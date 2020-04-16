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Коротко: курсы для тех, кто хочет получить новую профессию

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Материал подготовлен при поддержке GeekBrains

Кого заинтересует

Тех, кто хочет получить новую профессию и учиться у профессионалов, работающих в ИТ-компаниях. Все уроки проходят онлайн — можно учиться, не выходя из дома.

Чем интересна платформа GeekBrains

  • Каждый курс позволяет освоить актуальную профессию: разработчика, дизайнера, маркетолога или управленца.
  • Обучение проходит онлайн: преподаватель даёт теорию, отвечает на вопросы студентов, а потом проверяет практические задания. С одногруппниками можно общаться — объединяться в группы для решения задач и просто находить единомышленников.

  • GeekBrains сотрудничает с десятками ИТ-компаний и устраивает лучших выпускников на стажировки и работу.

Что ещё нужно знать

В GeekBrains 27 факультетов — наборов курсов, которые обучают новой профессии до «миддл» уровня. Каждый факультет рассчитан на 12-20 месяцев обучения. В конце — диплом о профессиональной переподготовке или диплом о повышении квалификации — в зависимости от того, с каким образованием пришёл студент. Оплату можно провести сразу или разбить по частям — ученик платит ~ 15 тысяч рублей в месяц. А можно начать учиться уже сейчас и оплатить обучение через год. Сейчас все наборы курсов на платформе продаются с 40% скидкой.

Освоить новую профессию
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