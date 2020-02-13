После объединения в SkillFactory появится направление дизайна и креативных профессий, но бренды будут развиваться отдельно.

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Онлайн-школа программирования SkillFactory выходит на рынок дизайна и объединяется с образовательным проектом Contented, развивающим курсы по дизайну. Об этом vc.ru сообщили в SkillFactory.

После объединения бренды будут развиваться отдельно: Contented — с фокусом на продуктах в области обучения дизайну и креативным профессиям, а SkillFactory — на работе с данными и программировании, пояснили в компании.

Основатель и генеральный директор Contented Евгений Стройнов станет партнёром SkillFactory и возглавит направление дизайна и креативных профессий. В 2020 году объединённая компания планирует за счёт нового направления дополнительно получить выручку в размере 100 млн рублей.

«Объединив два бренда, мы создаём очень сильного игрока в области технологий в образовании. Команда Contented привнесёт в общую компанию экспертизу в области дизайна, педагогики, а также поможет внедрить формат смешанного обучения как в области дизайна, так и программирования и data science», — заявил Евгений Стройнов.