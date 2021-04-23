Сабина Гасанова вложила 200 тысяч рублей и вернула инвестиции за четыре месяца — а потом остановила рекламу из-за потока заказов. Она рассказала, как устроен её ювелирный бизнес vlitoe.

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Сабина Гасанова за работой в ювелирной мастерской

Сабина Гасанов открыла собственный ювелирный бренд и занимается изготовлением украшений из серебра. В интервью она рассказала о:

От глиняных фигурок и бижутерии к ювелирному делу

Сабине Гасановой 24 года, она родом из Тольятти. В детстве она лепила из глины в скульптурной мастерской малых форм.

Во время учебы в МГУ на факультете рекламы и связей с общественностью девушка работала руководителем одного из отделов в туристической компании. В свободное время девушке хотелось продолжать делать что-то своими руками.

Тогда Гасанова стала создавать бижутерию в готическом стиле — колье и подвески. По мнению девушки, это не сложно для владеющего рукоделием человека с творческим мышлением. Предпринимательница купила фурнитуру и материалы, фото изделий публиковала в Instagram.

Подвеска, созданная Сабиной Гасановой

Большого потока клиентов не было, но каждое украшение быстро находило покупателя. Их стоимость варьировалась от 350 до 1500 рублей. Помимо этого, Гасанова делала роспись на полудрагоценных камнях — яшме, речной слюде и аметистах. Такие украшения стоили от 2000 до 4000 рублей.

В июне 2019 года девушка решила уйти с работы по найму и монетизировать хобби. Она понимала, что на создании бижутерии много не заработать, поэтому выбрала ювелирную сферу — украшения из драгоценных металлов больше ценятся.

Стартовым капиталом для бизнеса стали 200 тысяч рублей, накопленные со стипендии и с зарплаты в турагентстве.

Через интернет предпринимательница нашла несколько школ, посетила пробные занятия. Она выбрала школу ювелирного мастерства на Электрозаводской, где с августа 2019 года брала индивидуальные уроки у ювелира с 30-летним опытом.

Обучение длилось два месяца, включало двенадцать занятий по 2-2,5 часа и стоило 30 тысяч рублей. Ещё месяц ушел на отработку навыков.

Полировка кольца из серебра

После этого курса Гасанова прошла ещё один — по 3D-моделированию в школе J-design. Он обошелся в 28 тысяч рублей. Полученные знания помогли девушке моделировать украшения в программе Rhinoceros. Моделирование украшений в 3D помогает масштабировать производство, дает возможность производить изделия партиями.

Изготавливать каждое изделие под определенного заказчика — не мой путь. Ведь в этом случае ты полностью зависишь от его идей и становишься в первую очередь ремесленником. Сабина Гасанова ювелир

Создание бренда vlitoe

В начале 2020 года Сабина Гасанова придумала название для бренда ювелирных украшений — vlitoe. В то время она продолжала отрабатывать ювелирные навыки и занималась разработкой первой коллекции, но продаж ещё не было.

Шрифт для названия бренда она разработала сама в программе для создания 3D-моделей, на это ушло несколько дней. Предпринимательнице было важно, чтобы лого было простым и удобным для нанесения на изделия.

Гасанова решила делать украшения из серебра. Её продукт рассчитан на людей 20-30 лет, 70% аудитории — женщины.

Ювелиры покупают драгоценные металлы в банках и в лицензированных ломбардах. Чистое серебро также привозят с серебродобывающих или аффинажных заводов, где очищают металл 925 пробы от примесей и получают 999 пробу.

Гранулы чистого серебра перед переплавкой

Многие ювелиры перекупают металлы с рук, полулегально, — так дешевле и меньше бумажной волокиты.

Первая коллекция

Первую коллекцию Сабина Гасанова создала в марте 2020 года, сидя на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В ней в основном представлены кольца, одиннадцать позиций.

Перед запуском линейки девушка изучила рынок, исследовала уличную моду и тенденции ее развития, оценила влияние стиля ugly fashion и поняла, что есть спрос на необычные дерзкие украшения.

Самые популярные изделия на данный момент — кольца. Подвески и серьги уступают им по количеству продаж

Раньше предпринимательница брала в работу индивидуальные заказы, но на это уходило больше времени и стоили такие украшения в два раза дороже. С мая она будет работать с уникальными запросами клиентов только в партнёрстве с коллегой, опытным ювелиром.

У меня такие заказы отнимали много времени и сил. А он всегда работал с частными заказами, для него это обыденность. Поэтому мы решили попробовать работать в тандеме. Сабина Гасанова ювелир

Средняя стоимость изделий — 3500 рублей. Cамое дешевое стоит 2900 рублей, самое дорогое кольцо — 4700 рублей, а цена за серьги составляет 5700 рублей. Сейчас предпринимательница работает над расширением ассортимента.

Мне бы хотелось экспериментировать над обработкой колец, например, создать кольца с использованием лазерной гравировки или с шершавыми поверхностями, но такая обработка стоит дорого, насколько я знаю. А цены на лазерную гравировку начинаются от 500-700 рублей за одно кольцо. Сама в мастерской я эту обработку сделать не могу, такой гравировальный аппарат стоит несколько миллионов рублей. У нас его нет. Пока я не могу себе позволить такие эксперименты, иначе придётся заметно повысить цены. Сабина Гасанова ювелир

Как устроено производство украшений

Первый этап: 3D-модель

Создание коллекции начинается с набросков идей. Затем ювелир визуализирует их в 3D.

Если бы предпринимательница отдавала разработку трехмерной модели на фриланс, это обходилось бы в 1500-3000 рублей за каждую.

3D-модель кольца в программе Rhinoceros

Готовую 3D-модель она отдаёт на полимерную печать в 3D-принтере, чтобы получился прототип украшения. Первое время предпринимательница работала с частниками, находя подрядчиков через интернет. Но те несколько раз срывали сроки, поэтому сейчас Гасанова работает с крупной компанией, печатающей прототипы украшений для ювелирных мастерских.

Второй этап: формы и литье

Следующий этап — изготовление резиновых форм украшений на основе полимерных образцов. Резиновые формы делаются из резины или силикона, а с их помощью создаются восковые копии.

Заказ на изготовление множества восковых копий кольца из резиновой формы она поручает восковщику. Он с помощью воскового инжектора под давлением заливает пустоты резиновых форм. Так получаются копии изделия, выполненные в воске — восковки.

Цена работы колеблется от количества изделий, в среднем это обходится в 3000 рублей ежемесячно.

Сабина Гасанова складывает серебро в тигель — сосуд для плавки металла

Затем Гасанова отдает восковки в литейную мастерскую. Там отливают изделия из восковок в любом металле, обычно это серебро, золото или латунь. При заказе ювелир приносит свой металл на переплавку или покупает там же, если это лицензированный литейный цех.

Основная стоимость серебряных изделий складывается из оплаты услуг мастеров, а не сырья, отмечает предпринимательница.

В литейном цехе восковки засыпают формовочной пастой. Из-за высокой температуры воск выгорает и в пасте остаётся пустота в форме изделия. В эту пустоту заливают раскалённый металл, который заполняет пространство, повторяя форму восковки.

За одно литье у ювелира готовы до десяти образцов украшений. За каждый грамм отлитого металла литейщик берет 25-30 рублей. В месяц у предпринимательницы на это уходит 3-6 тысячи рублей. Из литейного цеха она забирает готовые серебряные заготовки и начинается следующий этап — обработки и полировки.

Третий этап: обработка и полировка

При обработке серебряных заготовок Сабина Гасанова применяет ювелирные навыки. Она работает в мастерской своего учителя: аренда стола обходится в 200 рублей в час, в месяц выходит около 10 тысяч рублей.

Сабина Гасанова за работой

Ювелир едет в мастерскую, когда заказов набирается не меньше десяти и проводит там около пяти-шести часов.

В мастерской есть всё необходимое оборудование: бор-машина, горелка, инструменты для обработки, полировки и чернения изделий, напильник, насадки для бор-машины, держатели для наждачек, крацовки, диски для полировки, сверла, фрезы, лобзики, штихели, ультразвуковая ванна, станок для полировки, бинокуляр.

В процессе обработки она сначала отпиливает литники — желоба, по которым поступал металл при литье. Затем все поверхности изделий обрабатывает разными по степени грубости наждачками, чтобы появился первый блеск.

Полировка кольца

На следующем этапе ювелир затемняет углубления в серебре с помощью сульфидной смеси — ювелирной черни. Далее Гасанова полирует изделие пастой (смесь очень мелкого абразива и жирной основы), и оно приобретают финальный зеркальный блеск.

Каждое изделие после полировки хранится в отдельном пакете с застежкой, чтобы уберечь его от мелких царапин. Перед отправкой клиенту ювелир протирает украшение полировочной салфеткой, чтобы убрать потертости от пакетика и добавить блеска.

С заказчиком она оговаривает срок на изготовление украшения в две недели. Если кольцо готовится по индивидуальному заказу, то времени потребуется в два раза больше, так как его нужно спроектировать в 3D-программе.

Некоторые изделия ювелир украшает камнями: она использует синтетические кристаллы и фианиты, которые можно купить в магазинах для ювелиров. Они считаются полудрагоценными. Камни, которые подлежат строгой отчетности, например, бриллианты, Гасанова в работе не использует.

Обычно ювелир собирает несколько заказов и отдаёт их в литьё примерно один раз каждые четыре дня. Срок изготовления изделия — 7-9 дней. Но иногда могут случаться накладки, из-за которых работа затягивается до 14 дней.

Процесс обработки кольца Видео из TikTok Сабины Гасановой

Например, при литье в металл иногда попадает пузырек воздуха, что приводит к образованию пор. При обработке такое кольцо легко может лопнуть. В этом случае литейный цех переливает изделие бесплатно либо возвращает деньги, но на это уходит дополнительное время.

Кроме того, у металла есть свои ограничения: например, мелкие детали меньше 0,3 мм, скорее всего, не «прольются» или исказятся. А слишком тонкие соединения или неправильные закрепки могут сломаться.

Первые несколько месяцев девушка работала одна. Но в марте из-за роста заказов предпринимательница наняла помощницу по обработке украшений и упаковщицу. Помощница выполняет несложные в обработке заказы и работает на подхвате.

Процесс полировки кольца

«Я часто увлекаюсь за обработкой — отношусь к этому как к творческому процессу. А ювелиры, которые давно заняты в обработке изделий, управляются быстрее и делают это механически. Вдвоем мы успеваем гораздо больше», — говорит Сабина Гасанова.

Что закон требует от ювелиров

Чтобы продавать украшения из серебра, нужно выполнить все требования, которые государство предъявляет к ювелирам. В первую очередь в течение 30 дней после регистрации ИП встать на учёт в Пробирную палату.

Когда Гасанова изучала информацию о постановке на учёт, она столкнулась с тем, что простых инструкций на официальном сайте ведомства не было.

Моё заявление приняли только с пятой попытки. В ведомстве постоянно находили разные надуманные причины, чтобы мне отказать. Например, один раз в заявлении я написала «Москва». Мне сказали, что это ошибка и нужно писать «город Москва», и заявление отклонили. Сабина Гасанова ювелир

В Пробирной палате выдают именник, это специальный набор символов, который показывает, кто изготовил украшение. Каждый ювелир должен получить его один раз при регистрации, он стоит 5000 рублей.

Проба на серебро с 2020 года ставится в добровольном порядке, но если речь идет о золоте, то на него нужно ставить пробу в Пробирной палате.

Здание Пробирной палаты в Москве

Помимо налоговой и Пробирной палаты ювелирам нужно отчитываться за сделки перед Росфинмониторингом. Это ведомство занимается противодействием терроризму и коррупции.

Теоретически драгоценные металлы могут использоваться для спонсирования терроризма и отмывания денег, поэтому ювелиры обязаны изучить все правила ювелирной сферы, чтобы не стать случайным участником незаконных схем.

Ювелирам нужно пройти обучение в лицензированной Росфинмониторингом юридической школе о противодействии коррупции. Без диплома об окончании такой школы легально быть ювелиром невозможно. Для работы на сайте Росфинмониторинга также нужно получить квалифицированную электронную подпись.

После обучения ювелир регистрируется в личном кабинете Росфинмониторинга, куда загружает данные о проверке клиентов, хранении документов, отчётность и правила внутреннего распорядка — это требование ведомства.

Согласно правилам, ювелир сообщает, что её покупатели не являются должностными лицами и террористами. Если клиент покупает у ювелира украшение за сумму, превышающую 40 тысяч рублей наличными или 200 тысяч рублей картой, то он обязан предоставить паспортные данные, которые она должна будет передать ведомству. Информацию о поставщиках она не подаёт, те самостоятельно отчитываются перед Росфинмониторингом.

На сайте ведомства представлен перечень тех, кто причастен к экстремизму или терроризму. Гасанова регулярно проверяет эти списки, чтобы убедиться, что среди этих людей нет её клиентов.

Для отслеживания изменений законодательства и обновлений правил внутреннего распорядка в соответствии с ними предпринимательница наняла юриста. Его сопровождение обходится ей в 10 тысяч рублей в квартал.

Если бы я знала о таких строгих правилах раньше, то, возможно, предпочла бы работать с ювелирными сплавами, которые не считаются драгоценными металлами. Тогда бы моя деятельность не подпадала под законы, контролирующие оборот драгоценных металлов.

Даже после обучения вопросы все равно остаются. Например, откуда я могу знать, что человек, купивший украшение, должностное лицо? Сабина Гасанова ювелир

Если ювелир не встал на учёт в Пробирную палату или не контролирует свои сделки, то к нему придут с проверкой и оштрафуют.

Поэтому порядок действий при открытии ювелирного бизнеса должен быть таким:

Зарегистрировать ИП.

В течение 30 дней подать заявление в Пробирную палату.

Затем ещё в течение месяца встать на учёт в Росфинмониторинг и пройти обучение в лицензированной юридической школе.

Получить квалифицированную электронную подпись для работы на сайте Росфинмониторинга.

Раз в квартал загружать актуальные правила внутреннего распорядка и отчетность по контрагентам и сделкам в личный кабинет Росфинмониторинга. Отчётность нужно сдавать в любом случае, даже если продаж за период не было.

С 2024 года правительство России планирует ввести обязательную маркировку драгметаллов с помощью QR-кодов. Изделия из серебра будет запрещено продавать без специального штрих-кода с 1 марта 2024 года. С того же года все металлы, в том числе и серебро, нужно регистрировать в государственной системе учета драгметаллов (ГИИС ДМДК).

Вопрос маркировки для предпринимательницы больной. Закупать технику для этого — дорого, в результате в разы вырастает себестоимость серебряного изделия. Регистрировать украшения в ГИИС проще, но и тут нужна машинка для печати ярлыков, которые можно наклеить на украшение.

По новым правилам ювелир должен отчитываться о каждом поступившем серебре, о каждом использованном камне или вкраплении других металлов, говорит Гасанова.

Помимо чека надо будет добавлять в ГИИС информацию об оплате. Если у ювелира небольшие продажи, их можно фиксировать вручную. Но что делать магазинам, которые продают от тысячи изделий в месяц, пока никто, по словам ювелира, не понимает. Скорее всего, система будет интегрирована с системой учета продаж ювелирного магазина.

Мне кажется, маркировка в таком виде, как она описана, абсолютно не решает проблемы серого и черного оборота. Она не помогает тем людям, которые сейчас находятся в серой зоне, перейти в белую, а только усложняет жизнь. Отрасль и без того сильно контролируют. На мой взгляд, подделывать серебро нет смысла, потому что оно не такое дорогое, как золото. Сабина Гасанова ювелир

Расходы

На запуск бизнеса у предпринимательницы ушло около 200 тысяч рублей.

В разовые расходы входило:

Обучение у мастера: 30 тысяч рублей.

Аренда рабочего места в мастерской во время обучения: 10 тысяч рублей.

Обучение 3D-моделированию: 28 тысяч рублей.

Именник для Пробирной палаты: 5000 рублей.

Получение электронной подписи: 2500 рублей.

Обучение в юридической школе о противодействии коррупции: 3000 рублей.

Закупка фурнитуры, материалов, серебра в первые месяцы работы: 60 тысяч рублей.

Также бизнес требует регулярных расходов:

Налоги за ИП: около 40 тысяч рублей в год.

Ежегодная электронная подпись: 2300 рублей.

Юридическое сопровождение отчетности в Росфинмониторинг: 10 тысяч рублей в квартал.

Помимо этого, бизнес требует вложений каждый месяц, в среднем у предпринимательницы уходит около 90 тысяч рублей. В основном это оплата материалов, аренды стола и работы подрядчиков.

В постоянные ежемесячные расходы входят:

Фурнитура и упаковка: 5000 рублей.

Новые резиновые формы: 3000 рублей.

Закупка серебра: 15-20 тысяч рублей.

Печать на 3D-принтере: 3000-5000 рублей.

Услуги восковщицы и литейного цеха: 5000-6000 рублей.

Продвижение: от 5 до 20 тысяч рублей.

Почасовая аренда стола в мастерской: около 10 тысяч рублей.

Оплата помощнику за обработку ювелирных изделий: 15 тысяч рублей.

Оплата помощнице за упаковку посылок: 5000 рублей.

Расходы на доставку посылок: 10 тысяч рублей.

Прибыль

Затраты окупились за четыре месяца работы. В первый Сабина Гасанова выполнила 23 заказа, но получила с этого всего 1000 рублей, так как все деньги ушли на расширение размерной линейки. Ювелир вложила средства в новые полимеры и резиновые формы для каждого размера — самые дорогие расходники при производстве.

80% работы от производства до продвижения предпринимательница выполняет сама. Поэтому после после всех расходов от полученной выручки остаётся около 50%.

Ежемесячная прибыль с января 2021 года составляла 40-45 тысяч рублей. В марте количество заказов выросло до 80, чистая прибыль выросла более чем вдвое — до 100 тысяч рублей.

Средний коэффициент наценки на товар составляет примерно 2-2,5

Продвижение

Предпринимательница продает свои изделия через профиль в Instagram, где у нее более 5000 подписчиков. Заказы на украшения приходят в личные сообщения соцсети. Ювелир сама занимается контентом: фотографиями, видео в «Историях», постами.

Инстаграм бренда vlitoe

Иногда девушка сотрудничает с популярными блогерами по бартеру. Пару раз в месяц продвигает посты с розыгрышами колец через таргетинг в Instagram — на это уходит от 2000 в месяц. Гасанова сама научилась настраивать таргетинг и платит деньги только за стоимость рекламы.

Например, ко дню влюбленных предпринимательница вложила в рекламу около 20 тысяч рублей. В феврале и марте с этой рекламы пришло 10 клиентов и 2000 подписчиков.

Тонкие кольца — самые популярные в коллекции

Для продвижения ювелир использует и TikTok. Например, все мартовские заказы к ней пришли благодаря этой соцсети. Продвижение в TikTok бесплатно, но у девушки много времени отнимает съемка и монтирование роликов. Ей часто приходится отвлекаться от ювелирной работы, чтобы снять небольшой отрывок.

В марте в TikTok выстрелили два моих видео, как только оттуда пошел трафик в Instagram, я сделала розыгрыш кольца за репост. Это дало прирост подписчиков на 30%. Я благодарна этой платформе. Благодаря TikTok меня заметили некоторые популярные блогеры, за которыми я сама много лет наблюдаю. Как говорится, dreams come true. Сабина Гасанова ювелир

В марте предпринимательница сознательно тормозила спрос, затихая на некоторое время в соцсетях, так как не справлялась с наплывом заказов. В первую очередь нужно нарастить производственные мощности, а затем настраивать новые рекламные кампании, считает предпринимательница.

Образование пиарщика сильно помогает в продвижении. А чтобы снимать контент, нужен хороший вкус и умение чувствовать свою аудиторию. Я думаю, и то, и другое у меня есть. Иногда мне пишут коллеги-ювелиры с просьбой помочь в продвижении. У человека может быть красивая лента в Instagram, профессионально выполненные фотографии, но он не чувствует свою аудиторию, не знает, где её искать и кому себя предложить. В итоге просто сидит и ждёт, когда клиент придет сам. Сабина Гасанова ювелир

Как пандемия повлияла на бизнес

Гасанова обучилась ювелирному делу и 3D-моделированию к концу зимы 2020 года, а в марте начался карантин. Это затормозило запуск бизнеса.

Я открыла ИП за три дня до начала локдауна, а потом не смогла приехать в Пробирную палату, чтобы просто встать на учёт. Я им звонила, но мне сказали «Мы сами не знаем, что вам делать». Сабина Гасанова ювелир

Помимо этого, в пандемию закрылась мастерская, где она арендовала стол, девушка не смогла продолжать работу и брать новые заказы до сентября 2020 года. Но предпринимательница нашла плюсы в этой ситуации.

«Было обидно за такую задержку, но пока я сидела на карантине, плодотворно поработала в 3D-программе, улучшила модели, которые разработала ранее, от многих отказалась. Можно сказать, что карантин помог мне прийти к своему стилю», — отмечает девушка.

Планы

Сабина Гасанова рассчитывает с расширением ассортимента увеличить оборот и прибыль в два раза. В планах ювелира попробовать выйти на онлайн-площадки вроде Wildberries, а также развивать страницу в Instagram. Ещё одна цель — разработать сайт бренда Vlitoe.

Сайт бренда помог бы быстрее обрабатывать заявки. Сейчас общение с клиентами через директ отнимает половину рабочего времени. Много энергии уходит на переписку с клиентами, так как я не могу бездушно общаться. Но когда поток большой и в день пишут десятки человек, это морально истощает. Сабина Гасанова ювелир

Позволить себе нанять помощника для работы с клиентами в Instagram предпринимательница пока не может. Кроме того, она говорит, что боится передавать эту работу кому-то другому, так как для неё важно душевное отношение к каждому клиенту.

Сотрудничество с популярными шоурумами ювелир пока не рассматривает, так как не нашла условий, которые бы её устроили. Как правило, шоурумы берут 50% комиссии, говорит она. Если не повышать цену на изделия, то Гасанова будет работать себе в убыток.

Она ожидает, что в ближайшие несколько месяцев доходы увеличатся, и уже задумывается о перспективе: снять отдельное помещение в аренду и нанять помощника, который возьмет на себя обработку части заказов на постоянной основе.