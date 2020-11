Блиц: предприниматели показывают домашние рабочие места и рассказывают, как пандемия повлияла на их работу

Рабочий процесс у меня построен по методологии Getting Things Done Дэвида Аллена. Иногда с элементами методологии Pomodoro для концентрации. Список задач — OmniFocus, почта — Superhuman, заметки — Notes оперативные и Evernote «длинные». Из GTD же обязательное использование файлинговой системы для всех физических бумаг.

Когда мы говорим про систему управления эффективностью, вовлечённостью сотрудников, то мы видим, что эта отрасль переходит из категории nice to have в категорию must have.