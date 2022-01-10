Минцифры договорилось с операторами о бесплатных звонках и SMS для россиян в Казахстане Статьи редакции
Такая связь будет доступна до 19 января, а те, кто находится в роуминге с 5 января, смогут попросить у операторов перерасчёт.
- Минцифры договорилось с МТС, «Билайном», «Мегафоном» и Tele2 о бесплатных звонках и SMS с 5 января по 19 января, пишет «Интерфакс».
- Речь идёт о входящих и исходящих вызовах и SMS, в том числе и при отрицательном балансе. Такая связь будет доступна с 12 января по 19 января.
- Кроме того, все, кто находился в роуминге на территории Казахстана с 5 января, смогут запросить перерасчёт расходов у своего оператора.
- Это даст россиянам возможность бесплатно связываться с дипломатами и авиакомпаниями для решения вопросов с нахождением в стране, а также поддерживать связь с родными, считают в Минцифры.
По данным операторов, в Казахстане находится около 30 тысяч россиян, которые пользуются мобильной связью.
А кто за это заплатит? Конечно же конечный потребитель на территории РФ)
Ну да, росийским солдатикам звонить нужно своим мамам из Казахстана
Не несите всякий бред пожалуйста.
в смысле, что никаких перерывов нет?
он пошутил же
А они что не люди что ли ? А решение кстати правильное
Борат звонит Памеле!
Русофоб
Сделали бы уже единое государство Беларусь, Казахстан, Россия, и не ебали бы никому мозги. Наделили бы полномочиями как штаты в штатах.
Польшу и Финляндию бы ещё
Да ладно, там хотя бы культуры разные, а тут ничего не менялось, та же байда, только фамилии разные.
Еще можно в список Киргизов, Таджиков добавить, только боюсь они никому не нужны.
Украину тоже оставить самостоятельной, они никогда особо не хотели быть в составе, странно, но вот такие настроения, не понятно откуда это берется... Донбасс только вот болтается, ну он особо не тем не другим не нужен, уж могли бы решить вопрос...
А хотелка не лопнет часом? Проект совка провалился знатно, смердит по сей день.
Причем тут советский союз?
Евросоюз прекрасно поживает. Соединенные штаты Америки. Соединённое Королевство Великобритании. Канада.
Если это укладывается в единую культурную парадигму, то не вижу проблемы.
Это как один из вариантов развития. Можно конечно наоборот нишеваться, дробиться, но это уметь надо.
Это неравноценное объединение: Россия 145 млн. и Беларусь 10 млн. с Казахстаном 25 млн.
Примерно как объединить США и Канаду.
Таджиков добавить, только боюсь они никому не нужны.
Конечно никому, поэтому в метро москвы уже надписи появились на таджикском и узбекском
Уже пробовали, но что-то пошло не так...
Ага, збс, т.е мало нам Кавказа, так ещё Казахов...0_о Беларусы то ладно, они хоть спокойные...))
Что значит "договорилось"? Регулятор не договаривается, а приказывает. А то так почитаешь, и думаешь, что опсосы и Минцифры чуть ли не партнёры.
Ээээ в смысле? Они не могут диктовать ничего сверх законодательных и нормативных актов
Регулятор имеет полномочия в пределах законов. Бесплатная связь законом в таком случае не предусматривалась, поэтому стала возможна только по договоренности.
Да какая договоренность. Конкретно в этом случае она исключительно потому, что у опсосов владельцы\совладельцы наши чиновники. Там давно все свои. А была бы это реально частная компания, типа шаурмешной "у дядюшки Ашота" - попробовала бы она не договориться с государством)) сразу бы владельцы на нары полетели.
Ай нраица! Дай пять!
Это очень актуально, особенно когда они там сеть полностью вырубают)))
Вообще-то хотели газ подешевле, но направление верное
Бгг ))) Дед Мороз не тот подарок подарил опять ))
Это очень смешно, учитывая, что связь для россиян там который день не работает в принципе
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Такая связь будет доступна до 19 января, а те, кто находится в роуминге с 5 января, смогут попросить у операторов перерасчёт.
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