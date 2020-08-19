Это должно спасти компанию от последствий пандемии.

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Кредиторы Cirque du Soleil Entertainment Group получили контроль над компанией в ходе контролируемой судом реструктуризации, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Группу инвесторов возглавила канадская Catalyst Capital Group.

Инвесторы предложили простить компании более $900 млн долга и дополнительно вложить $375 млн для возобновления выступлений.

Новые владельцы согласились оставить международную штаб-квартиру Cirque в Монреале как минимум на пять лет, пишет Bloomberg. Они пообещали создать два фонда на общую сумму $20 млн, чтобы компания могла выплатить компенсации уволенным сотрудникам и подрядчикам.