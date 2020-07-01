Lego выпустит линейку Lego Art…

Комментарии
в пользу общения при помощи мемов
Наборы можно собрать в нескольких вариантах, они будут стоить от 9000 рублей.
Lego Group выпустит линейку наборов Lego Art, созданную в партнёрстве с брендами, рассказали vc.ru в компании. В первую коллекцию вошли четыре набора: The Beatles, Мэрилин Монро, по вселенным Marvel и Star Wars.
Клиенты смогут собрать портреты героев из тайлов Lego — цветных 2D-элементов. Каждый набор можно собрать несколькими способами, а также дополнять и изменять. В дополнение к наборам идут таблички с подписью и специальный подкаст, посвящённый теме набора.
Стоимость набора на российском рынке — от 9000 рублей. Все наборы поступят в продажу в России с 1 августа 2020 года в магазинах-дистрибьюторах Lego. Набор с «Железным человеком» до октября будет эксклюзивно представлен только в магазинах Lego («Мир кубиков»).
Огонь, красавцы. И выглядит достойно и брать будут 300%, вспоминается видео с таксистом который рассказывал про инструктора по сборке конструктора Лего
Круто! Делаем подобный проект, только у нас сборка картины из любой фото покупателя, через неделю начнем продажи :)
Цена будет 3990 за размер 51х51 см
И 7990 за 76х76 см
Блоги компаний
Показать еще