WSJ: кредиторы Cirque du Soleil получили контроль над компанией — цирк задолжал им более $900 млн Материал редакции
Это должно спасти компанию от последствий пандемии.
Кредиторы Cirque du Soleil Entertainment Group получили контроль над компанией в ходе контролируемой судом реструктуризации, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Группу инвесторов возглавила канадская Catalyst Capital Group.
Инвесторы предложили простить компании более $900 млн долга и дополнительно вложить $375 млн для возобновления выступлений.
Новые владельцы согласились оставить международную штаб-квартиру Cirque в Монреале как минимум на пять лет, пишет Bloomberg. Они пообещали создать два фонда на общую сумму $20 млн, чтобы компания могла выплатить компенсации уволенным сотрудникам и подрядчикам.
В конце июня Cirque du Soleil подала заявление на защиту от банкротства и уволила 3480 работников — компания столкнулась с трудностями, когда прекратила выступления из-за пандемии. Владельцы планировали вложить $300 млн в перезапуск, $20 млн на выплаты компенсаций и взять на себя долги компании, однако предложение кредиторов оказалось более выгодным.
Счастлив что успел попасть на два шоу в европе. Скорее всего число шоу ближ годы будет крайне мало((
Отличная новость! Не хотелось бы, чтобы такой классный проект накрылся
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