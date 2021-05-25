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Таня Боброва

Грузия откроет сухопутные границы для иностранцев с 1 июня Статьи редакции

Нужна прививка от Covid-19 или отрицательный ПЦР-тест.

  • Иностранцы смогут въехать в страну при наличии документа о наличии прививки от Covid-19 и отрицательного ПЦР-теста или только отрицательного теста, проведённого в течение 72 часов до прибытия. Об этом рассказал глава оперштаба координационного совета по борьбе с заболеванием Георгий Гибрадзе, пишет «РИА Новости».
  • О какой вакцине идёт речь, он не уточнил, но добавил, что всем прибывшим туристам рекомендовано иметь при себе страховой полис.
  • В конце мая министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава говорила, что страна планируют открыть сухопутные границы к летнему туристическому сезону. По её словам, это будет способствовать более активному потоку туристов из соседних стран.
  • Границы для туристов из России Грузия открыла с 1 марта, но посетить страну можно только на самолёте.

#новость #грузия #туризм

1197 просмотров
11 11 комментариев
5
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11 комментариев
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Сергей Низовцев

5

Я так понимаю это ещё не означает, что РФ начнёт выпускать по сухопутной границе.

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Антон Волков

4

Класс

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Леван Какубава

3
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Zurab Ismailov

1

Круто 👍🏽

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Ekaterina Nelidova

1

Это не означает что Россия пускает в Грузию. ПО правилам требуется основание для въезда. Туризм на данный момент не является основанием

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Mihael Isaev

Ekaterina
0

А что за правила такие которые не выпускают из страны без "основания"?

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Михаил Качалов

1

Касается ли разрешение Владимира Познера?

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Комментарий удален

MyTxtWebPage

0

*Отлично

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Алена

0

Класс )

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Anton Pestsov

0

Где здесь кнопка «класс» ?

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Vl Al

0

"Границы для туристов из России Грузия открыла с 1 марта, но посетить страну можно только на самолёте." - Да и раньше можно было на авто. Выехать через обхазию. Но только один раз.

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