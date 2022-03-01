Спутниковый интернет Starlink от Илона Маска начал работу на Украине Статьи редакции
Накануне Маск прислал в страну обещанные терминалы.
О доступе к Starlink Илона Маска 26 февраля попросил в Twitter министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.
27 февраля Маск написал, что глобальная спутниковая система, обеспечивающая стабильный широкополосный интернет, работает на Украине. Дополнительные терминалы для раздачи и приёма сигнала уже отправили в страну.
надо напомнить всем, как европейские страны дербанили оттоманскую импери - кому алжир, кому тунис, кому египет - как голодные собаки рвали себе куски, толкаясь локтями. а сейчас злятся, что такой жирненький кусок изо рта достали у них
Логика: "Сосед убил жену, а мне чо нельзя что-ли".
У кремлеботов истерика. ВОСИМЬ ЛЕТ уже не прокатывает. Они теперь будут всем затирать про алжир, войну белой и красной розы, вторжение викингов в нормандию и прочий бред.
Восимь лет!
Да где там что жирненького, прекрати. Кроме того, вот не надо, блин, приплетать древние события. Европа потихоньку растет над собой. А мы?
это не европа растёт, это её выдавливают из бывших колоний. из египта потихоньку выдавили, из африки по чуть-чуть выдавливают, из индии. на прибалтику накинулись. вы в болгарии были? там раздербанено вообще всё, страна-пустырь. с украиной то же самое, что и с латвией стало бы, злобный русофобский кусок говна. смешно сказать, страна, которая сама строила в ссср поезда, покупает французские электрички в кредит!
Егор, ептыть, ты опять методичку перепутал, эту используем с четверга. Будешь идти на перекур, захвати печенек с кухни.
До куда отматывать будем? До крестовых походов? До Македонского? До древних египтян? Или вообще до кроманьонцев против неандертальцев?
Надо бы ещё напомнить, как османы по традиции резали армян и других христиан империи чуть ли не каждый год. Христианской Европе это особо не нравилось.
Нормально все с интернетом. Война идёт, а вся Украина в Инстаграм видео строчит.
вся Украина в Инстаграм видео строчит
Дак, это ж в первую очередь информационная война.
Всё правильно делают. Эти видео будут служить доказательством для Гаагского трибунала.
Дойдёт до того, что и мемы будут использовать как доказательства.
зеленского...
Слушайте, ну вот включите логику. По всем нормам международного права Зеленский является законно избранным президентом. ДНР/ЛНР это примерно тоже самое, что в свое время Чечня в России.
Если сердце так кровью обливалось по поводу якобы геноцида жителей Донбасса (у нас один сотрудник оттуда, у него там мать и я не слышал, чтобы он прямо как-то причитал по этому поводу), дешевле было каждому жителю ДНР / ЛНР выдать 3-4 миллиона рублей на покупку жилья в России и переезд, чем устраивать подобную наступательную операцию, которая однозначно обойдется нам всем в сотни раз дороже.
Это как история с Чечней. Зачем было воевать две чеченские войны, чтобы сейчас платить им по миллиарду в день? Можно было сразу сказать, мол ребят, давайте мы будем вам платить деньги и вы не будете нас трогать и даже изобразите подчинение. Вышло бы дешевле и людей бы сохранили.
Уже успел оценить, как на Украине доблестную путинскую армию встречают как "героев".
А к нам когда приедет?
Сразу как за дедом придут.
Байден за Вами не придёт.
Дероскомнадзоризция?
Старлинки нужны для пропаганды, думаю это не для людей привезли, а для центр управления ботами, аккаунтами и т.д.
Главное, воюйте. Вот вам интернет, вот вам оружие....
Да, кстати, запад только отлично подогревает военный конфликт.
Не знаю кем надо быть, чтобы это не замечать.
Суть в том, что мне это не нравится, мне не нравится война на Украине, хочется чтобы быстрее это закончилось и я просто замечаю вещи которые делает запад, которые не направлены на завершения конфликта, а только на его удлинение.
Хорошая новость. Но смахивает больше на хайп со стороны SpaceX.
Даже если так - лишними эти тарелки там не будут
77 ms задержка. Такое себе счастье.
это не для того чтобы в контру рубится. Некоторым просто хочется знать, чего происходит.
Надо только теперь заблокировать ВК и Яндекс при работе через starlink и тогда будет полная свобода! Ура!
На россии тем временем вовсю готовятся к чебурнету
ты чебурек?
У нас тоже интернет плохо работает, особенно некоторые сайты. Где наш Starlink, Илон? А, "это другое", наверное.
Маску надо предложить, чтобы One Web разорвало контракт с Роскосмосом и запускало свои спутники на Фэльконах.
А в эрефию есть опыт провоза? похоже скоро он всем понадобится.
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