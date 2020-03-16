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Татьяна Боброва
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Еврокомиссия предложила временно запретить все поездки на территорию Евросоюза Материал редакции

Согласно предложению, запрет будет действовать 30 дней.

7 комментариев
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Еврокомиссия предложила главам государств Евросоюза ввести временный запрет на поездки на свою территорию для иностранцев во всех случаях, кроме неотложных. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, пишет Reuters.

Согласно предложению, запрет будет действовать в течение 30 дней и может быть продлён при необходимости. Под ограничения не попадут иностранцы, постоянно проживающие на территории Евросоюза, члены семей граждан ЕС, а также дипломаты и медицинские работники.

С 16 марта Россия частично прекратила полёты в страны Евросоюза, а также Швейцарию и Норвегию на фоне распространения коронавируса Covid-2019. Также авиасообщение приостановлено с Китаем, Ираном, Южной Кореей. Помимо этого, Россия ограничила передвижение на 12 сухопутных границах.

#новость #евросоюз #коронавирус

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Когда запрет вступит в силу и сколько он продлится, не уточняется.
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7 комментариев
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Артем Павлючук

2

СМИ четко раскачала... Раньше журналисты бились за правду. Теперь же они как собаки гавкают и наводят страх на людей..

Зашел в супермаркет... народ скупает гречку. Спросил - зачем вам столько? Ответили - вон новости посмотри, все поймёшь... СМИ трубит про вирус, но молчит что ни в одной аптеке, ты хер купишь защитную маску... 

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Андрей Родионов

Артем
0

А зачем вам нужна защитная маска?

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Инокентий Смирнов

Артем
0

Да, с ума сходят со скоростью света,  будто война завтра. 

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Dmitry Ilyin

1

Евросоюз введет запрет на поездки на свою территорию для иностранцев

Хех, т.е. британцы теперь могут ездить разве что только в Албанию, Сербию, Швейцарию и страны Африки, Азии. 

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Инокентий Смирнов

1

Переживём 

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Ivan Zamorev

0

Это больше похоже на войну чем на борьбу с простудой. Средний возраст умерших от ковид 81 год. Да, это ужасно, но от гриппа умирает до 650 тыс человек в мире в Год. Тут явно дело в другом...

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Инокентий Смирнов

Ivan
0

Кто-то шутил что это помощь фонду 

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