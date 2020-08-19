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Лиана Липанова
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WSJ: кредиторы Cirque du Soleil получили контроль над компанией — цирк задолжал им более $900 млн Материал редакции

Это должно спасти компанию от последствий пандемии.

5 комментариев
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Кредиторы Cirque du Soleil Entertainment Group получили контроль над компанией в ходе контролируемой судом реструктуризации, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Группу инвесторов возглавила канадская Catalyst Capital Group.

Инвесторы предложили простить компании более $900 млн долга и дополнительно вложить $375 млн для возобновления выступлений.

Новые владельцы согласились оставить международную штаб-квартиру Cirque в Монреале как минимум на пять лет, пишет Bloomberg. Они пообещали создать два фонда на общую сумму $20 млн, чтобы компания могла выплатить компенсации уволенным сотрудникам и подрядчикам.

В конце июня Cirque du Soleil подала заявление на защиту от банкротства и уволила 3480 работников — компания столкнулась с трудностями, когда прекратила выступления из-за пандемии. Владельцы планировали вложить $300 млн в перезапуск, $20 млн на выплаты компенсаций и взять на себя долги компании, однако предложение кредиторов оказалось более выгодным.

#новость #бизнеснакарантине

Лиана Липанова
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5 комментариев
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Почему-то при упоминании этого цирка я вспоминаю сказку про голого короля. 

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Алексей Ватралик

1

Стратегия голубого океана дала сбой...

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Bella Donn

0

Счастлив что успел попасть на два шоу в европе. Скорее всего число шоу ближ годы будет крайне мало((

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Я не скажу свое имя машине

0

Отличная новость! Не хотелось бы, чтобы такой классный проект накрылся

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ПекинПок

0

не шутите с клоунами

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