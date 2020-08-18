За год количество официально безработных в Петербурге выросло в 7,5 раз — в Смольном объяснили это интересом к пособиям Материал редакции
Компании массово не увольняют сотрудников, а количество безработных растёт, отмечают власти.
За год количество жителей Санкт-Петербуга, зарегистированных в качестве безработных, выросло в 7,5 раз, пишет «Фонтанка» со ссылкой на доклад главы городского комитета по экономической политике Валерия Москаленко.
В июне 2019 года в Санкт-Петербурге было около 12 тысяч зарегистрированных безработных, в июне 2020 года — 92 тысячи, указывает издание.
Москаленко отметил, что компании массово не увольняют сотрудников: на крупных и средних предприятиях численность сократилась на 3%, в малом бизнесе осталась на прежнем уровне, а среди ИП выросла.
Во время пандемии получить официальный статус безработного стало выгодно, приводит слова главы комитета издание, — горожане могут зарегистироваться удалённо и получить поддержку государства на федеральном и региональном уровне. Многие из тех, кто оформился в службе занятости, работали или продолжают работать «в неформальном секторе».
- По данным Минтруда, к середине июня 2020 года количество официально зарегистрированных безработных россиян достигло 2,42 млн человек. За две недели показатель вырос на 16%.
- Фактическая безработица в России на 1 июня, по данным Росстата, составляла свыше 4,5 млн человек.
- На фоне пандемии Covid-19 с 30 марта по 11 мая в России были «нерабочие» дни. Открытыми оставались только продуктовые магазины, аптеки и некоторый другой бизнес.
- В июне президент России Владимир Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице до 4500 рублей — с 1 мая на три месяца.
У меня все знакомые ради 4,5к₽ решили бросить работу и сидеть на пособие жить.
Тоже радуются и говорят спасибо.
Это лучшее что могло произойти с нами!
Ну наконец-то можно не работать и шиковать на 5 тыщ.
Вот уж давайте придумывать как не давать гражданам по 5к, что воруют лямами и лярдами или получают в Думах всяких по 250к+ ни за что - это подождёт, не до этого сейчас
Ну, определенная логика есть. Кто работал без оформления или перебивался случайными доходами, массово решили пройти квест "регистрация безработного", т.к. премия за него выросла до 4500 рублей. Раньше они этого не делали, т.к. премия была меньше и надо было куда-то идти, пороги обивать, а теперь через интернет можно.
Точно!
Счастливые люди теперь они!
При чем тут счастье? Человек выше правильно написал. Мне доводилось пару раз оставаться без работы месяца на 3. И ни разу не появлялось желания пилить на биржу труда и вставать там на учёт. Интернет-регистрация и повышенные выплаты, разумеется, увеличили количество зарегистрированных безработных, но вряд ли в 7 раз.
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