Согласно предложению, запрет будет действовать 30 дней.

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Еврокомиссия предложила главам государств Евросоюза ввести временный запрет на поездки на свою территорию для иностранцев во всех случаях, кроме неотложных. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, пишет Reuters.

Согласно предложению, запрет будет действовать в течение 30 дней и может быть продлён при необходимости. Под ограничения не попадут иностранцы, постоянно проживающие на территории Евросоюза, члены семей граждан ЕС, а также дипломаты и медицинские работники.