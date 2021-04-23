Литьё, обработка, полировка и списки экстремистов: как ювелир в России соблюдает все законы и зарабатывает Статьи редакции
Сабина Гасанова вложила 200 тысяч рублей и вернула инвестиции за четыре месяца — а потом остановила рекламу из-за потока заказов. Она рассказала, как устроен её ювелирный бизнес vlitoe.
Сабина Гасанов открыла собственный ювелирный бренд и занимается изготовлением украшений из серебра. В интервью она рассказала о:
- Смене профессии и обучении.
- Запуске бренда и первой коллекции.
- Создании украшений.
- Законах, которым подчиняются российские ювелиры.
- Расходах и прибыли.
- Поиске покупателей и продвижении.
- Влиянии пандемии на бизнес и планах на будущее.
От глиняных фигурок и бижутерии к ювелирному делу
Сабине Гасановой 24 года, она родом из Тольятти. В детстве она лепила из глины в скульптурной мастерской малых форм.
Во время учебы в МГУ на факультете рекламы и связей с общественностью девушка работала руководителем одного из отделов в туристической компании. В свободное время девушке хотелось продолжать делать что-то своими руками.
Тогда Гасанова стала создавать бижутерию в готическом стиле — колье и подвески. По мнению девушки, это не сложно для владеющего рукоделием человека с творческим мышлением. Предпринимательница купила фурнитуру и материалы, фото изделий публиковала в Instagram.
Большого потока клиентов не было, но каждое украшение быстро находило покупателя. Их стоимость варьировалась от 350 до 1500 рублей. Помимо этого, Гасанова делала роспись на полудрагоценных камнях — яшме, речной слюде и аметистах. Такие украшения стоили от 2000 до 4000 рублей.
В июне 2019 года девушка решила уйти с работы по найму и монетизировать хобби. Она понимала, что на создании бижутерии много не заработать, поэтому выбрала ювелирную сферу — украшения из драгоценных металлов больше ценятся.
Через интернет предпринимательница нашла несколько школ, посетила пробные занятия. Она выбрала школу ювелирного мастерства на Электрозаводской, где с августа 2019 года брала индивидуальные уроки у ювелира с 30-летним опытом.
Обучение длилось два месяца, включало двенадцать занятий по 2-2,5 часа и стоило 30 тысяч рублей. Ещё месяц ушел на отработку навыков.
После этого курса Гасанова прошла ещё один — по 3D-моделированию в школе J-design. Он обошелся в 28 тысяч рублей. Полученные знания помогли девушке моделировать украшения в программе Rhinoceros. Моделирование украшений в 3D помогает масштабировать производство, дает возможность производить изделия партиями.
Создание бренда vlitoe
В начале 2020 года Сабина Гасанова придумала название для бренда ювелирных украшений — vlitoe. В то время она продолжала отрабатывать ювелирные навыки и занималась разработкой первой коллекции, но продаж ещё не было.
Шрифт для названия бренда она разработала сама в программе для создания 3D-моделей, на это ушло несколько дней. Предпринимательнице было важно, чтобы лого было простым и удобным для нанесения на изделия.
Гасанова решила делать украшения из серебра. Её продукт рассчитан на людей 20-30 лет, 70% аудитории — женщины.
Ювелиры покупают драгоценные металлы в банках и в лицензированных ломбардах. Чистое серебро также привозят с серебродобывающих или аффинажных заводов, где очищают металл 925 пробы от примесей и получают 999 пробу.
Многие ювелиры перекупают металлы с рук, полулегально, — так дешевле и меньше бумажной волокиты.
Первая коллекция
Первую коллекцию Сабина Гасанова создала в марте 2020 года, сидя на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В ней в основном представлены кольца, одиннадцать позиций.
Перед запуском линейки девушка изучила рынок, исследовала уличную моду и тенденции ее развития, оценила влияние стиля ugly fashion и поняла, что есть спрос на необычные дерзкие украшения.
Раньше предпринимательница брала в работу индивидуальные заказы, но на это уходило больше времени и стоили такие украшения в два раза дороже. С мая она будет работать с уникальными запросами клиентов только в партнёрстве с коллегой, опытным ювелиром.
Средняя стоимость изделий — 3500 рублей. Cамое дешевое стоит 2900 рублей, самое дорогое кольцо — 4700 рублей, а цена за серьги составляет 5700 рублей. Сейчас предпринимательница работает над расширением ассортимента.
Как устроено производство украшений
Первый этап: 3D-модель
Создание коллекции начинается с набросков идей. Затем ювелир визуализирует их в 3D.
Если бы предпринимательница отдавала разработку трехмерной модели на фриланс, это обходилось бы в 1500-3000 рублей за каждую.
Готовую 3D-модель она отдаёт на полимерную печать в 3D-принтере, чтобы получился прототип украшения. Первое время предпринимательница работала с частниками, находя подрядчиков через интернет. Но те несколько раз срывали сроки, поэтому сейчас Гасанова работает с крупной компанией, печатающей прототипы украшений для ювелирных мастерских.
Второй этап: формы и литье
Следующий этап — изготовление резиновых форм украшений на основе полимерных образцов. Резиновые формы делаются из резины или силикона, а с их помощью создаются восковые копии.
Заказ на изготовление множества восковых копий кольца из резиновой формы она поручает восковщику. Он с помощью воскового инжектора под давлением заливает пустоты резиновых форм. Так получаются копии изделия, выполненные в воске — восковки.
Цена работы колеблется от количества изделий, в среднем это обходится в 3000 рублей ежемесячно.
Затем Гасанова отдает восковки в литейную мастерскую. Там отливают изделия из восковок в любом металле, обычно это серебро, золото или латунь. При заказе ювелир приносит свой металл на переплавку или покупает там же, если это лицензированный литейный цех.
В литейном цехе восковки засыпают формовочной пастой. Из-за высокой температуры воск выгорает и в пасте остаётся пустота в форме изделия. В эту пустоту заливают раскалённый металл, который заполняет пространство, повторяя форму восковки.
За одно литье у ювелира готовы до десяти образцов украшений. За каждый грамм отлитого металла литейщик берет 25-30 рублей. В месяц у предпринимательницы на это уходит 3-6 тысячи рублей. Из литейного цеха она забирает готовые серебряные заготовки и начинается следующий этап — обработки и полировки.
Третий этап: обработка и полировка
При обработке серебряных заготовок Сабина Гасанова применяет ювелирные навыки. Она работает в мастерской своего учителя: аренда стола обходится в 200 рублей в час, в месяц выходит около 10 тысяч рублей.
Ювелир едет в мастерскую, когда заказов набирается не меньше десяти и проводит там около пяти-шести часов.
В мастерской есть всё необходимое оборудование: бор-машина, горелка, инструменты для обработки, полировки и чернения изделий, напильник, насадки для бор-машины, держатели для наждачек, крацовки, диски для полировки, сверла, фрезы, лобзики, штихели, ультразвуковая ванна, станок для полировки, бинокуляр.
В процессе обработки она сначала отпиливает литники — желоба, по которым поступал металл при литье. Затем все поверхности изделий обрабатывает разными по степени грубости наждачками, чтобы появился первый блеск.
На следующем этапе ювелир затемняет углубления в серебре с помощью сульфидной смеси — ювелирной черни. Далее Гасанова полирует изделие пастой (смесь очень мелкого абразива и жирной основы), и оно приобретают финальный зеркальный блеск.
Каждое изделие после полировки хранится в отдельном пакете с застежкой, чтобы уберечь его от мелких царапин. Перед отправкой клиенту ювелир протирает украшение полировочной салфеткой, чтобы убрать потертости от пакетика и добавить блеска.
С заказчиком она оговаривает срок на изготовление украшения в две недели. Если кольцо готовится по индивидуальному заказу, то времени потребуется в два раза больше, так как его нужно спроектировать в 3D-программе.
Обычно ювелир собирает несколько заказов и отдаёт их в литьё примерно один раз каждые четыре дня. Срок изготовления изделия — 7-9 дней. Но иногда могут случаться накладки, из-за которых работа затягивается до 14 дней.
Например, при литье в металл иногда попадает пузырек воздуха, что приводит к образованию пор. При обработке такое кольцо легко может лопнуть. В этом случае литейный цех переливает изделие бесплатно либо возвращает деньги, но на это уходит дополнительное время.
Кроме того, у металла есть свои ограничения: например, мелкие детали меньше 0,3 мм, скорее всего, не «прольются» или исказятся. А слишком тонкие соединения или неправильные закрепки могут сломаться.
Первые несколько месяцев девушка работала одна. Но в марте из-за роста заказов предпринимательница наняла помощницу по обработке украшений и упаковщицу. Помощница выполняет несложные в обработке заказы и работает на подхвате.
«Я часто увлекаюсь за обработкой — отношусь к этому как к творческому процессу. А ювелиры, которые давно заняты в обработке изделий, управляются быстрее и делают это механически. Вдвоем мы успеваем гораздо больше», — говорит Сабина Гасанова.
Что закон требует от ювелиров
Чтобы продавать украшения из серебра, нужно выполнить все требования, которые государство предъявляет к ювелирам. В первую очередь в течение 30 дней после регистрации ИП встать на учёт в Пробирную палату.
Когда Гасанова изучала информацию о постановке на учёт, она столкнулась с тем, что простых инструкций на официальном сайте ведомства не было.
В Пробирной палате выдают именник, это специальный набор символов, который показывает, кто изготовил украшение. Каждый ювелир должен получить его один раз при регистрации, он стоит 5000 рублей.
Проба на серебро с 2020 года ставится в добровольном порядке, но если речь идет о золоте, то на него нужно ставить пробу в Пробирной палате.
Помимо налоговой и Пробирной палаты ювелирам нужно отчитываться за сделки перед Росфинмониторингом. Это ведомство занимается противодействием терроризму и коррупции.
Теоретически драгоценные металлы могут использоваться для спонсирования терроризма и отмывания денег, поэтому ювелиры обязаны изучить все правила ювелирной сферы, чтобы не стать случайным участником незаконных схем.
Ювелирам нужно пройти обучение в лицензированной Росфинмониторингом юридической школе о противодействии коррупции. Без диплома об окончании такой школы легально быть ювелиром невозможно. Для работы на сайте Росфинмониторинга также нужно получить квалифицированную электронную подпись.
После обучения ювелир регистрируется в личном кабинете Росфинмониторинга, куда загружает данные о проверке клиентов, хранении документов, отчётность и правила внутреннего распорядка — это требование ведомства.
Согласно правилам, ювелир сообщает, что её покупатели не являются должностными лицами и террористами. Если клиент покупает у ювелира украшение за сумму, превышающую 40 тысяч рублей наличными или 200 тысяч рублей картой, то он обязан предоставить паспортные данные, которые она должна будет передать ведомству. Информацию о поставщиках она не подаёт, те самостоятельно отчитываются перед Росфинмониторингом.
На сайте ведомства представлен перечень тех, кто причастен к экстремизму или терроризму. Гасанова регулярно проверяет эти списки, чтобы убедиться, что среди этих людей нет её клиентов.
Для отслеживания изменений законодательства и обновлений правил внутреннего распорядка в соответствии с ними предпринимательница наняла юриста. Его сопровождение обходится ей в 10 тысяч рублей в квартал.
Если ювелир не встал на учёт в Пробирную палату или не контролирует свои сделки, то к нему придут с проверкой и оштрафуют.
Поэтому порядок действий при открытии ювелирного бизнеса должен быть таким:
- Зарегистрировать ИП.
- В течение 30 дней подать заявление в Пробирную палату.
- Затем ещё в течение месяца встать на учёт в Росфинмониторинг и пройти обучение в лицензированной юридической школе.
- Получить квалифицированную электронную подпись для работы на сайте Росфинмониторинга.
- Раз в квартал загружать актуальные правила внутреннего распорядка и отчетность по контрагентам и сделкам в личный кабинет Росфинмониторинга. Отчётность нужно сдавать в любом случае, даже если продаж за период не было.
С 2024 года правительство России планирует ввести обязательную маркировку драгметаллов с помощью QR-кодов. Изделия из серебра будет запрещено продавать без специального штрих-кода с 1 марта 2024 года. С того же года все металлы, в том числе и серебро, нужно регистрировать в государственной системе учета драгметаллов (ГИИС ДМДК).
Вопрос маркировки для предпринимательницы больной. Закупать технику для этого — дорого, в результате в разы вырастает себестоимость серебряного изделия. Регистрировать украшения в ГИИС проще, но и тут нужна машинка для печати ярлыков, которые можно наклеить на украшение.
Помимо чека надо будет добавлять в ГИИС информацию об оплате. Если у ювелира небольшие продажи, их можно фиксировать вручную. Но что делать магазинам, которые продают от тысячи изделий в месяц, пока никто, по словам ювелира, не понимает. Скорее всего, система будет интегрирована с системой учета продаж ювелирного магазина.
Расходы
На запуск бизнеса у предпринимательницы ушло около 200 тысяч рублей.
В разовые расходы входило:
- Обучение у мастера: 30 тысяч рублей.
- Аренда рабочего места в мастерской во время обучения: 10 тысяч рублей.
- Обучение 3D-моделированию: 28 тысяч рублей.
- Именник для Пробирной палаты: 5000 рублей.
- Получение электронной подписи: 2500 рублей.
- Обучение в юридической школе о противодействии коррупции: 3000 рублей.
- Закупка фурнитуры, материалов, серебра в первые месяцы работы: 60 тысяч рублей.
Также бизнес требует регулярных расходов:
- Налоги за ИП: около 40 тысяч рублей в год.
- Ежегодная электронная подпись: 2300 рублей.
- Юридическое сопровождение отчетности в Росфинмониторинг: 10 тысяч рублей в квартал.
Помимо этого, бизнес требует вложений каждый месяц, в среднем у предпринимательницы уходит около 90 тысяч рублей. В основном это оплата материалов, аренды стола и работы подрядчиков.
В постоянные ежемесячные расходы входят:
- Фурнитура и упаковка: 5000 рублей.
- Новые резиновые формы: 3000 рублей.
- Закупка серебра: 15-20 тысяч рублей.
- Печать на 3D-принтере: 3000-5000 рублей.
- Услуги восковщицы и литейного цеха: 5000-6000 рублей.
- Продвижение: от 5 до 20 тысяч рублей.
- Почасовая аренда стола в мастерской: около 10 тысяч рублей.
- Оплата помощнику за обработку ювелирных изделий: 15 тысяч рублей.
- Оплата помощнице за упаковку посылок: 5000 рублей.
- Расходы на доставку посылок: 10 тысяч рублей.
Прибыль
Затраты окупились за четыре месяца работы. В первый Сабина Гасанова выполнила 23 заказа, но получила с этого всего 1000 рублей, так как все деньги ушли на расширение размерной линейки. Ювелир вложила средства в новые полимеры и резиновые формы для каждого размера — самые дорогие расходники при производстве.
80% работы от производства до продвижения предпринимательница выполняет сама. Поэтому после после всех расходов от полученной выручки остаётся около 50%.
Ежемесячная прибыль с января 2021 года составляла 40-45 тысяч рублей. В марте количество заказов выросло до 80, чистая прибыль выросла более чем вдвое — до 100 тысяч рублей.
Продвижение
Предпринимательница продает свои изделия через профиль в Instagram, где у нее более 5000 подписчиков. Заказы на украшения приходят в личные сообщения соцсети. Ювелир сама занимается контентом: фотографиями, видео в «Историях», постами.
Иногда девушка сотрудничает с популярными блогерами по бартеру. Пару раз в месяц продвигает посты с розыгрышами колец через таргетинг в Instagram — на это уходит от 2000 в месяц. Гасанова сама научилась настраивать таргетинг и платит деньги только за стоимость рекламы.
Например, ко дню влюбленных предпринимательница вложила в рекламу около 20 тысяч рублей. В феврале и марте с этой рекламы пришло 10 клиентов и 2000 подписчиков.
Для продвижения ювелир использует и TikTok. Например, все мартовские заказы к ней пришли благодаря этой соцсети. Продвижение в TikTok бесплатно, но у девушки много времени отнимает съемка и монтирование роликов. Ей часто приходится отвлекаться от ювелирной работы, чтобы снять небольшой отрывок.
В марте предпринимательница сознательно тормозила спрос, затихая на некоторое время в соцсетях, так как не справлялась с наплывом заказов. В первую очередь нужно нарастить производственные мощности, а затем настраивать новые рекламные кампании, считает предпринимательница.
Как пандемия повлияла на бизнес
Гасанова обучилась ювелирному делу и 3D-моделированию к концу зимы 2020 года, а в марте начался карантин. Это затормозило запуск бизнеса.
Помимо этого, в пандемию закрылась мастерская, где она арендовала стол, девушка не смогла продолжать работу и брать новые заказы до сентября 2020 года. Но предпринимательница нашла плюсы в этой ситуации.
«Было обидно за такую задержку, но пока я сидела на карантине, плодотворно поработала в 3D-программе, улучшила модели, которые разработала ранее, от многих отказалась. Можно сказать, что карантин помог мне прийти к своему стилю», — отмечает девушка.
Планы
Сабина Гасанова рассчитывает с расширением ассортимента увеличить оборот и прибыль в два раза. В планах ювелира попробовать выйти на онлайн-площадки вроде Wildberries, а также развивать страницу в Instagram. Ещё одна цель — разработать сайт бренда Vlitoe.
Позволить себе нанять помощника для работы с клиентами в Instagram предпринимательница пока не может. Кроме того, она говорит, что боится передавать эту работу кому-то другому, так как для неё важно душевное отношение к каждому клиенту.
Сотрудничество с популярными шоурумами ювелир пока не рассматривает, так как не нашла условий, которые бы её устроили. Как правило, шоурумы берут 50% комиссии, говорит она. Если не повышать цену на изделия, то Гасанова будет работать себе в убыток.
Она ожидает, что в ближайшие несколько месяцев доходы увеличатся, и уже задумывается о перспективе: снять отдельное помещение в аренду и нанять помощника, который возьмет на себя обработку части заказов на постоянной основе.
Я понимаю автора. Наверное круто писать статьи. Но.
50 раз в тексте упоминание Гасановой чесно перебор))))
так статья про неё
Хочу написать пару строк про ежа.
Ежики прекрасны, надо ежиков любит. С ёжиками лес расцветает , ежики санитары леса. Проходя мимо ежа хочется его погладить.
Я так заказываю поисковые тесты для сайта))))))
а можно тег #заказное? а то заходишь прочесть историю, а на середине понимаешь, что это тупо пиар.
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