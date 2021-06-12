Ну как? Как можно в праздничный день объявлять о нерабочих днях с «сохранением заработной платы»?

Ну неужели нельзя заранее, подумав и обсудив? С компенсационными мерами поддержки? Открыто и уважительно к бизнесу? Ну как так-то?

Даже в стартапах такого нет. А там скорость нужна, там CEO должен быть царь и бог. Даже там поди позволь себе так, загрызет команда. Ну как же так?

А как пели на ПМЭФ. Как красиво говорили. Эх вы.