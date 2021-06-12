{"id":3972,"title":"\u0427\u0435\u043c \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0438 \u043d\u0430 \u0417\u0430\u043f\u0430\u0434\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=3972&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/249917-sistema-vc&hash=a76ee0e6698cf60c014ad127741f028f0ab5b277dd6bf6b181bff5901186ba55","isPaidAndBannersEnabled":false}
Офлайн
Андрей Фролов

«Объявили в выходные, чтобы меньше ругали»: мнения людей, которых застали врасплох «нерабочие дни» от Собянина Статьи редакции

Предприниматели предлагают пересмотреть ограничения на фудкорты и огорчены внезапностью новых мер.

177 177 комментариев
28 387 просмотров

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе объявил новые «нерабочие дни»: с 15 по 19 июня все работающие организации должны работать «по графику воскресенья». Также он закрыл фудкорты и ограничил время работы залов ресторанов и клубов до 23 часов.

sobyanin.ru

Объявление состоялось в выходной день — и представители бизнеса удивились новым мерам без предупреждения.

Ну как? Как можно в праздничный день объявлять о нерабочих днях с «сохранением заработной платы»?

Ну неужели нельзя заранее, подумав и обсудив? С компенсационными мерами поддержки? Открыто и уважительно к бизнесу? Ну как так-то?

Даже в стартапах такого нет. А там скорость нужна, там CEO должен быть царь и бог. Даже там поди позволь себе так, загрызет команда. Ну как же так?

А как пели на ПМЭФ. Как красиво говорили. Эх вы.

Дмитрий Волошин
партнёр Fort Ross Ventures

Раздача выходных за счёт работодателя — это одна гадость.

Но в решении Собянина про новую нерабочую неделю есть ещё одна гадость. Кто-нибудь верит, что решение реально было принято именно сегодня? Что изменилось по сравнению например со вчера?

На мой взгляд очевидно, что решение было принято ещё в пятницу или даже раньше — но объявили в выходные, когда все меньше следят за новостями и меньше их обсуждают. Чтобы Собянина меньше ругали.

Проблемы руководителей, которым теперь в выходные надо что-то решать и информировать сотрудников, их не волнуют. Проблемы людей, у которых остались на работе нужные для удаленной работы вещи и документы, их тоже не волнуют.

Борис Овчинников
сооснователь исследовательского агентства Data Insight

Открытое письмо
Мэру Москвы Собянину Сергею Семеновичу,
Главе Департамента потребительского рынка и услуг
Немерюку Алексею Алексеевичу.

Уважаемый Сергей Семёнович!

Сегодня мы изучили ваше распоряжение о закрытие фудкортов в Москве с 13 июня 2021 года. Я поддерживаю решение о введении срочных ограничительных мер для контроля над заболеваемостью. Но я, от лица индустрии операторов фудкортов, прошу вас поручить уточнить и скорректировать распоряжение о прекращении работы фудкортов.

20 ноября 2020 года в Минпромторге был разработан регламент по работе фудкортов. Он может быть взят за основу.

В нынешнем виде распоряжение вводит такой жесткий запрет на работу фудкортов, которого не было даже в период локдауна, в апреле и мае 2020 года. Фудкорты, по крайней мере, продолжали работать на доставку.

Более того, во многих торговых центрах есть большие рестораны быстрого питания американских сетей с огромной посещаемостью. Закрытие фудкортов вызовет в них просто столпотворение, что никаким образом не приведёт к контролю над заражением.

Только в нашей компании на фудкортах работает более 1000 человек, у всех операторов фудкортов вместе работает не менее 8000 человек, которые просто останутся без работы. Прошу вас рассмотреть наши предложения.

Михаил Гончаров
основатель «Теремка»

Для московского общепита эта новость прозвучала как контрольный выстрел. Неминуемы новые потери и без того не восстановившейся отрасли.

Конечно, очень хочется надеяться, что ограничительные меры не будут продлены, но, если это произойдет, властям нужно либо готовить для общепита финансовый «спасательный круг», либо изменить отношение к необходимости всеобщей вакцинации.

Сегодняшние московские решения — пока не локдаун, может, четверть локдауна. В общем, зачатки. Поэтому ущерб для бизнеса больше потенциальный, чем реальный.

Пока что речь идет о незначительных ограничениях и незначительных сроках. Но все мы знаем, как быстро все может измениться. И я хочу сразу обозначить тяжесть непродуманных решений. Опасность потери рабочих мест, как я и говорил в прошлом году, для социальной ситуации не многим лучше, чем эпидемия

Все, чего мы хотим, чтобы интересы предпринимателей и их коллективов не становились разменной монетой. И, граждане, давайте уже включим голову и привьемся. Только так прервется череда: первый локдаун, второй, двадцатый и так далее.

Борис Титов
бизнес-омбудсмен, для ТАСС

#covid19 #нерабочиедни

177 177 комментариев
51
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Андрей Фролов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u0435\u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0438\u0435\u0434\u043d\u0438","covid19"], "comments": 177, "likes": 51, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 257995, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 12 Jun 2021 20:05:31 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
177 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Sht_Anton

83

мнения людей, которых застали врасплох

удивительно, как людей живущих и ведущих бизнес в РФ, где законодательство постоянно меняется, валюту бросает то в жар то в холод, всё еще можно застать врасплох) Я мог бы понять такие удивления от жителей Швейцарии или Швеции, но в РФ, вы серьезно?)

Ответить

KINCH

Sht_Anton
15

Серьезно. Бизнес — всегда авантюра со многими неизвестными, а когда подкидывают еще одну переменную, то во-первых, чтобы решить такое уравнение нужно потратить время, во-вторых, ответов у такого уравнения может быть на много больше или оно вовсе окажется не решаемым, что говорит о напрасно потраченном времени, финансах и человеческих ресурсах.

Вы, видимо бизнесом не занимались и не знаете, что это такое, сидите на пайке и не жужжите. И думаете, что можете рассуждать о том, о чем не знаете. Вы серьезно?

Ответить

Sht_Anton

KINCH
54

Только за последние 7 лет в РФ случилось "неожиданно"
1) присоединение куска европейской страны с почти мгновенными санкциями и обвалом рубля
2) шиза ЦБ, когда за один день ставка была повышена на 10 % и снова обвал
3) пандемия и "банкет за вас счет" в прошлом году
Что не так с этими персонажами, что для них всегда это удивление, как для коммунальщиков в РФ приход зимы)
При этом, как минимум 2 из тех, кто тут представлен, постоянно защищают ту модель экономики, которая существует в стране.

Ответить

KINCH

Sht_Ant…
21

Вы пытаетесь притянуть все, что вам показывают по новостям, а есть лишь факт: вас просто обворовывают. У вас есть деньги на отпуск, а к вам приходят и говорят, нет, мы у вас эти деньги забираем. Вот и все и не нужно выдумывать глупости и сглаживать новость в комментариях. 

Ответить

Sht_Anton

KINCH
22

А что, только в новостях доллар вырос почти 3 раза, санкций не было, как и "банкета за ваш счет" в прошлом году?)
Эти все люди не зумеры только что выпущенные из школы. Все они уже не первый десяток лет ведут бизнес в РФ. Поражает лицемерие того же Титова и Гончарова, которые зад лижут публично текущему курсу, а сейчас их вдруг "застали врасплох" Напишите в следующий раз Гончарову, когда он тут объявится. Никакую я новость не сглаживаю и власть не защищаю 

Ответить

Артём А.

Sht_Ant…
6

Какой-то глупый виктимблейминг или тупое и душное пижонство..
Всем (а не только вам, умный вы наш Антон) очевидно, что от государства можно ожидать все, что угодно. Только на таких мыслях бизнес не построишь, если хотя бы пытаться внедрить в бизнес план все свиньи, которые могут подложить. Если конечно вы не зятек депутата.
А значит ваша позиция контрпродуктивна. И нахер она нужна тогда??

Да и застали врасплох не потому что никто не ожидал, а потому что к такому многие просто не в состоянии подготовиться.

Ответить

Olga RRR

Артём
0

Белопольточники подтянулись.
Как прекрасно, что у нас есть такие бизнесмены, у которых воплощаются все планы, которые справляются со всеми внедрёнными свиньями.
То есть, высказавшиеся предприниматели туповаты, не смогли спланировать? Не заложили действий властей?
Насчёт подготовиться, вы правы, конечно. Подготовиться к такому мало кому по силам, работая в белую на этой части суши.

Ответить

Артём А.

Olga
1

Ольга, вы прекрасно выглядите! Но еще прекраснее ваш талант извращать слова!)

Ответить

Evgeny Terentev

Sht_Ant…
–19

Вообще то курс бакса до 2014 года был искусственный. Потому что был искусственный коридор. Потом он стал свободный как в свободных странах. То что бакс стоил 30р это был подарок от Путина. Чтоб ты мог купить айфон за ничего неделание на своей работе. Не благодари.

Ответить

А. С.

Evgeny
5

Тупость.
Изучи как работают резервные фонды.

Ответить

Dmitry Ulitin

Evgeny
0

Ну ты чекни динамику международных резервов. Там по 50-100 млрд прибавлялось в год до короны. А в 2020 прибавилось всего то около 30.

Свободный курс сейчас был бы 56-58. А то я о что есть сейчас это максимально ослабленный регуляторами рубль.

Ответить

Илья М

Dmitry
0

т.е. когда ЦБ в середине прошлого года продавал баксы чтобы рубль не слишком резво падал - это он так "максимально ослаблял"? :)

Ответить

Dmitry Ulitin

Илья
1

https://cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d
Чекни динамику международных резервов. Пару недель распродажи и потом 12 месяцев покупок

Международные резервы Российской Федерации…
Международные резервы Российской Федерации | Банк России
cbr.ru
Ответить

Илья М

Dmitry
0

Скупать бакс начали уже зимой емнип как нефть начала расти (видимо дешевый рубль понравился).
Так-то я согласен с тем что текущий доллар переоценен и видно как он потихоньку дешевеет если нет повестки шумной типа санкций/падения нефти и скупки ЦБ, но 56-58 - не перебор ли?

Ответить

Dmitry

Илья
1

Как минимум 3.5 года скупают постоянно. Накупили за это время 200+ млрд. Все по ссылке

Ответить

Константин

Evgeny
0

Очень здорово было смотреть на тех кто накупил, вдруг, неожиданно для всех, целую кучу баксов по 30, просто на 100ни млн рублей за день до события.Значит избранные знали, а все остальные ударились об лёд реальности

Ответить

Denis Kiselev

Evgeny
0

15р вам по какому курсу платили? Ну - чисто любопытно

Ответить

Olga RRR

KINCH
2

Я занимаюсь. Но автор прав. Тут надо жить одним днём. Планировать ничего нельзя.
И денег взять на зарплату, когда никто не работает - тоже негде. Нет выручки - нет зп.
Да и чего уж, не каждый может позволить себе официального работника (которому надо платить, пока он не работает, ещё небось и налоги с этого).
Так что, я вас понимаю, но махина, устанавливающая порядки не берет вас в расчёт в принципе. Только свои интересы.

Ответить

Artem Maksimkov

KINCH
0

Дорогой Кинч, вы бизнесмен?

Ответить

Илья Плотников

KINCH
–1

Сперва добейся (с)

Ответить

Denis Kiselev

Sht_Anton
0

Общее ощущение того, что засада может ждать везде не означает, что именно к этой засаде ты готов и можешь ее пройти без потерь. Речь то именно об этом.

Не было ни одного высказывания - типа, да на каком основании и что вы себе позволяете! Есть досада на то, что можно было как то иначе сделать, менее болезненно

Ответить

Сергей Васильев

Sht_Anton
–1

нас э-э-эбут, а мы крепчаем!) 
Меня начнет расстраивать ситуация в стране, когда начнут расстреливать, а остальное терпимо и в общем то интересно! Главное что бы войны не было!)

Ответить

Евгений Дроздов

36

Гончаров опять ноет: американский фастфуд видите ли сможет работать, если он не на фуд-корте... Когда же уже этот отвратительный сударь с оверпрайсной посредственной хавкой перестанет ныть!

Ответить

Евгений Ларин

Евгений
31

Гончарову главное макдональдс обосрать, замететьте риторику - АМЕРИКАНСКИХ сетей. Байден лично срёт в блинчики теремковские.

Ответить

Евгений Дроздов

Евгений
6

Угу. Зашел я как-то в Теремок, заказал блин с ветчиной и сыром. А сам блин - сладкий очень (соответственно с мясной начинкой есть это не вкусно - блин для десерта). Трамп виноват однозначно.

Ответить

Александр Белов

Евгений
–1

Блины у них классные. Что-то вы не договариваете)

Ответить

Евгений Дроздов

Алексан…
0

Блины у них норм. Но почему в сытный блин идет сладкий блин?

Ответить

Anton Ilabanau

Евгений
3

больше сахара для повышения сытности вестимо

Ответить

Павел Игнатьев

Евгений
1

Байден срет в блины теремку а гончаров в репутацию теремка. тандем.

Ответить

Vladislav Stan

Евгений
17

Он вон уже виноватых нашел, надеюсь, они "поддержат" его теремок рублем

Ответить

Евгений Дроздов

Vladislav
12

Похоже на оскорбление группы граждан по признаку (антиковидники)... 282 УК РФ. Баланды сударь захотел?

Ответить

Денис Файзулин

Vladislav
4

ага антиковидники зырят футбик

Ответить

Андрей Иванов

Денис
0

Это где и когда?

Ответить

Илья М

Андрей
0

Питер вчера вечером Россия-Бельгия?

Ответить

Денис Файзулин

Илья
2

yep

Ответить

Павел Игнатьев

Vladislav
2

теремок вообще не жалко, очень жду когда эта блинодельня захлопнется))) 

Ответить

Светский лолипоп

Павел
3

Чего бы ей закрываться? Раз есть готовые точить блины по цене черной икры, то есть и Теремки.

Ответить

Игорь Протасов

Vladislav
2

Я смотрю у теремка клиентов море. 

Ответить

Комментарий удален

Мурад Муртазалиев

Евгений
4

Гончаров опять ноет

Можно было сократить)

Ответить

Johnny Vorony

Евгений
1

Этот хрен и не переставал ныть. Он тут тоже всегда пишет, как ему закручивают яйца!

Ответить

Денис Файзулин

Johnny
4

... в блины

Ответить

Konstantin

Денис
0

Ну типа.

Ответить

Мурад Муртазалиев

Johnny
3

При этом когда закручивают яйца другим, хлопает в ладоши. Странный конечно. Откуда эта уверенность, что репрессивный аппарат, который получает звания, зарплаты, после того как раздавит всех оппозиционеров, возьмём и прекратит свою деятельность. У аппарата будет план, и закручивать яйца будут уже другим. 

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

27

Так а шо, вакцины разве в России в дефиците? Почему эта бадяга продолжается ещё? И число заболевших растёт? (Подыграйте, делаю вид что не знаю про секту антипрививочников седьмого дня)

Ответить

Тимофей Федянин

БАБКА
33

Я привился с женой в конце марта (2я). Вот позавчера у меня вернулись запахи после того как заболел, жену тоже заразил.
Эффективность спутника- 97,6%, какова вероятность что обоих прививка не защитила?

И либо мы семья-неудачники и попали в 0,06%
Либо эти прививки - дохлому припарка

Ответить

Андрей Кружинов

Тимофей
31

Вакцина не снижает риск заразиться. Снижается риск переболеть в тяжелой форме.

Ответить

Игорь Рачук

Андрей
6

Ну давай тогда немного логики подключим, да?! 
Что же в таком случае означает цифра 97,6%???? 

Ответить

Андрей Кружинов

Игорь
9

Думаю, что сводки в части процентов пилят те же люди, что и на выборах. Я с женой также переболел после вакцинации. ПЦР был положительным, хотя были антитела. Но без особых осложнений.

Ответить

Игорь Рачук

Андрей
0

О как! Дык получается с цифрой нам всем хер в уши вкрутили?! 
Дык! Может у неё эффективность 0%? Может, там в тюбиках рассол огуречный?! 

Смотри как всё сходится. 
Если предположить, что эффективность 0%! 
То можно легко объяснить рост заболеваемости! 
Люди сделали прививку и перестали бояться! Полезли куда не надо, а их и накрыло! 

Ответить

Карфаген должен

Игорь
8

Об этом довольно давно в Ланцете писали 
Нашли некоторые статистические аномалии

Ответить

Andrew

Карфаген
1

Срочно вызвали эксперта по статистическим аномалиям.

Ответить

Андрей Кружинов

Игорь
4

Ну может 97,6, когда с первого раза в руку попали.
Я не слежу за статистикой из телевизора.
Полно Вам, уже такой большой, а в сказки верите.

Ответить

Игорь

Андрей
2

Кто верит? Я?
Я наоборот всё это ставлю под сомнение! 

Ответить

- -

Игорь
0

Наберите в поисковике ADE Вики. Даже рабочая вакцина может провоцировать более тяжёлое заболевание. Короче просто прочтите статью.

Ответить

Leo Uvarov

Игорь
0

Ну например вакцин не хватает, а отчитываться об успехах надо. Часть колем вакциной, часть - физраствором.
По бумажкам все гладко.

Ответить

Олечка

Leo
–2

Вот именно поэтому я не хочу делать эту прививку. Моя знакомая рассказывала, что когда даешь согласие на прививку там написано: "Я даю согласие на ввод вещества"! Вещества, а не вакцины! Да ну.

Ответить

Andrew

Олечка
1

Да и про "ввод" никакой конкретики. Может невакцины и ректальным способом.

Ответить

Кирилл Клейменов

Игорь
5

Вероятность формирования антител, дающих защиту от спайк белка, благодаря которой при заражении иммунитет начинает работать сразу и болезнь не доходит до тяжелой формы.
После прививки в инвитро и других можно провериться без проблем, есть они у вас или нет.

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Кирилл
13

Да я херею если честно с того что до сих пор люди не знают что прививка волшебным образом защитит от попадания вируса в организм.
Типа как верить что ремни безопасности защищают от аварий.
Нет, не защищают, но с ремнём шанс что Ваша тушка вылетит через лобовое стекло и намотается на ближайший столб - ниже.
Так и с прививкой, антитела начнут работать сразу а не после того как вирус размножится до небес и вызовет цитокиновый шторм который расхерачит полтушки 

Ответить

- -

БАБКА
–1

Или произойдет антитело зависимое усиление вируса. Крики, что современные вакцины не вызывают ADE, тоже самое, что крики о 100% эффективности

Ответить

Александр

Кирилл
–3

Нельзя. Откройте сайт любой лаборатории и убедитесь. "Тест на антитела не работает на прививку". 

Ответить

Olga RRR

Игорь
5

Цифра означает, что если бы большая часть населения, основная, можно сказать - была вакцинирована, то не заражалось бы столько привитого народу. Но в любом случае, вакцина даёт больше, намного больше шансов на благополучное течение.
Сравнивать прививку и ковид и его последствия могут совсем невежественные недалёкие люди.

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Игорь
4

Я не знаю что за цифра 97.6% и как это вообще считается. Но если вакцина вызвала иммунный ответ и у вас нагенерились антитела - цель достигнута. Потому что в следующий раз эти антитела (и новые, которые создаст организм) зафигачат вирусы короны в вашей тушке

Ответить

Denis Kiselev

Игорь
4

То - на какой процент привившихся подействовала прививка. Действие - это выработка клеток иммунитета (тех самых антител), что свидетельствует о готовности иммунитета при получении вируса бороться с ним эффективнее и быстрее.

Но инфицирования и возможной болезни - от них вас защитит только полная изоляция от социума

Ответить

Andrew Muralov

Игорь
1

В России любой результат должен быть не меньше 95%, будь-то выборы в Чечне, соцопрос или эффективность вакцины.

Ответить

John Carter

Андрей
1

downloading metodichka ver.10062021

помнится, раньше риторика другая была. И да, я получил спутник.

Ответить

Поджог Сараев

Андрей
0

Вакцина не снижает риск заразиться

Из этого можно сделать вывод, что карантин не закончится никогда.

Ответить

Elven Kelevra

Тимофей
4

Мне так же говорили в поликлинике, что побочки крайне редки, а у меня и у большинства знакомых, кто привился были и серьёзные
Поэтому доверия этому всему очень мало

Ответить

D

Elven
4

Это вообще парадоксально.
Я делал в Германии модерной, тебе рассказывают что и температура и сильно рука будет болеть, и даже миокардит. Но Если видят, что не понимаешь, ищут переводчика и дают описание ещё на английском. 
Я на второй день руку двигать не мог вообще, не говорю уж про слабость.
Ясно, что пробочка есть у всех вакцин, зачем это скрывать?

Ответить

Elven Kelevra

D
1

Не понимаю тоже это, перед тем как делать вакцину я почитал разные источники о побочках Спутника V, во всяких сми, госуслугах и т.д. пишут какие побочки могут быть, но пишут, что редки, даже какой-то там процент называют (вроде 10%), у кого они встречаются.
Когда делал вакцину еще у медсестры спросил про побочки и отдельно про температуру - тоже сказала, что у большинства нет.
Могу предположить, что их заставляют врать, чтоб люди которые решили провакцинироваться не передумали.

Ответить

Илья М

Elven
0

может потому то у нас получше прививочка? :) про болящую руку не слышал. В основном ощущения "как простуда" (температура, ломота в костях, резь в глазах) на день-два

Ответить

Igor Chimbur

Elven
3

Вы на основе одной вашей поликлинике делаете глобальные выводы? У меня напротив, было все рассказано в мельчайших деталях. Вплоть до того, что врач позвонила моей матери узнать про какие-то аллергии, из-за того что я мог забыть или не помнить того, что было в детстве.

Ответить

Elven Kelevra

Igor
–1

Какие блять глобальные выводы? Я написал конкретно о СВОЕМ случае и СВОИХ ощущениях, где тут глобальные выводы?

Ответить

Gre Li

Elven
1

Что вы имеете в виду под серьёзными? У меня например были озноб, температура и слабость на следующий день. Но это прям стандартные. Реакция иммунитета.

Ответить

Elven Kelevra

Gre
2

В ночь сразу после вакцины температура до 41° (ни разу в жизни столь высокой не было), головокружение, высокое давление, сильная слабость, высокий пульс, сильный озноб, ломата костей и мышц такая, что всего крутило, сидеть и лежать было напряжно. Вот реально я думал не переживу ночь. Температура кстати сбивалась тяжело, а поднялась очень резко.
После второго укола было то же самое, но помягче.
Серьезные это побочки? Я считаю да, серьезнее у меня не от чего не было и во всех источниках я читал, что у большинства вообще нет побочек, либо очень легкие. Так же сказала медсестра перед уколом. Поэтому конечно я ожидал, что будет все намного лайтовее

Ответить

Илья М

Elven
2

Если я правильно понимаю, то такие реакции после Спутника - это лайтовый вариант того что было бы с нами заболей мы по настоящему. Т.е. с такой реакцией и вам, и мне - дорога в красную зону была бы видимо.
З.Ы. среди меня выведена куцая статистика: чем старше привитый - тем легче у него побочка была. В районе 40+- терпимо, поколение родителей вообще не парилось.

Ответить

Elven Kelevra

Илья
0

Ну кстати мне медсестра, которая делала второй укол и которой я рассказал про побочки после первого, так и сказала, что возрастные переносят легче и побочки у них куда реже, чем у молодежи. Так что может и правда есть такая закономерность

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Олечка Акимшина

Elven
0

Тоже знаю про тяжелые последствия!

Ответить

Denis Kiselev

Тимофей
4

Вакцина снижает риск болезни, а не инфицирования.

Ответить

Al Pr

Тимофей
2

А есть исследования соответствующие мировым стандартам? А что тогда Бразилия обнаружила? Или "ихтамнет'???

Ответить

Константин

Al
5

То, что обнаружила Бразилия - это чушь.

Геном аденовируса не такой большой и так просто внутрь запихнуть кодирование белка шипа коронавируса нельзя, потому что потом упаковать все назад не получится - нужно место освободить предварительно. Т.е. сначала вырезаются участки генома (в случае вектора Ad5, как одного из самых изученных - гены E1 и E3) за обман иммунной системы и за размножение, а только потом вставляется кодирование шипа.

Если поверить в то, что утверждения бразильского регулятора правдивы, то получается, что одно из утверждений ниже справедливо:
а) наши учёные изобрели-таки способ запихнуть дополнительную информацию без вырезания старой - это очень сложная задача и результат её решения - достижение мирового уровня;
б) бразильские дозы Sputnik-V не содержат шипа коронавируса, т.е. бесполезны полность - проверяется очень легко; после иммунизации не вырабатываются антитела.
в) внутрь бразильских доз попал аденовирус, который не был отредактирован. Тут уже пахнет настоящей диверсией, потому что на производстве вакцины используется специальная культура клеток в которой кастрированный вектор все же может разможнаться, а вот некастрированному очень плохо - раздолбайство исключено;  значит, в бразильские дозы кто-то намеренно на одном из этапов производства закинул обычный аденовирус.

Ответить

Al Pr

Констан…
0

То есть таки "из там нет", а я почему-то верю бразильскому регулятору, чем анониму на виси.ру.
Вариант а - лажа, потому что ЛАЖА.
Варианты б и в - лажа в кубе.
Итого одно из трёх верно: обосрались, обосрались или обосрались
Как-то так выходит

Ответить

Константин

Al
2

 а я почему-то верю бразильскому регулятору, чем анониму на виси.ру.

Зачем верить анониму на VC.RU, когда есть исследования разных команд учёных?  Так-то использование рекомбинантных аденовирусов в качестве векторов в вакцинах - штука известная давно и обратившая на себя внимание множества коллективов. Выбирайте себе коллектив из приятной страны и читайте.

 Итого одно из трёх верно: обосрались, обосрались или обосрались

Так вы объясните как так получилось, что в Спутнике V вдруг обнаружили размножающиеся аденовирусы? У вас есть хоть одна правдоподобная версия?

Ответить

Al Pr

Констан…
0

"Выбирайте себе коллектив из приятной страны и читайте" - а кто-то решил перепроверить бразильский фармнадзор? Кому то была предоставлена партия бразильского спутника?
Не знал об этом.
Дословно там была фраза "не инактивированный аденовирус", а про "размножающийся" там не было.
И согласитесь это разные уровни разгильдяйства (вот вам и версия)

Ответить

Константин

Al
1

 а кто-то решил перепроверить бразильский фармнадзор? Кому то была предоставлена партия бразильского спутника?

Без понятия. Я говорю о том, что векторные вакцины с рекомбинантным аденовирусом Ad5 точно изучались сотнями коллективов и тот факт, что не лишив вектор гена E1, ответственного за размножение, не получится всунуть полезную нагрузку, разжёван в кучей статей.

 Дословно там была фраза "не инактивированный аденовирус"

Ну так пусть бразильский регулятор предоставит хоть десяток доз и разъебёт тогда Гамалею продемонстрировав отсутствие иммуногенности, т.к. неинактивированность вектора означает, что полезной нагрузки внутри нет.

Ответить

Константин

Al
1

А я-таки пролистал презентацию Anvisa - они даже не проводили никакого исследования и отказали в регистрации Спутнику V по документам.

rAd5-доза Спутник содержит не более 100 из 30 миллиардов вирионов, способных к размножению. Ген этот получен путем рекомбинации в процессе выращивания на бессмертной культуре клеток HEK293 (которую и сделали бессмертной лет этак 30 назад при помощи все того же Ad5). Числа указаны в документации; Anvisa провели тесты в начале мая после отказа и убедились, что параметры соответствуют правде.

Число способных к размножению вирионов в 100 раз превышает число, которое требует FDA для вакцин, разрешенных к применению для всего населения, но это не делает Sputnik V плохой вакциной - просто неподходящей для людей с иммунодефицитом. Anvisa хочет видеть параметры, соответствующие требованиям FDA - только и всего. И судя по-всему они-таки разрешат Sputnik V для взрослых людей без иммунодефицита после того как примут ряд нормативных документов.

А вот такие как вы (надеюсь, что по глупости своей и нежеланию разобраться, а не специально\за деньги) и другие журналисты как раз и распространяете вранье, что бразильцы обнаружили, что в Спутник вектор размножается. 

Ответить

Al Pr

Al
0

"То, что обнаружила Бразилия - это чушь."
"Если поверить в то, что утверждения бразильского регулятора правдивы" 
Это прям мастер-класс Кисилева!
Совпадение? Не думаю...

Ответить

Константин

Al
0

Ну если бразильский регулятор делает утверждения, которые противоречат здравому смыслу, то причем тут я?

Я не знаю наверняка работает ли Спутник, но я точно знаю, что на дискету объёмом в 1.44Мб не записать 2 мегабайта несжимаемых данных как бы ты не старался - это здравый смысл.

Так и тут - ну не получится впихнуть внутрь вектора и шип и гены, отвечающие за размножение, потому что молекула ДНК увеличивается в размерах физическии при дописывании в нее генов. Если, конечно, наши учёные вдруг не совершили настоящую революцию в биоинженерии тайком.

Ответить

Светлана Завацкая

Тимофей
3

Ну в таком случаи вы вспомните как все говорили что нет данной болезни и всё это заговор, теперь вы говорите про спутник, что он не эффективный. Народ всегда готов все обосрать. Ну что я не прав? Что не было таких статей в прошлом году? Теперь все поняли что болезнь и в правду есть. Но сейчас уже забыли, за те разговоры. Начали теперь вакцины обсуждать, а где те люди, которые кричали что болезни нет и это все фейк?

Ответить

Spiker Spunreal

Тимофей
0

Можно почитать исследования по поводу новых штаммов, в частности индийского. Текущие вакцины не особо против него помогают. Иммунный ответ ниже раза в 2-3. А судя по резкому росту заболеваемости и симптомам знакомых, кто заразился за последние 2 недели, в Москве как раз разбушевался индийский штамм.

Но справедливости ради, одна знакомая  семья переносит очень тяжело сейчас. И только привитый отец перенёс в лёгкой форме (остальные в реанимации). Совпадение или нет, без понятия, просто 1 маленький факт.

Ответить

Al Pr

Spiker
0

Одна семья это даже не статистическая аномалия - это статистическое НИЧЕГО.
В сша, Британии и Израиле тоже резкий рост? 

Ответить

Spiker Spunreal

Al
0

В сша, Британии и Израиле тоже резкий рост?

Начало июня:
Подавляющее большинство новых случаев COVID-19 в Великобритании составляют заражения индийским штаммом, известным как «дельта-вариант». Как сообщает The Telegraph со ссылкой на главу британского Минздрава Мэтта Хэнкока, доля новой разновидности коронавируса достигла 91 процента среди заболевших.

Как отмечает издание, показатели заболеваемости COVID-19 резко возросли во всех регионах Англии и особенно — на северо-западе страны.

Сегодня (спустя примерно 2 недели):
Треть жителей Великобритании, умерших от индийского штамма коронавируса, получили две дозы западных вакцин. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE)

По информации исследователей, случаи заражения индийским штаммом росли экспоненциально с начала мая. При этом только за последнюю неделю зафиксировано более пяти тысяч заболевших. «Необработанные данные свидетельствуют о неутешительной ситуации», — говорится в статье.

Вам ещё что-нибудь найти в открытых источниках?

Ответить

Spiker Spunreal

Тимофей
0

Либо вирус мутировал и изначальная вакцина перестала работать. Так произошло в Великобритании, когда с новым штаммом внезапно выяснилось, что у трети умерших было сделано по 2 прививки (т.е. полностью вакцинировались). И именно новый штамм спровоцировал новую волну в Европе.

Крепитесь, корона теперь с нами надолго, как и грипп.

Либо эти прививки - дохлому припарка

По сути да. Привьют от индийского — появится малазийский, привьют от него — появится новомосковский, рязанский, канзазский, берлинский, парижский и другое бесконечное количество новых. Спад заболеваемости как раз был  обусловлен выработкой коллективного иммунитета — прививки + переболевшие. А вот уже неделю ничего не работает и прирост больше мартовского/апрельского 20 года.

Ответить

Долгий коктейль

БАБКА
20

Так это, пусть дед сначала прививку поставит, чтоб все видели.

Ответить

Vilent

Долгий
6

Как Вы себе это представляете?) даже если на камеру что-то вколят, то Вы никогда не узнаете что там было ампуле) 

Ответить

Александр Кулешов

Долгий
–1

Так вроде бы уже?)))

Ответить

H Jenkins

БАБКА
5

Наши иммигранты нифига не прививаются, а еще толпами собираются у фмс так как нужно срочно оформиться до 15 июня. Как минимум этот сегмент населения может подтолкнуть статистику вверх.

Ответить

Nikita Ilevskii

H
2

Мигранты не могут привиться. Даже платно нельзя, не говоря о дмс.

Ответить

H Jenkins

Nikita
3

Ну так я о том и говорю, не привиты и еще собираются в группы. А власти никак с этим не работают.

Ответить

Nikita Ilevskii

H
0

Зачем над чем-то работать, если можно было просто не запрещать? 
Но это слишком сложно для пыни и его команды мегамозгов

Ответить

Илья М

Nikita
1

По весне в новостях было что иностранцам можно будет в частных клиниках колоться , с паспортом и регистрацией временной.
В прошлом году Яндекс бил себя пяткой в грудь что поможет своим курьерам и таксоманам с прививкой, хз правда чем дело кончилось, может обманул :)

Ответить

Nikita Ilevskii

Илья
0

Не читайте до обеда советских газет )

Ответить

Илья М

Nikita
0

ну это упущение конечно. Могли бы повесить цену прививки к цене патента (там копейки же) и прививать прямо в подразделении миграционщиков, где там у нас гетто под Москвой специальное.

Ответить

Nikita Ilevskii

Илья
1

Ну хоть так, да. А в идеале - для патента требуют полис дмс, значит он и должен покрывать

Ответить

Анастасия Готовцева

H
1

Именно так и происходит. Въезде всяким упростили...

Ответить

S.Z

БАБКА
3

Боятся чипироваться

Ответить

Антон Морозов

БАБКА
2

"вакцины  разве в России в дефиците? "  вообще-то вакцина не означает, что ты не заболеешь, вакцина защищает от последствий и осложнений

"И число заболевших растёт?" больше делают тестов, у нас сейчас на каждом углу и во всех ТЦ есть островок с медицинской точкой, даже до садоводческих товариществ добрались. Больше тестов - больше "заболевших", это обычная и вполне ожидаемая статистика. 

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Антон
0

Ну тут смотри как. Если бы число вакцинировавшихся было бы достаточно большое. То эти выходные дни не вводили бы тогда вообще. Тк пофигу если все заболеют - переболеют легко 

Ответить

Max Hype

24

Да когда кого интересует последствия принятых решений и подписанных приказов. Главное запретить и Оштрафовать больше для развития бизнеса ничего у нас не умеет власть .

Ответить

Юрий Карпов

Max
22

Под развитием бизнеса, они всегда имеют в виду свой бизнес)

Ответить

Анастасия Готовцева

Max
4

Так квартала кончается надо бюджет штрафами пополнять....

Ответить

Дмитрий Меркулов

12

Друзья, вы странные. Сейчас убираем политику, ангажированность, имена, должности. 
Всем вопрос:
Вы мэр города. Вы живете в контексте пандемии. 
3 дня назад у вас было почти в 2 раза меньше заражённых. Скорее всего(если все будет идти такими темпами) через 3 дня будет ещё в 2 раза больше(Если нет причин чтобы этого не было, значит будет).

Какие ваши действия «сегодня»? Это произошло за 3 дня буквально, посмотрите на статистику(то, что она «левая» нет смысла обсуждать). Вы бы что сделали?

Ps. К слову, я ни «за» ни «против» карантинов и тд, но что сам бы сделал в такой ситуации - хз. Предложите свои версии, даже интересно.

Ответить

Антон Синев

Дмитрий
7

Статистика по заболеваемости в Москве уже достаточно долго не падала, некоторое время умеренно росла, и только в последние дни произошел "взрыв". К сожалению, у наших "управленцев" очень короткий горизонт планирования.

Уже больше года мы живем в состоянии пандемии. За это время можно было стимулировать перевод на удаленку всего, что только можно (без возвращений обратно), принятие разумных мер профилактики (без "перчаток"),  выстраивание политики по массовым собраниям граждан (ограничение их числа в помещении и на открытом воздухе), выстраивание долгосрочной стратегии проживания в условиях постоянной угрозы как минимум в течение нескольких ближайших лет.

У нас же, такое ощущение, вместо этого при снижении заболеваемости управленцы "выдыхают"  и делают вид, что никакой пандемии нет. Как следствие, при возвращении угрозы, когда надо что-то делать, решения принимаются в авральном режиме и не всегда адекватные. Неужели коронавирус передается в основном на фудкортах и в зоопарках?!

Ответить

Положенный каякер

Антон
3

Фирмы крайне против удалёнки. Почему не знаю. Есть подозрения,что управленцам кажется,что рабы работают хуже.
Или управленцы среднего звена становятся не нужны. Или ещё какие то причины.

Ответить

a.zhurzh

Положен…
0

Начнем с того, что далеко не все фирмы можно перевести на удаленку. Некоторые невозможно в принципе в современных реалиях развития технологий

Ответить

Положенный

a.zhurzh
0

Поэтому о нужна центральная власть,которая может принудить.
А не надеяться на волю местных руководителей.

Ответить

Кирилл Клейменов

Дмитрий
5

Попросить дать удаленку можно было бы для начала, например.
Ну и форсить вакцинацию, хотя бы элементарно разрешить не носить маску при ее наличии.

Ответить

Дмитрий Меркулов

Кирилл
2

«Попросить» в нашей политической культуре не оч воспринимается. Ни один политтехнолог не рискнёт так делать. У нас обычно «попросить» – это запретить и закрывать глаза на нарушения запрета.
В любом случае Это может породить новые проблемы. Например Все будут покупать справку, чтобы не носить маску. 
Плюс, если ты вакцинирован это не значит, что ты не распространяешь.

На сколько я понимаю, сейчас никто не знает(в мире, а не только у нас). Ни что это такое, ни как это «контролировать». Не понятно помогает маска или вредит, но при прочих равных выбирают «делать»(носить маску), чем не делать. 

Ответить

Max Krou

Кирилл
1

ну видимо все уже привились и всем разрешили, судя по тому что в Питере 9 из 10 без масок

Ответить

Илья М

Кирилл
0

а как "форсить"? принудительно - нельзя, всех кого можно было принудить мягко (МВД, бюджет) - наверняка уже попринуждали. Остальных - как? Реальная проблема ведь.

Ответить

Игорь

Кирилл
0

Ну во первых удалёнку уже рекомендовали (частичную), а во вторых не все могут работать на удалёнке...

Ответить

Положенный каякер

Кирилл
0

Да да, у нас так попросили,что в офис ходим который месяц.
Попросить не работает в наших реалиях

Ответить

Stan 1

Дмитрий
2

В том-то и проблема, что мэр живет категориями "сегодня". А чтобы общество такие вещи принимало с пониманием, нужно долго и кропотливо выстраивать доверие. Причем не только у бизнеса, а у населения в целом.  Владелец Теремка в статье прав и дальнейшие ходы Собянина читаются легко. Сначала народ устремиться уплотняться в  открытые федеральные сети, за счет уплотнения поднимут риски заразиться, и потом будут виноваты в третьей волны, потому что не слушают "мудрого" мэра.

А почему должны слушать? Что он сделал такого, чтобы жители Москвы, средний и малый бизнес хоть чуть его уважали? Ничего же.

Если же говорить о версиях, то я бы делал следующее:
1. Субсидии малому и среднему бизнесу, если его нужно закрыть. Ведь все городские объекты, которые генерят выручку - продолжают работать и приносить прибыль в Москве. Доля малого и среднего бизнеса - уже настолько малая, что проблем это не составит. Например, отказаться от укладки в городе пары бордюров.
2. С точки зрения фудкортов - пытался бы компенсировать их закрытие путем создания открытых площадок на воздухе. Да банально, в любом ТЦ часть уличной парковки выделить, как это делают для рынков выходного дня.
3.  Договорился бы с Яндекс, и оплатил бы доработку приложения, в котором можно было бы за конкретный столик фудкорта заказать еду, не подходя к кассе. Обратили бы QR-коды в добро, а не в зло.
4. На личном опыте показывать риски, и носить на камеру маску, а не ходить демонстративно без нее.
5. Иметь площадку для общения с частным бизнесом. На которой можно было бы заранее предупреждать о таких вещах, налаживать общение, вырабатывать совместно меры (уверен, что владелец любого фудкорта предложил бы десятков версий).

А если все это сформулировать более коротко - нужно быть просто любимым и уважаемым мэром у жителей города. Думать на перспективу, а не "сегодня вдруг случилось".

Ответить

Al Pr

Дмитрий
1

Запретил бы клубам работать после 23 - а то к полуночи ковидла бушует - даже в Пинцете писали, или ланцете.
А ещё запретить продажу батареек для выявления чипированных. Умных бы запретил - а то чО самые умные, ынторнетов начитаются.
Да поле непаханное идей короче

Ответить

Никита Марушков

Дмитрий
0

При всём понимании Собянина, как можно объяснить это?

Объяви ты хотя бы в пятницу, в рабочий день - уже ущерб был бы немного снижен.

Ответить

Кирилл Вечкасов

Никита
3

УСИЛИВАТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ... То есть то что ранее вводили, оно может быть использовано, НО еще более жесткое усиление вводить не будут.
Я лично так это понимаю.

Ответить

Дмитрий Меркулов

Никита
0

Не оч понимаю что не понятно тут. В пятницу ждали ещё день, чтобы лучше понять динамику. Из понимания динамики - ясен уровень ограничений которые вводить. Наверняка есть 3 плана - зелёный, желтый и красный. Ввели что-то вроде желтого. Дальше из динамики будет понятно, может красный введут. Вы же не думаете, что это делается «на зло», чтобы людям было «хуже». Даже чисто политически это тоже на рейтинге сказывается. Ну и экономически в том числе. 

Я тут искусственно даю объяснения, не знаю как там на самом деле. 
Но та «очевидность» которая у вас есть – крайне любопытна. 

Ответить

Игорь Протасов

Дмитрий
1

Для начала прикрыть концерты аля "день России" и фан-зоны евро. 

Ответить

Дмитрий Меркулов

Игорь
0

В целом согласен.
Наверное Это уже где то решения федерального характера, мэру их могли не согласовать в АП. В общем это может быть другой вопрос.

Ответить

Комментарий удален

Dmitriy Nikolaev

0

После статьи задумался о вакцинации, раньше не понимал зачем она мне, понял что для поддержки сообщества

Ответить

Дмитрий

Dmitriy
–6

А есть где почитать, как ее ставят, можно ли ходить на работу, через сколько организм борется с этой болезнью, все штаммы блокирует, были ли летальные случае от нашей вакцины и так далее?

Ответить

Dmitriy Nikolaev

Дмитрий
10

Вы без труда сможете найти ответы в Гугле, уверен у вас получится

Ответить

Дмитрий

Dmitriy
–2

Ну вот поэтому и не прививаюсь 😂 как и большинство.

Общество недостаточно информировано, и нет никаких антипрививочников, просто люди боятся, а боятся от того, что нет информации.

Ответить

Балкон.Ру

Дмитрий
5

Общество недостаточно информировано

Путин неправильно информирует. У нас общество любит слушать всяких фриков: портняга учит бизнесу, даня милохин учит как конституцию менять, бузова как биткоин запилить, народ в 21 веке!!! до сих ведётся на всяких каперов и пирамиды. Поэтому надо выстроить в рядок всех лидеров мнений и привить на камеру. Для экономии времени можно взять списки рекламирующих поправки.
Ну и до кучи Роскомнадзор пусть заблочит Инстаграм бони и канал Михалкова.

Ответить

a.zhurzh

Балкон…