Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Данные обезличены, но по ним всё равно можно установить конкретных пользователей, отмечает издание.
Антивирус Avast через дочернюю компанию Jumpshot за «миллионы долларов» продаёт данные пользователей крупным корпорациям. Среди прошлых, настоящих и потенциальных клиентов — Google, Home Depot, Microsoft и другие, говорится в совместном исследовании Motherboard и PCMag.
Данные пользователей включают поисковые запросы в Google, местоположение в Google Maps, действия на LinkedIn, YouTube и на порносайтах, утверждает издание. Хотя эти данные не включают личную информацию, например имена, эксперты говорят, что по ним можно установить личность некоторых пользователей.
Неизвестно, какие компании являются бывшими, нынешними или потенциальными покупателями. В Microsoft заявили, что сейчас не сотрудничают с Jumpshot. В Yelp отметили, что работали с компанией единожды в 2018 году. В Google не ответили на запрос издания.
По собственным данным, у Avast 435 млн активных пользователей в месяц, а Jumpshot располагает данными со 100 млн устройств.
Один из продуктов Jumpshot — инструмент All Click Feed, который отслеживает клики пользователей на конкретном домене, например Amazon или eBay. В исследовании говорится, что нью-йоркская маркетинговая фирма Omnicom Media Group купила доступ к данным All Clicks Feed в 2019 году за $2,07 млн.
Avast собирал данные о пользователях, которые установили плагин для предупреждения о подозрительных сайтах. Об этом сообщил исследователь в области безопасности и создатель AdBlock Plus Владимир Палант в октябре 2019 года.
После этого Mozilla, Opera и Google удалили расширения Avast и его дочерней компании AVG из своих интернет-магазинов. С тех пор компания перестала собирать данные с помощью плагина и передавать их в Jumpshot, сообщил представитель Avast изданию.
Однако теперь компания собирает данные с помощью самого антивируса, утверждает издание со ссылкой на источник и документы, а в середине января 2020 года Avast начал запрашивать согласие пользователей на сбор данных.
В декабре 2019 года Forbes сообщал, что Avast с 2013 года собирает данные о пользователях и продаёт их сторонним компаниям. Гендиректор Avast Ондрей Влчек тогда говорил, что речь не идет о продаже конфиденциальных данных.
Всем кто боится вирусов - у винды встроенный антивирус, чем он не устраивает?
Неприятное чувство, когда вспомнил, что именно Avast у тебя и стоит. Подскажите замену этому шпиону?
Bitdefender Internet Security. Настоятельно не рекомендую продукты McAffee и Касперского по изложенным в статье причинам.
А что, были или есть у кого-то иллюзии относительно анонимности и безопасности данных? 🤔
Нам только предстоит удивительный путь постепенного регулирования рынка данных. Мы даже шага ещё не сделали - только повернулись в ту сторону, куда идти собрались))
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