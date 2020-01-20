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Татьяна Боброва
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Американский стартап Clearview AI разработал приложение для распознавания лиц и продавал доступ к нему полиции Материал редакции

Пользователь может сфотографировать человека, а система найдёт все фотографии с ним в Facebook, YouTube и на других сайтах.

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Американский стартап Clearview AI разработал приложение для распознавания лиц, которое использует базу изображений, собранных с Facebook, YouTube и на других сайтах. Как пишет The New York Times, доступ к системе получали в том числе полиция и спецслужбы США и Канады.

С 2019 года компания сотрудничает более чем с 600 правительственными ведомствами, утверждают в Clearview AI. По данным стартапа, система находит до 75% совпадений. Однако неясно, сколько из них ложные — технология не проходила никаких проверок независимыми экспертами, отмечает издание. Опрошенные газетой сотрудники правоохранительных органов говорят, что система эффективна.

NYT отмечает, что методы сбора данных нарушают политики соцсетей. Например, в Facebook уже заявили, что начали проверку. В Clearview AI говорят, что стартап использует только общедоступные изображения — например, если пользователь изменит настройки конфиденциальности в Facebook, система не будет включать фотографии из профиля.

Система хранит все изображения, даже если впоследствии они будут удалены из первоисточника, пишет издание. Сейчас стартап работает над инструментом, который позволит пользователям запрашивать удаление изображений.

Clearview AI предлагает правоохранителям 30-дневную бесплатную пробную версию и годовую лицензию за $2000, указывает NYT. Пока неясно, станет ли технология доступна всем желающим.

Несмотря на растущую популярность, стартап избегал публичных упоминаний до конца 2019 года, пока прокурор во Флориде не обвинил женщину в краже из магазина Ace Hardware. Женщину опознали с помощью системы Clearview AI и использовали эти данные в суде.

Clearview AI создал разработчик из Австралии Хоан Тон-То, его партнёром стал помощник бывшего мэра Нью-Йорка Ричард Шварц, который должен был использовать связи для продвижения продукта.

Первую версию системы — Smartcheckr — они вместе с командой разработчиков запустили в конце 2017 года, но затем сменили название на Clearview AI и начали продвигать технологию среди правоохранительных органов.

В 2017 году стартап получил первое финансирование от фонда Kirenaga Partners и Питера Тиля. Тиль предоставил компании $200 тысяч, которые через два года конвертировались в долю в стартапе. В 2019 году Clearview AI привлекла ещё $7 млн от группы инвесторов, следует из данных Pitchbook. В самой компании не комментируют эти инвестиции.

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#новость #распознаваниелиц

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