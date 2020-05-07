Ждать скорого снятия ограничений не стоит, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
- Власти Москвы продлят режим самоизоляции в городе до 31 мая, утверждает близкий к мэрии источник «Ведомостей».
- Также 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в столице «масочного режима» — горожане должны будут носить маски и перчатки в метро и общественном транспорте. «Масочный режим» в Москве введут с 12 мая, пишет Forbes.
- «Мое мнение — нам не скоро еще предстоит вернуться к полноценной реальной жизни без ограничений. Не хотелось этого говорить, но все-таки надо настраиваться на длительный период, связанный с распространением эпидемии. К сожалению, такая реальность», — цитирует Forbes Собянина.
- Жители будут обязаны носить маску каждый раз, когда выходят из дома, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. В зданиях и общественном транспорте также придётся носить перчатки, пишет газета. «Масочный режим» в Москве может продлиться до двух месяцев, рассказал источник «Коммерсанта».
- За отсутствие маски в Москве, как и в Подмосковье, будут штрафовать на 4000 рублей, сообщает РБК.
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Григорий Крутеев
С масками конечно типичная Российская история. Штрафы уже придумали а о повсеместной продаже масок(хотя бы тупо о наличии, не говоря уже о ценах) не позаботились. Вот это реально бесит.
Сергей Рыбак
Кайф
Николай Западный
Сталкер! Начало!
Michael Shramko
Пробуйте маски алина 316, стоит в три раза дешевле китайских 3м
Владимир ЗайцевMichael
а по качеству фильтрации аналогичны?