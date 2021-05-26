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Маша Цепелева

Google получила разрешение на строительство кампуса на 20 тысяч человек в Сан-Хосе после четырёх лет переговоров Статьи редакции

В 2017 году, когда появились первые новости о проекте с парками и доступными квартирами, цены на жильё в городе выросли на 25%.

9 9 комментариев
Форум
886 просмотров

Городские власти Сан-Хосе официально одобрили план Google по строительству кампуса в центре города, сообщает CNBC.

Google

На 80 акрах земли (около 32 гектаров) корпорация построит 679 м² офисных помещений для 20 тысяч работников и 4000 единиц жилья, из которых 1000 отведут под доступное для малообеспеченных семей.

Google

В кампусе будет до 300 гостиничных номеров и 800 резиденций для гостей Google. На территории появятся парки, рестораны, торговые и развлекательные площадки. Строительство планируют начать в 2022 году, на полное воплощение проекта уйдёт от 10 до 30 лет.

Google

Google заплатит около $265,8 млн за землю и $200 млн в виде социальных пособий для жителей Сан-Хосе, чтобы заинтересовать их остаться в городе. На парки, тротуары, сохранение исторических мест и другую инфраструктуру уйдёт около $1 млрд.

Google

Google согласовывала проект с местными властями больше четырёх лет и провела больше 100 встреч с жителями города. Вечером 25 мая, когда проводилось подписание договора с администрацией, компания также заключила соглашение с командой НХЛ San Jose Sharks. Они были самыми ярыми противниками стройки, жалуясь на нехватку парковочных мест возле арены SAP, где проходят игры. В обмен на изменения плана команда согласилась не подавать в суд на Сан-Хосе или Google.

  • В 2017 году, когда появились первые новости о проекте Google, цены на жильё в Сан-Хосе выросли на 7%, а через полгода — на 25%, сообщает CNBC.
  • В 2020 году Google объявила о планах построить ещё один кампус в 20 км от Сан-Хосе в городе Маунтин-Вью, площадью 40 акров. Центр будет включать жилые дома, торговые помещения и общественные пространства.
План кампуса в Сан-Хосе Google

#новость #google

9 9 комментариев
9
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9 комментариев
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Andreas Lapueros

3

Бгг целый городок с беспилотниками (во всех смыслах слова) 

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Stepan Komar

2

Автор уверен, что 20 тысяч сотрудников поместятся на 680 м2?

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Елизавета Дроздова

Stepan
0

Куда они денутся))))

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Marakuya

Stepan
0

так все на удалёнке же)

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Денис Файзулин

1

а могли бы построить в москве

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Stas dyakonov

0

Нужно сейчас по-быстренькому вкладваться в недвижку в Сан-Хосе.

Ответить

PV

0

Наверное посмотрели что другие офисы съезжают с долины из за удаленной работы и решились

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Raimond Vladimirov

0

Гуглоград

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Михаил Б

0

"В 2017 году, когда появились первые новости о проекте Google, цены на жильё в Сан-Хосе выросли на 7%, а через полгода — на 25%, сообщает CNBC"

Что-то сомневаюсь, что дело в Гугле. Сан-Хосе как-бы столица Кремниевой долины, миллионник. Так у каждой первой крупной компании долины офис на десятки тысяч человек. Интересно, насколько в 2017 году и еще через полгода выросли цены на жилье, например, в Сан-Франциско?

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