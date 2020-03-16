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Согласно предложению, запрет будет действовать 30 дней.
Еврокомиссия предложила главам государств Евросоюза ввести временный запрет на поездки на свою территорию для иностранцев во всех случаях, кроме неотложных. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, пишет Reuters.
Согласно предложению, запрет будет действовать в течение 30 дней и может быть продлён при необходимости. Под ограничения не попадут иностранцы, постоянно проживающие на территории Евросоюза, члены семей граждан ЕС, а также дипломаты и медицинские работники.
С 16 марта Россия частично прекратила полёты в страны Евросоюза, а также Швейцарию и Норвегию на фоне распространения коронавируса Covid-2019. Также авиасообщение приостановлено с Китаем, Ираном, Южной Кореей. Помимо этого, Россия ограничила передвижение на 12 сухопутных границах.
СМИ четко раскачала... Раньше журналисты бились за правду. Теперь же они как собаки гавкают и наводят страх на людей..
Зашел в супермаркет... народ скупает гречку. Спросил - зачем вам столько? Ответили - вон новости посмотри, все поймёшь... СМИ трубит про вирус, но молчит что ни в одной аптеке, ты хер купишь защитную маску...
Евросоюз введет запрет на поездки на свою территорию для иностранцев
Хех, т.е. британцы теперь могут ездить разве что только в Албанию, Сербию, Швейцарию и страны Африки, Азии.
Это больше похоже на войну чем на борьбу с простудой. Средний возраст умерших от ковид 81 год. Да, это ужасно, но от гриппа умирает до 650 тыс человек в мире в Год. Тут явно дело в другом...
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