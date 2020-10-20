Но что за мероприятие, никто не знает.

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В одной из групп во «ВКонтакте» для поиска массовок появилось объявление о поиске людей для наполнения зала на неизвестной ИТ-конференции 20 октября в технопарке «Сколково». Публикацию показала журналистка Вика Рипа на своей странице в Twitter.

В объявлении указано, что массовка нужна на 20 октября — самым крупным мероприятием технопарка в этот день оказался форум «Открытые инновации». «Никакие массовки не являются инициативой АНО "Сколково Форум" и соорганизаторов форума», — рассказали vc.ru в пресс-службе форума.

По контактному телефону фонда «Сколково» заявили, что не знают, проходят ли в технопарке другие мероприятия — их может устраивать один из резидентов, который и мог набирать массовку. В пресс-службе фонда «Сколково», который управляет технопарком, на момент публикации заметки не ответили на запрос vc.ru.

Объявление создал аккаунт для поиска массовки «Катя Промофокс». Его владельцы сказали, что предложение уже неактуально и отказались предоставлять контакты организаторов.