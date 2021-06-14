В Петербурге с 17 июня ужесточат меры из-за Covid-19: в том числе закроют фуд-корты и запретят ночную работу ресторанов Статьи редакции
Ограничения вводят вслед за Москвой.
В ночь на 14 июня Смольный объявил об ужесточении антикоронавирусных ограничений, внеся поправки в постановление правительства. Они коснутся и фан-зон Чемпионата Европы-2020, который частично проходит в Петербурге.
С 17 июня запрещают:
- проводить развлекательные мероприятия в кафе, ресторанах и других местах общепита;
- детские комнаты в кафе и ресторанах, а также в торговых центрах;
- фуд-корты (те, которые находятся на вокзалах, в аэропортах и на АЗС, продолжат работать. Новые запреты тоже не касаются службы доставки);
- работу ресторанов по ночам — c 2:00 до 6:00; торговлю и оказания услуг на «островках» в торговых центрах;
- объекты развлечения и досуга в торговых центрах (аквапарки, океанариумы, кинотеатры, библиотеки и фитнес-центры продолжат работать).
- продажу еды в фан-зонах чемпионата Европы-2020 (маски при посещении пространств необходимо носить уже с 14 июня).
Какие ограничения ещё вводятся с 17 июня:
- Максимальная заполняемость кинотеатров уменьшится с 75 до 50%;
- Посетителей культурных и зрелищных мероприятий в помещениях и на открытом воздухе не может быть больше трёх тысяч человек;
- Посетители всех массовых мероприятий, в том числе на открытом воздухе, обязаны использовать маски;
- Отменяется Бал медалистов для выпускников.
«Эпидемия COVID-19 в Санкт-Петербурге продолжается. Число заболевших растёт», — сказал губернатор Александр Беглов 13 июня после совещания с Роспотребнадзором. Петербург ужесточил меры против коронавируса вскоре после Москвы, где тоже наблюдается серьёзный всплеск заболеваемости.
Ха-ха, Европа закрыла на карантин всех своих граждан, а мы в России даём полную свободу, ковида нет, ходим без масок. Чемпионат Европы с кучей иностранных болельщиков - срочно закрыть весь общепит, пандемия бушует.
Ковид в общепите подло бушует под покровом белых ночей! А в 6 утра уходит обратно в берлогу
Логика в закрывание всего на ночь есть.
1) Многие не будут собираться тусить, потому что в 11 все равно все закрывается.
2) Проверяющие на соблюдение правил внутри ресторанов тоже хотят спать, а не шастать по ночам с проверками.
Примерно так это работает в Европе. Питерский путь мне не ведом 🤷🏻♂️
Никакого смысла в этом нет, обычное чиновничье желание почувствовать себя важными.
Чиновники в этом благородном деле лишь послушные исполнители.
Как сказал В.Катасонов:
В этой пандемии медицины - 1%, всё остальное политика и экономика.
Примерно про это я и хотел сказать в последнем предложении. Когда нет доверия к власти, то получается вот так.
кто-то в будни после 23 ночи тусуется? А кто захочет, так и с закрытыми ресторанами погуляет - собираться по домам пока не запрещали.
Это все ещё происходит в то время, когда в Европе уже улучшается статистика и начинают снимать ограничения
В Европе не смягчали режим ограничений. В России позволили расслабиться. Вот народишко и забил на асё. Чем и расплачиваемся.
Я выписался из покровки с ковидом неделю назад - выписали с положительным тестом. Там люди в коридорах снова лежат - мест нет. Не как в 2020, где их было дохрена - но людей 20 точно есть.
Тч язви поменьше.
Больной на голову губернатор, ей б-гу. Лучше б рыжий педофил избрался, он, хотя бы, веселый
Давай представим, что ты мэр города. Тебе докладывают, что скорых не хватает. Места в больницах кончаются. Твои действия?
Светский лолипоп
Сказать, что виноват Путин.
всегда срабатывает на нужную аудиторию))
Светский лолипоп
В принципе да. Они как кошки - бранное слово на Путяр им всегда приятно. Будут хоронить родных от короны, но с улыбкой. Проблема решена, расходимся по киношкам.
Действия элементарные.
Проверить докладчиков на предмет реальности их сообщения и обратиться к экспертной комиссии вирусологов и эпидимиологов - какова реальность с заболеваемостью и каковы должны быть действия. Это компетенция специалистов а не политиков, решать медицинские задачи. А фейковую нехватку скорых уже не раз разоблачали (видели и армейские грузовики в Италии заваленные трупами. Ну перестарались маленько с запугиванием пипла). Проблема не в нехватке скорых а в том, что сегодня им приходится пробиваться сквозь пробки, сквозь город заваленный личным автотранспортом в любых экстренных случаях любых заболеваний и несчастных случаев.
Такое ощущение, что "вирусолог" и "иммунолог" это инопланетяне, чуждые человеческим страстями - власти, денег, заблуждений.
Вот я встречал кандидата мед. наук, что на полном серьезе выписывал гомеопатию - сахарные пилюльки из артерий домашних животных и прочую дичь. Но блджад, к.м.н. же! Есть звание, кабинет с мензурками и клистиром, белый халат, очочьки и на лице вся мудрость медицины ажно от Авиценны!
Отказаться от футбола и «Алых парусов», не пускать в метро без масок. Запустить полицаев и гитлерю… росгвардейцев в метро и ТЦ, чтобы штрафовать массово тех, кто без масок. Вот список самых очевидных и эффективных мер. Но Сомик же не хочет сердить народ, ему нужно выполнить KPI по голосам за Едро.
Разобраться в причинах нехватки скорых. Очевидно же.
Основная для таких выводов есть? Прошу предоставить научное исследование влияния вакцины. Мне, как губернатору, известно, что эффективность вакцины проверяется в течение 5-10 лет. У вас другие данные?
Клинический
То есть вы как губернатор будете сидеть 5-10 лет и смотреть, как скорые окончательно "забиваются", больницы переполняются и начинаются массовые смерти?
Или какой ваш план действий "в моменте"?
Выше я уже задал вопрос о причине очередей из скорых. Если вы в причину ставите следствие и это следствие - как причину, то пишите заявление.
Пруфы про 5-10 лет.
Я пруфы просил от вас, если мое мнение ошибочно.
Губернатор вполне здоровый, просто послушный исполнитель решений сверху.
А разве не в Питере только что ПМЭФ прошёл? Разве не там сейчас толпы болельщиков и Евро 2020?
Еще у кого-то есть сомнения что это не шоу?
У людей которые не могут дождаться скорой? У людей, что были в ковидных отделениях, которые видели битком набитые палаты? У людей у которых умерли родственники от ковида?
У людей, которые забивают на всё и не хотят ни носить маски, ни вакцинироваться.
Успокойся со своей говновакциной. От нее пользы 0.
Маски дичь дичайшая, нужны респираторы как минимум, а не эта тряпочка. И если совсем упарываться - то и одежду надо обрабатывать до входа в помещение - вирус же сохраняется на одежде некоторое время.
Ещё один спец умнее ВОЗ.
Ношение масок является основной мерой для борьбы с передачей инфекции и спасения жизней. Применять маски следует наряду с другими комплексными мерами реагирования по принципу «Делать все возможное», согласно которому также необходимо соблюдать безопасную дистанцию, избегать пребывания в замкнутых пространствах с большим количеством людей, когда существует риск тесного контакта, улучшать вентиляцию, соблюдать гигиену рук, прикрывать рот и нос при кашле или чихании и прочее. Маски, в зависимости от типа, могут применяться для защиты здоровых людей либо в качестве средства профилактики дальнейшей передачи инфекции.
https://www.who.int/ru/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-masks
Многих уже коснулись потери от коронавируса в той или иной мере. В моем окружении много умерло людей, которые не дождались вакцину :(
Остались ещё верующие в теории заговоров и отрицающие эпидемию, но их количество, по понятным причинам, уменьшается...
дедушка знакомый на днях дождался наконец, через 2 дня после вакцины отправился на небеса, а до этого 2 года каждый день общался с тысячи людей (без масок) и без перчаток брал в руки кучу денег (продавцом очень в оживленном магазине работал)
Мой дедушка курил и пил всю жизнь и прожил до 95 лет. Так что херня это всё про вред курения и алкоголя.
Нет, это математика и все
Светский лолипоп
Тот случай, когда пословица "Горбатого лишь могила исправит" перстала быть метафорой.
Короче нас не отпустят с этой коронашизой уже никогда.
Давай представим, что ты мэр города. Тебе докладывают, что скорых не хватает. Места в больницах кончаются. Твои действия?
уволить главврачей, которые работают по принципу "больше больных - больше золота", почему никто не вспоминает о тысяч отменных операций под предлогом короны, тысячи умерших от рака, потому что все процедуры отменили под предлогом короны?
Клинический
Уволили - не только места закончились, но и управлять больницами теперь не получается - весь менеджмент же уволен. Что происходит теперь непонятно, вокруг хаос, сотни трупов устилают улицы города, потому что с моргами не договорились на такие объемы.
Следующие шаги?
(прям текстовая RPG получается)
Тебя заело, что ли? Копипастишь один и тот же вопрос. Приведи лучше аргументы, что меры, которые Беглов объявил могут полагаться эффективным способом снизить количество заражений.
Да какие его действия? Был бы такой неверующий в эпидемию у руля, наплевал бы на все органичения (что равно жизни и здоровью людей) в угоду экономике и бизнесу. В принципе, в нашей стране и так власти пошли по этому пути, так как принимаемые меры ну совсем недостаточные, запоздалые и фактически "для галочки" :(
Надо всем дружно задуматься о прекращении выплат оброков.
Почему? В России гораздо мягче ограничения чем в Европе например.
Потому что вторую щеку подставлять не хочется.
Ну тогда бы уж и нерабочие дни объявил, чего мелочиться.
На таком уровне принимать решения, просто копируя московские, бесценно.
Вот только там решения исходят из свечки заболеваемости, а тут просто чтоб было.
Найти бы еще рестораны в СПб, работающие в такое время. Тут кофе-то купить негде.
Лучшие тусовки перемещаются на вокзалы и АЗС! Ну и похоже "марафон ужесточение" только начался и эстафетная палочка скоро будет подхвачена другими регионами!
P.s. у русского человека на генном уровне недоверие государству (почему-то). Может они действительно хотят остановить эпидемию/очередную волну/ сберечь людей?
у русского человека на генном уровне недоверие государству (почему-то). Может они действительно хотят остановить эпидемию/очередную волну/ сберечь людей?
Информирование через жопу настроено, что рождает благородную почву для теорий заговоров и прочны лабуду. Вот почему приняли именно такие меры кто-нибудь удосужился объяснить с циферками?
Действия , разве , в бывшем СССР не было эпидемий , были , 1972 год Одесса эпидемия . В течении суток закрыли город на две недели , и вспышка была локализована . А сейчас все рейсы отменили , а чартерные нет , элите же нужно летать отдыхать и заразу привозить . Не страна стала а фирма
Всё идет по плану. Дрессура пипла продолжается, вырабатывается условный рефлекс - по команде забиться в угол и не дышать (без намордника), и не вякать пока не будет команды "Гулять!". 😆
Дублин ещё в марте сказал что не может обеспечить доступ болельщиков на стадион и три его матча перенесли в Питер. Теперь ещё три страны привлекут своих фанатов в город.
Вакцинироваться не хотите, вот и получите.
Ну вакцинировать нас в обязательном порядке ещё зимой а иначе до работы не допустят, а что толку болеем как все и легко и тяжело, кто и второй раз уже тут не в вакцине дело тут именно в иммунитете в его возможностях, вакцина лишь его тренирует а вот организм сам решает надо ему это или нет
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Спасибо, ПМЭФ и евро 2020 были необходимы гражданам нашего города! Когда уже у нас будет нормальный губернатор? А не эти клоуны ...
Особенно меня радуют крики, что все из-за антипрививочников. Теперь кричат, что и после вакцинирования можно заболеть, если другие не привились.
Я тут читал уже похожие вопросы. Но… в чем логика? Т е весь день работать можно, а вот с 2 часов ковид просыпается и бодрствует до 6 утра?
В кинотеатрах сидеть можно, а на фуд-корте нет?
Это как вообще все принимать и понимать?
Зато целый стадион путиноидов набили на выступление Царька и никаких запретов! )
Я работаю в крупной сети супермаркетов, могу сказать, что заболеваемость ковид буквально за последний месяц подскочила в разы, уведомления из Роспотребнадзора о заболевших сотрудниках и принятии мер сыпятся к нам по 7-10 шт. в день, такого не было ещё в апреле. Я это прочно связывают с послаблением режима, люди маски просто сняли, фуд-корты открыты, да все вообще открыто.. Уж если бороться, так надо было ни каких послаблений не вводить вплоть до последнего выздоровевшего, ни кто б без ресторанов-кафе-кино не умер..
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