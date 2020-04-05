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Ирина Козлова
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Сколько зарабатывают животные-актёры и как снять своего питомца в кино или рекламе Материал редакции

Рассказывают агентства и хозяева.

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​Ланди, актёр Екатерина Мамакина

На съёмках в кино или рекламе зарабатывают не только актёры, но и животные. В Голливуде кошка или собака за съёмочный день обычно получает $400. В России заработок животных в индустрии существенно ниже: за роли в массовке платят не больше 1000 рублей.

Хозяева и агентства рассказали vc.ru, как животному попасть на съёмки, что для этого нужно и сколько оно может заработать.

Какие навыки нужны животному

В рекламе и кино снимают как домашних животных, так и более экзотических: феньков или крокодилов. Но рекламные агентства предпочитают работать с кошками и собаками: их легче дрессировать и готовить к съёмкам.

Этих животных выбирают и по другой причине — шансы на покупку товара вырастают, потому что зрителям проще ассоциировать себя с героями ролика, считают в рекламной группе Great.

Диких животных снимать сложнее: они боятся света, звуков, большого количества людей. Им нужно больше времени, чтобы освоиться на съёмочной площадке.

Мария Кесельман
старший аккаунт-менеджер рекламной группы Great

Чтобы выбрать подходящее животное, рекламные агентства и режиссёры проводят кастинги. Они составляют бриф: какой породы должен быть питомец, какие задачи ему дадут. Поиском зверей для съёмок занимаются продакшн-студии или постановщики сцен, они приносят портфолио со снимками агентствам и режиссёрам.

Иногда они просят хозяев или студию снять небольшое видео, где животное выполняет тот или иной трюк. После выбирают «актёра» и дублёра — на случай, если что-то пойдёт не так.

Для съёмок в рекламе обычно важнее внешность животного, для кино — навыки, рассказывает руководитель агентства Animal Art Александра Степанова.

В рекламе корма важно показать, что животное здоровое и хорошо выглядит. Для таких съёмок обычно выбирают выставочное животное. В кино есть типажи: пёс-хулиган — это что-то лохматое и страшное, а милая дворняжка — что-то более нежное. Если нужна охранная собака, ищут добермана, если семейная, выбирают лабрадора или голден-ретривера.

Александра Степанова
руководитель агентства Animal Art

Если питомец никогда не снимался, вероятность того, что он испугается и не справится с задачей, выше. Впрочем, тушуются и опытные съёмочные животные.

Однажды я снимала кота, который должен был пройти по краю дивана и аккуратно задеть лапкой вазу. По сюжету ваза падала на пол и разбивалась. Но кот очень сильно испугался и забился на диване: то ли его беспокоил свет, то ли большое количество людей.

При этом само животное было дрессированное, не первый раз снималось в рекламе. Только с 20 дубля мы смогли получить, что нам нужно. Да и то кот в итоге не дотрагивался до вазы, мы дёрнули за нитку, чтобы она упала и разбилась.

Мария Кесельман
старший аккаунт-менеджер рекламной группы Great

Как питомцы попадают на съёмки

Обычно на кастинги приглашают животных, у которых уже есть опыт. Но Екатерина Волкова и её собака Декстер попали на съёмки случайно.

В 2017 году их пригласили сниматься по знакомству — нужен был дрессированный и стрессоустойчивый пёс. Позже Декстер участвовал в съёмках ещё четыре раза. В 2018 году он умер, сейчас у Екатерины новая собака, он тоже актёр.

Если владельцы давно заняты в киноиндустрии, их питомцев задействуют чаще. Екатерина Мамакина работает постановщиком сцен с животными: ищет подходящих, готовит их к съёмкам и помогает на площадке. Её пёс Ланди не раз снимался в рекламе, и женщина сама предложила его кандидатуру.

На съёмки хозяева идут по разным причинам — кто-то из любопытства, а у кого-то это уже работа. Екатерине Волковой всегда было интересно, хорошо ли она выдрессировала Декстера и по силам ли ему сниматься.

Руководитель агентства Animal Art Александра Степанова занимается подготовкой животных к съёмкам почти 20 лет. В основном она дрессирует собак, но есть кошки и птицы. Диких животных в питомнике женщины нет.

По словам Степановой, она с детства хотела понять, что переживают звери. Женщина получила образование этолога — специалиста по поведению животных, — и потом стала воспитывать их для съёмок в кино. Она считает, что кино — та самая сфера, где можно показать эмоциональные стороны животного.

Сейчас у Степановой в питомнике больше 50 зверей, все они снимаются. Среди подопечных агентства — собака Айса, которая поучаствовала минимум в 30 проектах: к примеру, в фильмах «Ёлки 3» и «Ёлки лохматые».

​Айса, актриса

Что нужно сделать перед съёмками

Главное при подготовке к съёмкам — внешний вид. Накануне владельцы купают питомцев, иногда водят к грумерам — парикмахерам для животных. Стрижка стоит 2000–3000 рублей, рассказывает Степанова. Но не всегда животному нужно быть красивым в кадре: иногда гримёры его специально пачкают, особенно если нужно сыграть дворнягу.

Ещё хозяева рекомендуют привозить питомцев на съёмку отдохнувшими и выспавшимися, чтобы им хотелось работать. Екатерина Мамакина советует не кормить животных, перед тем как их будут снимать, — иначе они могут лениться.

Такой же совет даёт и Александра Степанова. По её словам, заранее кормят только тех, кто слишком отвлекается на еду при голоде. Но животное не стоит перекармливать, иначе во время съёмок у него может случиться заворот кишечника.

Кроме того, агентства требуют ветеринарный паспорт. Нужно, чтобы у животного были все необходимые прививки: от бешенства и других болезней. Мамакина вспоминает, что для съёмок на «Мосфильме» её псу нужен был не только паспорт, но и справка от ветеринара о состоянии здоровья. Её можно получить в клинике за день.

Как снимают рекламу и кино с животными

Хозяин привозит животное на съёмки, но на площадке оно оказывается не сразу: нужно дождаться своего выхода. На это может уйти пара часов, но иногда приглашают вовремя.

Животное привозят на площадку заранее, чтобы оно освоилось и перестало переживать из-за света и камеры. Сначала животное находится в клетке или в отдельном помещении и ждёт съемок, потом его перемещают к месту действия. Одно по площадке оно не ходит, только вместе с заводчиком.

Мария Кесельман
старший аккаунт-менеджер рекламной группы Great

Съёмочный день обычно длится семь-восемь часов, но чем сложнее задачи животного, тем меньше времени оно проводит на площадке, потому что быстро устает.

Что будет делать животное — зависит от сценария. Пёс Екатерины Волковой снимался в новогодней рекламе канала ТНТ. Он ходил на задних лапах, лаял по команде, сидел, держал в зубах подарок и таблички.

Джек-рассел-терьер Екатерины Мамакиной снимался в рекламе «Эльдорадо». Там он должен был сидеть в костюме на пылесосе. Мамакина говорит, что самое сложное для её пса — не устать за время съемок: он слишком игривый. Если он устаёт, то потом хуже соображает и теряет интерес.

Ролик для «Эльдорадо» с участием пса Екатерины Мамакиной

Ланди сложно понять, зачем ему переделывать что-то, если до этого он всё сделал правильно. Однажды он снимался в рекламе Phillips и прыгал за мячом. Раз прыгнул, два прыгнул, десять. А потом начал халтурить — расхотел. Я его успокаивала, гуляла с ним, поила, а потом разыгрывала обратно, чтобы он снова прыгал за мячиком.

Екатерина Мамакина

За животным следят хозяева, дрессировщики или постановщики сцен. Они «провоцируют» их, чтобы те работали лучше. Стимулы у всех разные: еда, игрушка, другое животное или другой человек. Мамакина поощряет Ланди игрушками, он очень любит играть с мячиком.

Количество дублей заранее не предугадать. Иногда получается отснять сцену за пять минут. Но если у животного сложная задача вроде разбивания вазы, уйдёт больше времени.

На съёмках в кино животное может пострадать или потеряться, но это происходит нечасто. Александра Степанова рассказала, что однажды на съёмках собака прыгнула в сугроб и наткнулась на арматуру. Животному сделали операцию, потратили почти весь гонорар в 40 тысяч рублей.

У Мамакиной как-то чуть не сбежала со съёмок чужая борзая. Она всего боялась и, как только увидела щель, побежала к ней. По случайности звукорежиссёр открыл дверь, и собака выбежала. Съёмочная группа поймала её: она так испугалась, что не поняла, куда бежать дальше.

Сколько можно заработать на съёмках

Размер гонорара животного зависит от его опыта: если оно играло в известном фильме, ему заплатят больше (впрочем, точную сумму в агентстве Animal Art не называют). В гонорар включены еда, вода, расходы на перевозку, иногда ещё и работа агентства или постановщика сцен. По словам Мамакиной, владелец питомца или постановщик получает около половины от всей суммы.

За проходную роль в рекламе заплатят 3000–4000 рублей, замечает Степанова. За роль в массовке в кино заплатят меньше — 500 или 1000 рублей. За большой рекламный проект вполне можно получить около 10 тысяч рублей, а за главную роль — 15 тысяч.

Степанова отмечает, что заработать на съёмках животных сложно. Поскольку у неё питомник, в котором команда воспитывает зверей, много денег уходит содержание. «Это бизнес на энтузиазме, — заключает Степанова. — Халтуркой может быть, но серьёзным заработком — вряд ли».

Екатерина Мамакина рассказывает, что её псу за шестичасовую смену в кино платили 6000 рублей. Дальше — по ставке 1500 рублей в час. За съёмки в рекламе давали 7500 рублей. При этом заработок самого животного составлял 2000 рублей как в рекламе, так и в кино. 3000–4000 тысячи шли за работу постановщика сцен с животными. Остальное — на перевозку.

Если хозяин работает с животным на съёмках вместо меня, тогда эти три-четыре тысячи платят ему. Но если вместо постановщиков с питомцем на площадке работают владельцы, бывают сложности. Они не не знают, куда встать, как заставить пса выполнить команду. А вообще это легко, просто собаки разные.

Екатерина Мамакина

#кино #животные #подработка

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6 комментариев
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Дмитрий Шишков

9

Кризис. Сидит дома композитор. Работы нет. Денег нет. В холодильнике последняя сосиска осталась - тоска. И тут звонок. Звонит приятель - режиссёр:

- Слушай, говорит, мне тут к фильму темка нужна на титры. За недельку сбацаешь что-нибудь простенькое? Премьера через 2 недели уже.

- Да без проблем! Расскажи только о чём фильм, чтоб я с музыкой не промахнулся?

- Не бери в голову - в нем вообще музыки нет. Тема только для титров нужна. Ну представь себе: С дерева лист падает зигзагом на мокрый асфальт, и как до земли долетает - тут титры и твоя тема звучит.

- Ок. Через неделю сделаю!

Ушел композитор с головой в работу. Давно ничего не писал, да и халтурить не любит. Ночами не спал... В общем через неделю тема была готова. Дивная, красивая музыка - хоть завтра на "Оскара" посылай. Отправил режиссёру. Тот ответил, что все ок, и на премьеру через пяток дней пригласил...

Приходит композитор на премьеру - зал пустой. Только на галёрке парочка пожилая сидит. Лет по 65. Ну, думает композитор, ясное дело - лирические фильмы нынче не в цене. Никого кроме старичков не интересуют... Сел он на второй ряд. Свет погас и началось. С первых кадров - порнуха настоящая. На фоне природы мужик самозабвенно дерет тетку. Дальше - больше, еще парочка подошла, поменялись... Потом к "отдыхающим" народ подтянулся и вот на экране полномасштабная групповха. Потом вообще собака прибежала - здоровый датский дог. Сначала собака всех отодрала, потом все собаку. Ну и далее в том же духе... И тут камера даёт крупный план, потом наезжает на дерево, на лист, лист срывается и падает зигзагом на землю, звучит неземная, дивная тема и идут титры. Зажигается свет... Композитор сидит в шоке, красный от стыда, как помидор. Уши горят. Думает "Ну режиссёр, ну удружил! Это ж надо так опозориться! Что обо мне люди подумают! Кошмар!" Встает со своего места и с этими мыслями идет к выходу. Тут замечает, что пожилая парочка, в предынфарктном состоянии сидит и на него смотрит... Думает: неловко то как... А они что обо мне подумают? Надо сказать что-то... И говорит, обращаясь к парочке: "Музыка моя!" А они продолжая на

него смотреть стеклянными глазами отвечают: "Ага... а собачка наша..."

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Илья Карачаров

Дмитрий
1

Robert B Weide 

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Ware Wow

1

"И люди позавидуют собакам" (C) Апостол Иоанн

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Полет Нормальный

1

сейчас дороже стоит сдать собаку в аренду, чтобы по улице пройти 

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Комментарий удален

Вера Полтранина

0

прикольно. надо своего отдать сниматься

Ответить

Юлия Крипакова

0

”В 2017 году их пригласили сниматься по знакомству — нужен был дрессированный и стрессоустойчивый пёс. Позже Декстер участвовал в съёмках ещё четыре раза.“
“В 2018 году он умер..”
Эээ

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