчиками о нестандартных графиках — например, как работать с вечера по 12 часов или перенести начало дня на 6 утра.

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«В 6:00 работаешь продуктивнее»

Позиция: фронтенд-разработчик

Я начинаю работу в 6:00 утра. Встаю в 5:10, завтракаю — и начинаю: работа же удалённая, ехать в офис не надо. А в 15:00 уже свободна. Но, конечно, если нужно что-то срочно доделать, то задерживаюсь и работаю чуть больше.

В команде к этому относятся нормально. У нас пять человек начинают примерно в это же время и даже раньше, в том числе и тимлид. В 6 утра работаешь даже продуктивнее, чем когда-либо. Когда я только пришла в компанию, начинала в 9:00, а потом посмотрела, что коллеги раньше приступают к работе и раньше заканчивают, и стала делать так же.

Ещё два человека у нас в команде работают по другому графику, но проблемы в этом нет — мы нормально с ними стыкуемся, проводим митинги.

После 15:00–16:00 у меня время на самообучение, английский, прогулки и встречи с друзьями, я также провожу его с семьёй и посвящаю своему хобби. Ложусь в идеале в 22:00, но так не всегда получается.

«Помогаю жене в декрете, иногда работаю с 12:00»

Позиция: senior фронтенд-разработчик

У меня не совсем стандартный график: я помогаю жене в декрете с ребёнком, поэтому либо работаю с 12:00, либо с утра и до 12 — а потом уже вечером с 18 часов.

За счёт такого разбития мы всё успеваем: если ребёнка нужно к врачу сводить или ещё куда, то стараемся сделать это утром — а потом я весь день и вечером работаю. А если я начинаю с утра, то в середине дня выделяю большой промежуток, чтобы позаниматься с малышом, сводить его куда-нибудь — ну и вечером я дорабатываю нужное время.

В компании к моему графику относятся нормально. Он даже мне в плюс, потому что я работаю на американском проекте — и вечером пересекаюсь с американской командой.

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Но в целом в таком ритме жить тяжело: времени на себя и личные дела катастрофически мало. Надеюсь, когда ребёнок станет постарше, нам будет проще.

«Перенёс начало дня с 12:00 на 6:00, чтобы успевать на созвоны»

Позиция: бэкенд-разработчик на PHP

В прошлом году жил на Тенерифе, разница с минским офисом у меня была три часа. Поэтому я начинал работать в 6:00 утра и трудился с перерывами, уделяя время семье и ребёнку. Заканчивал примерно в 17:00.

График был таким:

подъём примерно в 5:30 утра;

в 6:00 утра садился за работу, просматривал текущие таски на день;

в 6:15 у нас всегда был митинг;

с 9:00 до 10:00 было запланировано время с семьей: мы завтракали, я помогал жене с ребёнком. А дальше — опять работать;

в обед я мог часа на два отлучиться, пару раз даже получалось спуститься в бассейн с ребёнком;

с 14:00 до 17:00 дорабатывал.

К такому графику быстро приноровился, тем более, что сам его сформировал таким образом и был всем доволен. В компании у нас главное правило — отрабатывать ± 40 часов в неделю и коммуницировать с коллегами, чтобы не подвисали задачи. В принципе, руководство готово было к тому, чтобы я подключался в 12:00 по Минску, но мне было сложнее, так как в таком случае я пропускал утренние 15-минутные созвоны с планированием на день. Ну и в целом комфортней работать в одном режиме со всей командой.

Из минусов: временами было тяжело подниматься рано и работать в темноте, потому что светать начинало ближе к 8:00.

Из плюсов отмечу, что на Тенерифе день длинный, всегда 10-12 часов, вечером после работы можно было сходить к океану поужинать.

«Не на удалёнке было сложнее: приходилось дремать в машине»

Позиция: тех/тим лид

У меня в середине дня всегда запланирован «митинг» с самим собой: я обедаю, а потом минут 30-40 сплю либо пытаюсь уснуть. Короткий сон позволяет получить второе «утро» в рабочем дне и значительно снизить стресс.

Бывают ситуации, когда в течение дня работать-то совсем и не хочется, и тогда я отдыхаю. Часть задач я осознанно переношу на воскресное утро либо на послеобеденный период (моё второе «утро»). Это позволяет эффективно закрывать задачи на разработку, требующие концентрации и максимального внимания без отвлечений/митингов.

Моя команда в курсе, что я практикую такую историю, так что проблем у нас не возникает. Всё то же самое было и раньше — когда я работал в офисе, а не на удалёнке, — но было сложнее: приходилось спускаться на стоянку и дремать в машине.

«Рабочий день начинался в 17.00, заканчивался в 4:00–5:00»

Позиция: Project Manager

Работал над проектом по доработке CRM-системы частной клиники на севере Канады. Часовая разница — минус 8 часов от Минска, у нас 18:00, а там второй завтрак, который начинается в 10:00.

Заказчик работал по 12 часов каждый день, каждый чих с ним согласовывался — был такой пункт в контракте. Проект был мне интересен, и я перестроился под заказчика, но пришлось отказаться от остальных. Состав команды трижды меняли за два года.

Итак, мой рабочий день начинался в 17.00, а заканчивался в 4:00–5:00. Для разработчиков дейли был в конце дня — на следующий день, на ревью, ретро и на планировании уже приходилось терпеть, чтобы не уснуть. А я, аналитики и сервис страдали больше. Но зато проект был очень интересным, мы подружились с заказчиком, а один участник команды даже уехал жить в Канаду на третьей четверти проекта.

Расписание было таким: четырёхдневная рабочая неделя, а остальные три дня я проводил в режиме проверки почты, пометок urgent с вытекающими и проведением дейли. Ложился спать в 3:00–5:00, вставал в 14:00–15.00, и до 18.00 у меня было свободное время, которое мог потратить на себя и подругу.

Моя девушка сразу вошла в моё положение, у неё был уже непродолжительный опыт работы с Китаем, тоже ночью (не айтишка). От проекта были одни плюшки — язык подтягивал, набирался опыта в удалёнке, учился работать с первым зарубежным заказчиком, понимать, как ведётся медицинская, юридическая, финансовая документация, да и зарплата была выше рынка. В общем, остался доволен.

Но для некоторых это была другая история: те, у кого были дети или не такие лояльные семьи, нередко уходили с проекта. Переформатировать график жизни под проект оказалось не сложно, а вот отвыкать от него спустя два года пришлось пару месяцев.

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