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TJ

В Петербурге с 17 июня ужесточат меры из-за Covid-19: в том числе закроют фуд-корты и запретят ночную работу ресторанов Статьи редакции

Ограничения вводят вслед за Москвой.

98 98 комментариев
44 901 просмотров

В ночь на 14 июня Смольный объявил об ужесточении антикоронавирусных ограничений, внеся поправки в постановление правительства. Они коснутся и фан-зон Чемпионата Европы-2020, который частично проходит в Петербурге.

С 17 июня запрещают:

  • проводить развлекательные мероприятия в кафе, ресторанах и других местах общепита;
  • детские комнаты в кафе и ресторанах, а также в торговых центрах;
  • фуд-корты (те, которые находятся на вокзалах, в аэропортах и на АЗС, продолжат работать. Новые запреты тоже не касаются службы доставки);
  • работу ресторанов по ночам — c 2:00 до 6:00; торговлю и оказания услуг на «островках» в торговых центрах;
  • объекты развлечения и досуга в торговых центрах (аквапарки, океанариумы, кинотеатры, библиотеки и фитнес-центры продолжат работать).
  • продажу еды в фан-зонах чемпионата Европы-2020 (маски при посещении пространств необходимо носить уже с 14 июня).

Какие ограничения ещё вводятся с 17 июня:

  • Максимальная заполняемость кинотеатров уменьшится с 75 до 50%;
  • Посетителей культурных и зрелищных мероприятий в помещениях и на открытом воздухе не может быть больше трёх тысяч человек;
  • Посетители всех массовых мероприятий, в том числе на открытом воздухе, обязаны использовать маски;
  • Отменяется Бал медалистов для выпускников.

«Эпидемия COVID-19 в Санкт-Петербурге продолжается. Число заболевших растёт», — сказал губернатор Александр Беглов 13 июня после совещания с Роспотребнадзором. Петербург ужесточил меры против коронавируса вскоре после Москвы, где тоже наблюдается серьёзный всплеск заболеваемости.

#новость

98 98 комментариев
8
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98 комментариев
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Maksim Khavanski

17

Ха-ха, Европа закрыла на карантин всех своих граждан, а мы в России даём полную свободу, ковида нет, ходим без масок. Чемпионат Европы с кучей иностранных болельщиков - срочно закрыть весь общепит, пандемия бушует. 

Ответить

Anton Kuznetsov

Maksim
22

Ковид в общепите подло бушует под покровом белых ночей! А в 6 утра уходит обратно в берлогу 

Ответить

Андрей Усов

Anton
3

Логика в закрывание всего на ночь есть.

1) Многие не будут собираться тусить, потому что в 11 все равно все закрывается. 
2) Проверяющие на соблюдение правил внутри ресторанов тоже хотят спать, а не шастать по ночам с проверками. 

Примерно так это работает в Европе. Питерский путь мне не ведом 🤷🏻‍♂️ 

Ответить

Михаил Гельм

Андрей
3

Никакого смысла в этом нет, обычное чиновничье желание почувствовать себя важными.

Ответить

Богданов Леонид

Михаил
5

Чиновники в этом благородном деле лишь послушные исполнители.
Как сказал В.Катасонов:
В этой пандемии медицины - 1%, всё остальное политика и экономика. 

Ответить

Андрей Усов

Михаил
0

Примерно про это я и хотел сказать в последнем предложении. Когда нет доверия к власти, то получается вот так. 

Ответить

אלכס דוידוב

Андрей
0

кто-то в будни после 23 ночи тусуется? А кто захочет, так и с закрытыми ресторанами погуляет - собираться по домам пока не запрещали. 

Ответить

Sergejs Fedotovs

Maksim
3

Это все ещё происходит в то время, когда в Европе уже улучшается статистика и начинают снимать ограничения

Ответить

Александр Брюховецкий

Sergejs
–2

В Европе не смягчали режим ограничений. В России позволили расслабиться. Вот народишко и забил на асё. Чем и расплачиваемся.

Ответить

Дмитрий Лысков

Maksim
1

Я выписался из покровки с ковидом неделю назад - выписали с положительным тестом. Там люди в коридорах снова лежат - мест нет. Не как в 2020, где их было дохрена - но людей 20 точно есть. 
Тч язви поменьше.

Ответить

Oleg Boliuk

Maksim
1

Чемпионат Европы - это валюта и PR. Он важнее россиян

Ответить

Богданов Леонид

Maksim
0

Пандемии оболванивания. 😁

Ответить

T S

24

Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша.

Ответить

Hoken PWNZ

6

Больной на голову губернатор, ей б-гу. Лучше б рыжий педофил избрался, он, хотя бы, веселый

Ответить

Сергей Суханинский

Hoken
16

Давай представим, что ты мэр города. Тебе докладывают, что скорых не хватает. Места в больницах кончаются. Твои действия? 

Ответить

Светский лолипоп

Сергей
14

Сказать, что виноват Путин.

Ответить

Viacheslav B

Светский
9

всегда срабатывает на нужную аудиторию))

Ответить

Светский лолипоп

Viaches…
1

В принципе да. Они как кошки - бранное слово на Путяр им всегда приятно. Будут хоронить родных от короны, но с улыбкой. Проблема решена, расходимся по киношкам.

Ответить

Aleks Fox

Светский
1

А он не виноват! Это все Обама,Трамп,Байден !

Ответить

Светский лолипоп

Aleks
0

Что решит здесь и сейчас обозначение его виноватым?

Ответить

Богданов Леонид

Сергей
3

Действия элементарные.
Проверить докладчиков на предмет реальности их сообщения и обратиться к экспертной комиссии вирусологов и эпидимиологов - какова реальность с заболеваемостью и каковы должны быть действия. Это компетенция специалистов а не политиков, решать медицинские задачи. А фейковую нехватку скорых уже не раз разоблачали (видели и армейские грузовики в Италии заваленные трупами. Ну перестарались маленько с запугиванием пипла). Проблема не в  нехватке скорых а в том, что сегодня им приходится пробиваться сквозь пробки, сквозь город заваленный личным автотранспортом в любых экстренных случаях любых заболеваний и несчастных случаев. 

Ответить

Вадим Швальняк

Богданов
1

Такое ощущение, что "вирусолог" и "иммунолог" это инопланетяне, чуждые человеческим страстями - власти, денег, заблуждений.
 Вот я встречал кандидата мед. наук, что на полном серьезе выписывал гомеопатию - сахарные пилюльки из артерий домашних животных и прочую дичь. Но блджад, к.м.н. же! Есть звание, кабинет с мензурками и клистиром,  белый халат, очочьки и на лице вся мудрость медицины ажно от Авиценны! 

Ответить

Dmitriy Dorian

Сергей
0

Отказаться от футбола и «Алых парусов», не пускать в метро без масок. Запустить полицаев и гитлерю… росгвардейцев в метро и ТЦ, чтобы штрафовать массово тех, кто без масок. Вот список самых очевидных и эффективных мер. Но Сомик же не хочет сердить народ, ему нужно выполнить KPI по голосам за Едро. 

Ответить

Daniil К

Dmitriy
–4

Дмитрий, засуньте свою маску... сами знаете, куда.

Ответить

Вадим Швальняк

Daniil
0

В карман. Где в ней зародится новая жизнь, чуждая хилым хуманусам.

Ответить

KINCH

Сергей
1

Очевидно

Ответить

Silanser

KINCH
0

Ну на самом интересном😩

Ответить

Вася Камушкин

Сергей
–1

Разобраться в причинах нехватки скорых. Очевидно же. 

Ответить

Сергей

Вася
0

Причина нехватки в людях, которые не вакцинируются и заболевают. Что дальше? 

Ответить

Вася Камушкин

Сергей
–1

Основная для таких выводов есть? Прошу предоставить научное исследование влияния вакцины. Мне, как губернатору, известно,  что эффективность вакцины проверяется в течение 5-10 лет. У вас другие данные? 

Ответить

Клинический

Вася
4

То есть вы как губернатор будете сидеть 5-10 лет и смотреть, как скорые окончательно "забиваются", больницы переполняются и начинаются массовые смерти?

Или какой ваш план действий "в моменте"?

Ответить

Вася Камушкин

Клиниче…
0

Выше я уже задал вопрос о причине очередей из скорых. Если вы в причину ставите следствие и это следствие - как причину, то пишите заявление.

Ответить

Dmitriy Dorian

Вася
0

Пруфы про 5-10 лет. 

Ответить

Вася Камушкин

Dmitriy
0

Я пруфы просил от вас, если мое мнение ошибочно. 

Ответить

Dmitriy

Вася
3

Красавец :) мастер демагогии. Запомни, дружище, первое правило корректного диалога: бремя доказательства лежит на выдвинувшем утверждение. То есть, если ты что-то утверждаешь, то это твоя задача привести аргументы, а иначе: «Чайник Рассела». Погугли, просветись немного. 

Ответить

Вася

Dmitriy
–6

Так докажи, что проблема скорых из-за отсутствия вакцинации. Запомни, сынок, ты мал и глуп, чтобы спорить со взрослым 

Ответить

Сергей

Вася
1

Я озвучил теоретическую ситуацию. Мне интересно, что человек бы сделал в такой ситуации.
Если вас интересует как вакцинация влияет на заболеваемость посмотрите статистику где большая часть населения привита. Например Израиль или даже США. 

Ответить

Daniil К

Сергей
0

Вы учёный, медик с профильным образованием, чтобы писать такое? 

Ответить

Сергей

Daniil
0

А вы мэр города? Я просто предложил модельную ситуацию и мне было интересно услышать ваши действия в такой ситуации. 

Ответить

Богданов Леонид

Hoken
0

Губернатор вполне здоровый, просто послушный исполнитель решений сверху. 

Ответить

Andrey Fedorov

13

А разве не в Питере только что ПМЭФ прошёл? Разве не там сейчас толпы болельщиков и Евро 2020?

Ответить

Dmitriy Dorian

Andrey
4

Вы не понимаете, это другое. 

Ответить

Vilent

11

Губернатор моего региона завтра: 
Ctrl - C Ctrl - V

Ответить

ян вольский

–5

Еще  у кого-то есть сомнения что это не шоу?

Ответить

Сергей Суханинский

ян
13

У людей которые не могут дождаться скорой? У людей, что были в ковидных отделениях, которые видели битком набитые палаты? У людей у которых умерли родственники от ковида? 

Ответить

Dmitriy Dorian

Сергей
–1

У людей, которые забивают на всё и не хотят ни носить маски, ни вакцинироваться. 

Ответить

Дмитрий Лысков

Dmitriy
–7

Успокойся со своей говновакциной. От нее пользы 0.
Маски дичь дичайшая, нужны респираторы как минимум, а не эта тряпочка. И если совсем упарываться - то и одежду надо обрабатывать до входа в помещение - вирус же сохраняется на одежде некоторое время.

Ответить

Павел

Дмитрий
–1

Ещё один спец умнее ВОЗ.
 Ношение масок является основной мерой для борьбы с передачей инфекции и спасения жизней. Применять маски следует наряду с другими комплексными мерами реагирования по принципу «Делать все возможное», согласно которому также необходимо соблюдать безопасную дистанцию, избегать пребывания в замкнутых пространствах с большим количеством людей, когда существует риск тесного контакта, улучшать вентиляцию, соблюдать гигиену рук, прикрывать рот и нос при кашле или чихании и прочее. Маски, в зависимости от типа, могут применяться для защиты здоровых людей либо в качестве средства профилактики дальнейшей передачи инфекции.

https://www.who.int/ru/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-masks

Ответить

Наталья Яковлева

ян
10

Многих уже коснулись потери от коронавируса в той или иной мере. В моем окружении много умерло людей, которые не дождались вакцину :(
Остались ещё верующие в теории заговоров и отрицающие эпидемию, но их количество, по понятным причинам, уменьшается...

Ответить

Pavel Natalia Selivanovi

Наталья
–7

дедушка знакомый на днях дождался наконец, через 2 дня после вакцины отправился на небеса, а до этого 2 года каждый день общался с тысячи людей (без масок) и без перчаток брал в руки кучу денег (продавцом очень в оживленном магазине работал)

Ответить

Dmitriy Dorian

Pavel
1

Мой дедушка курил и пил всю жизнь и прожил до 95 лет. Так что херня это всё про вред курения и алкоголя. 

Ответить

Александр Якунин

Dmitriy
0

Нет, это математика и все

Ответить

Dmitriy Dorian

Алексан…
0

Это был сарказм, ежели что :)

Ответить

Vladimir

Pavel
0

через 2 дня после вакцины отправился на небеса

Поди еще и на работу ходил, вместо изоляции.

Ответить

Alex

Pavel
0

И что показало вскрытие?

Ответить

Светский лолипоп

Наталья
0

Тот случай, когда пословица "Горбатого лишь могила исправит" перстала быть метафорой.

Ответить

Vitaliy Nechaev

ян
3

Сомнений нет.
Это не шоу.

Ответить

Service Account

5

Короче нас не отпустят с этой коронашизой уже никогда.

Ответить

Сергей Суханинский

Service
–10

Давай представим, что ты мэр города. Тебе докладывают, что скорых не хватает. Места в больницах кончаются. Твои действия? 

Ответить

Pavel Natalia Selivanovi

Сергей
4

уволить главврачей, которые работают по принципу "больше больных - больше золота", почему никто не вспоминает о тысяч отменных операций под предлогом короны, тысячи умерших от рака, потому что все процедуры отменили под предлогом короны? 

Ответить

Сергей

Pavel
–4

А может проблема в людях, которые не вакцинируются, заболевают и перетягивают "одеяло" на себя? 

Ответить

Клинический

Pavel
0

Уволили - не только места закончились, но и управлять больницами теперь не получается - весь менеджмент же уволен. Что происходит теперь непонятно, вокруг хаос, сотни трупов устилают улицы города, потому что с моргами не договорились на такие объемы.

Следующие шаги?

(прям текстовая RPG получается)

Ответить

Artiom V

Клиниче…
1

Пишешь заявление об отставке по собственному желанию и едешь к себе на виллу в Европу

Ответить

Павел

Pavel
0

Где отменяли срочные операции из-за короны? 

Ответить

Наталия

Pavel
–1

Чего за бред?Чего в больницу здоровых забирают? До последнего не везут. Пишешь,чтобы написать хню

Ответить

Dmitriy Dorian

Сергей
1

Тебя заело, что ли? Копипастишь один и тот же вопрос. Приведи лучше аргументы, что меры, которые Беглов  объявил могут полагаться эффективным способом снизить количество заражений.  

Ответить

Сергей

Dmitriy
0

Разным людям нельзя задать одинаковый вопрос?
По твоему лучше ничего не делать и смотреть как умирают люди? 

Самое эффективные меры это вакцинация. 

Ответить

Наталья Яковлева

Сергей
–3

Да какие его действия? Был бы такой неверующий в эпидемию у руля, наплевал бы на все органичения (что равно жизни и здоровью людей) в угоду экономике и бизнесу. В принципе, в нашей стране и так власти пошли по этому пути, так как принимаемые меры ну совсем недостаточные, запоздалые и фактически "для галочки" :(

Ответить

Наталия Красноперова

Service
0

Тебя держут? Куда ты рвешься и попасть не можешь

Ответить

Ander Towsend

1

Надо всем дружно задуматься о прекращении выплат оброков.

Ответить

Сергей Суханинский

Ander
6

Почему? В России гораздо мягче ограничения чем в Европе например. 

Ответить

Ander Towsend

Сергей
1

Потому что вторую щеку подставлять не хочется.

Ответить

Сергей

Ander
1

А кто тебя бьёт? 

Ответить

Dmitriy Dorian

Сергей
0

Да и зорплаты поменьше, и финансовая поддержка только на словах. 

Ответить

Monkhouse

3

Ну тогда бы уж и нерабочие дни объявил, чего мелочиться.
На таком уровне принимать решения, просто копируя московские, бесценно. 
Вот только там решения исходят из свечки заболеваемости, а тут просто чтоб было.

Ответить

Димащька

2

Найти бы еще рестораны в СПб, работающие в такое время. Тут кофе-то купить негде.

Ответить

One Geek

1

Лучшие тусовки перемещаются на вокзалы и АЗС! Ну и похоже "марафон ужесточение" только начался и эстафетная палочка скоро будет подхвачена другими регионами!

P.s. у русского человека на генном уровне недоверие государству (почему-то). Может они действительно хотят остановить эпидемию/очередную волну/ сберечь людей?

Ответить

Павел

One
1

 у русского человека на генном уровне недоверие государству (почему-то). Может они действительно хотят остановить эпидемию/очередную волну/ сберечь людей?

Информирование через жопу настроено, что рождает благородную почву для теорий заговоров и прочны лабуду. Вот почему приняли именно такие меры кто-нибудь удосужился объяснить с циферками? 

Ответить

One Geek

Павел
0

А если вы увидите цифры, то поверите? :)

Ответить

Том Томас

1

 Действия  , разве , в бывшем СССР не было эпидемий , были , 1972 год Одесса эпидемия . В течении суток закрыли город на две недели , и вспышка была локализована . А сейчас все рейсы отменили , а чартерные нет , элите же нужно летать отдыхать и заразу привозить . Не страна стала а фирма

Ответить

Вася Камушкин

Том
0

Эпидемия короны? Удивительно 

Ответить

Богданов Леонид

0

Всё идет по плану. Дрессура пипла продолжается, вырабатывается условный рефлекс - по команде забиться в угол и не дышать (без намордника), и не вякать пока не будет команды "Гулять!". 😆

Ответить

Kirill Orlov

1

Островки то за что? Чем они опаснее магазина за стеклом?

Ответить

Александр Неменов

1

Дублин ещё в марте сказал что не может обеспечить доступ болельщиков на стадион и три его матча перенесли в Питер. Теперь ещё три страны привлекут своих фанатов в город.

Ответить

Sergey Vetrov

0

Вакцинироваться не хотите, вот и получите.

Ответить

Andrei Sadovskii

Sergey
1

Ну вакцинировать нас в обязательном порядке ещё зимой а иначе до работы не допустят, а что толку болеем как все и легко и тяжело, кто и второй раз уже тут не в вакцине дело тут именно в иммунитете в его возможностях, вакцина лишь его тренирует а вот организм сам решает надо ему это или нет

Ответить

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ТАПОТУЛИ СПб

0

Сделают, в Покровской ппц.

Ответить

Dmitry Belikov

0

Ох уж эти патчи, от недоразрабочтков

Ответить

Антон Рыбка

0

Спасибо, ПМЭФ и евро 2020 были необходимы гражданам нашего города! Когда уже у нас будет нормальный губернатор? А не эти клоуны ... 

Ответить

Daniil К

0

Какой бред. 

Ответить

Долгий коктейль

0

Пока гром не грянет, мужик не вакцинируется.

Ответить

Эмилия Теплова

0

Повторюшный чувак

Ответить

- -

0

Особенно меня радуют крики, что все из-за антипрививочников. Теперь кричат, что и после вакцинирования можно заболеть, если другие не привились.

Ответить

אלכס דוידוב

0

Я тут читал уже похожие вопросы. Но… в чем логика? Т е весь день работать можно, а вот с 2 часов ковид просыпается и бодрствует до 6 утра? 
В кинотеатрах сидеть можно, а на фуд-корте нет? 
Это как вообще все принимать и понимать? 

Ответить

Александр Турчинский

0

Зато целый стадион путиноидов набили на выступление Царька и никаких запретов! )

Ответить

Небольшой жёлтый робот

0
Ответить

Софя Соколова

0

Я работаю в крупной сети супермаркетов, могу сказать, что заболеваемость ковид буквально за последний месяц подскочила в разы, уведомления из Роспотребнадзора о заболевших сотрудниках и принятии мер сыпятся к нам по 7-10 шт. в день, такого не было ещё в апреле. Я это прочно связывают с послаблением режима, люди маски просто сняли, фуд-корты открыты, да все вообще открыто.. Уж если бороться, так надо было ни каких послаблений не вводить вплоть до последнего выздоровевшего, ни кто б без ресторанов-кафе-кино не умер.. 

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Igor Deck

–1

Клоуны

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