Конкурс инструкций
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«Сбер» объявил «битву программистов» — с призами и приглашениями на работу

Есть восемь раундов и плей-офф, а в будущем появятся PvP и командные битвы.

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Материал подготовлен при поддержке SberFight

Конкурс SberFight уже начался, присоединиться к нему можно в любое время. Участникам нужно решить восемь заданий на выбранном языке программирования.

Каждая задача — битва с вымышленным пиксельным персонажем. Баллы даются за корректность результата и скорость: чем быстрее работает техническое решение и чем меньше времени ушло на его разработку (по сравнению с эталонным вариантом, предложенным организатором), тем лучше. Каждый уровень можно переиграть один раз, в зачёт идёт лучший результат.

Пройти задания отборочного этапа можно до 25 февраля — в этот день 256 участников, набравших больше всего очков, попадут в плей-офф.

Финальные битвы пройдут с 25 по 27 февраля: лучших игроков разделят на пары, где два соперника будут решать идентичные задачи на скорость. Кто победит — пройдёт дальше, кто проиграет — вылетит.

За победу «Сбер» подарит 14-дюймовый Macbook Pro, за второе — iPhone 13 Pro, за третье — PlayStation 5, а за четвёртое — Apple Watch 7. Остальные участники плей-офф тоже получат призы: «Сберпортал», худи или рюкзак. Также участников могут ждать приглашения на работу в «Сбер».

Для тех, кто захочет сразиться с другой командой или участником, в конце января запустят арены «4 на 4» и личные PvP-битвы. Баллы за участие пойдут в отдельный зачёт, призы тоже будут другими — все детали объявят с обновлением.

Хочу сразиться
6 6 комментариев
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Конкурс технических инструкций
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6 комментариев
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Артём Ипатов

CodinGame от сбера, неплохо

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Galili

ИМХО визуально прикольно сделано, как минимум стоит потестить

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Роман Мотовилов

Нифига призы какие. Им явно отчаянно нужны прогеры, товарищи прогеры завышайте цену на ордере))(

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Nadezhda Alexandrova

Даже не знаю удасться ли совмещать работу в Сбере и плейстейшен 5))

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Сергей

Забыли уточнить, что призовой фонд 100 рублей, но не рублями, а СберБонусами

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Galili

Прям с "шутки за 300" пошли)) На сайте ж указан список призов, ну

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