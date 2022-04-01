Коротко: понять, откуда пришли пользователи и как их удержать

Мультиплатформенная аналитика с защитой от фрода и прогнозами дохода от пользователей.
Материал подготовлен при поддержке MyTracker
Что
Система аналитики и атрибуции для мобильных приложений и сайтов MyTracker.
Для кого
Для всех, кто работает с аналитикой, — например, маркетологов, продакт-менеджеров, технических директоров.
Чем интересна
- Предоставляет данные с сайта и из приложений на iOS и Android об эффективности рекламных кампаний, креативов и площадок. Например, рекламного кабинета «ВКонтакте», myTarget, Google Ads, TikTok, Apple Search Ads, ShareIT, Unity Ads, «Яндекс.Директ». В источники трафика можно добавить свои.
- Анализирует установки, покупки, подписки, ROI, LTV, ARPU, Retention и Rolling Retention и ещё более 200 метрик и их комбинаций. Например, в сегменте мужчин до 30 лет можно выделить тех, кто за последние 30 дней принёс доход выше 100 рублей и проводил на сайте дольше 10 минут в месяц.
- MyTracker может прогнозировать поведение пользователей с помощью машинного обучения. Например, предсказать отток аудитории на 7-й, 14-й, 21-й и 28-й дни с момента установки. Или предсказать LTV — доход, полученный от новой аудитории, — в перспективе от одного до трёх месяцев, полугода, одного года или двух лет.
- Если на сайте или в приложении подключена авторизация, а пользователь заходит с разных устройств — и с телефона, и с десктопа, — система не запутается в устройствах и проанализирует действия пользователя.
- В MyTracker работает антифрод-система — она выявляет ботов, фермы мобильных устройств, перехваты установок, клик-спаминг и клик-флудинг. В отчётах фродовый трафик не отсеивается автоматически, а подсвечивается, чтобы пользователь сам решал, что с ним делать. Так рекламный бюджет не достанется мошенникам, а маркетолог сможет сосредоточиться на закупке трафика.
- Отчёты можно формировать самостоятельно или по шаблонам — предустановленным и пользовательским. Например, есть шаблон с данными об установках приложения в разрезе пола и возраста пользователей. Или другой — обо всей рекламной активности в целом. Ограничений на создание и выгрузку отчётов нет.
- Сервис бесплатный, ограничений на объём и срок хранения данных нет.
Что ещё нужно знать
В тарифе «Премиум» (он платный) доступна функция персональных рекомендаций пользователям — Personalize. Чтобы дать такие рекомендации, сервис выбирает оптимальный алгоритм машинного обучения и проводит A/B-тесты в реальном времени. Также он сам анализирует и сегментирует аудиторию. Это позволяет делать клиентам предложения, соответствующие их интересам. Функцию можно попробовать бесплатно в течение трёх месяцев, а специалисты MyTracker помогут с настройкой.
Чтобы начать анализировать данные, нужно встроить MyTracker SDK в приложение или добавить код счётчика на сайт.
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