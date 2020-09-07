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Галина Мубаракшина
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Роскомнадзор заблокировал сайт «Форекс клуба» по требованию Генпрокуратуры Материал редакции

В 2018 году Центробанк отозвал лицензию у форекс-дилера из-за нарушения требований регулятора, компания перестала регистрировать российских клиентов.

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Роскомнадзор добавил в реестр запрещённых сайтов «Форекс клуб» — на это обратил внимание Telegram-канал «Финсайд».

По данным «Роскомсвободы», доступ к сайту fxclub.org был ограничен с 5 сентября 2020 года по требованию Генеральной прокуратуры. Решение о блокировке принято также в начале сентября.

Ведомство ссылается на статью 15.3 федерального закона об ограничении доступа к информации, которая распространяется с нарушениями.

Доступ к сайту для российских пользователей ограничен, подтвердил vc.ru сотрудник call-центра компании. «Причины нам пока неизвестны, юристы разбираются», — пояснил он. Клиентов уведомят о восстановлении доступа по почте, уточнил представитель «Форекс клуба».

В январе 2019 года Центробанк аннулировал лицензии пяти форекс-дилеров, включая «Форекс клуб», из-за неоднократных нарушений требований регулятора. В декабре 2019 года компания прекратила регистрацию новых клиентов из России.

#новость #forex

Галина Мубаракшина
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4 комментария
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Игорь Крафт

0

У Альпари тоже нет лицензии???

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Valeryi Ozarnichuk

Игорь
0

У них всех давно лицензии отобрали

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Я не скажу свое имя машине

0

Ну и правильно 

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Руслан Яцукевич

–1

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