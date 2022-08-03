Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга не нашла оснований для того, чтобы переименовывать Тиньков переулок Статьи редакции
Такое обращение в комиссию в мае направило частное лицо.
- Комиссия не стала рассматривать вопрос о переименовании Тинькова переулка в Пушкине, пишет региональное издание 47news.ru со ссылкой на её представителя.
- Определяющий фактор при рассмотрении топонимических предложений в Санкт-Петербурге — их соответствие требованиям правил присвоения наименований улицам, площадям и скверам, уточнили в комиссии. Согласно им, основанием для переименования может быть, например, возвращение исторического названия.
- Переименование Тинькова переулка не подпадает ни под одно из закреплённых в правилах оснований.
- Тиньков переулок — 700 метров асфальтового полотна в промзоне на юго-западе Пушкина. Там находился пивоваренный завод «Тинькофф». В мае 2022 года частное лицо попросило переименовать переулок.
381 просмотров
*шутка про Потанинов*
Предлагаю переименовать в «Банковский тупик»! (-:
Ключевая фраза: «Тиньков переулок — 700 метров асфальтового полотна в промзоне» — то есть нахрен он никому не сдался.