Организаторы мероприятий столкнулись с массовой отменой новогодних корпоративов — заказы упали минимум на 50% Материал редакции
Обычно на новогодние праздники приходится примерно до трети годового заработка артистов, говорит эксперт.
Event-агентства столкнулись с массовой отменой новогодних мероприятий — число заказанных корпоративов уменьшилось минимум наполовину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента Российской ассоциации маркетинговых услуг Ларису Фортуну.
Клиенты опасаются проводить корпоративы из-за пандемии, но некоторые пытаются организовать всё собственными силами и сэкономить на этом, считает она.
«Примерно 50% из 300 наших ключевых клиентов решили ничего в этом году не проводить», — подтверждает гендиректор event-агентства Big Jack Николай Андреев. По словам управляющего партнёра агентства Yes Николая Перепелкина, заказы на новогодние корпоративы упали по сравнению с 2019 годом ещё до того, как московские власти отменили массовые мероприятия и ввели другие ограничения до 15 января.
Обычно до 70% корпоративов с количеством участников от 300 человек уже заказаны к сентябрю, чтобы заранее найти артистов, площадку и официантов на «золотые даты» — две пятницы перед Новым годом, объясняет Андреев. Однако в этот раз количество мероприятий сократилось, на рынке будет избыток предложения, и артисты столкнутся с высокой конкуренцией, предупреждает Перепелкин.
«С другой стороны, может сложиться ситуация, когда работа ведущего на мероприятии будет приравнена к работе с повышенной опасностью, что даст основания завысить гонорары», — предполагает он.
Прогноз подтвердила гендиректор агентства PR Trend Екатерина Одинцова. Средний чек таких звезд стал выше: заказов стало меньше, но бюджеты не уменьшились, объясняет Одинцова.
На новогодние праздники приходится примерно до трети годового заработка артистов, говорит главред информагентства InterMedia Евгений Сафронов. По его словам, с конца ноября 2019 года до середины января 2020 года артисты могли заработать около 16 млрд рублей, а за весь 2019 год — около 55 млрд рублей, оценивает Сафронов. Однако оценка «очень приблизительная» из-за непрозрачности рынка, предупреждает он.
О, yeah. Хоть какие-то хорошие новости, эти колхозные пьянки давно пора закрыть вообще :)
Ну маааам ...
Они только щас поняли что заказов не будет?
Новость о другом: всё шло как обычно, а потом начались массовые отмены.
Кто в здравом уме пойдёт на корпаратив? Чтобы заразиться и потом всех родных перезаражать?
А как же подарчки и канапешчки?
А че, работать по зуму можно, почему бы и корпоратив так не провести) а канапушки деливери и яндекс привезут)))
Ну как минимум один артист не смог бы в этом году сходить на корпоратив все равно.
Это вполне ожидаемо. Но знаю ребят-аниматоров, которые проводят детские дни рождения онлайн. Просто подстраивают свои выступления под онлайн формат, да сложно, но возможно
Вот что мне "нравится" в таких новостях, так это нежелание снижать привычный уровень доходов.
«С другой стороны, может сложиться ситуация, когда работа ведущего на мероприятии будет приравнена к работе с повышенной опасностью, что даст основания завысить гонорары», — предполагает он.
Очень странное умозаключение, имхо
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