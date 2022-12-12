«Допустим, я могу кого-нибудь застрелить»
Внук знакомит бабушку с игровыми мирами.
Материал подготовлен при поддержке Haier
При создании видеоигр студии чаще ориентируются на молодую аудиторию: около 58% американских геймеров — люди до 34 лет. В России среднестатистический игрок чуть старше — ему 36. Исследования показывают, что со временем геймеры становятся всё взрослее и обеспеченнее. Мы пошли дальше и решили проверить, как на современные видеоигры отреагируют пожилые люди. Для этого предложили протестировать популярные новинки и легендарную классику 77-летней Евгении Ивановне.
Она впервые узнала о видеоиграх около 20 лет назад, начав с Zuma — известной головоломки, где надо уничтожить лягушкой-идолом разноцветные шары, двигающиеся в сторону золотого черепа. На тот момент домашние компьютеры были редкостью — уничтожать шарики приходилось с рабочего. До пенсии Евгения Ивановна работала главным инженером. Сейчас в свободное время любит читать и смотреть фигурное катание.
Проводником в мир игр нового поколения для Евгении Ивановны стал внук Кирилл. Он играет с детства и начинал с первой приставки PlayStation.
Открытый мир и старые американские вестерны
Евгения Ивановна начала с Red Dead Redemption 2 — экшен-шутера от третьего и первого лица с открытым миром в жанре приключенческого вестерна. Играть там нужно за Артура Моргана — члена банды Ван Дер Линде, который решает проблемы группировки.
Мы заранее составили для Евгении Ивановны и Кирилла чек-лист, отметив в нём, что нужно успеть в каждой игре. В Red Dead Redemption 2 начали прохождение со второй главы, посчитав её наиболее зрелищной и богатой на события: действие разворачивается сразу после переезда банды Датча ван дер Линде в лагерь возле небольшого города Валентайн.
Евгения Ивановна сразу оценила пейзажи. Больше всего ей понравилось, что мир RDR 2 кажется живым и проработанным.
Визуально Red Dead Redemption 2 напомнила нашей героине старые американские вестерны вроде «Великолепной семёрки» 1960 года — в фильме ковбои защищают жителей мексиканской деревни от бандитов. Сходство с классической картиной Евгения Ивановна обнаружила в возможности помогать жителям Валентайна в игре.
Однако управление показалось ей сложным. Кирилл показывал бабушке, на какие кнопки нажимать во время езды и как пришпоривать коня, но первое время она всё равно путалась в кнопках.
Наша героиня призналась, что не успевала читать все подсказки и часто терялась, не понимая, что делать дальше.
Бабушке понравилось, что с самого начала у неё была возможность идти куда ей захочется. Открытый мир её впечатлил: ничего подобного в играх она раньше не видела. Однако Евгения Ивановна не оценила ругань и обсценную лексику в игре. По ее мнению, такие слова стоило бы вырезать или заменить «более культурными синонимами».
В Red Dead Redemption 2 Евгения Ивановна успела прокатиться на лошади вокруг Валентайна, выполнить несколько миссий, пострелять в бандитов и поговорить с жителями города — и ей понравилось.
«Индиана Джонс» и погони от преследователей
Вторую игру показывали бабушке как пример кинематографичного приключения. Uncharted 4: Путь вора — экшен от третьего лица с элементами трёхмерного платформера. Почти всю игру управлять нужно одним персонажем — охотником за сокровищами Нейтаном Дрейком.
В Uncharted 4 запускали для Евгении Ивановны последний эпизод главы «Спрятано у всех на виду», в которой Нейтан убегает от машины с пулеметом. Остановились на отрывке из-за его зрелищности. Эпизод длится около 10 минут: в нём главный герой отстреливается от врагов, кидает гранаты и перемещается от машины к машине.
Uncharted 4 динамичнее размеренной Red Dead Redemption 2. Разницу отметила и Евгения Ивановна, сказав, что даже сама стала физически реагировать на действия Нейтана.
Кирилл помогал бабушке с управлением и подсказывал, в кого нужно стрелять.
Но управлять ей было сложно, особенно когда приходилось уворачиваться от преследований на джипе. Погоня прошла бы лучше, будь она помоложе, — сетует Евгения Ивановна.
Визуальный ряд Uncharted 4 напомнил бабушке оригинальные фильмы об Индиане Джонсе. Ещё она порадовалась русскому дубляжу — с ним играть было приятнее.
В Uncharted 4 Евгения Ивановна оценила динамику и сюжет, хотя к быстрому геймплею пришлось привыкать. Игру тоже захотелось показать мужу.
Современные гонки и кактусы на бездорожье
Завершить игровое погружение решили в Forza Horizon 5 с динамичными гонками в открытом мире. Здесь попросили Евгению Ивановну пройти пролог: в нём игроку дают управлять несколькими видами машин на мексиканских трассах в пустыне, горах и тропическом лесу.
В отличие от двух предыдущих игр, геймплей Forza Horizon 5 Евгения Ивановна так и не освоила.
Игра не впечатлила бабушку и визуально: сами машины и погодные эффекты она оценила, но рассматривать остальное было не так интересно. По мнению Евгении Ивановны, игра уступает предыдущим вариантам сюжетом и диалогами. А из-за «замедленной реакции» наша героиня не смогла играть в неё так, как было задумано создателями, чтобы получить удовольствие.
В конце попросили героев расставить игры по местам.
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Интересно а если внук увидит такую бабушку, он начнёт ей лечить за то что со временем будет плохое зрение, и вообще много за компом сидеть нельзя?
Эх, Зума... Помню, любила в нее играть в детстве у бабушки. И в маджонг еще.
А ещё lines ("шарики").
Классная линейка китайского ноунейма от 1 до 4к зелени.