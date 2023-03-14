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На «Большой конференции маркетолога» расскажут, как теперь продвигать бизнес в России

А ещё там будут воркшопы и деловой спид-дейтинг.

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Материал подготовлен при поддержке платформы «МТС Маркетолог»

«Большая конференция маркетолога» пройдёт 22 марта в 14:00 в «Центре событий РБК» (но также можно будет посмотреть трансляцию онлайн).

На мероприятии российские эксперты — из «МТС Маркетолога», «ВКонтакте», «Яндекса» и Ozon — расскажут, как:

  • изменилась аудитория соцсетей и лидогенерация;
  • разработать рекламную стратегию на 2023 год;
  • использовать нейросети для маркетинговых кампаний;
  • работать с репутационными рисками;
  • повышать лояльность клиентов.

Предусмотрели и нетворкинг: экспертам можно будет задать вопрос или попросить у них совета.

На мероприятие приглашают руководителей и собственников малого и среднего бизнеса, маркетологов и всех, кто работает с рекламой в России. Участие — бесплатно. Чтобы участвовать офлайн, нужно зарегистрироваться до 19 марта.

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3 комментария
шатал устоев

«спид-дейтинг» звучит вери дэнжерус…

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Никита Климанов

соевым зайдет

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Andrei M

автору еще не поздно дать заднюю

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