На «Большой конференции маркетолога» расскажут, как теперь продвигать бизнес в России
А ещё там будут воркшопы и деловой спид-дейтинг.
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Материал подготовлен при поддержке платформы «МТС Маркетолог»
«Большая конференция маркетолога» пройдёт 22 марта в 14:00 в «Центре событий РБК» (но также можно будет посмотреть трансляцию онлайн).
На мероприятии российские эксперты — из «МТС Маркетолога», «ВКонтакте», «Яндекса» и Ozon — расскажут, как:
- изменилась аудитория соцсетей и лидогенерация;
- разработать рекламную стратегию на 2023 год;
- использовать нейросети для маркетинговых кампаний;
- работать с репутационными рисками;
- повышать лояльность клиентов.
Предусмотрели и нетворкинг: экспертам можно будет задать вопрос или попросить у них совета.
На мероприятие приглашают руководителей и собственников малого и среднего бизнеса, маркетологов и всех, кто работает с рекламой в России. Участие — бесплатно. Чтобы участвовать офлайн, нужно зарегистрироваться до 19 марта.
«спид-дейтинг» звучит вери дэнжерус…
соевым зайдет
автору еще не поздно дать заднюю