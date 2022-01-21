«Сбер» объявил «битву программистов» — с призами и приглашениями на работу

Есть восемь раундов и плей-офф, а в будущем появятся PvP и командные битвы.
Материал подготовлен при поддержке SberFight
Конкурс SberFight уже начался, присоединиться к нему можно в любое время. Участникам нужно решить восемь заданий на выбранном языке программирования.
Каждая задача — битва с вымышленным пиксельным персонажем. Баллы даются за корректность результата и скорость: чем быстрее работает техническое решение и чем меньше времени ушло на его разработку (по сравнению с эталонным вариантом, предложенным организатором), тем лучше. Каждый уровень можно переиграть один раз, в зачёт идёт лучший результат.
Пройти задания отборочного этапа можно до 25 февраля — в этот день 256 участников, набравших больше всего очков, попадут в плей-офф.
Финальные битвы пройдут с 25 по 27 февраля: лучших игроков разделят на пары, где два соперника будут решать идентичные задачи на скорость. Кто победит — пройдёт дальше, кто проиграет — вылетит.
За победу «Сбер» подарит 14-дюймовый Macbook Pro, за второе — iPhone 13 Pro, за третье — PlayStation 5, а за четвёртое — Apple Watch 7. Остальные участники плей-офф тоже получат призы: «Сберпортал», худи или рюкзак. Также участников могут ждать приглашения на работу в «Сбер».
Для тех, кто захочет сразиться с другой командой или участником, в конце января запустят арены «4 на 4» и личные PvP-битвы. Баллы за участие пойдут в отдельный зачёт, призы тоже будут другими — все детали объявят с обновлением.
CodinGame от сбера, неплохо
ИМХО визуально прикольно сделано, как минимум стоит потестить
Нифига призы какие. Им явно отчаянно нужны прогеры, товарищи прогеры завышайте цену на ордере))(
Даже не знаю удасться ли совмещать работу в Сбере и плейстейшен 5))
Забыли уточнить, что призовой фонд 100 рублей, но не рублями, а СберБонусами
Прям с "шутки за 300" пошли)) На сайте ж указан список призов, ну
Меня зовут Кирилл, и это продолжение моей истории о запуске тест-драйвов Tesla в Москве.
Итак, начну свою историю с того, что с данным брокером я уже на протяжении 3-х лет, и в принципе, не считая пары незначительных косяков, нареканий у меня к нему не было, до начала 2022 года...
До её создания в 1977 году приставки выпускали только с одной предустановленной видеоигрой. Atari же придумала устройство, которое поддерживало cразу несколько игр. О производстве, первых играх компании и её конкурентах — в пересказе IEEE Spectrum.
Такой же материал я писала в 2019-м году, но за последние годы произошли некоторые изменения, которые вызвали массу негатива на сайт со стороны работодателей. Поэтому я решила обновить статью. Но основополагающие мысли не изменились, поэтому я буду частично повторяться.
Точка — это про людей. Про сотрудников, которые создают удобный банк для бизнеса. Мы запускаем серию интервью с нашей командой, чтобы рассказать, как у нас всё устроено.
Выяснили и рассказываем, как изменился онлайн-спрос на услуги страхования с начала пандемии.
До стартапа Event Link у меня уже был опыт, в том числе в качестве предпринимателя. Были как успешные бизнесы и стартапы, так и с факапами на 45 млн. руб.. Вот такие советы я бы дал себе, если бы встретил себя 10 лет назад
Если вас мучал вопрос как уйти в минусне используямаржинальную торговлю , то вот ответ. Нужно просто пользоваться Тинькофф инвестициями.