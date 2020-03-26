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Москва и Московская область

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился закрыть парикмахерские и другой бизнес, связанный с оказанием услуг, при которых требуется личное присутствие человека, за исключением медцентров, транспорта, банков и некоторых других.

Будет приостановлена работа ресторанов, баров, кафе, столовых и других заведений общепита, а также магазинов одежды и другой розницы. Исключение сделают для продуктовых магазинов, аптек, медцентров. Работать смогут и курьерские службы.

Такое же распоряжение подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Санкт-Петербург и Ленобласть

Санкт-Петербург также ограничит с 28 марта по 5 апреля работу общепита, кроме столовых на предприятиях. Рестораны и кафе смогут работать только на доставку. Магазины должны будут быть закрыты, исключение — продуктовый ритейл, магазины с товарами первой необходимости, аптеки и заправки.

Ограничения вводятся и для сферы услуг: разрешена работа компаний, которые оказывают услуги дистанционно или с помощью курьеров. Исключение сделают для медцентров, компаний, которые оказывают услуги по уходу за пожилыми людьми, услуги связи, банков, транспорта, гостиниц и компаний из сферы ЖКХ.

В Ленинградской области с 28 марта разрешают работать только аптекам, продуктовым магазинам и магазинам стройхозтоваров.

Краснодарский край

С 26 марта по решению главного санитарного врача региона прекращена работа всех объектов развлечений, физкультуры и спорта, кинотеатров, детских центров, кафе в торговых центрах и проведение экскурсий. Временно закрыты магазины беспошлинной торговли на российско-абхазской границе.

Крым

Власти Крыма предлагают закрыть до 5 апреля в торговых центрах все магазины, кроме продуктовых. В Севастополе до 12 апреля запрещены массовые мероприятия, должны быть закрыты ночные клубы, бассейны и фитнес-центры, а также выставки и развлекательные мероприятия с количеством участников более 30.