Данные обезличены, но по ним всё равно можно установить конкретных пользователей, отмечает издание.

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Антивирус Avast через дочернюю компанию Jumpshot за «миллионы долларов» продаёт данные пользователей крупным корпорациям. Среди прошлых, настоящих и потенциальных клиентов — Google, Home Depot, Microsoft и другие, говорится в совместном исследовании Motherboard и PCMag.

Данные пользователей включают поисковые запросы в Google, местоположение в Google Maps, действия на LinkedIn, YouTube и на порносайтах, утверждает издание. Хотя эти данные не включают личную информацию, например имена, эксперты говорят, что по ним можно установить личность некоторых пользователей.

Неизвестно, какие компании являются бывшими, нынешними или потенциальными покупателями. В Microsoft заявили, что сейчас не сотрудничают с Jumpshot. В Yelp отметили, что работали с компанией единожды в 2018 году. В Google не ответили на запрос издания.

По собственным данным, у Avast 435 млн активных пользователей в месяц, а Jumpshot располагает данными со 100 млн устройств.

Один из продуктов Jumpshot — инструмент All Click Feed, который отслеживает клики пользователей на конкретном домене, например Amazon или eBay. В исследовании говорится, что нью-йоркская маркетинговая фирма Omnicom Media Group купила доступ к данным All Clicks Feed в 2019 году за $2,07 млн.

Avast собирал данные о пользователях, которые установили плагин для предупреждения о подозрительных сайтах. Об этом сообщил исследователь в области безопасности и создатель AdBlock Plus Владимир Палант в октябре 2019 года.

После этого Mozilla, Opera и Google удалили расширения Avast и его дочерней компании AVG из своих интернет-магазинов. С тех пор компания перестала собирать данные с помощью плагина и передавать их в Jumpshot, сообщил представитель Avast изданию.

Однако теперь компания собирает данные с помощью самого антивируса, утверждает издание со ссылкой на источник и документы, а в середине января 2020 года Avast начал запрашивать согласие пользователей на сбор данных.