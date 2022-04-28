Как увольняться и искать работу в кризис

Рассказывают карьерные консультанты и эйчары.

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Материал подготовлен при поддержке «Контура».

Последние полтора месяца российский рынок лихорадит. Из России ушли ведущие международные компании, где работали больше 200 тысяч россиян. Оставшиеся зарубежные бренды сворачивают инвестиции в новые проекты и отказываются от рекламы — так поступили Coca-Cola, Danone и Nestle. Российские компании, в свою очередь, страдают от приостановки международного сотрудничества, потери приоритетных рынков сбыта и сбоев в логистике: например, крупнейшие компании на рынке контейнерных перевозок — Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd — отказались от работы с российскими грузами.

Санкции, уход зарубежных брендов и падение рубля сильно повлияли на рынок труда. По данным Минтруда, за один только март под сокращение попали 60 тысяч человек. Эксперты уже прогнозируют, что в ближайшие два года уровень безработицы вырастет до 10%.

Стоит ли в таких обстоятельствах менять работу (особенно, если она опостылела) и на что обращать внимание при поиске новой? На эти вопросы отвечают наши эксперты: HR Partner в Social Links Артемий Орехов, автор блога «Резюме|Карьера|HR» Антон Переладов, карьерный консультант экосистемы «Контур» Юлия Епанечникова, эксперт hh.ru Ирина Хоменко и президент SuperJob Алексей Захаров.

Стоит ли сейчас менять надоевшую работу?

Юлия Епанечникова карьерный консультант «Контура»

Если вас не бьют, не унижают на работе, не заставляют работать 24/7 и платят зарплату — оставайтесь на том же месте, не увольняйтесь. Пыль ещё не улеглась, ландшафт вообще не понятен, и принимать решения из этой точки не очень правильно.

Искать работу нужно, только если вы стопроцентно уверены в том, что в вашей отрасли будут сокращения. И будьте готовы к тому, что поиск работы может затянуться: число открытых вакансий уменьшается.

Ирина Хоменко эксперт hh.ru

Если вы планировали поменять работу, сначала ответьте себе на следующие вопросы:

Как себя чувствует компания? Был ли у неё опыт прохождения подобных ситуаций в прошлом?

Как изменилась операционная деятельность? Есть ли клиенты, регулярно ли идут транзакции?

Окажут ли санкции влияние на бизнес компании? Если да, то какое? Есть ли у высшего менеджмента какие-то планы по минимизации этих рисков?

Есть ли задачи и цели, которые сейчас вы можете дополнительно взять на себя? И на каких условиях вы готовы это сделать?

Эти ответы нужно тщательно взвесить и потом принимать решение — стоит ли сейчас увольняться или лучше переждать кризис в относительно благополучной компании.

Если вас отправили в неоплачиваемый отпуск, можно дать себе небольшой отдых — если денег достаточно. В противном случае попробуйте себя в других форматах, рассмотрите проектную работу, неполную занятость или фриланс. Рекомендую обратить внимание на отрасли, не зависящие от поставок зарубежных товаров и ориентированные на российский рынок.

Артемий Орехов HR Partner в Social Links

Есть очень узкий круг людей, которым сейчас выгодно менять работу. В основном это крутые специалисты, которые теперь могут занять место тех миддл- или топ-менеджеров, которые в спешном порядке покинули страну. В остальном в кризисной ситуации смена работы сопряжена с очень большим риском. А для тех, кто давно хотел открыть своё дело, сейчас отличное время занять освободившиеся ниши: международные компании ушли из России надолго. Конечно, всё это мероприятие может оказаться крайне рискованным, но кто без риска добивается успеха?

В каких компаниях ждать сокращений?

Антон Переладов автор блога «Резюме|Карьера|HR»

В первую очередь из-за санкций под угрозой находятся те, чья работа прямо или косвенно связана с импортом из Европы и Америки. Иностранные бренды уходят с рынка или приостанавливают деятельность. Они не увольняют сотрудников, вроде как продолжают платить им зарплату. Но сколько это будет продолжаться? Два-три месяца, что дальше — неизвестно.

Просядет всё, что связано с рекламой. Сейчас очень много компаний озадачены только выживанием. В первую очередь бизнес будет сокращать маркетинговые бюджеты. Рекламщики в кризис страдают сильнее всего.

Юлия Епанечникова карьерный консультант «Контура»

Можно ожидать сокращения в автопроме и в отрасли, связанной с бытовой техникой. Наверняка — в металлургии и тяжёлой промышленности. А вот где всё останется по-прежнему — мы пока не знаем.

Алексей Захаров президент SuperJob

В новой экономической реальности страховой рынок неизбежно будет меняться: бизнес оценивает потери от санкций, пересматривает инвестиционные модели и страховые продукты. То же касается и логистической отрасли, где нужно перестраивать процессы. Наладится – снова будут нужны люди, правда, с новыми компетенциями. Возможно, очень пригодится знание китайского языка.

Кого уволят в первую очередь?

Артемий Орехов HR Partner в Social Links

Первыми под сокращение попадают новички. Обычно таких людей нанимают под развитие бизнеса, а когда речь заходит о выживании, вопросы роста отходят на второй план. Но иногда новички могут оказаться важнее условных старичков, которые, к примеру, получают много денег, но работают на направлении, которое в ближайшие полгода или не понадобится, или будет приносить сплошные убытки. Например, это экспортно-импортные операции, RnD-центры, где разрабатывают новые технологии, отделы внешнеэкономической деятельности (ВЭД) — зависит от компании и наличия господдержки. Также под сокращения могут попасть промежуточные звенья управления: кризис они усложняют процесс принятия решений.

Алексей Захаров президент SuperJob

«Средним» сотрудникам стало сложнее. Например, раньше было много стартапов, инвестиционных проектов, которые нанимали средних по компетенциям программистов — сейчас набор остановился. Также схлопнулся «пузырь» SMM: многие, кто зарабатывал на постинге мемов с котиками, потеряли место. Но я не думаю, что у высококвалифицированных айтишников и маркетологов будут проблемы с поиском работы.

Что работодатели будут требовать от сотрудников?

Юлия Епанечникова карьерный консультант «Контура»

Работодатели всегда требуют от сотрудников качественного выполнения своих обязанностей, а в период кризиса — ещё и умения гибко (и, по возможности, спокойно) реагировать на новые вводные. От сотрудника ждут готовности к компромиссам, инициативности и ответственности. Важно желание делать чуть больше обычного, осваивать новые навыки и тут же применять их в работе.

Антон Переладов автор блога «Резюме|Карьера|HR»

Чем гибче сотрудники, тем востребованнее они будут не только на рынке труда в целом, но и внутри компании. Адаптация сейчас — фактически слово-мантра для всех, кто хочет сохранить или увеличить свой доход. Что значит «адаптация»? Это умение видеть в кризисе не печали, а новые возможности и улавливать долгосрочные тренды.

Какие отрасли по-прежнему чувствуют себя хорошо?

Антон Переладов автор блога «Резюме|Карьера|HR»

За последние полтора месяца количество вакансий выросло только в госсекторе — компании с государственным участием будут получать максимальную поддержку в виде льгот, дотаций и субсидий. Все остальные сферы сокращаются: судя по данным HeadHunter, за период с 24 февраля по 27 марта количество вакансий сократилось на 35%. Многие компании ради выживания бизнеса будут резать зарплаты, сокращать персонал, уходить в «серую».

Но будут и отрасли, которые увеличат количество вакансий: это уже упомянутый госсектор, IT-компании и бизнес, ориентированный исключительно на российский рынок (все из-за импортозамещения). Специалисты, которые будут востребованы всегда — это продажники. Если вы умеете круто продавать, можете сменить отрасль на более перспективную. Но имейте в виду: бюджеты на обучение новых сотрудников тоже безжалостно урезаются.

Артемий Орехов HR Partner в Social Links

Из России уехали десятки тысяч айтишников (впрочем, и других компетентных специалистов тоже), поэтому российские компании сейчас активно нанимают тех, кто остался в стране. Во многом поэтому востребованными останутся и специалисты из HR-отрасли. Компаниям нужно ещё внимательнее оценивать и отбирать соискателей, пытаться удерживать хороших сотрудников, чтобы их не увели западные работодатели. Будет расти все, что связано с импортозамещением: промышленность, производство, строительство. Для выживания экономики импортозамещение должно идти полным ходом.

Что делать, чтобы остаться востребованным?

Артемий Орехов HR Partner в Social Links

Правильнее всего фокусироваться на том, что у вас лучше всего получается. Если, например, вы специалист по экспорту-импорту и прямо сейчас по специальности никаких вакансий нет, ищите новые внешнеэкономические направления или более востребованные смежные профессии. И не стоит забывать о soft skills — системное и аналитическое мышление, коммуникация, навыки управления временем и задачами. Эти навыки были важны, важны сейчас и будут важны и дальше.

Алексей Захаров президент SuperJob

Я бы предложил учить математику. Сегодня практически все профессии либо используют информационные технологии, либо создаются ими. Современная медицина — это медицина плюс математика, современное сельское хозяйство — это сельское хозяйство плюс математика. И если у молодого человека меньше 70 баллов за ЕГЭ по математике, карьеру в любой профессии он благополучно похоронил.

Переезжать ли ради карьеры?

Артемий Орехов HR Partner в Social Links

Уезжать или оставаться в России — это вопрос из области социально-политических предпочтений. Многие уезжают не потому, что там лучше или проще строить карьеру, а потому, что оттуда проще путешествовать и поддерживать привычный уровень жизни. Классный профессионал всегда найдёт, как себя реализовать и здесь.

Антон Переладов автор блога «Резюме|Карьера|HR»

Не стоит строить иллюзий: с релокацией просто не будет никому. Будет чуть легче, если вы хорошо знаете язык, на котором разговаривают местные, или работаете в IT. Но нельзя думать так: «Уеду, а там что-нибудь найду». Это не работает: место нужно искать заранее, а потом уже переезжать. Хотя работу в сфере обслуживания или в общепите можно найти практически везде, если вас привлекает такая дауншифтинг-романтика.