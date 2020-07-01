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Татьяна Боброва
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Lego выпустит линейку Lego Art — из деталей можно собрать картины с Мэрилин Монро, Железным человеком и другими Материал редакции

Наборы можно собрать в нескольких вариантах, они будут стоить от 9000 рублей.

2 комментария
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Lego Group выпустит линейку наборов Lego Art, созданную в партнёрстве с брендами, рассказали vc.ru в компании. В первую коллекцию вошли четыре набора: The Beatles, Мэрилин Монро, по вселенным Marvel и Star Wars.

Клиенты смогут собрать портреты героев из тайлов Lego — цветных 2D-элементов. Каждый набор можно собрать несколькими способами, а также дополнять и изменять. В дополнение к наборам идут таблички с подписью и специальный подкаст, посвящённый теме набора.

Стоимость набора на российском рынке — от 9000 рублей. Все наборы поступят в продажу в России с 1 августа 2020 года в магазинах-дистрибьюторах Lego. Набор с «Железным человеком» до октября будет эксклюзивно представлен только в магазинах Lego («Мир кубиков»).

Мы верим, что этот новый опыт даст возможность взрослым расслабиться и вместе тем осознанно погрузиться в процесс конструирования и в конечном итоге создать прекрасное произведение искусства, которое будет отражать их индивидуальность и идеально дополнит интерьер.

Луиз Элизабет Бонтофт
старший директор по дизайну Lego Group

#новость #lego

Татьяна Боброва
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2 комментария
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Vladislav Milev

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Огонь, красавцы. И выглядит достойно и брать будут 300%, вспоминается видео с таксистом который рассказывал про инструктора по сборке конструктора Лего

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Ivan Shpigotsky

0

Круто! Делаем подобный проект, только у нас сборка картины из любой фото покупателя, через неделю начнем продажи :)
Цена будет 3990 за размер 51х51 см
И 7990 за 76х76 см

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