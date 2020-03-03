История о том, как хобби превратилось в продукт, а ограничения помогли отказаться от лишних функций, научиться экономить и привлекать пользователей почти бесплатно.

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D’Efekt — iOS-приложение для обработки фото и видео c помощью фильтров.

Продукт создала команда разработчиков и дизайнеров из Еревана — они придумали технологию, которая позволила применять эффекты к отдельным объектам на видео, причём «поведение» фильтра зависело от их движения или закадрового звука.

Они запустили продукт в апреле 2018 года, но он не заинтересовал инвесторов, и команде пришлось год развивать продукт на свои средства — это позволило им отказаться от лишних функций и протестировать разные модели монетизации.

За два года основателям удалось привлечь 40 тысяч активных пользователей и $100 тысяч от инвесторов из США, Великобритании и Армении, а также заручиться поддержкой Apple.

Идея

Создатели D’Efekt — дизайнер Нане Туманян, разработчик Татевик Гаспарян и математик Вахак Хачикян. Все трое познакомились в Ереване в 2017 году, во время работы в стартапе Bazillion Beings, который разрабатывал социальных ботов для приложений и сервисов.

До переезда в Ереван Нане Туманян училась в Академии изящных искусств в Париже, а в Bazillion Beings пришла работать дизайнером. Вахак Хачикян занимался в стартапе дизайном, созданием анимации и производством видео.

Татевик Гаспарян пришла в компанию разработчиком, а до этого более десяти лет работала инженером в американской компании Synopsys (разрабатывает электронику и системы безопасности) и в армянской Cloudsidetech (создаёт игровые платформы и кроссплатформенные приложения).

​Нане Туманян и Татевик Гаспарян на Apple Entrepreneur Camp Apple

По словам Туманян, продукт Bazillion Beings не взлетел, и из компании постепенно стали уходить сотрудники. Тогда они вместе с Хачикяном решили запустить свой проект и стали обдумывать идеи.

Они любили снимать фото и видео на смартфон и обрабатывать их с помощью приложений. В какой-то момент они сошлись во мнении, что сервисы похожи между собой, предлагают одинаковые фильтры и не используют все технические возможности iPhone.

По словам Туманян, проблема создателей приложений с фото- и видеоэффектами в том, что их команда обычно состоит из разработчиков и бизнесменов — без дизайнеров.

Разработчики много чего умеют, но чаще всего они просто смотрят на конкурентов и говорят: давай возьмём этот элемент и тоже используем его. Они не погружаются глубже в креативный процесс. Нане Туманян соосновательница D’Efekt

Увидев нишу, партнёры решили её заполнить: создать приложение, с помощью которого пользователи iPhone могли бы накладывать эффекты не хуже, чем с помощью десктопных редакторов, а при необходимости — редактировать эффекты вручную. Так родилась идея D’Efekt.

Создание прототипа

На разработку прототипа у команды ушло около трёх месяцев, в это время они продолжали работать в Bazillion Beings. D’Efekt задумывался именно как приложение для смартфона, но ни Туманян, ни Хачикян не умели программировать под iOS, поэтому первые эффекты они сделали на ПК.

Партнёры не были готовы уходить из Bazillion Beings «в никуда» — поэтому они сперва решили привлечь инвестиции для запуска D’Efekt и после увольнения полностью сфокусироваться на проекте.

Однако инвесторы, с которыми они встречались, не были готовы вкладывать средства в идею без MVP. Тогда партнёры пригласили в проект свою коллегу Татевик Гаспарян. Она взялась за разработку первой версии приложения и справилась за неделю.

В качестве MVP они остановились на приложении с пятью эффектами, функциями записи и сохранения видео. Первая версия приложения была готова к апрелю 2018 года.

Подготовка к запуску и первые проблемы

С самого начала основатели работали над проектом втроём, не привлекая внешних специалистов. Гаспарян создаёт техническую «основу», затем Хачикян работает над дизайном эффекта. На последнем этапе Туманян финализирует дизайн и интегрирует новый эффект в интерфейс приложения.

Прежде чем запустить приложение, Туманян взялась за продвижение в соцсетях: создала страницу D’Efekt в Instagram и начала публиковать обработанные видео. Пользователи, которые подписались на аккаунт и ждали выхода приложения, и стали его первой аудиторией.

Впрочем, это не принесло ожидаемого эффекта: в первые месяцы скачиваний было немного (сколько — основатели не уточняют), а платными инструментами продвижения компания не могла воспользоваться из-за ограниченных ресурсов. «Мы просто запустили его. Мы не знали, чего ожидать», — вспоминает Туманян.

Несмотря на отсутствие инвестиций и внешней поддержки, в конце 2017 года все трое решили уйти из Bazillion Beings и вплотную заняться D’Efekt. «Тут началось самое трудное: у нас не было ни офиса, ни денег, ничего. И так продолжалось почти год», — признаётся Туманян.

Первое время после ухода из Bazillion Beings они развивали проект на свои средства, изредка подрабатывая на фрилансе.

Однако основателям повезло: в августе 2018 года их приложение попало, в список рекомендуемых в Японии, и за сутки его установили 6000 пользователей.

D’Efekt оставался популярным ещё несколько дней, с тех пор количество скачиваний в Японии держится стабильно на отметке 40–50 в день, иногда вырастая до 200–300 в день. С того момента D’Efekt выходил на главную страницу App Store каждые два или три месяца в разных странах.

И хотя у предпринимателей появился продукт, найти инвестора им по-прежнему на удавалось. В октябре 2018 года команда победила на национальном этапе международного конкурса для стартапов Seed Stars.

В качестве приза они получили скидки на сервисы (например, на Amazon Web Services) на сумму $70 тысяч, а также возможность представлять проект перед другими инвесторами и фондами из экосистемы Seed Stars. Платными бонусами команда в итоге не воспользовалась, но активно занялась поиском инвесторов.

Это занимало очень много времени. Мы готовили презентации, бюджет. Мы никогда не занимались бизнесом до этого, и оказалось, что убедить [инвесторов в высоком потенциале приложения] очень сложно. У нас не было бизнес-модели, ничего. Месяц за месяцем ходить на встречи каждый день и не видеть результатов — это было очень сложно. Нане Туманян соосновательница D’Efekt



Команда увидела первые результаты этой работы только к весне 2019 года. Но перед этим на их продукт обратили внимание в Apple.

Два недели в Калифорнии и первые инвестиции

Когда основатели D’Efekt разрабатывали приложение, сперва они планировали выпустить версию и для iOS, и для Android, но в итоге оставили только iOS: во-первых, у них было недостаточно денег и разработчиков, а во-вторых — они переживали, что использование Android ограничит их технические возможности.

Графический процессор iPhone мощнее, чем на большинстве Android-смартфонов, что позволяет команде D’Efekt не переживать о производительности устройств и фокусироваться на качестве эффектов, объяснили создатели приложения.

Кроме того, выбрав Apple и нативные фреймворки, они могут быстрее обновлять приложение вслед за iOS. Например, в последней версии iOS 13 появилась технология распознавания человеческих силуэтов — с её помощью D’Efekt может выделять на видео контуры тела и применять фильтры только к ним или только вокруг — как это делает белорусский видеоредактор Vochi.

В начале 2019 года Apple пригласила основателей D'Efekt принять участие в программе для женщин-предпринимательниц Apple Entrepreneur Camp.

Туманян, Гаспарян и Хачикян отправились в США и на протяжении двух недель посещали мастер-классы по дизайну, программированию, маркетингу, работали над проектом вместе с инженерами и экспертами Apple, а ещё — общались с другими предпринимателями со всего мира.

«Во время программы мы наконец-то по-настоящему осознали, что делаем что-то крутое. Все были очень впечатлены приложением и хотели сотрудничать с нами», — вспоминает Туманян.

С тех пор Apple держит команду в курсе последних обновлений и новых технологий. «Мы в постоянном контакте с ними. Каждый раз, когда они хотят выпустить какую-то новую технологию, они предупреждают нас, чтобы мы могли интегрировать её в приложение. Видимо, они увидели в проекте потенциал», — рассказывает Туманян.

Потенциал увидели и инвесторы — в мае 2019 года команда получила около $100 тысяч от армянских и международных венчурных фондов, сначала — от Index Ventures, потом — от Hive, Angel Investor Club of Armenia и нескольких индивидуальных инвесторов.

«Изначально мы рассчитывали на большую сумму, в районе $300 тысяч, но потом поняли, что нам хватит и этих денег», — рассказывает Туманян. Кроме того, основателям удалось сохранить доли (по 33%) — они заключили с инвесторами договор SAFE (Simple Agreement for Future Equity), шаблон которого разработали в Y Combinator.

Согласно документу, инвесторы получают долю в компании только после следующего этапа оценки и инвестиций или в случае продажи. Новые раунды в ближайшее время основатели проводить не планируют.

Поиск бизнес модели

Основатели D'Efekt не раз меняли модель монетизации продукта.

Сперва они сделали приложение платным (оно стоило $5), однако по словам Туманян, без опции пробной подписки мало кто был готов платить за неизвестный сервис.

Тогда в июне 2018 года разработчики изменили подход — сделали приложение бесплатным и открыли пользователям доступ ко всем функциям.

После этого они начали тестировать разные варианты, пытаясь найти наиболее оптимальный и привлекательный для пользователей. Например, добавили в бесплатную версию водяные знаки, которые можно было убрать только заплатив. Также стали добавлять отдельные платные эффекты.

С помощью А/В-тестирования (предлагая одной части пользователей платное приложение, а другой — бесплатное с возможностью купить расширенную платную версию), команда пришла к выводу, что наиболее оптимальный вариант — подписка.

Сейчас приложение можно скачать бесплатно, но чтобы использовать продвинутые функции (например, редактировать эффекты вручную, а не просто применять их), нужно оформить подписку стоимостью $3,99 в месяц или $23,99 в год (сумма зависит от страны в App Store). Всего в приложении 19 фильтров.

«[Цена] зависит от того, сколько мы сможем зарабатывать на покупках в самом приложении. Все новые опции будут монетизированы. Но у нас никогда не будет рекламы в приложении», — рассуждает Туманян.

Команда планирует сделать кастомизацию эффектов основным источником прибыли. У каждого эффекта есть от трёх до шести параметров, которые можно менять вручную. Записать видео с настройками по умолчанию можно бесплатно, но для более детальной обработки нужно будет приобрести подписку.

«Меняя параметры вручную, часто можно создать свой собственный, уникальный эффект. Наши пользователи очень это ценят, мы видим это по отзывам», — объясняет Туманян.

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Аудитория

Благодаря водяным знакам на эффектах приложение стало ещё более популярным: публикуя видео в Instagram, пользователи приводили новую аудиторию.

Сейчас у приложения ежемесячно около 40 тысяч активных пользователей по всему миру, а также 600 платных подписчиков (без учёта тех, кто покупал его в самом начале).

26% пользователей находятся в Китае, 14% — в США, 9% — в Японии, 6% — в России. Приложение поддерживает пять языков — английский, японский, китайский, французский и русский (устанавливается автоматически в зависимости от страны App Store).

Целевая аудитория D’Efekt — молодые люди от 20 лет, работающие в креативных индустриях (фотографы, продюсеры, музыканты). Создатели надеются, что приложением заинтересуются и подростки — самые активные пользователи соцсетей и приложений для обработки фото и видео.

По мнению Туманян, привлечь эту аудиторию помогут простой интерфейс и оригинальные эффекты — например, фильтры, которые учитывают закадровый звук видео.

«Этого больше ни у кого нет. Даже сейчас, спустя два года, никому не удалось скопировать нас. Мы точно знаем, что они [конкуренты] регулярно просматривают приложение и даже связываются с нами с целью коллабораций, но они просто не могут сделать то же самое», — поясняет предпринимательница.

По последним данным, около 30% пользователей D’Efekt редактируют видео в приложении хотя бы раз в неделю. Для оценки популярности приложения и роста количества пользователей команда использует не только статистику, но и данные из соцсетей (использование хэштегов, например).

Планы по развитию

Пока все эффекты для приложения создают Туманян и Хачикян, у команды D’Efekt ещё не было коллабораций с другими дизайнерами и художниками, но это в планах как ещё один способ продвижения.

«Самое интересное — это то, что те художники, работы которых нам очень нравятся и с которыми мы уже связались, уже используют наше приложение и эффекты. Так что как-нибудь у нас обязательно появятся эффекты, созданные в процессе коллаборации с этими художниками», — отмечает Туманян.

В ближайшем будущем команда собирается добавить в приложение две новых функции:

Возможность не только менять видео с помощью фильтров, но и редактировать — обрезать, менять скорость воспроизведения, воспроизводить наоборот.

Синхронизация изображения на экране с воспроизводимой музыкой: визуальные элементы на экране будут в реальном времени реагировать на звуки.



«Мы планируем запустить эту функцию как дополнительную фишку для диджеев и визуальных перформеров, они смогут использовать это на больших экранах», — объясняет Туманян.

Изначально Туманян, Гаспарян и Хачикян планировали создать ещё одно приложение D’Efekt, но не для любителей, а для профессионалов: в нём пользователи могли бы использовать более широкий спектр опций для редактирования видео и создавать собственные эффекты. Но пока работа над этой версией ещё не началась — команда полностью сконцентрировалась на мобильном приложении.

«То, что вы видите в приложении сейчас — только 20% того, что мы запланировали», — рассказывает Туманян. Судя по отзывам пользователей, есть спрос на приложение для iPad с расширенным выбором функций.