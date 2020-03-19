Но только после выхода постановления правительства России о порядке выдачи лицензии на онлайн-продажу лекарств.
- «Яндекс.Такси» в партнёрстве с аптечными сетями и фармацевтическими предприятиями запустят дистанционную продажу и доставку безрецептурных лекарств, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. В «Яндексе» подтвердили информацию.
- Заказать лекарство можно будет на сайте аптеки или производителя, оплатить — только безналичным способом. Заказ соберёт сотрудник аптеки, а доставит водитель или курьер сервисов «Яндекса», рассказали в компании.
- Сервис уже договорился о сотрудничестве с сетями «Горздрав», «Эркафарм», «Невис» и «Фармаимпекс», а также производителями Alium, «Полисорб» и другими. В первую очередь доставка лекарств появится в Москве и Санкт-Петербурге, а в будущем и в других регионах.
- По словам гендиректора розничного подразделения «36,6» Александра Кузина, доставка лекарств заработает после выхода постановления правительства, которое определит порядок выдачи лицензии на продажу. Третье чтение законопроекта о продаже лекарств через интернет состоится 19 марта 2020 года.
- Из-за вспышки коронавируса Covid-19 доля дистанционной продажи лекарств на рынке может составить примерно 20%, в обычной ситуации — 7%, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.
- Аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин сомневается, что «Яндекс.Такси» будет брать комиссию с аптек. В долгосрочной перспективе услуга скорее всего станет платной для потребителей, говорит Либин. «Яндекс» первое время не будет пытаться заработать на этом сервисе, согласился управляющий партнер фонда Leta Capital Александр Чачава.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Nechego Dobavit
«Доставка лекарств это моё хобби...»
MarkNechego
У меня вообще своя аптека
Ильдар АбдуллинMark
И как у тебя с доставкой дела?
MarkИльдар
Включите режим юмора с утра
Ильдар Абдуллин
Для аптек это проще, чем держать свой парк доставки. Обслуживать авто, зарплату водителям и т.п.
Alexander TereschenkoИльдар
Есть просто компании, которые этим на аутсорсе занимаются
Dmitriy DovoSИльдар
Они сейчас и так нормально продают и без доставки - бронируешь на сайте и забираешь в нужной аптеке.
Комментарий удален
Dmitriy DovoS
Водители и курьеры будут переносчиками вируса от двери до двери?