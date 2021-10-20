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Nazigul Jusupova

Британский монетный двор будет извлекать золото и другие драгоценные металлы из старых телефонов и ноутбуков Статьи редакции

Количество отходов от электроники в мире только растёт — в 2021 году оно достигло более 57 млн тонн.

  • Для переработки золота Королевский монетный двор подписал соглашение с канадским стартапом Excir, пишет BBC.
  • Разработанная стартапом технология позволяет извлекать драгоценные металлы из печатных плат устройств при комнатной температуре. Поэтому золото будет перерабатываться на территории монетного двора, а не в плавильных заводах при высокой температуре.
  • Вес выброшенных в 2021 году устройств составляет более 57 млн тонн, подсчитали на международном форуме по обращению с отходами электрических и электронных приборов (The WEEE Forum). Если ничего не предпринять, количество отходов к 2030 году достигнет 74 млн тонн, что вдвое больше показателя за десятилетие, считает монетный двор.

  • Королевский монетный двор уже протестировал технологию и получил золото чистой пробы — 999,9. Также из устройств можно извлекать палладий, медь и серебро.

#новости #электроника #великобритания

1057 просмотров
13 13 комментариев
5
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13 комментариев
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vmp

Жёльтий есть?
[Воспоминания о Митинском радиорынке]>

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3
Владимир A0ne

Стоимость извлечения какая? Рентабельность? Данные где? Сколько надо потратить чтобы извлечь 1 гр. ?

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2
KINCH

Чего там считать? Обяжут с каждого устройства платить 50 рублей и окупят переработку, а золото себе в карман.

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3
Вячеслав Кацегоров

Судя по тому, что речь про мусор, то похоже затраты сопоставимые)

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0
Pavel Ivanov

Человеческий труд считать нужно. Мусор сам себя не найдёт, не доставит и не переработает :) А учитывая разношёрстность "сырья", там понадобится ещё и ручная сортировка с некоторой долей аналитики. ред.

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1
BearStrikesBack

с некоторой долей аналитики c vc.ru.

fixed for ya

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0
Old Nick

RoyalMint это про бизнес. Если делают так, то зарабатывают.

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0
Хозяин

извлекать золото из ноутбуков лучше чем из евреев!

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2
Вадим Трушин

Жаль что всякие Англии и прочие Нидерланды продолжают жировать на нажитых в колониях капиталах, хотя по факту труд англичанина стоит не дороже труда индуса которого они ограбили. У англичан проблема куда деть старую технику в огромных масштабах, а индусы льют сталь в тапочках.

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1
Андрей Захаров

Ретро техники значит скоро не будет - самое время запасаться!

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1
Балкон.Ру

Также из устройств можно извлекать палладий, медь и серебро.
ред.

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0

Комментарий удален

Фиктивный Аккаунт

В будущем мусор будут покупать.

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0
Сергей Иванов

Вот до чего Брексит доводит!

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0
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