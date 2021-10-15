8 слов, чтобы понять современный дизайн и предсказать тренды будущего

И поддержать интеллектуальную беседу, конечно
Материал подготовлен при поддержке Lexus Design Award Russia Top Choice 2022
Современный дизайн — тот, который делает «красиво», или тот, который решает важную проблему? Разбираемся на примерах.
Переосмысление
Переосмыслить можно что угодно — например, материал или продукт. Сделать их современными: экологичными, доступными, простыми. Например, придумать новый вид упаковки, который, в отличие от плёнки с пузырьками или пластика, будет использоваться неограниченное количество раз без затрат на переработку (даже до неё добираются не больше 10% всех отходов).
Современный дизайн — тот, который решает важную проблему. В данном случае — помогает справиться с избытком неперерабатываемых упаковочных материалов. Дизайнер Кенджи Эйб переосмыслил типичную упаковку, предложив модель лёгких пористых модулей: они соединяются между собой под любым углом, как части конструктора. В них, как в упаковку, можно «завернуть» что-то хрупкое, или «склеить» из частей самостоятельный предмет, например абажур. Модули можно производить из различных материалов, подойдёт даже старая кожа.
Справедливость
В первую очередь — социальная. Неравный доступ к необходимым для жизни ресурсам — глобальная проблема. И вместо коммерческих потребностей бизнеса приоритетом дизайна становится качество жизни общества. Стремиться к социальной справедливости — значит проектировать распределение ресурсов, которое бы расширяло возможности человека или целого сообщества и при этом снижало бы потенциальный урон природе.
Проект новозеландца Генри Глогау завоевал Гран-при Lexus Design Award в 2021 году. Он смоделировал воспроизводимый в любых условиях механизм (Portable Solar Distiller), который позволяет очищать и опреснять воду с помощью солнечного тепла. Механизм состоит из основания — скрещённых друг с другом ножек — и большого тента, собирающего влагу: вода, попадая внутрь тента, греется на солнце, а конденсат, который образуется на его поверхности, собирается в специальной ёмкости. Вся конструкция легко складывается и может служить навесом от солнца.
Подобные решения уже существуют, но, как отмечает автор проекта, доступ к ним ограничен. Саму конструкцию можно воспроизвести самостоятельно с помощью подручных материалов — пластиковой бутылки, палок, полиэтилетовых тентов или мешков.
Экологичность
57% потребителей готовы изменить свои покупательские привычки, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду.
Это отражается на дизайне. Японский дизайнер Косуке Араки предложил использовать агар-агар — желирующий материал из красных и бурых водорослей — в качестве замены пластику. Комбинируя его с другими отходами пищевой промышленности, например остатками водорослей или золой, автор получил материалы разной плотности и толщины.
Waterfall Tap — другой экологичный проект, но уже в сфере интерьерного дизайна. Россияне Илана Лаврова и Алексей Борискин смоделировали смеситель в виде арки и установили на него датчики движения. Смеситель позволяет существенно экономить воду: она подаётся только на тот участок арки, к которому поднесена рука или, например, чашка.
Переработка
Экологические проблемы можно решать, создавая новые возможности для утилизации или переработки отходов. Московский дизайнер Буляш Тодаева спроектировала термопресс для переработки пластика в листовой материал, который после формовки может быть переработан ещё 4–5 раз. Листы она предлагает использовать в архитектуре, производстве мебели или аксессуаров.
Рост индустрии «быстрой» моды — fast fashion — привёл к стремительному росту текстильных отходов. Японский дизайнер Эрико Йоко предложила использовать их для выращивания растений: переработанные полиэстровые волокна превратились в небольшие кадки в форме мельниц.
Инклюзивность
Способность дизайнеров замечать потребности других людей, создавать более дружелюбную среду для них и помогать в решении повседневных проблем.
Пример — приложение Intempo, разработка украинского дизайнера Алины Головатюк. Оно создано для тех, кто сталкивается с паническими атаками или социофобией. Вместе с приложением используется специальный кейс: касание точек на нём или на экране в такт музыке поможет успокоиться в любой обстановке — даже очень людной толпе. Такие техники релаксации помогают переживать панические атаки легче (хотя и не заменяют при этом помощь специалиста).
Другой пример — кухонная доска-мультитул для людей с ограниченными возможностями здоровья. Резать продукты на ней можно одной рукой: поверхность доски изменяется так, чтобы удерживать их на месте.
Эссенциализм
Если принцип минимализма — «лучше меньше, чем больше», то принцип эссенциализма — «меньше, но лучше». Эссенциализм уделяет внимание только тому, что действительно необходимо и важно, чётко расставляя приоритеты.
Иллюстрация этого принципа в дизайне — работа корейского дизайнера Ааран Вон: капсула размером с чемодан, содержащая шесть пластиковых коробок, из которых можно сделать наиболее необходимые в повседневной жизни предметы. Например, кровать, если аэропорт задерживает вылет, или стол для работы вне дома.
Интерактивность
Взаимодействие пользователя с дизайном уже не удивляет. Ценными становятся проекты, которые формируют новый опыт. Например, американский инженер Ирманди Викаксоно создаёт ткани, способные реагировать звуком на физические раздражители (давление, прикосновение и растяжение) и условия окружающей среды (свет и темноту, холод и тепло). Его проект KnitX исследует границы между электроникой, текстилем и музыкальными интерфейсами, делая повседневные ткани иммерсивными: звук, который издаёт ткань, будет зависеть от того, как с ней взаимодействует пользователь.
Другой пример интерактивного дизайна, который помогает приобрести новый опыт, — интерьерная подсветка Luz. Круглая лампа, похожая на иллюминатор, меняет цвет и интенсивность света в зависимости от погодных условий за окном и времени дня. Проект испанского дизайнера Марины Мелладо призван устранить барьеры между внутренней и внешней средой и поддержать психологическое состояние пользователя: например, если за окном темно и дождливо, лампа будет давать тёплый мягкий свет, заменяя солнечный.
Модульность
Модульность подразумевает дизайн-решения, которые легко воспроизвести и масштабировать. Пример модульного проекта — интерактивная инсталляция Pixel, собранная из одинаковых металлических блоков. Они отражают свет и преломляют его, превращая изображение в набор «пикселей» — световых квадратов. Из этих блоков можно строить стены и перегородки, а ещё — воспроизводить окна: блоки преобразуют свет в пиксели и отражают в помещение то, что происходит снаружи.
Другой пример масштабируемых модулей — система охлаждения Terracotta Valley Wind, созданная китайской дизайн-группой Intsui Design. Терракотовые модули создаются из глины — недорогого и доступного материала, пористая структура которого позволяет воде быстро испаряться. Создатели предлагают использовать эти модули на станциях метро: их форма увеличивает силу того потока воздуха, который создаёт проезжающий на высокой скорости поезд. Потоки можно перенаправлять, сокращая таким образом затраты на вентиляцию помещений.
Перечисленные изобретения — победители международного конкурса Lexus Design Award. Главный критерий оценки проектов — их социальная значимость.
Работы должны отвечать трём ценностям премии: предвосхищать инновации, искать новаторские решения, интриговать.
Подать заявку на участие в конкурсе может каждый. Рассматриваются уникальные и оригинальные работы — те, которые не побеждали в других конкурсах и не были реализованы. Важно, чтобы ваш проект мог, выйдя в финал, обрести физический прототип.
Последний день приёма заявок — 20 октября.
Предзаказы откроются 19 октября.
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