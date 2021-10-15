8 слов, чтобы понять современный дизайн и предсказать тренды будущего

И поддержать интеллектуальную беседу, конечно

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Portable Solar Distiller Henry Glogau

Материал подготовлен при поддержке Lexus Design Award Russia Top Choice 2022

Современный дизайн — тот, который делает «красиво», или тот, который решает важную проблему? Разбираемся на примерах.

Переосмысление

CY-BO Kenji Abe

Переосмыслить можно что угодно — например, материал или продукт. Сделать их современными: экологичными, доступными, простыми. Например, придумать новый вид упаковки, который, в отличие от плёнки с пузырьками или пластика, будет использоваться неограниченное количество раз без затрат на переработку (даже до неё добираются не больше 10% всех отходов).

Современный дизайн — тот, который решает важную проблему. В данном случае — помогает справиться с избытком неперерабатываемых упаковочных материалов. Дизайнер Кенджи Эйб переосмыслил типичную упаковку, предложив модель лёгких пористых модулей: они соединяются между собой под любым углом, как части конструктора. В них, как в упаковку, можно «завернуть» что-то хрупкое, или «склеить» из частей самостоятельный предмет, например абажур. Модули можно производить из различных материалов, подойдёт даже старая кожа.

Справедливость

Portable Solar Distiller Henry Glogau

В первую очередь — социальная. Неравный доступ к необходимым для жизни ресурсам — глобальная проблема. И вместо коммерческих потребностей бизнеса приоритетом дизайна становится качество жизни общества. Стремиться к социальной справедливости — значит проектировать распределение ресурсов, которое бы расширяло возможности человека или целого сообщества и при этом снижало бы потенциальный урон природе.

Проект новозеландца Генри Глогау завоевал Гран-при Lexus Design Award в 2021 году. Он смоделировал воспроизводимый в любых условиях механизм (Portable Solar Distiller), который позволяет очищать и опреснять воду с помощью солнечного тепла. Механизм состоит из основания — скрещённых друг с другом ножек — и большого тента, собирающего влагу: вода, попадая внутрь тента, греется на солнце, а конденсат, который образуется на его поверхности, собирается в специальной ёмкости. Вся конструкция легко складывается и может служить навесом от солнца.

Подобные решения уже существуют, но, как отмечает автор проекта, доступ к ним ограничен. Саму конструкцию можно воспроизвести самостоятельно с помощью подручных материалов — пластиковой бутылки, палок, полиэтилетовых тентов или мешков.

Экологичность

Agar Plasticity Kosuke Araki

57% потребителей готовы изменить свои покупательские привычки, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Это отражается на дизайне. Японский дизайнер Косуке Араки предложил использовать агар-агар — желирующий материал из красных и бурых водорослей — в качестве замены пластику. Комбинируя его с другими отходами пищевой промышленности, например остатками водорослей или золой, автор получил материалы разной плотности и толщины.

Waterfall Tap — другой экологичный проект, но уже в сфере интерьерного дизайна. Россияне Илана Лаврова и Алексей Борискин смоделировали смеситель в виде арки и установили на него датчики движения. Смеситель позволяет существенно экономить воду: она подаётся только на тот участок арки, к которому поднесена рука или, например, чашка.

Переработка

PressPlastic Буляш Тодаева

Экологические проблемы можно решать, создавая новые возможности для утилизации или переработки отходов. Московский дизайнер Буляш Тодаева спроектировала термопресс для переработки пластика в листовой материал, который после формовки может быть переработан ещё 4–5 раз. Листы она предлагает использовать в архитектуре, производстве мебели или аксессуаров.

Рост индустрии «быстрой» моды — fast fashion — привёл к стремительному росту текстильных отходов. Японский дизайнер Эрико Йоко предложила использовать их для выращивания растений: переработанные полиэстровые волокна превратились в небольшие кадки в форме мельниц.

Инклюзивность

InTempo Алина Головатюк

Способность дизайнеров замечать потребности других людей, создавать более дружелюбную среду для них и помогать в решении повседневных проблем.

Пример — приложение Intempo, разработка украинского дизайнера Алины Головатюк. Оно создано для тех, кто сталкивается с паническими атаками или социофобией. Вместе с приложением используется специальный кейс: касание точек на нём или на экране в такт музыке поможет успокоиться в любой обстановке — даже очень людной толпе. Такие техники релаксации помогают переживать панические атаки легче (хотя и не заменяют при этом помощь специалиста).

Другой пример — кухонная доска-мультитул для людей с ограниченными возможностями здоровья. Резать продукты на ней можно одной рукой: поверхность доски изменяется так, чтобы удерживать их на месте.

Эссенциализм

Having Nothing and Yet Possessing Everything Ahran Won

Если принцип минимализма — «лучше меньше, чем больше», то принцип эссенциализма — «меньше, но лучше». Эссенциализм уделяет внимание только тому, что действительно необходимо и важно, чётко расставляя приоритеты.

Иллюстрация этого принципа в дизайне — работа корейского дизайнера Ааран Вон: капсула размером с чемодан, содержащая шесть пластиковых коробок, из которых можно сделать наиболее необходимые в повседневной жизни предметы. Например, кровать, если аэропорт задерживает вылет, или стол для работы вне дома.

Интерактивность

KnitX Irmandy Wicaksono

Взаимодействие пользователя с дизайном уже не удивляет. Ценными становятся проекты, которые формируют новый опыт. Например, американский инженер Ирманди Викаксоно создаёт ткани, способные реагировать звуком на физические раздражители (давление, прикосновение и растяжение) и условия окружающей среды (свет и темноту, холод и тепло). Его проект KnitX исследует границы между электроникой, текстилем и музыкальными интерфейсами, делая повседневные ткани иммерсивными: звук, который издаёт ткань, будет зависеть от того, как с ней взаимодействует пользователь.

Другой пример интерактивного дизайна, который помогает приобрести новый опыт, — интерьерная подсветка Luz. Круглая лампа, похожая на иллюминатор, меняет цвет и интенсивность света в зависимости от погодных условий за окном и времени дня. Проект испанского дизайнера Марины Мелладо призван устранить барьеры между внутренней и внешней средой и поддержать психологическое состояние пользователя: например, если за окном темно и дождливо, лампа будет давать тёплый мягкий свет, заменяя солнечный.

Модульность

PIXEL Hiroto Yoshizoe

Модульность подразумевает дизайн-решения, которые легко воспроизвести и масштабировать. Пример модульного проекта — интерактивная инсталляция Pixel, собранная из одинаковых металлических блоков. Они отражают свет и преломляют его, превращая изображение в набор «пикселей» — световых квадратов. Из этих блоков можно строить стены и перегородки, а ещё — воспроизводить окна: блоки преобразуют свет в пиксели и отражают в помещение то, что происходит снаружи.

Другой пример масштабируемых модулей — система охлаждения Terracotta Valley Wind, созданная китайской дизайн-группой Intsui Design. Терракотовые модули создаются из глины — недорогого и доступного материала, пористая структура которого позволяет воде быстро испаряться. Создатели предлагают использовать эти модули на станциях метро: их форма увеличивает силу того потока воздуха, который создаёт проезжающий на высокой скорости поезд. Потоки можно перенаправлять, сокращая таким образом затраты на вентиляцию помещений.

Перечисленные изобретения — победители международного конкурса Lexus Design Award. Главный критерий оценки проектов — их социальная значимость.

Работы должны отвечать трём ценностям премии: предвосхищать инновации, искать новаторские решения, интриговать.

Подать заявку на участие в конкурсе может каждый. Рассматриваются уникальные и оригинальные работы — те, которые не побеждали в других конкурсах и не были реализованы. Важно, чтобы ваш проект мог, выйдя в финал, обрести физический прототип.