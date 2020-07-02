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Лиана Липанова
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Отели в США начали сдавать номера сотрудникам на «удалёнке», которым тяжело работать дома Материал редакции

Так гостиницы пытаются заработать из-за снижения доходов на фоне ограничений на путешествия.

8 комментариев
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Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений для бизнеса и передвижений гостиничная отрасль в США сократилась на 80% по сравнению с 2019 годом, сообщает Business Insider.

При этом в конце мая и начале июня аналитики заметили всплеск спроса, пишет издание. Гостиницы начали искать нетипичные способы заработка и сдавать номера для работы на «удалёнке» тем, кому сложно работать из дома, объясняет Business Insider.

Удалённых сотрудников привлекает в гостиницах качественное обслуживание, высокоскоростной интернет, удобные кресла для чтения, телевизор и кровати, которые подходят для того, чтобы вытянуться и разложить бумаги, сделать перерыв или посмотреть новости, считает доктор Бьорн Хэнсон, который преподавал в Центре гостеприимства и туризма имени Джонатана М. Тиша при Нью-Йоркском университете.

Строгие протоколы уборки также помогают привлекать работников во время пандемии. Например, сеть Marriott с начала мая использует электростатические опрыскиватели для очистки общественных мест. Hilton заявила, что начнет работать с Reckitt Benckiser, производителем антисептиков Dettol и Lysol, а также проконсультируется с клиникой Mayo Clinic для разработки стандартов уборки.

Сеть HotelsByDay заметила, что за май-июнь спрос на номера, которые используют только днём, вырос на 900%. Глава компании Яннис Моати рассказал, что многие гостиницы начали переделывать конференц-залы и ставить туда рабочие столы. Он добавил, что 60% клиентов HotelsByDay бронируют номера в радиусе 48 км от дома.

Некоторые отели стали сдавать номера под офисы помесячно. Например, 5-звездочный The London West Hollywood в Беверли-Хиллз с начала июня предложил гостям пакет Offices at The London. В него входят апартаменты площадью более 67 м² за $5000 в месяц для работы с 6 до 10 утра ежедневно. Кофе и Wi-Fi включены, рассказали в компании.

Переоборудованный под офис номер в The London West Hollywood

Отель The Hamilton Hotel на 318 комнат в Вашингтоне предложил гостям пакет Home-Away-From-Home Office за $109 в день: он включает номер с рабочим местом до 16:00, завтрак с круассаном или парфе и безлимитный кофе. Под такой пакет отель выделил около 30 комнат.

Отель The Asbury в Нью-Джерси предлагает для работы не номера, а места за $35 в день.

Рабочие места в отеле The Asbury Park

#новость #гостиницы

Лиана Липанова
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8 комментариев
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Алексей Алексеевский

3

Супер идея

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Эмилия Теплова

–6

Чё только не придумают, лишь бы не прибивать полочку / вынести мусор / помыть посуду / поиграть с ребёнком🤷🏻‍♀️

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Artem Golovin

1

Идея офигенная, но очень дорого... За такие бабки можно и поинтереснее варианты организовать...

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Vangelis

Artem
1

с блек джеком

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Карл

1

что мешает снять за 5к$ квартиру c вай-фаем, кофе-машиной и уборкой?

Ответить

Sabit Sugirov

0

какая разница, люди также пересекаются и заражают друг друга!

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Егор Кисляков

0

С удовольствием пользовался бы подобным у нас. Особенно когда в разгар карантина соседи ремонт затеяли. Плюс привык, что квартира для меня - место отдыха, и мозги в ней только на расслабон заточены.

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Алёна Погребняк

0

очень обеспеченные люди на удалёнке*

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