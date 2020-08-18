Компании массово не увольняют сотрудников, а количество безработных растёт, отмечают власти.

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За год количество жителей Санкт-Петербуга, зарегистированных в качестве безработных, выросло в 7,5 раз, пишет «Фонтанка» со ссылкой на доклад главы городского комитета по экономической политике Валерия Москаленко.

В июне 2019 года в Санкт-Петербурге было около 12 тысяч зарегистрированных безработных, в июне 2020 года — 92 тысячи, указывает издание.

Москаленко отметил, что компании массово не увольняют сотрудников: на крупных и средних предприятиях численность сократилась на 3%, в малом бизнесе осталась на прежнем уровне, а среди ИП выросла.

Во время пандемии получить официальный статус безработного стало выгодно, приводит слова главы комитета издание, — горожане могут зарегистироваться удалённо и получить поддержку государства на федеральном и региональном уровне. Многие из тех, кто оформился в службе занятости, работали или продолжают работать «в неформальном секторе».