Сейчас залы можно заполнять не более чем на 50%.

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При этом кинотеатры просят московские власти сохранить требование по дистанции «в одно кресло между гостями, которые не находятся в тесном ежедневном контакте». Об этом со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина пишет «Коммерсантъ».

В организации считают, что существующий лимит не позволяет покрывать все расходы кинотеатров. По словам Березина, в будние дни и утреннее время залы редко заполняются и на 50%. Но из-за этого лимита в пиковые сеансы отрасль терпит убытки, не может покрыть собственные расходы и удовлетворить потребности зрителей.

«Размер арендных платежей вернулся к прежним значениям, кинотеатры несут обязательства перед работниками по сохранению зарплаты, отчислениям в фонды и уплате налогов», — говорится в письме. По мнению АВК, особенно сильно от ограничений страдают независимые одно- и малозальные кинотеатры.

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова напомнила, что ограничения для кинотеатров действуют в соответствии с последними решениями правительства Москвы по ситуации с коронавирусом. По её словам, других решений пока не принимали.

По данным ЕАИС, топ-20 фильмов, идущих в прокате, с 1 января по 26 марта 2021 года собрали в кинотеатрах 11,5 млрд рублей против почти 15 млрд в январе-марте 2020 года. За те же периоды кинотеатры посетило 42,17 млн зрителей в 2021 году и 57,47 млн годом ранее.