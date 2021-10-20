Британский монетный двор будет извлекать золото и другие драгоценные металлы из старых телефонов и ноутбуков Статьи редакции
Количество отходов от электроники в мире только растёт — в 2021 году оно достигло более 57 млн тонн.
- Для переработки золота Королевский монетный двор подписал соглашение с канадским стартапом Excir, пишет BBC.
- Разработанная стартапом технология позволяет извлекать драгоценные металлы из печатных плат устройств при комнатной температуре. Поэтому золото будет перерабатываться на территории монетного двора, а не в плавильных заводах при высокой температуре.
- Вес выброшенных в 2021 году устройств составляет более 57 млн тонн, подсчитали на международном форуме по обращению с отходами электрических и электронных приборов (The WEEE Forum). Если ничего не предпринять, количество отходов к 2030 году достигнет 74 млн тонн, что вдвое больше показателя за десятилетие, считает монетный двор.
Королевский монетный двор уже протестировал технологию и получил золото чистой пробы — 999,9. Также из устройств можно извлекать палладий, медь и серебро.
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Количество отходов от электроники в мире только растёт — в 2021 году оно достигло более 57 млн тонн.