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Татьяна Боброва
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Стартап Amixr.io с основателями из России привлёк $500 тысяч и прошёл в акселератор 500 Startups в США Материал редакции

Его технологию управления ИТ-инцидентами тестируют «несколько сотен» компаний, говорят в Amixr.io.

  • Система управления ИТ-инцидентами Amixr.io привлекла $500 тысяч в prе-seed раунде от группы инвесторов, рассказал vc.ru сооснователь стартапа Матвей Кукуй. Компания закрыла раунд в четвёртом квартале 2019 года.
  • Среди инвесторов: JointJourney Сергея Дашкова, Startech.vc, а также бизнес-ангелы Максим Ермилов, Никита Железной, Алексей Блохин, Антон Литвяков и Юлий Зегельман. Условия сделки стартап не раскрывает.
  • Также Кукуй рассказал, что Amixr.io стала участником 500 Startups — команда уже находится в офисе акселератора в Сан-Франциско.
  • Amixr.io запустили москвичи Матвей Кукуй и Ильдар Исхаков в 2019 году. Система позволяет оптимизировать каналы, адресатов и контент, чтобы повысить скорость решения ИТ-проблем. При внештатной ситуации сервис отправлялет сообщение конкретному инженеру, который сможет решить проблему. Сервис использует разные каналы — Slack, SMS, Telegram, звонки.
  • Количество клиентов и выручку в Amixr.io не раскрывают: «цифры меняются достаточно быстро каждую неделю». Матвей Кукуй отмечает, что сейчас сервис тестируют «несколько сотен» компаний.
​Ильдар Исхаков и Матвей Кукуй

#новость #инвестиции

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2 комментария
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Kir Burkhanov

1

У вас на сайте в слаке отображается скрин из Grafana.

Grafana сам может слать уведомления в любой канал, как в slack, так и в телегу. Зачем вы нужны?

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Евгений Пронягин

0

Зачем вы нужны если есть Sentry?

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