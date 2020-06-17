Прошло почти два месяца с моего поста о том, как обстоят дела у Aviasales. Продолжаем хроники нашего противостояния коронавирусу.

Про тревел рынок

Все живут, и официально (!) никто из сколько-нибудь крупных игроков пока не умер. Чувствуют себя все по-разному. Расходы у большинства давно оптимизированы. Тем сотрудникам, кому можно было не платить, не платят. Они либо сокращены, либо... либо просто не платят. Оказывается, так тоже можно.

Есть хорошее: рынок авиаперевозок восстанавливается быстрее, чем мы предполагали. Речь, конечно, про внутренние перелеты, потому что международных по факту нет. По прогнозам границы страны будут открывать в несколько этапов, и первый будет 15 июля. Разумно предполагать, что никто в моменте не сорвётся и не бросится покупать билеты в дальние края, особенно с учётом потенциальных ограничений и неудобств, но, послушайте, мы живём в России. У нас всё возможно. Страна абсолютно бесстрашных людей. Это видно и по улицам, и по внутренним перелётам.

У нас, если говорить честно, они толком и не останавливались. Была просадка, да. Большая. Но люди летали. А потом открыли Крым, и случилась почти клюшка. В дополнение к Крыму вчера пришли новости про Краснодарский край, и это также неминуемо подстегнёт дальнейший рост. Люди не боятся.

Возможно, это прозвучит немного ура-патриотически, заранее прощу прощения, но, кажется, мы более живучи и адаптивны, чем сами предполагали. Я не только про тревел, а в целом про бизнес. Не все переживут, это понятно, но я ожидал бó‎льших потерь.

Чтобы вы могли наблюдать за восстановлением рынка и в целом фил аур пэйн по поводу произошедшего, вот вам спецпроект от наших аналитиков и команды маркетинга: https://index.aviasales.ru/

Что с Aviasales?

Падение год к году примерно 30%. Прискорбно, если учесть, что по плану мы должны были вырасти относительно прошлого года примерно на те же 30%.

Пока мы идём по оптимистичному плану восстановления, но держим в голове вторую волну. Я в неё не верю — если и будет новый скачок заболеваемости, вряд ли у кого-то хватит духу ещё раз остановить страну. Кажется, обойдётся разными по степени адекватности и действенности мерами. К сожалению, мы как страна не можем себе позволить ещё сколько-то там месяцев отдыхать.

К «удаленке-распределенке» все привыкли. Внутренние опросы показывают, что многим такой режим даже нравится. Всё идёт к тому, что мир действительно уже не станет прежним. Считаю, что будет так: движение в сторону расслабления офисного режима начнётся с нескольких бодрых и смелых компаний, в какой-то момент подключится крупняк (за кадры-то биться нужно), а за некоторой критической массой компаний, как обычно, подтянутся вообще все. Хорошо ли это, правильно ли это — вопрос второй. Российские офисы для особо нуждающихся мы, кстати, приоткрыли — с соблюдением мер, конечно. На Пхукете ничего и не закрывалось, повезло ребятам.

Команду сохранили и даже усилили. Расчехлять найм на полную катушку мы пока не готовы, но точечный найм продолжим.

Наш маркетинг не может остановиться и штампует годноту. Внутри мы уже привыкли, но всё равно каждый раз дико радуемся.

Удивительная находка из области оптимизации костов: если прийти к SaaS'ам и сказать, что ты сильно пострадавший и жутко несчастный, тебе могут ощутимо помочь. Один сервис вместо скидки просто дал нам бесплатное использование на год. Круто, что, когда в сложный момент государство кладёт на тебя болт, можно ожидать поддержки и помощи от коллег с ИТ-рынка.

Модели обновляем уже не каждый день, но с хорошей периодичностью. Год для тревела, конечно, потерянный, но надежда на следующий пока есть.

Что по продукту?

Продолжаем работать над технологическим фундаментом. Стадия разная в зависимости от конкретного узла: что-то доехало до продакшна, что-то в стадии осмысления. Главное, я считаю, это движение вперед.

Пока всё идёт к тому, что через год Aviasales будет совсем другим. Наш продукт достаточно давно не менялся. Он хорошо выполняет свою основную функцию, но некоторые вещи пора переосмыслить.

Задача не испортить и дать что-то больше — сложная, но можете быть спокойны — мы знаем, как её реализовать. Впрочем, это тема отдельной заметки. Если интересно, я расскажу.

Что будет дальше?

Относительно прогноза двухмесячной давности (это отсылка к предыдущему посту) мало что поменялось.

1. Восстановление действительно идёт постепенно. Сначала внутренние перелёты, потом региональные, потом всё остальное. По такому сценарию с несущественными оговорками идёт весь мир. До полного восстановления очень далеко.

2. Потери на рынке всё ещё неочевидны, но, как я сказал выше, кажется, мы более живучи, чем сами предполагали. Жертвы будут (даже список кандидатов ясен), но меньше, чем можно было предположить.

3. Без путешествий людям тяжело. Судя по приборам, в России многие не готовы ждать «когда-нибудь потом» и ломятся уже сейчас. При этом различных правил прибавилось. Судя по всему, до конца года или даже больше мы будем летать либо со справкой подмышкой, либо с дополнительными деньгами на экспресс-анализ в аэропорту.

4. Прогноз роста стоимости авиабилетов пока не оправдывается. Ну, и хорошо.

Aviasales лучше большинства компаний из travel-сегмента переживает эту катастрофу. Испытываю гордость за команду и передаю привет всем и каждому, с кем мы противостоим этой буре.