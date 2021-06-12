«Объявили в выходные, чтобы меньше ругали»: мнения людей, которых застали врасплох «нерабочие дни» от Собянина Статьи редакции
Предприниматели предлагают пересмотреть ограничения на фудкорты и огорчены внезапностью новых мер.
12 июня мэр Москвы Сергей Собянин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе объявил новые «нерабочие дни»: с 15 по 19 июня все работающие организации должны работать «по графику воскресенья». Также он закрыл фудкорты и ограничил время работы залов ресторанов и клубов до 23 часов.
Объявление состоялось в выходной день — и представители бизнеса удивились новым мерам без предупреждения.
мнения людей, которых застали врасплох
удивительно, как людей живущих и ведущих бизнес в РФ, где законодательство постоянно меняется, валюту бросает то в жар то в холод, всё еще можно застать врасплох) Я мог бы понять такие удивления от жителей Швейцарии или Швеции, но в РФ, вы серьезно?)
Серьезно. Бизнес — всегда авантюра со многими неизвестными, а когда подкидывают еще одну переменную, то во-первых, чтобы решить такое уравнение нужно потратить время, во-вторых, ответов у такого уравнения может быть на много больше или оно вовсе окажется не решаемым, что говорит о напрасно потраченном времени, финансах и человеческих ресурсах.
Вы, видимо бизнесом не занимались и не знаете, что это такое, сидите на пайке и не жужжите. И думаете, что можете рассуждать о том, о чем не знаете. Вы серьезно?
Только за последние 7 лет в РФ случилось "неожиданно"
1) присоединение куска европейской страны с почти мгновенными санкциями и обвалом рубля
2) шиза ЦБ, когда за один день ставка была повышена на 10 % и снова обвал
3) пандемия и "банкет за вас счет" в прошлом году
Что не так с этими персонажами, что для них всегда это удивление, как для коммунальщиков в РФ приход зимы)
При этом, как минимум 2 из тех, кто тут представлен, постоянно защищают ту модель экономики, которая существует в стране.
А что, только в новостях доллар вырос почти 3 раза, санкций не было, как и "банкета за ваш счет" в прошлом году?)
Эти все люди не зумеры только что выпущенные из школы. Все они уже не первый десяток лет ведут бизнес в РФ. Поражает лицемерие того же Титова и Гончарова, которые зад лижут публично текущему курсу, а сейчас их вдруг "застали врасплох" Напишите в следующий раз Гончарову, когда он тут объявится. Никакую я новость не сглаживаю и власть не защищаю
Какой-то глупый виктимблейминг или тупое и душное пижонство..
Всем (а не только вам, умный вы наш Антон) очевидно, что от государства можно ожидать все, что угодно. Только на таких мыслях бизнес не построишь, если хотя бы пытаться внедрить в бизнес план все свиньи, которые могут подложить. Если конечно вы не зятек депутата.
А значит ваша позиция контрпродуктивна. И нахер она нужна тогда??
Да и застали врасплох не потому что никто не ожидал, а потому что к такому многие просто не в состоянии подготовиться.
Белопольточники подтянулись.
Как прекрасно, что у нас есть такие бизнесмены, у которых воплощаются все планы, которые справляются со всеми внедрёнными свиньями.
То есть, высказавшиеся предприниматели туповаты, не смогли спланировать? Не заложили действий властей?
Насчёт подготовиться, вы правы, конечно. Подготовиться к такому мало кому по силам, работая в белую на этой части суши.
Вообще то курс бакса до 2014 года был искусственный. Потому что был искусственный коридор. Потом он стал свободный как в свободных странах. То что бакс стоил 30р это был подарок от Путина. Чтоб ты мог купить айфон за ничего неделание на своей работе. Не благодари.
Ну ты чекни динамику международных резервов. Там по 50-100 млрд прибавлялось в год до короны. А в 2020 прибавилось всего то около 30.
Свободный курс сейчас был бы 56-58. А то я о что есть сейчас это максимально ослабленный регуляторами рубль.
https://cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d
Чекни динамику международных резервов. Пару недель распродажи и потом 12 месяцев покупок
Очень здорово было смотреть на тех кто накупил, вдруг, неожиданно для всех, целую кучу баксов по 30, просто на 100ни млн рублей за день до события.Значит избранные знали, а все остальные ударились об лёд реальности
Я занимаюсь. Но автор прав. Тут надо жить одним днём. Планировать ничего нельзя.
И денег взять на зарплату, когда никто не работает - тоже негде. Нет выручки - нет зп.
Да и чего уж, не каждый может позволить себе официального работника (которому надо платить, пока он не работает, ещё небось и налоги с этого).
Так что, я вас понимаю, но махина, устанавливающая порядки не берет вас в расчёт в принципе. Только свои интересы.
Общее ощущение того, что засада может ждать везде не означает, что именно к этой засаде ты готов и можешь ее пройти без потерь. Речь то именно об этом.
Не было ни одного высказывания - типа, да на каком основании и что вы себе позволяете! Есть досада на то, что можно было как то иначе сделать, менее болезненно
нас э-э-эбут, а мы крепчаем!)
Меня начнет расстраивать ситуация в стране, когда начнут расстреливать, а остальное терпимо и в общем то интересно! Главное что бы войны не было!)
Гончаров опять ноет: американский фастфуд видите ли сможет работать, если он не на фуд-корте... Когда же уже этот отвратительный сударь с оверпрайсной посредственной хавкой перестанет ныть!
Гончарову главное макдональдс обосрать, замететьте риторику - АМЕРИКАНСКИХ сетей. Байден лично срёт в блинчики теремковские.
Угу. Зашел я как-то в Теремок, заказал блин с ветчиной и сыром. А сам блин - сладкий очень (соответственно с мясной начинкой есть это не вкусно - блин для десерта). Трамп виноват однозначно.
Блины у них классные. Что-то вы не договариваете)
Блины у них норм. Но почему в сытный блин идет сладкий блин?
Байден срет в блины теремку а гончаров в репутацию теремка. тандем.
Он вон уже виноватых нашел, надеюсь, они "поддержат" его теремок рублем
Похоже на оскорбление группы граждан по признаку (антиковидники)... 282 УК РФ. Баланды сударь захотел?
ага антиковидники зырят футбик
Это где и когда?
теремок вообще не жалко, очень жду когда эта блинодельня захлопнется)))
Светский лолипоп
Чего бы ей закрываться? Раз есть готовые точить блины по цене черной икры, то есть и Теремки.
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Этот хрен и не переставал ныть. Он тут тоже всегда пишет, как ему закручивают яйца!
... в блины
При этом когда закручивают яйца другим, хлопает в ладоши. Странный конечно. Откуда эта уверенность, что репрессивный аппарат, который получает звания, зарплаты, после того как раздавит всех оппозиционеров, возьмём и прекратит свою деятельность. У аппарата будет план, и закручивать яйца будут уже другим.
Так а шо, вакцины разве в России в дефиците? Почему эта бадяга продолжается ещё? И число заболевших растёт? (Подыграйте, делаю вид что не знаю про секту антипрививочников седьмого дня)
Я привился с женой в конце марта (2я). Вот позавчера у меня вернулись запахи после того как заболел, жену тоже заразил.
Эффективность спутника- 97,6%, какова вероятность что обоих прививка не защитила?
И либо мы семья-неудачники и попали в 0,06%
Либо эти прививки - дохлому припарка
Вакцина не снижает риск заразиться. Снижается риск переболеть в тяжелой форме.
Ну давай тогда немного логики подключим, да?!
Что же в таком случае означает цифра 97,6%????
Думаю, что сводки в части процентов пилят те же люди, что и на выборах. Я с женой также переболел после вакцинации. ПЦР был положительным, хотя были антитела. Но без особых осложнений.
О как! Дык получается с цифрой нам всем хер в уши вкрутили?!
Дык! Может у неё эффективность 0%? Может, там в тюбиках рассол огуречный?!
Смотри как всё сходится.
Если предположить, что эффективность 0%!
То можно легко объяснить рост заболеваемости!
Люди сделали прививку и перестали бояться! Полезли куда не надо, а их и накрыло!
Об этом довольно давно в Ланцете писали
Нашли некоторые статистические аномалии
Ну может 97,6, когда с первого раза в руку попали.
Я не слежу за статистикой из телевизора.
Полно Вам, уже такой большой, а в сказки верите.
Ну например вакцин не хватает, а отчитываться об успехах надо. Часть колем вакциной, часть - физраствором.
По бумажкам все гладко.
Вероятность формирования антител, дающих защиту от спайк белка, благодаря которой при заражении иммунитет начинает работать сразу и болезнь не доходит до тяжелой формы.
После прививки в инвитро и других можно провериться без проблем, есть они у вас или нет.
Да я херею если честно с того что до сих пор люди не знают что прививка волшебным образом защитит от попадания вируса в организм.
Типа как верить что ремни безопасности защищают от аварий.
Нет, не защищают, но с ремнём шанс что Ваша тушка вылетит через лобовое стекло и намотается на ближайший столб - ниже.
Так и с прививкой, антитела начнут работать сразу а не после того как вирус размножится до небес и вызовет цитокиновый шторм который расхерачит полтушки
Цифра означает, что если бы большая часть населения, основная, можно сказать - была вакцинирована, то не заражалось бы столько привитого народу. Но в любом случае, вакцина даёт больше, намного больше шансов на благополучное течение.
Сравнивать прививку и ковид и его последствия могут совсем невежественные недалёкие люди.
Я не знаю что за цифра 97.6% и как это вообще считается. Но если вакцина вызвала иммунный ответ и у вас нагенерились антитела - цель достигнута. Потому что в следующий раз эти антитела (и новые, которые создаст организм) зафигачат вирусы короны в вашей тушке
То - на какой процент привившихся подействовала прививка. Действие - это выработка клеток иммунитета (тех самых антител), что свидетельствует о готовности иммунитета при получении вируса бороться с ним эффективнее и быстрее.
Но инфицирования и возможной болезни - от них вас защитит только полная изоляция от социума
В России любой результат должен быть не меньше 95%, будь-то выборы в Чечне, соцопрос или эффективность вакцины.
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помнится, раньше риторика другая была. И да, я получил спутник.
Вакцина не снижает риск заразиться
Из этого можно сделать вывод, что карантин не закончится никогда.
Мне так же говорили в поликлинике, что побочки крайне редки, а у меня и у большинства знакомых, кто привился были и серьёзные
Поэтому доверия этому всему очень мало
Это вообще парадоксально.
Я делал в Германии модерной, тебе рассказывают что и температура и сильно рука будет болеть, и даже миокардит. Но Если видят, что не понимаешь, ищут переводчика и дают описание ещё на английском.
Я на второй день руку двигать не мог вообще, не говорю уж про слабость.
Ясно, что пробочка есть у всех вакцин, зачем это скрывать?
Не понимаю тоже это, перед тем как делать вакцину я почитал разные источники о побочках Спутника V, во всяких сми, госуслугах и т.д. пишут какие побочки могут быть, но пишут, что редки, даже какой-то там процент называют (вроде 10%), у кого они встречаются.
Когда делал вакцину еще у медсестры спросил про побочки и отдельно про температуру - тоже сказала, что у большинства нет.
Могу предположить, что их заставляют врать, чтоб люди которые решили провакцинироваться не передумали.
Вы на основе одной вашей поликлинике делаете глобальные выводы? У меня напротив, было все рассказано в мельчайших деталях. Вплоть до того, что врач позвонила моей матери узнать про какие-то аллергии, из-за того что я мог забыть или не помнить того, что было в детстве.
Какие блять глобальные выводы? Я написал конкретно о СВОЕМ случае и СВОИХ ощущениях, где тут глобальные выводы?
В ночь сразу после вакцины температура до 41° (ни разу в жизни столь высокой не было), головокружение, высокое давление, сильная слабость, высокий пульс, сильный озноб, ломата костей и мышц такая, что всего крутило, сидеть и лежать было напряжно. Вот реально я думал не переживу ночь. Температура кстати сбивалась тяжело, а поднялась очень резко.
После второго укола было то же самое, но помягче.
Серьезные это побочки? Я считаю да, серьезнее у меня не от чего не было и во всех источниках я читал, что у большинства вообще нет побочек, либо очень легкие. Так же сказала медсестра перед уколом. Поэтому конечно я ожидал, что будет все намного лайтовее
Если я правильно понимаю, то такие реакции после Спутника - это лайтовый вариант того что было бы с нами заболей мы по настоящему. Т.е. с такой реакцией и вам, и мне - дорога в красную зону была бы видимо.
З.Ы. среди меня выведена куцая статистика: чем старше привитый - тем легче у него побочка была. В районе 40+- терпимо, поколение родителей вообще не парилось.
Ну кстати мне медсестра, которая делала второй укол и которой я рассказал про побочки после первого, так и сказала, что возрастные переносят легче и побочки у них куда реже, чем у молодежи. Так что может и правда есть такая закономерность
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То, что обнаружила Бразилия - это чушь.
Геном аденовируса не такой большой и так просто внутрь запихнуть кодирование белка шипа коронавируса нельзя, потому что потом упаковать все назад не получится - нужно место освободить предварительно. Т.е. сначала вырезаются участки генома (в случае вектора Ad5, как одного из самых изученных - гены E1 и E3) за обман иммунной системы и за размножение, а только потом вставляется кодирование шипа.
Если поверить в то, что утверждения бразильского регулятора правдивы, то получается, что одно из утверждений ниже справедливо:
а) наши учёные изобрели-таки способ запихнуть дополнительную информацию без вырезания старой - это очень сложная задача и результат её решения - достижение мирового уровня;
б) бразильские дозы Sputnik-V не содержат шипа коронавируса, т.е. бесполезны полность - проверяется очень легко; после иммунизации не вырабатываются антитела.
в) внутрь бразильских доз попал аденовирус, который не был отредактирован. Тут уже пахнет настоящей диверсией, потому что на производстве вакцины используется специальная культура клеток в которой кастрированный вектор все же может разможнаться, а вот некастрированному очень плохо - раздолбайство исключено; значит, в бразильские дозы кто-то намеренно на одном из этапов производства закинул обычный аденовирус.
а я почему-то верю бразильскому регулятору, чем анониму на виси.ру.
Зачем верить анониму на VC.RU, когда есть исследования разных команд учёных? Так-то использование рекомбинантных аденовирусов в качестве векторов в вакцинах - штука известная давно и обратившая на себя внимание множества коллективов. Выбирайте себе коллектив из приятной страны и читайте.
Итого одно из трёх верно: обосрались, обосрались или обосрались
Так вы объясните как так получилось, что в Спутнике V вдруг обнаружили размножающиеся аденовирусы? У вас есть хоть одна правдоподобная версия?
"Выбирайте себе коллектив из приятной страны и читайте" - а кто-то решил перепроверить бразильский фармнадзор? Кому то была предоставлена партия бразильского спутника?
Не знал об этом.
Дословно там была фраза "не инактивированный аденовирус", а про "размножающийся" там не было.
И согласитесь это разные уровни разгильдяйства (вот вам и версия)
а кто-то решил перепроверить бразильский фармнадзор? Кому то была предоставлена партия бразильского спутника?
Без понятия. Я говорю о том, что векторные вакцины с рекомбинантным аденовирусом Ad5 точно изучались сотнями коллективов и тот факт, что не лишив вектор гена E1, ответственного за размножение, не получится всунуть полезную нагрузку, разжёван в кучей статей.
Дословно там была фраза "не инактивированный аденовирус"
Ну так пусть бразильский регулятор предоставит хоть десяток доз и разъебёт тогда Гамалею продемонстрировав отсутствие иммуногенности, т.к. неинактивированность вектора означает, что полезной нагрузки внутри нет.
А я-таки пролистал презентацию Anvisa - они даже не проводили никакого исследования и отказали в регистрации Спутнику V по документам.
rAd5-доза Спутник содержит не более 100 из 30 миллиардов вирионов, способных к размножению. Ген этот получен путем рекомбинации в процессе выращивания на бессмертной культуре клеток HEK293 (которую и сделали бессмертной лет этак 30 назад при помощи все того же Ad5). Числа указаны в документации; Anvisa провели тесты в начале мая после отказа и убедились, что параметры соответствуют правде.
Число способных к размножению вирионов в 100 раз превышает число, которое требует FDA для вакцин, разрешенных к применению для всего населения, но это не делает Sputnik V плохой вакциной - просто неподходящей для людей с иммунодефицитом. Anvisa хочет видеть параметры, соответствующие требованиям FDA - только и всего. И судя по-всему они-таки разрешат Sputnik V для взрослых людей без иммунодефицита после того как примут ряд нормативных документов.
А вот такие как вы (надеюсь, что по глупости своей и нежеланию разобраться, а не специально\за деньги) и другие журналисты как раз и распространяете вранье, что бразильцы обнаружили, что в Спутник вектор размножается.
Ну если бразильский регулятор делает утверждения, которые противоречат здравому смыслу, то причем тут я?
Я не знаю наверняка работает ли Спутник, но я точно знаю, что на дискету объёмом в 1.44Мб не записать 2 мегабайта несжимаемых данных как бы ты не старался - это здравый смысл.
Так и тут - ну не получится впихнуть внутрь вектора и шип и гены, отвечающие за размножение, потому что молекула ДНК увеличивается в размерах физическии при дописывании в нее генов. Если, конечно, наши учёные вдруг не совершили настоящую революцию в биоинженерии тайком.
Ну в таком случаи вы вспомните как все говорили что нет данной болезни и всё это заговор, теперь вы говорите про спутник, что он не эффективный. Народ всегда готов все обосрать. Ну что я не прав? Что не было таких статей в прошлом году? Теперь все поняли что болезнь и в правду есть. Но сейчас уже забыли, за те разговоры. Начали теперь вакцины обсуждать, а где те люди, которые кричали что болезни нет и это все фейк?
Можно почитать исследования по поводу новых штаммов, в частности индийского. Текущие вакцины не особо против него помогают. Иммунный ответ ниже раза в 2-3. А судя по резкому росту заболеваемости и симптомам знакомых, кто заразился за последние 2 недели, в Москве как раз разбушевался индийский штамм.
Но справедливости ради, одна знакомая семья переносит очень тяжело сейчас. И только привитый отец перенёс в лёгкой форме (остальные в реанимации). Совпадение или нет, без понятия, просто 1 маленький факт.
В сша, Британии и Израиле тоже резкий рост?
Начало июня:
Подавляющее большинство новых случаев COVID-19 в Великобритании составляют заражения индийским штаммом, известным как «дельта-вариант». Как сообщает The Telegraph со ссылкой на главу британского Минздрава Мэтта Хэнкока, доля новой разновидности коронавируса достигла 91 процента среди заболевших.
Как отмечает издание, показатели заболеваемости COVID-19 резко возросли во всех регионах Англии и особенно — на северо-западе страны.
Сегодня (спустя примерно 2 недели):
Треть жителей Великобритании, умерших от индийского штамма коронавируса, получили две дозы западных вакцин. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE)
По информации исследователей, случаи заражения индийским штаммом росли экспоненциально с начала мая. При этом только за последнюю неделю зафиксировано более пяти тысяч заболевших. «Необработанные данные свидетельствуют о неутешительной ситуации», — говорится в статье.
Вам ещё что-нибудь найти в открытых источниках?
Либо вирус мутировал и изначальная вакцина перестала работать. Так произошло в Великобритании, когда с новым штаммом внезапно выяснилось, что у трети умерших было сделано по 2 прививки (т.е. полностью вакцинировались). И именно новый штамм спровоцировал новую волну в Европе.
Крепитесь, корона теперь с нами надолго, как и грипп.
Либо эти прививки - дохлому припарка
По сути да. Привьют от индийского — появится малазийский, привьют от него — появится новомосковский, рязанский, канзазский, берлинский, парижский и другое бесконечное количество новых. Спад заболеваемости как раз был обусловлен выработкой коллективного иммунитета — прививки + переболевшие. А вот уже неделю ничего не работает и прирост больше мартовского/апрельского 20 года.
Долгий коктейль
Так это, пусть дед сначала прививку поставит, чтоб все видели.
Мигранты не могут привиться. Даже платно нельзя, не говоря о дмс.
Зачем над чем-то работать, если можно было просто не запрещать?
Но это слишком сложно для пыни и его команды мегамозгов
Не читайте до обеда советских газет )
Ну хоть так, да. А в идеале - для патента требуют полис дмс, значит он и должен покрывать
"вакцины разве в России в дефиците? " вообще-то вакцина не означает, что ты не заболеешь, вакцина защищает от последствий и осложнений
"И число заболевших растёт?" больше делают тестов, у нас сейчас на каждом углу и во всех ТЦ есть островок с медицинской точкой, даже до садоводческих товариществ добрались. Больше тестов - больше "заболевших", это обычная и вполне ожидаемая статистика.
Ну тут смотри как. Если бы число вакцинировавшихся было бы достаточно большое. То эти выходные дни не вводили бы тогда вообще. Тк пофигу если все заболеют - переболеют легко
Да когда кого интересует последствия принятых решений и подписанных приказов. Главное запретить и Оштрафовать больше для развития бизнеса ничего у нас не умеет власть .
Друзья, вы странные. Сейчас убираем политику, ангажированность, имена, должности.
Всем вопрос:
Вы мэр города. Вы живете в контексте пандемии.
3 дня назад у вас было почти в 2 раза меньше заражённых. Скорее всего(если все будет идти такими темпами) через 3 дня будет ещё в 2 раза больше(Если нет причин чтобы этого не было, значит будет).
Какие ваши действия «сегодня»? Это произошло за 3 дня буквально, посмотрите на статистику(то, что она «левая» нет смысла обсуждать). Вы бы что сделали?
Ps. К слову, я ни «за» ни «против» карантинов и тд, но что сам бы сделал в такой ситуации - хз. Предложите свои версии, даже интересно.
Статистика по заболеваемости в Москве уже достаточно долго не падала, некоторое время умеренно росла, и только в последние дни произошел "взрыв". К сожалению, у наших "управленцев" очень короткий горизонт планирования.
Уже больше года мы живем в состоянии пандемии. За это время можно было стимулировать перевод на удаленку всего, что только можно (без возвращений обратно), принятие разумных мер профилактики (без "перчаток"), выстраивание политики по массовым собраниям граждан (ограничение их числа в помещении и на открытом воздухе), выстраивание долгосрочной стратегии проживания в условиях постоянной угрозы как минимум в течение нескольких ближайших лет.
У нас же, такое ощущение, вместо этого при снижении заболеваемости управленцы "выдыхают" и делают вид, что никакой пандемии нет. Как следствие, при возвращении угрозы, когда надо что-то делать, решения принимаются в авральном режиме и не всегда адекватные. Неужели коронавирус передается в основном на фудкортах и в зоопарках?!
Положенный каякер
Фирмы крайне против удалёнки. Почему не знаю. Есть подозрения,что управленцам кажется,что рабы работают хуже.
Или управленцы среднего звена становятся не нужны. Или ещё какие то причины.
Положенный
Поэтому о нужна центральная власть,которая может принудить.
А не надеяться на волю местных руководителей.
Попросить дать удаленку можно было бы для начала, например.
Ну и форсить вакцинацию, хотя бы элементарно разрешить не носить маску при ее наличии.
«Попросить» в нашей политической культуре не оч воспринимается. Ни один политтехнолог не рискнёт так делать. У нас обычно «попросить» – это запретить и закрывать глаза на нарушения запрета.
В любом случае Это может породить новые проблемы. Например Все будут покупать справку, чтобы не носить маску.
Плюс, если ты вакцинирован это не значит, что ты не распространяешь.
На сколько я понимаю, сейчас никто не знает(в мире, а не только у нас). Ни что это такое, ни как это «контролировать». Не понятно помогает маска или вредит, но при прочих равных выбирают «делать»(носить маску), чем не делать.
Положенный каякер
Да да, у нас так попросили,что в офис ходим который месяц.
Попросить не работает в наших реалиях
В том-то и проблема, что мэр живет категориями "сегодня". А чтобы общество такие вещи принимало с пониманием, нужно долго и кропотливо выстраивать доверие. Причем не только у бизнеса, а у населения в целом. Владелец Теремка в статье прав и дальнейшие ходы Собянина читаются легко. Сначала народ устремиться уплотняться в открытые федеральные сети, за счет уплотнения поднимут риски заразиться, и потом будут виноваты в третьей волны, потому что не слушают "мудрого" мэра.
А почему должны слушать? Что он сделал такого, чтобы жители Москвы, средний и малый бизнес хоть чуть его уважали? Ничего же.
Если же говорить о версиях, то я бы делал следующее:
1. Субсидии малому и среднему бизнесу, если его нужно закрыть. Ведь все городские объекты, которые генерят выручку - продолжают работать и приносить прибыль в Москве. Доля малого и среднего бизнеса - уже настолько малая, что проблем это не составит. Например, отказаться от укладки в городе пары бордюров.
2. С точки зрения фудкортов - пытался бы компенсировать их закрытие путем создания открытых площадок на воздухе. Да банально, в любом ТЦ часть уличной парковки выделить, как это делают для рынков выходного дня.
3. Договорился бы с Яндекс, и оплатил бы доработку приложения, в котором можно было бы за конкретный столик фудкорта заказать еду, не подходя к кассе. Обратили бы QR-коды в добро, а не в зло.
4. На личном опыте показывать риски, и носить на камеру маску, а не ходить демонстративно без нее.
5. Иметь площадку для общения с частным бизнесом. На которой можно было бы заранее предупреждать о таких вещах, налаживать общение, вырабатывать совместно меры (уверен, что владелец любого фудкорта предложил бы десятков версий).
А если все это сформулировать более коротко - нужно быть просто любимым и уважаемым мэром у жителей города. Думать на перспективу, а не "сегодня вдруг случилось".
При всём понимании Собянина, как можно объяснить это?
Объяви ты хотя бы в пятницу, в рабочий день - уже ущерб был бы немного снижен.
УСИЛИВАТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ... То есть то что ранее вводили, оно может быть использовано, НО еще более жесткое усиление вводить не будут.
Я лично так это понимаю.
Не оч понимаю что не понятно тут. В пятницу ждали ещё день, чтобы лучше понять динамику. Из понимания динамики - ясен уровень ограничений которые вводить. Наверняка есть 3 плана - зелёный, желтый и красный. Ввели что-то вроде желтого. Дальше из динамики будет понятно, может красный введут. Вы же не думаете, что это делается «на зло», чтобы людям было «хуже». Даже чисто политически это тоже на рейтинге сказывается. Ну и экономически в том числе.
Я тут искусственно даю объяснения, не знаю как там на самом деле.
Но та «очевидность» которая у вас есть – крайне любопытна.
Для начала прикрыть концерты аля "день России" и фан-зоны евро.
В целом согласен.
Наверное Это уже где то решения федерального характера, мэру их могли не согласовать в АП. В общем это может быть другой вопрос.
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После статьи задумался о вакцинации, раньше не понимал зачем она мне, понял что для поддержки сообщества
Вы без труда сможете найти ответы в Гугле, уверен у вас получится
Общество недостаточно информировано
Путин неправильно информирует. У нас общество любит слушать всяких фриков: портняга учит бизнесу, даня милохин учит как конституцию менять, бузова как биткоин запилить, народ в 21 веке!!! до сих ведётся на всяких каперов и пирамиды. Поэтому надо выстроить в рядок всех лидеров мнений и привить на камеру. Для экономии времени можно взять списки рекламирующих поправки.
Ну и до кучи Роскомнадзор пусть заблочит Инстаграм бони и канал Михалкова.