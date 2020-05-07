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Лиана Липанова
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«Ведомости»: власти Москвы продлят режим самоизоляции до 31 мая Материал редакции

Ждать скорого снятия ограничений не стоит, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

  • Власти Москвы продлят режим самоизоляции в городе до 31 мая, утверждает близкий к мэрии источник «Ведомостей».
  • Также 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в столице «масочного режима» — горожане должны будут носить маски и перчатки в метро и общественном транспорте. «Масочный режим» в Москве введут с 12 мая, пишет Forbes.
  • «Мое мнение — нам не скоро еще предстоит вернуться к полноценной реальной жизни без ограничений. Не хотелось этого говорить, но все-таки надо настраиваться на длительный период, связанный с распространением эпидемии. К сожалению, такая реальность», — цитирует Forbes Собянина.
  • Жители будут обязаны носить маску каждый раз, когда выходят из дома, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. В зданиях и общественном транспорте также придётся носить перчатки, пишет газета. «Масочный режим» в Москве может продлиться до двух месяцев, рассказал источник «Коммерсанта».
  • За отсутствие маски в Москве, как и в Подмосковье, будут штрафовать на 4000 рублей, сообщает РБК.

#коронавирус

Лиана Липанова
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5 комментариев
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Григорий Крутеев

1

С масками конечно типичная Российская история. Штрафы уже придумали а о повсеместной продаже масок(хотя бы тупо о наличии, не говоря уже о ценах) не позаботились. Вот это реально бесит.

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Сергей Рыбак

1

Кайф

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Николай Западный

1

Сталкер! Начало!

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Michael Shramko

0

Пробуйте маски алина 316, стоит в три раза дешевле китайских 3м

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Владимир Зайцев

Michael
0

а по качеству фильтрации аналогичны? 

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