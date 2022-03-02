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Слава Шегай

«Ситуация отразится на всех»: петербургские предприниматели о том, как вырастут цены из-за санкций Статьи редакции

«Бумага» поговорила с представителями ресторанного и цветочного бизнесов о том, как они реагируют на санкции на фоне войны в Украине, ждут ли роста цен и повышают ли их уже сейчас.

У меня два азиатских ресторана, в обоих мы используем импортные ингредиенты. Соусы, масла, специи, тропические фрукты и морепродукты из стран Азии — всё это используется на наших кухнях в большом количестве.

В течение прошлого года мы наблюдали динамичный рост цен на продукцию. В связи с последними событиями скачка цен ещё не произошло, но мы видим, как упал рубль за неделю, и понимаем, что самое неприятное ещё впереди.

Помимо обвала рубля есть риск, что возникнут трудности с ввозом продукции в Россию в принципе. Всё это, разумеется, напрямую отразится на финансовой модели работы ресторана.

Сейчас сложно объективно оценивать ситуацию и строить долгосрочные прогнозы, но ясно, что под угрозу снова попадают импортные продукты, перспективы международных премий, выставок, фестивалей, и всё, к чему мы стремились в плане стажировок и обмена опытом.

Ещё сложнее и дороже будет заказывать из Европы основные составляющие ресторана — мебель, посуду, приборы. Вырастут цены на продукты и алкоголь. Ситуация с санкциями и обвалом экономики отразится на всех.

Мадина Кажимова
владелица ресторанов Wong Kar Wine и Made in China

У нас много импортной продукции. Цены уже меняются, потому что поставщики подстраиваются под курс. Они не говорят цены наперёд, а только на сегодняшний день. Предупреждают, какие продукты подорожают, и ставят цены в моменте. Ситуация меняется каждый день. Какую-то продукцию мы заказываем по старой цене наперёд в большем объёме, но много чего уже нет в больших количествах.

[Отразятся ли санкции на наших ценах?] Да, отразятся. Если дорожает продукт, из которого мы делаем наши блюда, естественно они тоже вырастут в цене. Возможно, уже в самое ближайшее время нам придётся повышать цены.

Всё подорожает, как это было в 2014 году, когда против нас ввели санкции первый раз. Тогда мы покупали лосось за 350 рублей за килограмм, сейчас последняя цена на лосось была 1700 рублей. На сегодняшний день поставщики вообще перестали возить фарерский лосось, потому что боятся отправить деньги и не получить свой товар на границе. Мы вынуждены покупать только мурманский лосось.

Естественно, как и в прошлый раз, мы будем искать альтернативы. В предыдущий раз перестали поставлять сыр «Филадельфия», его так до сих пор и не поставляют, все работают на русском сыре. Сейчас уже ищем варианты замены продуктов.

Конкретно на своём бизнесе я уже ощутила небольшой спад, потому что у людей паника и многие пытаются сэкономить деньги. В дальнейшем, я расцениваю, что для моего бизнеса сложившаяся ситуация будет не так опасна. Если люди будут меньше ходить в рестораны, то количество заказов на доставку даже увеличится. Но непонятно, что будет с ценами на импортные товары. В любом случае, всё это поспособствует развитию русского продукта и, соответственно, русской экономики.

Вера Прадченко
генеральный директор доставки «Важная Рыба»

Alphorn — это моноконцепт. Главный ингредиент во всех блюдах — швейцарский сыр раклет. Цена зависит от курса франка. Пока честно ждем информации от поставщиков. Цена на сыр выросла на 15%. Что мы будем делать? Частично пересматривать меню, менять рецептуру. Часть повышения себестоимости отразится на цене для гостя, часть на нашем профите.

Мы возим сыр из Швейцарии. Швейцария не входит в Евросоюз, хоть туда можно поехать по «шенгену». До сегодняшнего дня мы возили сыр без проблем. Всё зависит от реакции Швейцарии на происходящее. Мы пробовали раклет из Костромы и Дагестана — не то. В краткосрочной перспективе, может, перебьёмся, в долгосроке при негативной реакции Швейцарии концепт ломается.

Мы открылись три недели назад, и я переживал, что мы сделали это в пятую волну ковида. Спустя две недели началась война. Слов нет…

Александр Гребенкин
совладелец раклетной Alphorn

Мы заказываем из-за рубежа более 90% товара. Изменения мы замечаем постоянно. Ещё в прошлом году на 14 февраля, когда не получили поставку из-за закрытия белорусской границы — она просто не приехала и машина цветов сгнила. После этого все поставки шли в объезд Белоруссии, и транспорт подорожал на 30%, цветок, соответственно, тоже.

Как следствие — мы и все наши коллеги подняли стоимость цветов. И если в опте это существенно выразилось на закупочной цене (так как наценка опта низкая), то в рознице эти изменения можно было и не увидеть, так как наценка выше и розничная цена выросла не так сильно.

Глобальное повышение цен началось в декабре и во второй середине января: причины поставщики называют разные. Например, продолжение «контейнерного кризиса». В 2020-м, когда все страны друг за другом закрывались, Китай оправился от первой волны пандемии и продолжил экспортировать товары.

С учётом того, что более 80% общей мировой торговли идет по морю, товары доставляются в контейнерах. Однако из-за локдаунов обратно в Азию стало возвращаться всего 40 контейнеров из 100. И среди тех, что вернулись, были и пустые, так как во многих странах остановилось производство и не было товаров для отгрузки. Из-за роста цен на морские перевозки вырос спрос на авиаперевозки.

Авиакомпании тоже сильно пострадали из-за пандемии, а затем, наоборот, получили небывалый спрос, поэтому цена начала быстро расти. При этом пандемия не кончилась, сотрудники продолжают периодически болеть. На удалёнке самолётом управлять не получится, соответственно, количество рейсов уменьшилось. Что произошло с ценой, сами понимаете.

Вишенкой на торте стал рост цен на энергоресурсы. Это повлияло на все виды логистики, в том числе и на обычные грузовые перевозки, так как выросла цена на бензин и газ. Также на цены на топливо влияет политика, причём сразу с нескольких сторон.

Сейчас таможенный контроль усилился и транзит через некоторые страны остановился, что тоже негативно повлияло на стоимость. Машины едут в объезд и, следовательно, больше тратят на топливо, и время в пути увеличивается, а цветы это «скоропорт». Ещё произошёл неурожай некоторых позиций, в частности белых тюльпанов.

Во время пандемии было непонятно, сколько сажать цветов, что тоже спровоцировало рост цен и дефицит. Производители уже оправились от локдаунов и стали понимать, какой их ждёт спрос, но всё еще пытаются покрыть издержки, поэтому цена продолжает расти.

[Новые санкции и ограничения] могут полностью убить бизнес. На данный момент мы не получали, например, санкции из Голландии, но ситуация, как мы видим, развивается стремительно. Средний прогноз может выглядеть так: цветы вырастут в цене в два-три раза, выбор станет в разы меньше, так как часть компаний закроется, а другие будут привозить только лимитированное количество позиций, чтобы не рисковать деньгами, следовательно, на выходе мы получим самые простые букеты с минимальным разнообразием в составе.

Олеся Гвоздева
цветочный двор zelenogorsk_yard

#днрилнр

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5 комментариев
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Знатный Тролль

В таких ситуациях харчевни и кабаки отходят на дальний план. Поесть и выпить можно и дома или в гостях.

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Adam Christ

Если ценник не взлетит так, что уже даже макарошки будут не по карману

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Евгений Торанов

На фоне происходящего, не ясно почему нужно платить налоги в данный момент времени.

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Снежнова Яна

Лучше бы взяли комментарий у предпринимателей, которые занимаются магазинами продуктовыми. И так цены были слишком высокими, как детей прокармливать в таких условиях...

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Владимир Часов

Перепрофилировать в столовые для безработных!

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