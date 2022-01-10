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Евгения Евсеева

Минцифры договорилось с операторами о бесплатных звонках и SMS для россиян в Казахстане Статьи редакции

Такая связь будет доступна до 19 января, а те, кто находится в роуминге с 5 января, смогут попросить у операторов перерасчёт.

  • Минцифры договорилось с МТС, «Билайном», «Мегафоном» и Tele2 о бесплатных звонках и SMS с 5 января по 19 января, пишет «Интерфакс».
  • Речь идёт о входящих и исходящих вызовах и SMS, в том числе и при отрицательном балансе. Такая связь будет доступна с 12 января по 19 января.
  • Кроме того, все, кто находился в роуминге на территории Казахстана с 5 января, смогут запросить перерасчёт расходов у своего оператора.
  • Это даст россиянам возможность бесплатно связываться с дипломатами и авиакомпаниями для решения вопросов с нахождением в стране, а также поддерживать связь с родными, считают в Минцифры.

  • По данным операторов, в Казахстане находится около 30 тысяч россиян, которые пользуются мобильной связью.

#новость #казахстан

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28 комментариев
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Daniel Nuevo

А кто за это заплатит? Конечно же конечный потребитель на территории РФ)

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7
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Alexander Marchuk

Ну да, росийским солдатикам звонить нужно своим мамам из Казахстана

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–10
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Хороший паркур

В перерывах между массовыми расстрелами мирных жителей, разумеется?

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9
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Genio Genio

Не несите всякий бред пожалуйста.

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0
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sando

в смысле, что никаких перерывов нет?

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8
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Ware Wow

он пошутил же

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3
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Хороший паркур

Блин, пора на саркастические комменты лепить табличку «Сарказм». А то чет народу в это сложно вдруг стало 😁

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Богданов Никита

А они что не люди что ли ? А решение кстати правильное

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Бабка в засаде

Борат звонит Памеле!

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0
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Aleksei Shtein

Русофоб

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Ware Wow

Сделали бы уже единое государство Беларусь, Казахстан, Россия, и не ебали бы никому мозги. Наделили бы полномочиями как штаты в штатах.

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2
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Иван Шеметов

Польшу и Финляндию бы ещё

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3
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Ware Wow

Да ладно, там хотя бы культуры разные, а тут ничего не менялось, та же байда, только фамилии разные.

Еще можно в список Киргизов, Таджиков добавить, только боюсь они никому не нужны.

Украину тоже оставить самостоятельной, они никогда особо не хотели быть в составе, странно, но вот такие настроения, не понятно откуда это берется... Донбасс только вот болтается, ну он особо не тем не другим не нужен, уж могли бы решить вопрос...

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user_90123129312

А хотелка не лопнет часом? Проект совка провалился знатно, смердит по сей день.

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1
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Ware Wow

Причем тут советский союз?
Евросоюз прекрасно поживает. Соединенные штаты Америки. Соединённое Королевство Великобритании. Канада.

Если это укладывается в единую культурную парадигму, то не вижу проблемы.

Это как один из вариантов развития. Можно конечно наоборот нишеваться, дробиться, но это уметь надо.

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1
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Цкуро Бесцветный

Это неравноценное объединение: Россия 145 млн. и Беларусь 10 млн. с Казахстаном 25 млн.
Примерно как объединить США и Канаду.

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0
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Андрей Николаев

Таджиков добавить, только боюсь они никому не нужны.
 Конечно никому, поэтому в метро москвы уже надписи появились на таджикском и узбекском

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Иван Дэвидсон

Уже пробовали, но что-то пошло не так...

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Kirill Kulagin

Ага, збс, т.е мало нам Кавказа, так ещё Казахов...0_о Беларусы то ладно, они хоть спокойные...))

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Семен Переделкин

Что значит "договорилось"? Регулятор не договаривается, а приказывает. А то так почитаешь, и думаешь, что опсосы и Минцифры чуть ли не партнёры.

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–2
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Бабка в засаде

Ээээ в смысле? Они не могут диктовать ничего сверх законодательных и нормативных актов

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5
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Denis Kiselev

Регулятор имеет полномочия в пределах законов. Бесплатная связь законом в таком случае не предусматривалась, поэтому стала возможна только по договоренности.

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0
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Андрей Николаев

Да какая договоренность. Конкретно в этом случае она исключительно потому, что у опсосов владельцы\совладельцы наши чиновники. Там давно все свои. А была бы это реально частная компания, типа шаурмешной "у дядюшки Ашота" - попробовала бы она не договориться с государством)) сразу бы владельцы на нары полетели.

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Бабка в засаде

Ай нраица! Дай пять!

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1
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Kirill Kulagin

Это очень актуально, особенно когда они там сеть полностью вырубают)))

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1
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Ренат Дасаев

Вообще-то хотели газ подешевле, но направление верное

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Бабка в засаде

Бгг ))) Дед Мороз не тот подарок подарил опять ))

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Иван Дэвидсон

Это очень смешно, учитывая, что связь для россиян там который день не работает в принципе

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Минцифры договорилось с операторами о бесплатных звонках и SMS для россиян в Казахстане Статьи редакции

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