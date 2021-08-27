Киносеть «Каро» начала сдавать в аренду залы для видеоигр с Xbox Series S и доступом к Game Pass Статьи редакции
Приносить собственную консоль и игры, чтобы поиграть на большом экране, необязательно.
- Услугу «игровых кинозалов» компания начала предлагать ещё в марте, но теперь решила расширить её работу в рамках партнёрства с российским подразделением Microsoft.
- Забронировать зал можно уже вместе с консолью Xbox Series S, а также полным доступом к библиотеке сервиса Game Pass. На соответствующей странице тип зала помечается не как «Игровой», а как «Xbox».
- Входящие в подписку игры, которые надо установить на консоль, можно выбрать заранее. При этом стоимость брони не отличается от стандартной «Каро.Гейм», по которой в кинотеатр необходимо принести собственную игровую консоль и игры. Стоимость аренды начинается от 5000 рублей за два часа.
- Услуга доступна только в Москве и Петербурге только в трёх залах разных точек — «Каро 11 Октябрь», «Каро SKY 17 Авиапарк» и «Каро 11 Охта». Каждому, кто забронирует зал «Xbox», подарят код с пробной подпиской Game Pass Ultimate на один месяц.
- Как заявила президент киносети Ольга Зинякова, услуга «Каро.Гейм» стала одной из самых востребованных с начала пандемии Covid-19. По её словам, компания готова и дальше улучшать сервис, «в том числе за счет коллабораций с ключевыми игроками гейм-индустрии».
- Изначально сервис аренды залов для игры на консолях запустили по аналогии с некоторыми зарубежными сетями. Одной из первых такую услугу начала предлагать корейская компания CGV.
Люди настолько перестали ходить в кино, что скоро будут порнуху гонять... Скоро, скоро... 😈
Кинотеатры отмирают, хотя так не казалось ещё 2 года назад. Онлайн-кинотеатры забирают долю себе. Как купили домой огромный тв, не ходим в кино уже года 3 точно. Нормальных фильмов за последние пару лет можно пересчитать по пальцам, многие актёры переходят в сериалы.
да и к тому же нахер оно надо за эти деньги, с девушкой сгонять уже больше косаря выйдет, лучше пойти поесть
Ну разве что в Героев по хотсит зайдет
Смело, прикольно. Молодцы что адаптируются под новые реалии, а не сидят на попе ровно, бездействуя.
И на такую услугу найдется свой клиент: вполне контент для тех же блогеров, где те гоняют в свежий релиз прямо из Кинотеатра :) Why not?
Ребятам нужно закинуть удочку в топовых блогеров с приглашением бесплатно попробовать. Там и остальные подтянутся уже за свою денежку)
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А могли бы делать романтические свидания
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Приносить собственную консоль и игры, чтобы поиграть на большом экране, необязательно.