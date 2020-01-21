Стартап Amixr.io с основателями из России привлёк $500 тысяч и прошёл в акселератор 500 Startups в США
Материал редакции
Его технологию управления ИТ-инцидентами тестируют «несколько сотен» компаний, говорят в Amixr.io.
Система управления ИТ-инцидентами Amixr.io привлекла $500 тысяч в prе-seed раунде от группы инвесторов, рассказал vc.ru сооснователь стартапа Матвей Кукуй. Компания закрыла раунд в четвёртом квартале 2019 года.
Среди инвесторов: JointJourney Сергея Дашкова, Startech.vc, а также бизнес-ангелы Максим Ермилов, Никита Железной, Алексей Блохин, Антон Литвяков и Юлий Зегельман. Условия сделки стартап не раскрывает.
Также Кукуй рассказал, что Amixr.io стала участником 500 Startups — команда уже находится в офисе акселератора в Сан-Франциско.
Amixr.io запустили москвичи Матвей Кукуй и Ильдар Исхаков в 2019 году. Система позволяет оптимизировать каналы, адресатов и контент, чтобы повысить скорость решения ИТ-проблем. При внештатной ситуации сервис отправлялет сообщение конкретному инженеру, который сможет решить проблему. Сервис использует разные каналы — Slack, SMS, Telegram, звонки.
Количество клиентов и выручку в Amixr.io не раскрывают: «цифры меняются достаточно быстро каждую неделю». Матвей Кукуй отмечает, что сейчас сервис тестируют «несколько сотен» компаний.
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