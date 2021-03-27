Владельцы кинотеатров попросили мэрию Москвы увеличить лимит по зрителям Статьи редакции
Сейчас залы можно заполнять не более чем на 50%.
При этом кинотеатры просят московские власти сохранить требование по дистанции «в одно кресло между гостями, которые не находятся в тесном ежедневном контакте». Об этом со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина пишет «Коммерсантъ».
В организации считают, что существующий лимит не позволяет покрывать все расходы кинотеатров. По словам Березина, в будние дни и утреннее время залы редко заполняются и на 50%. Но из-за этого лимита в пиковые сеансы отрасль терпит убытки, не может покрыть собственные расходы и удовлетворить потребности зрителей.
«Размер арендных платежей вернулся к прежним значениям, кинотеатры несут обязательства перед работниками по сохранению зарплаты, отчислениям в фонды и уплате налогов», — говорится в письме. По мнению АВК, особенно сильно от ограничений страдают независимые одно- и малозальные кинотеатры.
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова напомнила, что ограничения для кинотеатров действуют в соответствии с последними решениями правительства Москвы по ситуации с коронавирусом. По её словам, других решений пока не принимали.
По данным ЕАИС, топ-20 фильмов, идущих в прокате, с 1 января по 26 марта 2021 года собрали в кинотеатрах 11,5 млрд рублей против почти 15 млрд в январе-марте 2020 года. За те же периоды кинотеатры посетило 42,17 млн зрителей в 2021 году и 57,47 млн годом ранее.
Участники рынка рассказали изданию, что доходы кинозалов в первом квартале 2021 года сократились на 25-30% по сравнению с предыдущим. Главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев считает, что установленное в Москве ограничение на количество зрителей мало влияет на кассу фильмов. По его словам, почти все кинорелизы вырабатывают свой кассовый потенциал даже с 50-процентной заполняемостью залов. Исключение составляют лишь блокбастеры в первые уик-энды, но это нивелирует более длинный прокат.
А что они собрались там показывать для увеличения доходов?
Подводной турник
Недавний пост про кинотеатры показал, что среди людей есть и процент рептилоидов, которым нравится сам акт похода в тёмный концлагерь и жевание дряни за 500 рублей с себестоимостью в 5.
Что там будут им крутить, значения почти не имеет.
За те же периоды кинотеатры посетило 42,17 млн зрителей в 2021 году и 57,47 млн годом ранее.
Ну так то сильно хуже стало с учётом ограничения. Грубо говоря, должно было на 50% уменьшиться количество. Из-за пандемии просто и интересных премьер меньше стало, плюс многие и так не хотят ходить в кинотеатры, даже с учетом соблюдения требований в 50%.
Давно уже ничего стоящего нет в кинотеатрах, а основная кинопродукция из Голливуда нескоро подъедет.
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