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Лиана Липанова
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Организатор арт-вечеринок с вином Painty создал онлайн-формат мероприятий на фоне массового карантина из-за Covid-19 Материал редакции

Стартап проведёт вечеринку как онлайн-шоу, а наборы для рисования доставит в офис или лично каждому сотруднику.

3 комментария
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Стартап Painty, который проводит арт-вечеринки с вином в Москве и Санкт-Петербурге, переводит корпоративные мероприятия в онлайн-формат на фоне массового карантина из-за вспышки коронавируса Covid-2019, рассказал основатель компании Дмитрий Анисимов на своей странице в Facebook.

Painty будет проводить свои вечеринки по видеосвязи через «качественный видеошлюз», пишет Анисимов. При желании на съёмку онлайн-шоу можно будет пригласить одного или двух сотрудников компании-заказчика, вести её будет художник-ведущий.

Компания собрала специальные наборы со всем необходимым для вечеринки и планирует доставлять их в офис или напрямую каждому сотруднику. Участвовать в мероприятии могут до 1000 человек.

Стоить онлайн-вечеринка будет так же, как и обычное мероприятие. При этом арендовать помещение и покупать еду не нужно, добавил Анисимов.

#новость #painty

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3 комментария
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Roman Chistyakov

0

О! Бухать по скайпу подвезли)

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Елена Алфеева

0

"Painty будет проводить свои вечеринки по видеосвязи через «качественный видеошлюз», пишет Анисимов. При желании на съёмку онлайн-шоу можно будет пригласить одного или двух сотрудников компании-заказчика, вести её будет художник-ведущий." - пока не могу решить, к чему больше это относится - к способу заработать или вариант - как развлечься, НО мне эта идея нравится, однозначно!

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adisplay видео для YouTube и

0

Интересно посмотреть что из этого выйдет) так можно будет канал на ютубчике открыть "Третьим будешь?" и по пятницам выходить в эфир из бара )))

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