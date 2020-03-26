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Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закрыть парикмахерские и другой бизнес, связанный с оказанием услуг, при которых требуется личное присутствие человека, за исключением медцентров, транспорта, банков и некоторых других.
Будет приостановлена работа ресторанов, баров, кафе, столовых и других заведений общепита, а также магазинов одежды и другой розницы. Исключение сделают для продуктовых магазинов, аптек, медцентров. Работать смогут и курьерские службы.
Такое же распоряжение подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Санкт-Петербург также ограничит с 28 марта по 5 апреля работу общепита, кроме столовых на предприятиях. Рестораны и кафе смогут работать только на доставку. Магазины должны будут быть закрыты, исключение — продуктовый ритейл, магазины с товарами первой необходимости, аптеки и заправки.
Ограничения вводятся и для сферы услуг: разрешена работа компаний, которые оказывают услуги дистанционно или с помощью курьеров. Исключение сделают для медцентров, компаний, которые оказывают услуги по уходу за пожилыми людьми, услуги связи, банков, транспорта, гостиниц и компаний из сферы ЖКХ.
В Ленинградской области с 28 марта разрешают работать только аптекам, продуктовым магазинам и магазинам стройхозтоваров.
С 26 марта по решению главного санитарного врача региона прекращена работа всех объектов развлечений, физкультуры и спорта, кинотеатров, детских центров, кафе в торговых центрах и проведение экскурсий. Временно закрыты магазины беспошлинной торговли на российско-абхазской границе.
Власти Крыма предлагают закрыть до 5 апреля в торговых центрах все магазины, кроме продуктовых. В Севастополе до 12 апреля запрещены массовые мероприятия, должны быть закрыты ночные клубы, бассейны и фитнес-центры, а также выставки и развлекательные мероприятия с количеством участников более 30.
Так вирус никуда после 5 апреля не денется. Чиновники просто в дополнение к переполненным больницам добавят ещё и экономический кризис: банкротства, увольнения, выселения и бомжей. 🤦♂️
А вы бы, кстати; что делали в подобной ситуации?
Старики должны сами самоизолироваться. Родственники пусть носят им еду и оставляют за дверью. Если старикам нужен уход - надо купить перчатки, маску с респиратором и переодеваться прям в подъезде. Вот и всё.
Единственное толковое что могло бы сделать государство - это доставлять еду для одиноких стариков чтобы они не выходили из дома.
Вы наверное на другой планете живете. В аптеках нет масок ни по 5 ни по 36 рублей, десятки швейных фабрик усиленно шьют сейчас марлевые повязки, но их пока нет в аптеках, а ещё там нет костюмов инд. защиты по 2000 рублей, полнолицевых респираторов 3m по 4500 рублей тоже там нет.
Ну и к пенсионеров нет денег на все это удовольствие. А вы говорите «они должны». Это мы должны, а они уже свой долг отдали подняв нас.
Под "самоизоляцией" я имел ввиду сидеть дома, а не покупать костюм химзащиты. Респиратор и перчатки нужны тем кто за своими стариками ухаживает - чтобы их не заразить.
Неделя это мало, нужно минимум две, но не за счет падающего бизнеса, а либо за счет стабфонда, либо за счет будущих праздников, типа майских и новогодних, но для этого царь с яйцами нужен.
Уверен, что спасённые жизни, аукнутся разгулом криминала, суицидами и домашним насилием. Норм, отличный план.
И шо ви таки пгедлагаете? Умереть в муках от пневмонии? Отлично!
за те деньги что потеряет российская экономика, можно было бы всех стариков закрыть в пятизвездочных отелях и то меньше было бы растрат
Здоровье дороже бизнеса! Я не понимаю людей, которые кричат "всё пропало!". Мы все сдохнем, смиритесь уже, вирус не остановить. Так лучше провести последние недели дома с семьёй, чем фигачить на денежные знаки
Я просто оставлю это здесь
https://youtu.be/jsTiBtEtc-0
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