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Спутниковый интернет Starlink​ от Илона Маска начал работу на Украине Статьи редакции

Накануне Маск прислал в страну обещанные терминалы.

Oleg Kutkov @olegkutkov
Success!
SpaceX Starlink is working in Kyiv, Ukraine!
The Dishy was placed just outside my window, even without adjustments.

Thanks, @SpaceX team, for your support :)

cc @FedorovMykhailo

О доступе к Starlink Илона Маска 26 февраля попросил в Twitter министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.

27 февраля Маск написал, что глобальная спутниковая система, обеспечивающая стабильный широкополосный интернет, работает на Украине. Дополнительные терминалы для раздачи и приёма сигнала уже отправили в страну.

Mykhailo Fedorov @FedorovMykhailo
Starlink — here. Thanks, @elonmusk

#новость #днрилнр #starlink

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Егор Т.

надо напомнить всем, как европейские страны дербанили оттоманскую импери - кому алжир, кому тунис, кому египет - как голодные собаки рвали себе куски, толкаясь локтями. а сейчас злятся, что такой жирненький кусок изо рта достали у них

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–8
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Vladislav Stan

Логика: "Сосед убил жену, а мне чо нельзя что-ли".

У кремлеботов истерика. ВОСИМЬ ЛЕТ уже не прокатывает. Они теперь будут всем затирать про алжир, войну белой и красной розы, вторжение викингов в нормандию и прочий бред.

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15
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sergjjj

Восимь лет!

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5
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Artem Borisenko

Да где там что жирненького, прекрати. Кроме того, вот не надо, блин, приплетать древние события. Европа потихоньку растет над собой. А мы?

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0
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Егор Т.

это не европа растёт, это её выдавливают из бывших колоний. из египта потихоньку выдавили, из африки по чуть-чуть выдавливают, из индии. на прибалтику накинулись. вы в болгарии были? там раздербанено вообще всё, страна-пустырь. с украиной то же самое, что и с латвией стало бы, злобный русофобский кусок говна. смешно сказать, страна, которая сама строила в ссср поезда, покупает французские электрички в кредит!

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–2
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Dima Kurilov

Егор, ептыть, ты опять методичку перепутал, эту используем с четверга. Будешь идти на перекур, захвати печенек с кухни.

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0
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Роман Кондратович

До куда отматывать будем? До крестовых походов? До Македонского? До древних египтян? Или вообще до кроманьонцев против неандертальцев?

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0
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Артём Календжян

Надо бы ещё напомнить, как османы по традиции резали армян и других христиан империи чуть ли не каждый год. Христианской Европе это особо не нравилось.

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0
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Inna Hoberman

Нормально все с интернетом. Война идёт, а вся Украина в Инстаграм видео строчит.

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2
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qwerty

вся Украина в Инстаграм видео строчит
Дак, это ж в первую очередь информационная война.

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7
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evilnw

Всё правильно делают. Эти видео будут служить доказательством для Гаагского трибунала.

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3
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Alexandr Gunich

Дойдёт до того, что и мемы будут использовать как доказательства.

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1
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Alexandr Akulov

зеленского...

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–3
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- -

Слушайте, ну вот включите логику. По всем нормам международного права Зеленский является законно избранным президентом. ДНР/ЛНР это примерно тоже самое, что в свое время Чечня в России.

Если сердце так кровью обливалось по поводу якобы геноцида жителей Донбасса (у нас один сотрудник оттуда, у него там мать и я не слышал, чтобы он прямо как-то причитал по этому поводу), дешевле было каждому жителю ДНР / ЛНР выдать 3-4 миллиона рублей на покупку жилья в России и переезд, чем устраивать подобную наступательную операцию, которая однозначно обойдется нам всем в сотни раз дороже.

Это как история с Чечней. Зачем было воевать две чеченские войны, чтобы сейчас платить им по миллиарду в день? Можно было сразу сказать, мол ребят, давайте мы будем вам платить деньги и вы не будете нас трогать и даже изобразите подчинение. Вышло бы дешевле и людей бы сохранили.

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2
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evilnw

Уже успел оценить, как на Украине доблестную путинскую армию встречают как "героев".

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0
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Andrew Nefedov

А к нам когда приедет?

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2
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Vladislav Stan

Сразу как за дедом придут.

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7
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Inna Hoberman

Байден за Вами не придёт.

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1
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Новорег здорового человека

Дероскомнадзоризция?

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3
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Александр Антонов

Старлинки нужны для пропаганды, думаю это не для людей привезли, а для центр управления ботами, аккаунтами и т.д.

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2
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Сергей S.L.

Главное, воюйте. Вот вам интернет, вот вам оружие....

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Александр Антонов
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0
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qwerty

Да, кстати, запад только отлично подогревает военный конфликт.

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Сергей S.L.

Не знаю кем надо быть, чтобы это не замечать.

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Александр Антонов

Суть в том, что мне это не нравится, мне не нравится война на Украине, хочется чтобы быстрее это закончилось и я просто замечаю вещи которые делает запад, которые не направлены на завершения конфликта, а только на его удлинение.

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1
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Станислав Хос

Хорошая новость. Но смахивает больше на хайп со стороны SpaceX.

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1
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Voronko Славик

Даже если так - лишними эти тарелки там не будут

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1
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Alexandr Gunich

77 ms задержка. Такое себе счастье.

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1
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Андрей Б

это не для того чтобы в контру рубится. Некоторым просто хочется знать, чего происходит.

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0
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Георгий Михнов

Надо только теперь заблокировать ВК и Яндекс при работе через starlink и тогда будет полная свобода! Ура!

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0
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Vladimir Kadalashvili

На россии тем временем вовсю готовятся к чебурнету

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Егор Т.

ты чебурек?

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0
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Сергей Я

У нас тоже интернет плохо работает, особенно некоторые сайты. Где наш Starlink, Илон? А, "это другое", наверное.

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0
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Фиктивный Аккаунт

Маску надо предложить, чтобы One Web разорвало контракт с Роскосмосом и запускало свои спутники на Фэльконах.

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Андрей Б

А в эрефию есть опыт провоза? похоже скоро он всем понадобится.

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