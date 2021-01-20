Российский букмекер «Фонбет» стал партнёром «Реал Мадрида» Статьи редакции
Компания стала партнером футбольного клуба в России и СНГ.
Российская букмекерская контора «Фонбет» стала официальным спонсором испанского футбольного клуба «Реал Мадрид». Об этом говорится в Instagram-аккаунте компании.
На сайте клуба появился логотип и описание «Фонбет» в разделе «Региональные спонсоры»: оператор стал партнером футбольного клуба в России и странах СНГ. Логотип букмекера также появится на рекламных панелях вокруг футбольного поля во время домашних матчей «Реала» в Ла Лиге и Кубке Испании.
Сумма контракта не уточняется, на сайте «Реала» указывается, что соглашение долгосрочное.
В апреле 2020 года «Фонбет» попал в правительственный список системообразующих компаний. Компании из списка во время пандемии могли претендовать на господдержку — льготное кредитование, инвестиционные проекты, рефинансирование долгов.
Но букмекер в списке остался недолго: 14 апреля Генпрокуратура поручила выяснить, как компания туда попала, а уже 27 апреля Минэкономразвития исключило «Фонбет».
Тогда же The Bell пытался найти владельца компании: в составе акционеров оказался партнер семьи бизнесмена Сергея Лалакина, которого называли главой Подольской ОПГ.
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