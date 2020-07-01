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Татьяна Боброва
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Исследование: за время «самоизоляции» в России количество нелегальных косметологических инъекций выросло в 2,3 раза Материал редакции

За два с половиной месяца, пока были закрыты салоны, россияне сделали 551 тысячу процедур на 5,6 млрд рублей, посчитали аналитики.

5 комментариев
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С 30 марта по 14 июня 2020 года количество нелегальных косметических инъекций, выполненных на дому или в салонах без регистрации, выросло почти в 2,3 раза — до 551 тысячи процедур. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование фармацевтического издания «Новости GMP».

По данным аналитиков, серый рынок инъекционной косметологии вырос на 14,5 п.п. и достиг 17,9%. Всего россияне за два с половиной месяца сделали процедур на 5,6 млрд рублей.

Речь идёт о процедурах применения ботулотоксинов (используется для разглаживания морщин), филлеров (коррекция объемов тканей), биоревитализантов (профилактика старения) и нитей для подтяжки лица, указывает издание. Для сравнения, в 2019 году объём рынка услуг ботулинотерапии, контурной пластики, биоревитализации и нитевого лифтинга оценивался в 72,7 млрд рублей.

Согласно исследованию, во время «карантина» из-за пандемии полностью прекратили работу 64% опрошенных косметологов. Всего, по данным аналитиков, в России работают около 35 тысяч таких специалистов.

По данным Национальной ассоциации клиник эстетической медицины, сразу после введения ограничений продажи дистрибьюторов инъекций почти остановились, но затем начали восстанавливаться за счёт продаж физлицам: за март-апрель они выросли на 100%. В целом на физлица приходится около половины продаж такой продукции, указывает РБК.

В ассоциации допускают, что часть специалистов, которые на время «карантина» работали на дому, может не вернуться в клиники. Организация предлагает ужесточить ответственность за оказание косметологических услуг в ненадлежащих условиях и без медлицензии, а также запретить продажи физлицам.

Для исследования «Новости GMP» опросило 600 косметологов и скорректировало результаты опроса с учётом регионального распределения специалистов, данных таможни о поставках отдельных препаратов, а также мнений представителей компаний-поставщиков и дистрибьюторов из серого сектора.

#новость #исследование #бизнеснакарантине

Татьяна Боброва
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5 комментариев
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Asker Askerov

1

Объём рынка считали через количество продаж препаратов физлицам?

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Анна Григорьева

1

Кто знает, какой процент таких косметологов с мед образованием? Примерно

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Asker Askerov

Анна
0

Полагаю в пределах 15-20, по моим наблюдениям. Позитивным.

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Анна Игнатович

1

Женщины как ходили в салоны, так и будут ходить. Никакая пандемия с фальшивыми запретами от мера это не остановит. Считаю что запретительные 2,5 месяца угробили бьюти сферу, вынудили многих уйти в тень

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Asker Askerov

Анна
0

Так и есть

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