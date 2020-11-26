Блиц: предприниматели показывают домашние рабочие места и рассказывают, как пандемия повлияла на их работу

Руслан Фазлыев из Ecwid, Михаил Гончаров из «Теремка», Макс Крайнов из Aviasales, Михаил Трутнев из WSM group (Ultimate Guitar и MuseScore) и Давид Ян из Yva.ai и ABBYY.
Материал подготовлен при поддержке «Металлинвестбанка»
Расскажите про свой домашний офис — как он организован? И как изменился распорядок в сравнении с работой из офиса?
В мирное время кабинет дома я использовал редко.
Когда пришла «корона», решил, что на карантине можно быстро деградировать, поэтому начал жестче соблюдать дисциплину. Это значит надевать «одежду для работы» утром, обязательно делать зарядку, обязательно утренний stand-up с командой, которого раньше не было. Значит не работать с дивана, а работать из кабинета.
Рабочий стол дома выглядит так:
В фото не вошло кресло Herman Miller — прямо обязательно. На всех остальных мне было неудобно, и я избегал кресел. Ну и хорошо для калифорнийской погоды.
Удалось ли оптимально организовать рабочий процесс и как удалённый режим повлиял на управление компанией?
Две главные разницы с офисом, кроме отсутствия личных встреч:
- Я спокойнее заваливаюсь на дневной сон. У меня power nap днем 25 минут, чтобы максимизировать время ранним утром и поздним вечером для работы с Россией. Мне иногда казалось, что когда я сплю, все в офисе затихают, а мне не хотелось бы так влиять на ритм офиса. Ну и жутко неудобно было перед командой, что только у меня есть такая возможность.
- Нет обедов с командой. Наш калифорнийский офис находится на барной-ресторанной улице, и я обычно проводил встречи один на один за обедом, когда только возможно. Или гуляя по улицам рядом — короче, не сидя в офисе. Теперь же еда — это доставка, а доставка — пластиковая посуда. Уныло, но в тарелки перекладывать лень.
Для компенсации отсутствия личных встреч я использую одну и ту же линию связи для всех звонков, которые организую. Я активно поощряю «случайные» пересечения по времени. Заходишь в комнату, а там еще предыдущий звонок не закончен. Народ вначале стеснялся заходить, пока другие не вышли, но сейчас привыкли.
Получается эффект «внезапного столкновения в офисе». Чаще, чем я мог бы ожидать, разговор, который шел, когда подошло время следующего, оказывается релевантным и для очередного звонка, и происходят случайные взаимодействия, которые очень полезны для создания нового.
Рабочий процесс у меня построен по методологии Getting Things Done Дэвида Аллена. Иногда с элементами методологии Pomodoro для концентрации. Список задач — OmniFocus, почта — Superhuman, заметки — Notes оперативные и Evernote «длинные». Из GTD же обязательное использование файлинговой системы для всех физических бумаг.
Карантины меня застали с белой стеной кабинета. Поэтому я или использую виртуальный бэкграунд с фото калифорнийского офиса…
…или пересаживаюсь в гостиную, если хочу, чтобы cзади не было «белой стены», а виртуальный бэкграунд по каким-то причинам не работает.
Если я на звонке перелез из правого кресла в левое — значит, у меня разряжается ноутбук.
Назовите 5 полезных приложений и устройств, без которых не обходится рабочий день дома.
Приложения:
- Superhuman — почта.
- OmniFocus — список задач.
- Evernote — всё, что нужно будет найти позже.
- Soulver — быстрые подсчеты.
- Headspace — медитации.
Гаджеты:
- Bose Quiet Comfort QC35: AirPods не пробовал, но порицаю.
- Кухонный таймер (Pomodoro) для концентрации.
- Moleskine — я делаю заметки во время звонков.
- Блок больших листов A4 — для Mindmaps.
- USB-диск Time Machine — не доверяю безопасности облачных бэкапов.
Назовите три главных бизнес-вызова, к которым привела пандемия.
- Как за считанные месяцы нанять людей, чтобы справиться с потоком срочно переключающихся онлайн?
- Как передавать культуру компании без работы из офиса?
- Как продавать партнёрам без посещения конференций?
Назовите три главных бизнес-изменения, к которым привела пандемия.
- У меня было только пять личных встреч с сотрудниками с марта.
- Мы теперь нанимаем во всех регионах России без исключения.
- Продавать партнерам оказалось легче, потому что ничего не ждет личных встреч.
Как будет развиваться ваша отрасль в ближайшие год–два?
Варианта не продавать онлайн больше нет, это нужно каждому малому бизнесу. Это изменит привычки навсегда, это не временный эффект. В бизнесах более крупного размера уже давно есть онлайн-канал интегрированный с офлайном. Сейчас массово переключаются бизнесы любого размера.
Также значительно растет доля ресторанов, которые заранее принимают заказы на вынос, или принимают заказ в самом ресторане электронно. Мы уже видим это у наших клиентов, но рост лишь ускорится — и сильно после пандемии. Конечные покупатели все, стар и млад, освоили онлайн-покупки и ожидают такую возможность от бизнеса.
Расскажите про свой домашний офис — как он организован? И как изменился распорядок в сравнении с работой из офиса?
У меня уже давно нет кабинета — ни дома, ни в офисе. Формально он есть, но весь мой офис всегда со мной. Это либо смартфон, либо планшет. Компьютером я пользуюсь редко и только в офисе, потому что решения, которые я принимаю, больше из области раздумий, а оперативная работа и ответы все в почте, хотя мы и используем ряд дополнительных программ.
Если сказать, почему нет такого офиса, ответ простой — иногда решения нужно принимать сию секунду. Я могу проснуться утром, это может быть час ночи или девять вечера, и мне совсем не нужно быть в офисе, чтобы принять определенное решение. Поэтому как только появляется время, я мониторю дела, смотрю переписку, получаю информацию в почте, в мессенджерах, соцсетях и тут же запускаю какие-то процессы. Безусловно есть и встречи, но для этого тоже необязательно находиться в офисе.
Есть даже такой очень хороший японский термин — гемба, то есть место создания ценности. Настоящий офис у предпринимателя — это гемба. Если вы занимаетесь ресторанным бизнесом, то гемба — это ресторан. Если у вас завод, то это не офисный кабинет в административной части завода, а место у станка, место отгрузки, шоурум, где идет работа с потребителями. Если это онлайн-бизнес, то вы должны безвылазно сидеть в интернете и смотреть, как всё это происходит. Как устроен процесс, как работают конкуренты, как работаете вы. В этом смысле моя работа максимально приближена к такому подходу.
Мой распорядок не поменялся, разве что меньше времени стал проводить в офисе и больше стал работать на выезде, но больших изменений не произошло.
Удалось ли оптимально организовать рабочий процесс и как удалённый режим повлиял на управление компанией?
Удаленный режим в принципе никак не повлиял на управление компанией, потому что решения, которые я принимаю, не подразумевают каких-то многочасовых ежедневных заседаний. Такие обсуждения если и происходят, то два раза в месяц и их легко организовать удалённо.
Назовите 5 полезных приложений и устройств, без которых не обходится рабочий день дома.
- iPhone.
- iPad.
- WhatsApp.
- Почта.
- «1С Битрикс».
Назовите три главных бизнес-вызова, к которым привела пандемия.
- Сохранение команды бизнеса.
- Сохранение финансовой устойчивости.
- Сохранение здравого смысла и нервов.
Назовите три главных бизнес-изменения, к которым привела пандемия.
В нашей компании никаких изменений не было. Мы развивали и развиваем как офлайн в виде супер-ресторанов, так и диджитал-направление в виде программы лояльности на смартфоне, доставки и предзаказа.
Как будет развиваться ваша отрасль в ближайшие год–два?
В ближайший год отрасль должна восстановиться и на следующий год показать рост. На мой взгляд, концептуально в большей степени и технически в меньшей степени, но российский ресторанный бизнес занимает ведущие позиции в мире. И эти позиции будут улучшаться. Редко где кроме России сейчас встретишь такое стремление сделать что-то новое и оригинальное.
Расскажите про свой домашний офис — как он организован? И как изменился распорядок в сравнении с работой из офиса?
Дома ты не работаешь, а живёшь на работе. Чтобы собраться, в будни я всегда меняю пижаму на джинсы и рубашку. В целом мой график в Москве в карантин похож на тот, что был в Сиднее, когда я руководил Aviasales оттуда. Встаю в 6:30 — иногда хожу в зал, читаю, пишу для рассылки. Это главные мысли из лучших статей и книг. Совсем без воды.
Удалось ли оптимально организовать рабочий процесс и как удалённый режим повлиял на управление компанией?
До 12-13 часов я работаю по принципу zero inbox — беру задачи только из писем — и решаю их. Если что-то прилетает после 16—17, откладываю на утро. Во второй половине дня я общаюсь с людьми, отвечаю на звонки. Считаю, что самые интересные идеи рождаются в обсуждении, часто спонтанном. На удалёнке этого не хватает. При гибридном графике, когда часть времени люди проводят дома, а часть в офисе, в последнем должно быть больше переговорок. Как раз для общения.
Назовите 5 полезных приложений и устройств, без которых не обходится рабочий день дома.
Мне хватает огромного монитора, веб-камеры и двух печатей. В самом начале самоизоляции купил себе рекамовский свет, но в итоге хватает экранного света.
Назовите три главных бизнес-вызова, к которым привела пандемия.
Тут можно сократить до одного вызова: расходование денег. Это и вопрос подушки безопасности, и платежей контрагентам, к чему мы относится с религиозным трепетом.
Назовите три главных бизнес-изменения, к которым привела пандемия.
Если применительно к нам, то Aviasales теперь Remote First. То есть, сотрудник может самостоятельно выбирать удобный режим работы: будь то офис на Пхукете или удалённый формат откуда-нибудь с Камчатки.
Все остальные изменения в голове. Скажем, план на после ковида означает «никогда». К изменениям нужно быть готовым здесь и сейчас.
Как будет развиваться ваша отрасль в ближайшие год–два?
Она точно будет развиваться. Это небыстрый процесс, один месяц локдауна означает ещё три месяца на восстановление. Но всеобщая диджитализация работает и на индустрию путешествий.
Расскажите про свой домашний офис — как он организован? И как изменился распорядок в сравнении с работой из офиса?
Мой домашний офис — это открытое пространство в мансардном этаже моего дома. В нем много окон — а значит, много света — и большой видавший виды стол (изначально скорее обеденный, чем письменный), а также цветастый диван с видом на озеро.
Старт дня не изменился. Я всегда начинаю с 30-минутной прогулки. А вот далее есть корректировки.
Не еду на работу к началу дня. Не ехать утром на работу — это про сохранение состояния, а не экономию времени. Оказалось, что поездка на работу выключала меня из внутреннего потока подготовки к рабочему утру. Сам режим не поменялся (ежедневная прогулка, завтрак и рабочий старт в 9 утра с короткого выступления перед компанией). Но энергии к началу работы больше. А в онлайне ее и нужно больше.
Ежедневная встреча один на один в 9:15. Дополнительные 15 минут утром (время поездки до офиса) я стал использовать для ежедневных коротких 1:1 c новыми руководителями (теми, кто в последние несколько месяцев пришел в компанию или перешел на новую позицию). Получается один-два раза в неделю для каждого. Мы обсуждаем актуальные темы (каждую неделю ведь), но почти всегда удается через них ввинтить что-то про наш подход или культуру. В какой-то степени это замена спонтанных разговоров в офисе.
Никаких small talk в первой половине дня. Утро вне офиса исключает вероятность встретить кого-то из своих и начать «искрометно шутить» (бедные коллеги), «делиться мудротой» или рассказывать «как надо сделать». С одной стороны это прекрасно, потому что утро — время работы «сам на сам». Свой проект, асинхронная работа с документами, разбор аномалий в продажах и активации и так далее. С другой — я скучаю по этим офисным разговорам ни о чем.
Минимум спонтанных встреч. Встречи начинаю с полудня и почти все они регулярные. В начале распределенной работы я проводил время в сплошных ситуативных созвонах, а сейчас каждую неделю повторяющийся набор звонков (и чем меньше, тем лучше, больше времени на концентрированную работу). Если это возможно, лучше решить асинхронно, письменно или на регулярной встрече.
Четкий финиш дня. С переходом на распределенный формат потерялась граница работы и отдыха — и периодически обнаруживаешь себя без энергии, потому что вчера не смог вовремя остановиться и все гонял какую-то тему. Для меня триггером работает отправка ежедневного письма о том, что было интересного за рабочий день. Это моя ментальная граница. Работа сделана, чувствуется небольшая усталость, но с момента клика на кнопку «отправить» начинается вторая часть дня (природа, культура, спорт, хобби и так далее). «Подбей день и переключись» — мое вложение в завтрашнее энергичное утро.
Удалось ли оптимально организовать рабочий процесс и как удалённый режим повлиял на управление компанией?
Расскажу про наши бенефиты, потери и иллюзии при переходе на распределенную работу. Выделил по три главных.
Бенефиты:
- Кратное расширение воронки поиска специалистов. Мы нанимаем в Британии, Беларуси, Большой России, Таиланде, Бали и черт знает где.
- Резкий рост скорости поиска руководителей с уникальным опытом. За это время к нам пришли ответственные сотрудники, поработавшие в Google, Microsoft, Ozon, ВК, Amazon. При этом эти люди остались работать за тем же рабочим столом из дома.
- Исчез повод для ропота — привязка к географии. Согласно августовскому опросу вовлеченности, такой проблемы сегодня нет.
Потери:
- Особая атмосфера заполненного с утра офиса. С совместные завтраком, шутками и короткими разговорами «ни о чем»
- Обмен физической энергетикой между командой и спикером во время ежедневного выступления в главном офисе.
- Шум работающего офиса. В нем и сегодня работают, но больше в отдельных кабинетах и локациях, чтобы не мешать друг другу во время онлайн-общения с распределенной командой.
Иллюзии:
- Сложно перейти на распределенный формат. В реальности оказалось — один день. По большому счету, мы просто объявили, что теперь можно работать из дома. У нас были сработанные команды и четкие, повторяющиеся ритуалы. Четкость, повторяемость и командность остались, ритуалы перешли из офлайна в онлайн. Быстро и бесшовно.
- Можно сделать из офиса дом, а из дома офис. Казалось, что поскольку большинство работает из дома, а офис также открыт и доступен, то офис станет местом тусовок, вечеринок, обучения, встреч с интересными людьми и так далее. В реальности офис превратился в место концентрированной работы. Тихий, удобный, «заботливый». Большинство приходящих работать в офис в Калининграде находит здесь нужные для работы условия, включающие заботу пипл тим (завтрак, чистота, безопасность, уважение личного пространства), условия, которые дома не всегда возможно обеспечить.
- Можно совместить распределенный и офлайн-форматы (несколько дней работать из дома, но организовывать дни офлайн-работы). Оказалась, что это не работает. Мы remote first команда и все практики и ритуалы организованы в распределенном формате (даже находясь в офисе ты следуешь этим правилам). Другого не дано, возникает ненужная нагрузка на систему, оставленные невовлеченными удаленные члены команд и выдумывание велосипедов на ровном месте. Тут надо определиться.
Назовите 5 полезных приложений и устройств, без которых не обходится рабочий день дома.
Ничего особенного. Zoom. Confluence (корпоративная база знаний, отличный инструмент для асинхронной работы с расшаренными документами) и Youtube Premium для постоянного обучения и получения радости
Назовите три главных бизнес-вызова, к которым привела пандемия.
Честно говоря, кроме необходимости перейти на удаленку в три дня, на определение «бизнес-вызов» для меня больше ничего не тянуло. Возможно, мы закаленные.
Назовите три главных бизнес-изменения, к которым привела пандемия.
Переход на распределенный формат работы. Резкое расширение воронки найма и доступа к топовым спецам. Быстрая интернационализация компании.
Как будет развиваться ваша отрасль в ближайшие год–два?
Поскольку мы работаем для музыкантов, а наша большая цель — увеличить количество музыкантов в мире до миллиарда, я думаю, в ближайшие год-два количество музыкантов, пользующихся диджитал-продуктами будет быстро расти, в том числе благодаря опыту пандемии. И во многом за счет продуктов, которые разрабатываем и развиваем мы.
Расскажите про свой домашний офис — как он организован? И как изменился распорядок в сравнении с работой из офиса?
В моём домашнем «офисе» стоит софтбокс, так как проходит очень много видеовстреч, в том числе выступлений. А вообще в течение рабочего дня стараюсь перемещаться.
Сейчас я работаю из Кремниевой долины (Калифорния) и нахожусь в загородном доме, не предназначенном для постоянного проживания. Так как я подстраиваюсь под московское рабочее время, первые встречи проходят в 5 утра, в 4:30, иногда даже в 3:30, и в это время здесь достаточно холодно. Температура в доме может быть 12-14°C, примерно такая же, как и на улице.
Но когда солнце восходит и становится теплее, я перемещаюсь на улицу и провожу встречи на свежем воздухе. Там теплее и приятнее. Правда, периодически к нам приходят олени и койоты. Один койот повадился к нам часто. Ощущать волка в 25 метрах от себя (койот – это же практически волк) – интересные ощущения. Но мы привыкли.
Из-за пандемии распорядок практически не поменялся. Изменения только в том, что если я раньше ездил в Москву раз в 1-2 месяца, то последние полгода, даже несколько больше, ни разу не выезжал за пределы 30 миль от дома. В остальном ничего глобально не изменилось, я так в основном и работал удалённо.
Удалось ли оптимально организовать рабочий процесс и как удалённый режим повлиял на управление компанией?
Оптимально организовать процесс не удалось. Я очень стараюсь, но так как надо максимально захватывать рабочее время московского офиса Yva.ai, есть сложности.
Если я начинаю работу в 4 утра, это 15:00 по Москве. Но чтобы так рано вставать, нужно ложиться раньше. Я стараюсь ложиться чуть пораньше, чтобы уже в 22:00 в идеале спать, но, к сожалению, так не всегда получается.
Как минимум, раз в неделю неотвратимо возникает встреча в 10 утра по Москве: у меня это уже 23:00. Заканчивается такой митап ближе к 00:30 ночи, и получается, что у меня остается на сон часа четыре. И это, конечно, уже плохо.
А с учётом того, что у нас есть проект в Китае, разница часовых поясов идёт и в другую сторону тоже. Это совершенно не позволяет нормализовать рабочий процесс.
Назовите 5 полезных приложений и устройств, без которых не обходится рабочий день дома.
В первую очередь, это сервисы доставки. В США это Postmates, приложение для доставки из ресторанов. Несмотря на пандемию, мы иногда всё-таки ходим в рестораны, потому что сейчас это один из немногих вариантов как-то развлечь себя вне дома. Пока в Калифорнии даже разрешён indoor seating, поэтому такие приложения, как Open Table, – непреложные спутники.
С точки зрения самой работы, в последнее время находим исполнителей для проектных работ на UpWork. Часто пользуюсь, чего уж греха таить, ABBYY Lingvo и FineScanner – сканировать документы, отправлять на подпись. DocuSign – тоже абсолютно неотъемлемый объект для удалённой работы.
Не уверен, стоит ли упоминать Zoom, Slack, Jira, Hubspot, Salesforce и тому подобные. Это уже не просто инструменты, а неотъемлемая часть рабочего пространства. Процессы многих компаний построены на этих продуктах.
И, собственно говоря, систему Yva.ai! Наша компания Yva.ai, Inc. растёт: недавно число сотрудников превысило 50 человек. С тех пор мы поняли, что нам самим нужна система управления эффективностью и вовлечённостью сотрудников, которую мы разрабатываем.
Назовите три главных бизнес-вызова, к которым привела пандемия.
Если говорить о компании Yva.ai, Inc., то я не могу сказать, что для нас в период пандемии возникли какие-то непреодолимые вызовы. Мы оказались на той стороне цифровой трансформации, где мы помогаем другим организациям справиться с переходом на удалённую работу и понять, что происходит с сотрудниками.
Количество входящих заявок на технологии управления эффективностью и вовлёченностью сотрудников в апреле 2020 поток показало скачок в 38 раз. Но это апрель. В целом за период с начала пандемии по настоящее время количество подключений компаний к платформе Yva.ai выросло в 8,2 раза.
Сама же команда Yva.ai, Inc. справилась с переходом на удалёнку достаточно гладко. Мы были к этому готовы: у нас были все инструменты для этого. В качестве таск-трекера мы используем Jira и не видим, чтобы эффективность с переходом на удалённую работу изменилась.
В других компаниях иначе. Компания по управлению ресторанным бизнесом iiko, к которой я имею отношение как основатель и председатель совета директоров, в апреле пережила тяжёлый период. Рестораны массово прекращали оплачивать лицензии на программное обеспечение, чтобы было вполне объяснимо, и компания едва не оказалась в состоянии кассового разрыва.
Однако сейчас результаты iiko близки к феноменальным. Рост зарубежной выручки за 10 месяцев превысил выручку за аналогичный период прошлого года на 47%. Количество ресторанов в iikoCloud выросло на 50%, выручка за подписку (ARR) – на 55%. И это несмотря на то, что в целом ресторанный сегмент переживает очень непростые времена, и вполне вероятна вторая волна локдауна, что мы уже наблюдаем во многих странах.
Но данный рост мы связываем не с ростом доходов ресторанов, а с технологичностью нашего продукта и тем фактом, что в сложный период мы предоставили ресторанам гибкую систему лицензионных платежей, позволил нам получить бóльшую долю на рынке.
Назовите три главных бизнес-изменения, к которым привела пандемия.
Первое изменение в Yva.ai Inc. в результате мировой цифровой трансформации заключается в том, что мы начали нанимать людей не только там, где у нас офисы, но по всему миру.
Раньше мы пытались найти сотрудников, которые будут работать в офисе, и это ограничивало круг поиска сотрудников. Сейчас, когда мы все работаем удалённо, мы начали нанимать сотрудников из разных городов, стран и даже с разных континентов.
Второе изменение – многократный рост входящих заявок на технологии People Analytics, который я уже упоминал.
Третье связано с трансформацией коммуникации. Количество физических, очных встреч стремится к нулю, и это всё-таки негативный фактор. Порой подойти к соседнему столу легче, чем понять друг друга в Zoom. Но зато исчезло commit time – время в транспорте и пробках. Теперь можно переключаться с одной встречи на другую за секунду. Это несомненное преимущество.
Как будет развиваться ваша отрасль в ближайшие год–два?
Когда мы говорим про систему управления эффективностью, вовлечённостью сотрудников, то мы видим, что эта отрасль переходит из категории nice to have в категорию must have.
Раньше технологии аналитики эффективности и вовлечённости сотрудников в режиме реального времени воспринимались как «было бы хорошо, но не обязательно», и все довольствовались ежегодными опросами сотрудников.
Но сейчас абсолютно всем организациям стало понятно, что начиная с определённого размера компании – от 50-100 сотрудников и выше – опрашивать сотрудников раз в год просто не имеет смысла.
Сейчас организации обязаны получать обратную связь от коллег в режиме реального времени. А для этого нужно использовать интеллектуальные инструменты обратной связи, так называемые умные опросы и технологии аналитики сотрудничества.
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или пересаживаюсь в гостиную, если хочу, чтобы cзади не было «белой стены», а виртуальный бэкграунд по каким-то причинам не работает.
Можно установить автоматические жалюзи, это довольно популярная тема в Европе, хз, как в США с этим.
Если я на звонке перелез из правого кресла в левое — значит, у меня разряжается ноутбук
Удлинитель вполне доступная вещь
Как за считанные месяцы нанять людей, чтобы справиться с потоком срочно переключающихся онлайн?
Или значительно прибавить в расходах на HR (расширить область поиска, искать объедки крупных компаний, и.т.д) или снизить требования и брать сырые кадры по низу рынка, благо их сейчас много учитывая все увольнения, плюс многие студенты (я например) потеряли работу, возможность практики и.т.д, т.к всё договорённости были нарушены, что привело к большому количеству сырых джунов всех мастей на рынке.
Как передавать культуру компании без работы из офиса?
Очевидно, что проблема дистанции власти важна, её можно решить или постоянным контролем, что скучно, или же креативно - сделать быт человека зависимым от компании, я видел кейсы, где компания организовывала развоз продуктов раз в неделю, можно сделать что-то такое и совместить эту постоянную коммуникацию с повторением основных тейков культуры компании
Как продавать партнёрам без посещения конференций?
Искать новых партнёров? А вообще, думаю, что тут культурная проблема, в Европе или в РФ провели бы эту конференцию в более узком кругу лиц и неформальной обстановке, не знаю, как там у вас принято.
В нашей компании никаких изменений не было
Тут конечно некоторая скромность, теремок вышел из текущей ситуации на рынке прямо таки на коне, в разы обойдя по эффективности решения кейсов всех конкурентов, можно только восхититься таким подходом
ни разу не выезжал за пределы 30 миль от дома.
Неужели, когда был взращен в метрической системе координат удобно пользоваться неметрической?
Да, знакомые эмигранты из РФ, работающие в США постоянно невпопад говорят о "в двух кварталах"
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