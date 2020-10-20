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Лиана Липанова
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«Быть участником и слушать спикеров»: неизвестные искали массовку для ИТ-конференции на территории «Сколково» Материал редакции

Но что за мероприятие, никто не знает.

18 комментариев
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В одной из групп во «ВКонтакте» для поиска массовок появилось объявление о поиске людей для наполнения зала на неизвестной ИТ-конференции 20 октября в технопарке «Сколково». Публикацию показала журналистка Вика Рипа на своей странице в Twitter.

твоя любимая еврейка @ripavika
я правильно понимаю, что «российская кремниевая долина» ищет массовку на свою конференцию....? https://t.co/B5P3th159W

В объявлении указано, что массовка нужна на 20 октября — самым крупным мероприятием технопарка в этот день оказался форум «Открытые инновации». «Никакие массовки не являются инициативой АНО "Сколково Форум" и соорганизаторов форума», — рассказали vc.ru в пресс-службе форума.

По контактному телефону фонда «Сколково» заявили, что не знают, проходят ли в технопарке другие мероприятия — их может устраивать один из резидентов, который и мог набирать массовку. В пресс-службе фонда «Сколково», который управляет технопарком, на момент публикации заметки не ответили на запрос vc.ru.

Объявление создал аккаунт для поиска массовки «Катя Промофокс». Его владельцы сказали, что предложение уже неактуально и отказались предоставлять контакты организаторов.

Двое пользователей, откликнувшихся на объявление, рассказали vc.ru, что устроиться в массовку им не удалось. «Не отвечают и даже письмо не прочитали», — рассказала одна из них.

#сколково

Лиана Липанова
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18 комментариев
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Andrei Smirnovsky

25

Фейковая долина, фейковые стартапы, логично, что и публика фейковая

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Elijah Garrison

Andrei
6

Фейк ит антил ю мейк ит.

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Andrei Smirnovsky

Elijah
9

More like Potemkin villages

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Alexandre Svergoun

Andrei
4

Можно добавить : фейк новости, фейк борьба с коррупцией, фейк лекарства от коронавируса, фейк успехи в экономике. Прям Фейк Империя.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Andrei
2

И фейковые объявления

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max smirnoff

Andrei
0

Ну вот не надо. Есть и нормальные стартапы там. Есть и просто охренительные, немного, но есть

Ответить

Damir Shakirov

max
1

А можно парочку хороших и охренетильных?

Ответить

Elijah Garrison

Damir
0

Да-да, там даже уже компании с мировым именем есть, просто они все засекреченные наверно. Так что не переживайте, результаты есть, просто денег нет :)

Ответить

Я не скажу свое имя машине

2

Бггг -)

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Я не скажу свое имя машине

Я
7

Блин, я по интеллектуальному развитию, видимо, не пройду 

Ответить

Рефлексия и снобизм

0

А как же коронавирус 

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Evgeny Boyko

Рефлексия
2

Условия одни для всех — 800 рублей на карту и 100 на проезд. Опрятность, хорошее настроение.

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Marina Veyksne

–2

Других поводов для статьи на VC не нашлось?

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From Siberia to London

0

А вы что никогда не ходили на открытия всяких заведений, тестдрайвы премиум-авто и другие мероприятия для прессы, где с журналистами набивается ещё куча всяких халявщиков.
В ночные клубы «по спискам» тоже нет?
А на конференции всякие, потому что бесплатно да ещё и выходной получается, а то и не один, если в другой город ехать?

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Valentin Dombrovsky

From
0

Ну это же другое (tm) 
Бесплатной для участников конференция может быть в двух случаях: 
1. За неё платит кто-то другой (например, ваша компания). 
2. Конференция имеет чёткую ЦА потенциальных партнёров/клиентов и на неё ориентируется. 

Есть ещё, конечно, всякие массовые выставки, которые либо являются «отчётными» для гос. органов, либо имеют целью «продать трафик» на стенды спонсоров. 
История же с массовками — это чистое наебалово. Вместо целевой аудитории конфа собирает совсем уж халявщиков. Впрочем, уверенности в том, что это не фейк у меня нет. 

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Вася Пражкин

0

Да ладно, у нас вся страна в массовках участвует, от Госдумы до депутатов Усть-Задрищенска

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Георгий Пришкин

0

На волне пандемии все уехали кто куда, кто в глухомань, кто на моря, а кто-то в горы.

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Комментарий удален

Ivan Vishnyakov

0

Если ты смелый, ловкий, умелый - джунгли тебя зовут!

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