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Грузия откроет сухопутные границы для иностранцев с 1 июня Статьи редакции
Нужна прививка от Covid-19 или отрицательный ПЦР-тест.
- Иностранцы смогут въехать в страну при наличии документа о наличии прививки от Covid-19 и отрицательного ПЦР-теста или только отрицательного теста, проведённого в течение 72 часов до прибытия. Об этом рассказал глава оперштаба координационного совета по борьбе с заболеванием Георгий Гибрадзе, пишет «РИА Новости».
- О какой вакцине идёт речь, он не уточнил, но добавил, что всем прибывшим туристам рекомендовано иметь при себе страховой полис.
- В конце мая министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава говорила, что страна планируют открыть сухопутные границы к летнему туристическому сезону. По её словам, это будет способствовать более активному потоку туристов из соседних стран.
- Границы для туристов из России Грузия открыла с 1 марта, но посетить страну можно только на самолёте.
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11 комментариев
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5
Я так понимаю это ещё не означает, что РФ начнёт выпускать по сухопутной границе.
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Это не означает что Россия пускает в Грузию. ПО правилам требуется основание для въезда. Туризм на данный момент не является основанием
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0
А что за правила такие которые не выпускают из страны без "основания"?
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"Границы для туристов из России Грузия открыла с 1 марта, но посетить страну можно только на самолёте." - Да и раньше можно было на авто. Выехать через обхазию. Но только один раз.
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