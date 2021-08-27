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DTF

Киносеть «Каро» начала сдавать в аренду залы для видеоигр с Xbox Series S и доступом к Game Pass Статьи редакции

Приносить собственную консоль и игры, чтобы поиграть на большом экране, необязательно.

  • Услугу «игровых кинозалов» компания начала предлагать ещё в марте, но теперь решила расширить её работу в рамках партнёрства с российским подразделением Microsoft.
  • Забронировать зал можно уже вместе с консолью Xbox Series S, а также полным доступом к библиотеке сервиса Game Pass. На соответствующей странице тип зала помечается не как «Игровой», а как «Xbox».
  • Входящие в подписку игры, которые надо установить на консоль, можно выбрать заранее. При этом стоимость брони не отличается от стандартной «Каро.Гейм», по которой в кинотеатр необходимо принести собственную игровую консоль и игры. Стоимость аренды начинается от 5000 рублей за два часа.
  • Услуга доступна только в Москве и Петербурге только в трёх залах разных точек — «Каро 11 Октябрь», «Каро SKY 17 Авиапарк» и «Каро 11 Охта». Каждому, кто забронирует зал «Xbox», подарят код с пробной подпиской Game Pass Ultimate на один месяц.
  • Как заявила президент киносети Ольга Зинякова, услуга «Каро.Гейм» стала одной из самых востребованных с начала пандемии Covid-19. По её словам, компания готова и дальше улучшать сервис, «в том числе за счет коллабораций с ключевыми игроками гейм-индустрии».
  • Изначально сервис аренды залов для игры на консолях запустили по аналогии с некоторыми зарубежными сетями. Одной из первых такую услугу начала предлагать корейская компания CGV.

#новость #каро

1620 просмотров
17 17 комментариев
6
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17 комментариев
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Илья Ермушко

7

Люди настолько перестали ходить в кино, что скоро будут порнуху гонять... Скоро, скоро... 😈

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Сергей Милосердов

Илья
1

В IMAX 3D было бы круто

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Sht_Anton

Илья
0

Кинотеатры современные далеко не только про кино: 
там часто можно смотреть постановки театральные
устраивают посиделки с критиками и авторами
транслируют спорт и кибер-спорт
Если кинотеатры ничего из этого не предлагают, то это реально плохие кинотеатры 

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Sergey Ilyin

Илья
0

… а собачка наша…

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Ирина Картыщенко

6

Кинотеатры отмирают, хотя так не казалось ещё 2 года назад. Онлайн-кинотеатры забирают долю себе. Как купили домой огромный тв, не ходим в кино уже года 3 точно. Нормальных фильмов за последние пару лет можно пересчитать по пальцам, многие актёры переходят в сериалы.

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Сергей Сергеев

Ирина
3

да и к тому же нахер оно надо за эти деньги, с девушкой сгонять уже больше косаря выйдет, лучше пойти поесть

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Timur e la squadra

4

Ну разве что в Героев по хотсит зайдет

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Sht_Anton

Timur
0

Tetris 3D

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Хозяин

Timur
0

по модему между двумя кинотеатрами

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Дмитрий Вилов

2

Смело, прикольно. Молодцы что адаптируются под новые реалии, а не сидят на попе ровно, бездействуя.

И на такую услугу найдется свой клиент: вполне контент для тех же блогеров, где те гоняют в свежий релиз прямо из Кинотеатра :) Why not?

Ребятам нужно закинуть удочку в топовых блогеров с приглашением бесплатно попробовать. Там и остальные подтянутся уже за свою денежку)

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mnktlux

0

Можно посмотреть порнуху на большом экране

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Путачок

0

-

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Илья М

0

Идея годная, но игруль "на толпу" с одной приставки практически нет же не считая простого сплитскрин?
ФИФА на 2-4 тела, пара триллеров синематичных с переходом управления между действующими лицами (до 5 тел), а что еще?

Ответить

Valeratal Val

0

5000р за 2 часа
охренеть

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Иван Шеметов

–1

А могли бы делать романтические свидания 

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Илья Ермушко

Иван
0

Сто лет уже можно выкупить целый зал именно для такой цели

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Valeratal Val

Илья
0

почем стоит услуга?

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Приносить собственную консоль и игры, чтобы поиграть на большом экране, необязательно.

17 17 комментариев
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