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Форум должен был пройти в Санкт-Петербурге 3-4 июня 2020 года.
Ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) отменили из-за вспышки нового коронавируса Covid-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Андрей Белоусова.
Оргкомитет решил отменить форум из-за чрезвычайной ситуации международного значения, объявленной Всемирной организацией здравоохранения, а также из-за распространения коронавируса в странах-участниках форума, объяснил Белоусов.
«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», — сказал Белоусов.
ПМЭФ должен был пройти в Санкт-Петербурге 3-4 июня 2020 года. 26 февраля 2020 года вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что перенос ПМЭФ «пока не обсуждался».
буквально вчера он был Covid-2019, а сегодня уже эволюционировал в Covid-2020?
COVID-2020? Кружка медная, мы ещё от Covid-19 не отошли (а кто-то ещё не отъехал)
Ну вот, придётся олигархам с умным видом и чувством собственной значимости бухать в другом месте... На самом деле хорошая новость, ибо петербуржцам из-за экономического форума всегда много неудобств: каждый хрен с форума со своей мигалкой катит и весь город стоит.
Короновирус - главная тема 2020.
Короче, пацаны, я отменяю свою днюху по причине короновируса.
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