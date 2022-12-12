«Допустим, я могу кого-нибудь застрелить»

Внук знакомит бабушку с игровыми мирами.

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Материал подготовлен при поддержке Haier

При создании видеоигр студии чаще ориентируются на молодую аудиторию: около 58% американских геймеров — люди до 34 лет. В России среднестатистический игрок чуть старше — ему 36. Исследования показывают, что со временем геймеры становятся всё взрослее и обеспеченнее. Мы пошли дальше и решили проверить, как на современные видеоигры отреагируют пожилые люди. Для этого предложили протестировать популярные новинки и легендарную классику 77-летней Евгении Ивановне.

Она впервые узнала о видеоиграх около 20 лет назад, начав с Zuma — известной головоломки, где надо уничтожить лягушкой-идолом разноцветные шары, двигающиеся в сторону золотого черепа. На тот момент домашние компьютеры были редкостью — уничтожать шарики приходилось с рабочего. До пенсии Евгения Ивановна работала главным инженером. Сейчас в свободное время любит читать и смотреть фигурное катание.

Проводником в мир игр нового поколения для Евгении Ивановны стал внук Кирилл. Он играет с детства и начинал с первой приставки PlayStation.

Для эксперимента мы подобрали три известные видеоигры — Red Dead Redemption 2 (18+), Uncharted 4: Путь вора (18+) и Forza Horizon 5 (12+). А Евгения Ивановна и Кирилл собрались вечером на кухне и запустили их на ноутбуке Thunderobot 911 MR Max. Для наглядности и лучшего погружения мы отобрали для наших героев самые зрелищные отрывки игр.

Открытый мир и старые американские вестерны

Евгения Ивановна начала с Red Dead Redemption 2 — экшен-шутера от третьего и первого лица с открытым миром в жанре приключенческого вестерна. Играть там нужно за Артура Моргана — члена банды Ван Дер Линде, который решает проблемы группировки.

Мы заранее составили для Евгении Ивановны и Кирилла чек-лист, отметив в нём, что нужно успеть в каждой игре. В Red Dead Redemption 2 начали прохождение со второй главы, посчитав её наиболее зрелищной и богатой на события: действие разворачивается сразу после переезда банды Датча ван дер Линде в лагерь возле небольшого города Валентайн.

Евгения Ивановна сразу оценила пейзажи. Больше всего ей понравилось, что мир RDR 2 кажется живым и проработанным.

Мне понравилась картинка: везде красивая природа, все ходят и двигаются, разговаривают между собой. Порадовало, что я могу выбрать, как будут развиваться события. Допустим, я могу застрелить кого-нибудь или же помочь кому-то Евгения Ивановна

Визуально Red Dead Redemption 2 напомнила нашей героине старые американские вестерны вроде «Великолепной семёрки» 1960 года — в фильме ковбои защищают жителей мексиканской деревни от бандитов. Сходство с классической картиной Евгения Ивановна обнаружила в возможности помогать жителям Валентайна в игре.

Однако управление показалось ей сложным. Кирилл показывал бабушке, на какие кнопки нажимать во время езды и как пришпоривать коня, но первое время она всё равно путалась в кнопках.

Однажды Артур Морган под её управлением даже упал со скалы вместе с конём. Но через некоторое время Евгения Ивановна всё же привыкла и научилась сама садиться в седло.

Наша героиня призналась, что не успевала читать все подсказки и часто терялась, не понимая, что делать дальше.

Я довольно много и быстро читаю, но в игре мне не хватало времени — иногда буквально секунды, — чтобы изучить подсказку и среагировать Евгения Ивановна

Бабушке понравилось, что с самого начала у неё была возможность идти куда ей захочется. Открытый мир её впечатлил: ничего подобного в играх она раньше не видела. Однако Евгения Ивановна не оценила ругань и обсценную лексику в игре. По ее мнению, такие слова стоило бы вырезать или заменить «более культурными синонимами».

В Red Dead Redemption 2 Евгения Ивановна успела прокатиться на лошади вокруг Валентайна, выполнить несколько миссий, пострелять в бандитов и поговорить с жителями города — и ей понравилось.

Мне захотелось играть дальше. В игре всё по-человечески, естественно, как бывает в жизни. Я бы села поиграть с мужем, он стрелять как раз любит Евгения Ивановна

«Индиана Джонс» и погони от преследователей

Вторую игру показывали бабушке как пример кинематографичного приключения. Uncharted 4: Путь вора — экшен от третьего лица с элементами трёхмерного платформера. Почти всю игру управлять нужно одним персонажем — охотником за сокровищами Нейтаном Дрейком.

В Uncharted 4 запускали для Евгении Ивановны последний эпизод главы «Спрятано у всех на виду», в которой Нейтан убегает от машины с пулеметом. Остановились на отрывке из-за его зрелищности. Эпизод длится около 10 минут: в нём главный герой отстреливается от врагов, кидает гранаты и перемещается от машины к машине.

Uncharted 4 динамичнее размеренной Red Dead Redemption 2. Разницу отметила и Евгения Ивановна, сказав, что даже сама стала физически реагировать на действия Нейтана.

Кирилл помогал бабушке с управлением и подсказывал, в кого нужно стрелять.

Евгения Ивановна часто «погибала», но ей понравилась стрельба и общая скорость геймплея — отличный вариант, чтобы проверять реакцию.

Но управлять ей было сложно, особенно когда приходилось уворачиваться от преследований на джипе. Погоня прошла бы лучше, будь она помоложе, — сетует Евгения Ивановна.

Всё-таки мне 77 лет. Может, кто-нибудь в 60 или 65 лет пошустрее играл бы. Я, конечно, реагирую по-другому Евгения Ивановна

Визуальный ряд Uncharted 4 напомнил бабушке оригинальные фильмы об Индиане Джонсе. Ещё она порадовалась русскому дубляжу — с ним играть было приятнее.

В Uncharted 4 Евгения Ивановна оценила динамику и сюжет, хотя к быстрому геймплею пришлось привыкать. Игру тоже захотелось показать мужу.

Современные гонки и кактусы на бездорожье

Завершить игровое погружение решили в Forza Horizon 5 с динамичными гонками в открытом мире. Здесь попросили Евгению Ивановну пройти пролог: в нём игроку дают управлять несколькими видами машин на мексиканских трассах в пустыне, горах и тропическом лесу.

В отличие от двух предыдущих игр, геймплей Forza Horizon 5 Евгения Ивановна так и не освоила.

Управление показалось ей слишком сложным: она не успевала поворачивать в нужный момент, съезжала с дороги. А ещё бабушка то и дело врезалась в кактусы.

Игра не впечатлила бабушку и визуально: сами машины и погодные эффекты она оценила, но рассматривать остальное было не так интересно. По мнению Евгении Ивановны, игра уступает предыдущим вариантам сюжетом и диалогами. А из-за «замедленной реакции» наша героиня не смогла играть в неё так, как было задумано создателями, чтобы получить удовольствие.

В конце попросили героев расставить игры по местам.

Ловче поворачивать на дорогах Forza Horizon 5 или быстрее седлать лошадь в Red Dead Redemption 2 проще с мощным компьютером: ноутбук Thunderobot 911 MR Max с мощным процессором AMD Ryzen 7 5800H, видеокартой NVIDIA RTX 3070 Laptop GPU и 16 Гб оперативной памяти DDR4 справится с такими задачами.

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