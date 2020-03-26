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Татьяна Боброва
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Список: какие дополнительные ограничения для бизнеса вводят власти регионов на «каникулы» с 30 марта по 5 апреля Материал редакции

Материал обновляется.

14 комментариев
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Москва и Московская область

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закрыть парикмахерские и другой бизнес, связанный с оказанием услуг, при которых требуется личное присутствие человека, за исключением медцентров, транспорта, банков и некоторых других.

Будет приостановлена работа ресторанов, баров, кафе, столовых и других заведений общепита, а также магазинов одежды и другой розницы. Исключение сделают для продуктовых магазинов, аптек, медцентров. Работать смогут и курьерские службы.

Такое же распоряжение подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Санкт-Петербург и Ленобласть

Санкт-Петербург также ограничит с 28 марта по 5 апреля работу общепита, кроме столовых на предприятиях. Рестораны и кафе смогут работать только на доставку. Магазины должны будут быть закрыты, исключение — продуктовый ритейл, магазины с товарами первой необходимости, аптеки и заправки.

Ограничения вводятся и для сферы услуг: разрешена работа компаний, которые оказывают услуги дистанционно или с помощью курьеров. Исключение сделают для медцентров, компаний, которые оказывают услуги по уходу за пожилыми людьми, услуги связи, банков, транспорта, гостиниц и компаний из сферы ЖКХ.

В Ленинградской области с 28 марта разрешают работать только аптекам, продуктовым магазинам и магазинам стройхозтоваров.

Краснодарский край

С 26 марта по решению главного санитарного врача региона прекращена работа всех объектов развлечений, физкультуры и спорта, кинотеатров, детских центров, кафе в торговых центрах и проведение экскурсий. Временно закрыты магазины беспошлинной торговли на российско-абхазской границе.

Крым

Власти Крыма предлагают закрыть до 5 апреля в торговых центрах все магазины, кроме продуктовых. В Севастополе до 12 апреля запрещены массовые мероприятия, должны быть закрыты ночные клубы, бассейны и фитнес-центры, а также выставки и развлекательные мероприятия с количеством участников более 30.

#новость #коронавирус

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Мэр Москвы распорядился закрыть парикмахерские, магазины одежды и другую розницу с 28 марта по 5 апреля
Исключение сделают для продуктовых магазинов, аптек и медицинских центров, а также курьерской доставки.
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14 комментариев
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Valera Rybakoff

2

Так вирус никуда после 5 апреля не денется. Чиновники просто в дополнение к переполненным больницам добавят ещё и экономический кризис: банкротства, увольнения, выселения и бомжей. 🤦‍♂️

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Yuriy Myshinskiy

Valera
0

А вы бы, кстати; что делали в подобной ситуации?

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Valera Rybakoff

Yuriy
3

Старики должны сами самоизолироваться. Родственники пусть носят им еду и оставляют за дверью. Если старикам нужен уход - надо купить перчатки, маску с респиратором и переодеваться прям в подъезде. Вот и всё.

Единственное толковое что могло бы сделать государство - это доставлять еду для одиноких стариков чтобы они не выходили из дома.

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Yuriy Myshinskiy

Valera
1

Вы наверное на другой планете живете. В аптеках нет масок ни по 5 ни по 36 рублей, десятки швейных фабрик усиленно шьют сейчас марлевые повязки, но их пока нет в аптеках, а ещё там нет костюмов инд. защиты по 2000 рублей, полнолицевых респираторов 3m по 4500 рублей тоже там нет.

Ну и к пенсионеров нет денег на все это удовольствие. А вы говорите «они должны». Это мы должны, а они уже свой долг отдали подняв нас.

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Valera Rybakoff

Yuriy
0

Под "самоизоляцией" я имел ввиду сидеть дома, а не покупать костюм химзащиты. Респиратор и перчатки нужны тем кто за своими стариками ухаживает - чтобы их не заразить.

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Yuriy Myshinskiy

Valera
0

За еду и изоляцию согласен, но это легко только в теории.

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Yuriy Myshinskiy

Valera
0

Да нет, продлять будут просто. Хорошо бы уложиться в апрель.

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Денис Демидов

Valera
0

Неделя это мало, нужно минимум две, но не за счет падающего бизнеса, а либо за счет стабфонда, либо за счет будущих праздников, типа майских и новогодних, но для этого царь с яйцами нужен.

Ответить

Станислав Назаров

1

Уверен, что спасённые жизни, аукнутся разгулом криминала, суицидами и домашним насилием. Норм, отличный план.

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Антон

Станислав
0

аукнется разладом в семьях, потерями доходов и суицидами.

Ответить

Anton Bocharov

Станислав
0

И шо ви таки пгедлагаете? Умереть в муках от пневмонии? Отлично! 

Ответить

Андрей

0

за те деньги что потеряет российская экономика, можно было бы всех стариков закрыть в пятизвездочных отелях и то меньше было бы растрат

Ответить

Li Bel

0

Какие доп ограничения в регионах? Такие же как в Москве

Ответить

Anton Bocharov

–1

Здоровье дороже бизнеса! Я не понимаю людей, которые кричат "всё пропало!". Мы все сдохнем, смиритесь уже, вирус не остановить. Так лучше провести последние недели дома с семьёй, чем фигачить на денежные знаки
Я просто оставлю это здесь
https://youtu.be/jsTiBtEtc-0

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Konstantin Voronov
за день
Неделю посидеть дома без оплаты - неужели такая плохая работа и так не умеете откладывать, что не можете дома постдеть без зп недельку. Настолько тухло все с заработком? Так может и не нужна такая работа?
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Максим Оганов
за неделю
«Путин также отметил, что малый и средний бизнес оказываются в сложной ситуации из-за карантина.» Давайте ещё усложним ситуацию! Неделя за счёт бизнеса!
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