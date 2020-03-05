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Лиана Липанова
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ПМЭФ-2020 отменили из-за вспышки коронавируса Материал редакции

Форум должен был пройти в Санкт-Петербурге 3-4 июня 2020 года.

11 комментариев
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Ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) отменили из-за вспышки нового коронавируса Covid-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Андрей Белоусова.

Оргкомитет решил отменить форум из-за чрезвычайной ситуации международного значения, объявленной Всемирной организацией здравоохранения, а также из-за распространения коронавируса в странах-участниках форума, объяснил Белоусов.

«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», — сказал Белоусов.

ПМЭФ должен был пройти в Санкт-Петербурге 3-4 июня 2020 года. 26 февраля 2020 года вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что перенос ПМЭФ «пока не обсуждался».

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11 комментариев
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Andre Macareno

5

Да просто Тиньков не смог приехать

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Павел Андрейчук

2

буквально вчера он был Covid-2019, а сегодня уже эволюционировал в Covid-2020?

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Arthur Niazyan

Павел
0

даже просто COVID-19

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Олег Эрендженов

Павел
0

Мутировал.

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Лиана Липанова

Павел
0

Спасибо, поправила. Торопилась)

Ответить

Nik Romanov

0

Да сейчас все из-за него и вопреки будет происходить...

Ответить

Саша Гончар

0

COVID-2020? Кружка медная, мы ещё от Covid-19 не отошли (а кто-то ещё не отъехал)

Ответить

Евгений Мартынов

Саша
0

В секунду изменили статью)

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Олег Эрендженов

0

Похоже последствия у этой вирусо-дряни будут серьёзные.

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Konstantin_Andreevich

0

Ну вот, придётся олигархам с умным видом и чувством собственной значимости бухать в другом месте... На самом деле хорошая новость, ибо петербуржцам из-за экономического форума всегда много неудобств: каждый хрен с форума со своей мигалкой катит и весь город стоит.

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new_comment

0

Короновирус - главная тема 2020.
Короче, пацаны, я отменяю свою днюху по причине короновируса.

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