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Евгения Евсеева

Собянин разрешил кинотеатрам заполнять залы на 50% и продлил удалёнку Статьи редакции

С 22 января к обычному режиму работы вернутся школы, разрешат работать библиотекам, музеям и другим учреждениям культуры.

Сергей Собянин подписал указ об отмене с 22 января в Москве некоторых ограничений, введённых в период пандемии Covid-19.

  • Колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении Правительства Москвы, вернутся к обычному режиму работы. Транспортные карты разблокируют и вернут право льготного проезда.
  • Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличили с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала.
  • Отменено ограничение на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми. Число детей и взрослых, находящихся на объектах, не может превышать 50% общей вместимости помещений.
  • Разрешено возобновить работу музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых и иных мероприятий при условии, что количество посетителей не превышает 50% общей вместимости помещений.
  • Остается в силе требование о переводе не менее 30% сотрудников на удалёнку, дистанционное обучение в вузах, ограничения для общепита и ночных клубов, домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
  • Однако после прохождения вакцинации от Covid-19 москвичам старшего возраста и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, разблокируют социальные карты. Они вновь смогут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.

#новость #москва

2601 просмотров
16 16 комментариев
6
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16 комментариев
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Sergei Lapshin

12

Опять фестиваль шашлыка устраивают, но уже никто на это не поведётся

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Алейченко Сергей

Sergei
1

😂😂😂👍

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Keyz Bryansky

Sergei
0

Ну надо же тренд поддерживать в моде

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Евгений Чупышев

5

Засуетились, так жалко выглядят, убогие, в другой день сходим, когда собянин с женой в тюрьме сидеть будут! И ещё вся верхушка и их замы

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Ербол Алмырзаев

1

...

Ответить

Эдуард Чистяков

Ербол
7

Или наоборот, что бы было чем занять народ, а то сидят смотрят свой ютуб, правду ищут, Навального смотрят...

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Борис Смирнов

Эдуард
0

Ради такого могут вообще снять все ограничения и выплатить по 10 К на человека.

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Yury Kotov

2

Все в театр а не на улицу

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Мия Кошкина

1

Тем временем Петербург уже самый болеющий регион, а хоть какие меры адекватные принимать никто не торопится. Закрывать рестораны в 23 это конечно абсурд.

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Борис Смирнов

Мия
2

В 23.01 начинается стремительное распространение вируса.

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Мия Кошкина

Борис
1

Моя реакция конечно не стоит захламления комментов, но я просто обязана над этим посмеяться. Как и где ещё выразить мнение насчёт всего, что творится?

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Борис Смирнов

1

Задолбали уже со своими метаниями и бесконечным созданием новых видов виртуальной реальности. Когда в России массово начнут закрываться кинотеатры, сразу разрешат 100% заполняемость залов. А люди менее чем за 6 месяцев прошлого года вообще забыли, что они раньше жить не могли без кинотеатра. Онлайн сервисов сейчас и пиратки в телеге больше, чем есть свободного времени на просмотр контента. Такая же ситуация с ресторанами и кафе. Еще немного - и круглосуточно работать разрешат. А толку-то? Экономика обвалится - вообще масочный режим отменят по всей стране.

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Bet Papa

0

Я волна, новая волна. DJ Smash

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MILITARY GURU

0

Какают

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Алексей Галкин

0

Театры стали в два раза счастливее

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Юрий Иванов

0

В Европе все ложиться, а здесь открывается. Вопрос, когда готовится к следующей волне?

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