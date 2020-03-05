Форум должен был пройти в Санкт-Петербурге 3-4 июня 2020 года.

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Ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) отменили из-за вспышки нового коронавируса Covid-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Андрей Белоусова.

Оргкомитет решил отменить форум из-за чрезвычайной ситуации международного значения, объявленной Всемирной организацией здравоохранения, а также из-за распространения коронавируса в странах-участниках форума, объяснил Белоусов.

«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», — сказал Белоусов.