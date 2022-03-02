Мы заказываем из-за рубежа более 90% товара. Изменения мы замечаем постоянно. Ещё в прошлом году на 14 февраля, когда не получили поставку из-за закрытия белорусской границы — она просто не приехала и машина цветов сгнила. После этого все поставки шли в объезд Белоруссии, и транспорт подорожал на 30%, цветок, соответственно, тоже.

Как следствие — мы и все наши коллеги подняли стоимость цветов. И если в опте это существенно выразилось на закупочной цене (так как наценка опта низкая), то в рознице эти изменения можно было и не увидеть, так как наценка выше и розничная цена выросла не так сильно.

Глобальное повышение цен началось в декабре и во второй середине января: причины поставщики называют разные. Например, продолжение «контейнерного кризиса». В 2020-м, когда все страны друг за другом закрывались, Китай оправился от первой волны пандемии и продолжил экспортировать товары.

С учётом того, что более 80% общей мировой торговли идет по морю, товары доставляются в контейнерах. Однако из-за локдаунов обратно в Азию стало возвращаться всего 40 контейнеров из 100. И среди тех, что вернулись, были и пустые, так как во многих странах остановилось производство и не было товаров для отгрузки. Из-за роста цен на морские перевозки вырос спрос на авиаперевозки.

Авиакомпании тоже сильно пострадали из-за пандемии, а затем, наоборот, получили небывалый спрос, поэтому цена начала быстро расти. При этом пандемия не кончилась, сотрудники продолжают периодически болеть. На удалёнке самолётом управлять не получится, соответственно, количество рейсов уменьшилось. Что произошло с ценой, сами понимаете.

Вишенкой на торте стал рост цен на энергоресурсы. Это повлияло на все виды логистики, в том числе и на обычные грузовые перевозки, так как выросла цена на бензин и газ. Также на цены на топливо влияет политика, причём сразу с нескольких сторон.

Сейчас таможенный контроль усилился и транзит через некоторые страны остановился, что тоже негативно повлияло на стоимость. Машины едут в объезд и, следовательно, больше тратят на топливо, и время в пути увеличивается, а цветы это «скоропорт». Ещё произошёл неурожай некоторых позиций, в частности белых тюльпанов.

Во время пандемии было непонятно, сколько сажать цветов, что тоже спровоцировало рост цен и дефицит. Производители уже оправились от локдаунов и стали понимать, какой их ждёт спрос, но всё еще пытаются покрыть издержки, поэтому цена продолжает расти.

[Новые санкции и ограничения] могут полностью убить бизнес. На данный момент мы не получали, например, санкции из Голландии, но ситуация, как мы видим, развивается стремительно. Средний прогноз может выглядеть так: цветы вырастут в цене в два-три раза, выбор станет в разы меньше, так как часть компаний закроется, а другие будут привозить только лимитированное количество позиций, чтобы не рисковать деньгами, следовательно, на выходе мы получим самые простые букеты с минимальным разнообразием в составе.