«Быть участником и слушать спикеров»: неизвестные искали массовку для ИТ-конференции на территории «Сколково» Материал редакции
Но что за мероприятие, никто не знает.
В одной из групп во «ВКонтакте» для поиска массовок появилось объявление о поиске людей для наполнения зала на неизвестной ИТ-конференции 20 октября в технопарке «Сколково». Публикацию показала журналистка Вика Рипа на своей странице в Twitter.
В объявлении указано, что массовка нужна на 20 октября — самым крупным мероприятием технопарка в этот день оказался форум «Открытые инновации». «Никакие массовки не являются инициативой АНО "Сколково Форум" и соорганизаторов форума», — рассказали vc.ru в пресс-службе форума.
По контактному телефону фонда «Сколково» заявили, что не знают, проходят ли в технопарке другие мероприятия — их может устраивать один из резидентов, который и мог набирать массовку. В пресс-службе фонда «Сколково», который управляет технопарком, на момент публикации заметки не ответили на запрос vc.ru.
Объявление создал аккаунт для поиска массовки «Катя Промофокс». Его владельцы сказали, что предложение уже неактуально и отказались предоставлять контакты организаторов.
Двое пользователей, откликнувшихся на объявление, рассказали vc.ru, что устроиться в массовку им не удалось. «Не отвечают и даже письмо не прочитали», — рассказала одна из них.
Фейковая долина, фейковые стартапы, логично, что и публика фейковая
Фейк ит антил ю мейк ит.
Можно добавить : фейк новости, фейк борьба с коррупцией, фейк лекарства от коронавируса, фейк успехи в экономике. Прям Фейк Империя.
Ну вот не надо. Есть и нормальные стартапы там. Есть и просто охренительные, немного, но есть
А можно парочку хороших и охренетильных?
Да-да, там даже уже компании с мировым именем есть, просто они все засекреченные наверно. Так что не переживайте, результаты есть, просто денег нет :)
Бггг -)
А как же коронавирус
Условия одни для всех — 800 рублей на карту и 100 на проезд. Опрятность, хорошее настроение.
А вы что никогда не ходили на открытия всяких заведений, тестдрайвы премиум-авто и другие мероприятия для прессы, где с журналистами набивается ещё куча всяких халявщиков.
В ночные клубы «по спискам» тоже нет?
А на конференции всякие, потому что бесплатно да ещё и выходной получается, а то и не один, если в другой город ехать?
Ну это же другое (tm)
Бесплатной для участников конференция может быть в двух случаях:
1. За неё платит кто-то другой (например, ваша компания).
2. Конференция имеет чёткую ЦА потенциальных партнёров/клиентов и на неё ориентируется.
Есть ещё, конечно, всякие массовые выставки, которые либо являются «отчётными» для гос. органов, либо имеют целью «продать трафик» на стенды спонсоров.
История же с массовками — это чистое наебалово. Вместо целевой аудитории конфа собирает совсем уж халявщиков. Впрочем, уверенности в том, что это не фейк у меня нет.
Да ладно, у нас вся страна в массовках участвует, от Госдумы до депутатов Усть-Задрищенска
На волне пандемии все уехали кто куда, кто в глухомань, кто на моря, а кто-то в горы.
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