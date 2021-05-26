В 2017 году, когда появились первые новости о проекте с парками и доступными квартирами, цены на жильё в городе выросли на 25%.

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Городские власти Сан-Хосе официально одобрили план Google по строительству кампуса в центре города, сообщает CNBC.

Google

На 80 акрах земли (около 32 гектаров) корпорация построит 679 м² офисных помещений для 20 тысяч работников и 4000 единиц жилья, из которых 1000 отведут под доступное для малообеспеченных семей.

Google

В кампусе будет до 300 гостиничных номеров и 800 резиденций для гостей Google. На территории появятся парки, рестораны, торговые и развлекательные площадки. Строительство планируют начать в 2022 году, на полное воплощение проекта уйдёт от 10 до 30 лет.

Google

Google заплатит около $265,8 млн за землю и $200 млн в виде социальных пособий для жителей Сан-Хосе, чтобы заинтересовать их остаться в городе. На парки, тротуары, сохранение исторических мест и другую инфраструктуру уйдёт около $1 млрд.

Google

Google согласовывала проект с местными властями больше четырёх лет и провела больше 100 встреч с жителями города. Вечером 25 мая, когда проводилось подписание договора с администрацией, компания также заключила соглашение с командой НХЛ San Jose Sharks. Они были самыми ярыми противниками стройки, жалуясь на нехватку парковочных мест возле арены SAP, где проходят игры. В обмен на изменения плана команда согласилась не подавать в суд на Сан-Хосе или Google.

В 2017 году, когда появились первые новости о проекте Google, цены на жильё в Сан-Хосе выросли на 7%, а через полгода — на 25%, сообщает CNBC.



В 2020 году Google объявила о планах построить ещё один кампус в 20 км от Сан-Хосе в городе Маунтин-Вью, площадью 40 акров. Центр будет включать жилые дома, торговые помещения и общественные пространства.