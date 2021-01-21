Собянин разрешил кинотеатрам заполнять залы на 50% и продлил удалёнку Статьи редакции
С 22 января к обычному режиму работы вернутся школы, разрешат работать библиотекам, музеям и другим учреждениям культуры.
Сергей Собянин подписал указ об отмене с 22 января в Москве некоторых ограничений, введённых в период пандемии Covid-19.
- Колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении Правительства Москвы, вернутся к обычному режиму работы. Транспортные карты разблокируют и вернут право льготного проезда.
- Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличили с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала.
- Отменено ограничение на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми. Число детей и взрослых, находящихся на объектах, не может превышать 50% общей вместимости помещений.
- Разрешено возобновить работу музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых и иных мероприятий при условии, что количество посетителей не превышает 50% общей вместимости помещений.
- Остается в силе требование о переводе не менее 30% сотрудников на удалёнку, дистанционное обучение в вузах, ограничения для общепита и ночных клубов, домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
- Однако после прохождения вакцинации от Covid-19 москвичам старшего возраста и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, разблокируют социальные карты. Они вновь смогут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.
Опять фестиваль шашлыка устраивают, но уже никто на это не поведётся
Засуетились, так жалко выглядят, убогие, в другой день сходим, когда собянин с женой в тюрьме сидеть будут! И ещё вся верхушка и их замы
...
Или наоборот, что бы было чем занять народ, а то сидят смотрят свой ютуб, правду ищут, Навального смотрят...
Ради такого могут вообще снять все ограничения и выплатить по 10 К на человека.
Тем временем Петербург уже самый болеющий регион, а хоть какие меры адекватные принимать никто не торопится. Закрывать рестораны в 23 это конечно абсурд.
В 23.01 начинается стремительное распространение вируса.
Моя реакция конечно не стоит захламления комментов, но я просто обязана над этим посмеяться. Как и где ещё выразить мнение насчёт всего, что творится?
Задолбали уже со своими метаниями и бесконечным созданием новых видов виртуальной реальности. Когда в России массово начнут закрываться кинотеатры, сразу разрешат 100% заполняемость залов. А люди менее чем за 6 месяцев прошлого года вообще забыли, что они раньше жить не могли без кинотеатра. Онлайн сервисов сейчас и пиратки в телеге больше, чем есть свободного времени на просмотр контента. Такая же ситуация с ресторанами и кафе. Еще немного - и круглосуточно работать разрешат. А толку-то? Экономика обвалится - вообще масочный режим отменят по всей стране.
В Европе все ложиться, а здесь открывается. Вопрос, когда готовится к следующей волне?
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