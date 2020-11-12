Обычно на новогодние праздники приходится примерно до трети годового заработка артистов, говорит эксперт.

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Event-агентства столкнулись с массовой отменой новогодних мероприятий — число заказанных корпоративов уменьшилось минимум наполовину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента Российской ассоциации маркетинговых услуг Ларису Фортуну.

Клиенты опасаются проводить корпоративы из-за пандемии, но некоторые пытаются организовать всё собственными силами и сэкономить на этом, считает она.

«Примерно 50% из 300 наших ключевых клиентов решили ничего в этом году не проводить», — подтверждает гендиректор event-агентства Big Jack Николай Андреев. По словам управляющего партнёра агентства Yes Николая Перепелкина, заказы на новогодние корпоративы упали по сравнению с 2019 годом ещё до того, как московские власти отменили массовые мероприятия и ввели другие ограничения до 15 января.

Обычно до 70% корпоративов с количеством участников от 300 человек уже заказаны к сентябрю, чтобы заранее найти артистов, площадку и официантов на «золотые даты» — две пятницы перед Новым годом, объясняет Андреев. Однако в этот раз количество мероприятий сократилось, на рынке будет избыток предложения, и артисты столкнутся с высокой конкуренцией, предупреждает Перепелкин.

«С другой стороны, может сложиться ситуация, когда работа ведущего на мероприятии будет приравнена к работе с повышенной опасностью, что даст основания завысить гонорары», — предполагает он.

Прогноз подтвердила гендиректор агентства PR Trend Екатерина Одинцова. Средний чек таких звезд стал выше: заказов стало меньше, но бюджеты не уменьшились, объясняет Одинцова.