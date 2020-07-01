Lego выпустит линейку Lego Art…

Наборы можно собрать в нескольких вариантах, они будут стоить от 9000 рублей.

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Lego Group выпустит линейку наборов Lego Art, созданную в партнёрстве с брендами, рассказали vc.ru в компании. В первую коллекцию вошли четыре набора: The Beatles, Мэрилин Монро, по вселенным Marvel и Star Wars.

Клиенты смогут собрать портреты героев из тайлов Lego — цветных 2D-элементов. Каждый набор можно собрать несколькими способами, а также дополнять и изменять. В дополнение к наборам идут таблички с подписью и специальный подкаст, посвящённый теме набора.

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Стоимость набора на российском рынке — от 9000 рублей. Все наборы поступят в продажу в России с 1 августа 2020 года в магазинах-дистрибьюторах Lego. Набор с «Железным человеком» до октября будет эксклюзивно представлен только в магазинах Lego («Мир кубиков»).