Некоторые отели стали сдавать номера под офисы помесячно. Например, 5-звездочный The London West Hollywood в Беверли-Хиллз с начала июня предложил гостям пакет Offices at The London. В него входят апартаменты площадью более 67 м² за $5000 в месяц для работы с 6 до 10 утра ежедневно. Кофе и Wi-Fi включены, рассказали в компании.