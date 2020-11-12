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Лиана Липанова
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Организаторы мероприятий столкнулись с массовой отменой новогодних корпоративов — заказы упали минимум на 50% Материал редакции

Обычно на новогодние праздники приходится примерно до трети годового заработка артистов, говорит эксперт.

21 комментарий
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Event-агентства столкнулись с массовой отменой новогодних мероприятий — число заказанных корпоративов уменьшилось минимум наполовину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента Российской ассоциации маркетинговых услуг Ларису Фортуну.

Клиенты опасаются проводить корпоративы из-за пандемии, но некоторые пытаются организовать всё собственными силами и сэкономить на этом, считает она.

«Примерно 50% из 300 наших ключевых клиентов решили ничего в этом году не проводить», — подтверждает гендиректор event-агентства Big Jack Николай Андреев. По словам управляющего партнёра агентства Yes Николая Перепелкина, заказы на новогодние корпоративы упали по сравнению с 2019 годом ещё до того, как московские власти отменили массовые мероприятия и ввели другие ограничения до 15 января.

Обычно до 70% корпоративов с количеством участников от 300 человек уже заказаны к сентябрю, чтобы заранее найти артистов, площадку и официантов на «золотые даты» — две пятницы перед Новым годом, объясняет Андреев. Однако в этот раз количество мероприятий сократилось, на рынке будет избыток предложения, и артисты столкнутся с высокой конкуренцией, предупреждает Перепелкин.

«С другой стороны, может сложиться ситуация, когда работа ведущего на мероприятии будет приравнена к работе с повышенной опасностью, что даст основания завысить гонорары», — предполагает он.

Прогноз подтвердила гендиректор агентства PR Trend Екатерина Одинцова. Средний чек таких звезд стал выше: заказов стало меньше, но бюджеты не уменьшились, объясняет Одинцова.

На новогодние праздники приходится примерно до трети годового заработка артистов, говорит главред информагентства InterMedia Евгений Сафронов. По его словам, с конца ноября 2019 года до середины января 2020 года артисты могли заработать около 16 млрд рублей, а за весь 2019 год — около 55 млрд рублей, оценивает Сафронов. Однако оценка «очень приблизительная» из-за непрозрачности рынка, предупреждает он.

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21 комментарий
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Anton Smets

12

О, yeah. Хоть какие-то хорошие новости, эти колхозные пьянки давно пора закрыть вообще :)

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Кирилл Кузьмин

Anton
7

Ну маааам ...

Ответить

Anton Smets

Кирилл
1

Только сок пей!

Ответить

Лесной корабль

Anton
0

Даёшь подъездное быдло

Ответить

Даниил Пискурёв

4

Они только щас поняли что заказов не будет?

Ответить

Иван Яковлев

Даниил
0

Новость о другом: всё шло как обычно, а потом начались массовые отмены.

Ответить

ЯжПрограммист

Иван
0

ого, какая неожиданность 🤔

Ответить

Даниил Орел

3
Ответить

Vladislav S

2

Кто в здравом уме пойдёт на корпаратив? Чтобы заразиться и потом всех родных перезаражать? 

Ответить

Anton Smets

Vladislav
0

А как же подарчки и канапешчки?

Ответить

Dmitry Kiselev

Anton
0

А че, работать по зуму можно, почему бы и корпоратив так не провести) а канапушки деливери и яндекс привезут)))

Ответить

Николай Черных

Vladislav
0

Не надо сосаться на корпоративах

Ответить

Николай Черных

1

Ну как минимум один артист не смог бы в этом году сходить на корпоратив все равно.

Ответить

Fedor Smirnov

Николай
0

:D

Ответить

Даниил

1

Это вполне ожидаемо. Но знаю ребят-аниматоров, которые проводят детские дни рождения онлайн. Просто подстраивают свои выступления под онлайн формат, да сложно, но возможно

Ответить

ivan krapivin

0

Фортуна повернулась не той стороной.

Ответить

Иван Яковлев

0

Вот что мне "нравится" в таких новостях, так это нежелание снижать привычный уровень доходов.

Ответить

IO

Иван
0

А вы свои снизили?

Ответить

Арсений Москаленко

0

«С другой стороны, может сложиться ситуация, когда работа ведущего на мероприятии будет приравнена к работе с повышенной опасностью, что даст основания завысить гонорары», — предполагает он.

Очень странное умозаключение, имхо

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Павел

0

А что у нас по артистам российской эстрады,которые остались без работы?)

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Комментарий удален

SG

–2

Корпоратив !? 
Неее .... !!!
Не слышал !

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