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Лиана Липанова
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Водители «Яндекс.Такси» займутся доставкой безрецептурных лекарств Материал редакции

Но только после выхода постановления правительства России о порядке выдачи лицензии на онлайн-продажу лекарств.

  • «Яндекс.Такси» в партнёрстве с аптечными сетями и фармацевтическими предприятиями запустят дистанционную продажу и доставку безрецептурных лекарств, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. В «Яндексе» подтвердили информацию.
  • Заказать лекарство можно будет на сайте аптеки или производителя, оплатить — только безналичным способом. Заказ соберёт сотрудник аптеки, а доставит водитель или курьер сервисов «Яндекса», рассказали в компании.
  • Сервис уже договорился о сотрудничестве с сетями «Горздрав», «Эркафарм», «Невис» и «Фармаимпекс», а также производителями Alium, «Полисорб» и другими. В первую очередь доставка лекарств появится в Москве и Санкт-Петербурге, а в будущем и в других регионах.
  • По словам гендиректора розничного подразделения «36,6» Александра Кузина, доставка лекарств заработает после выхода постановления правительства, которое определит порядок выдачи лицензии на продажу. Третье чтение законопроекта о продаже лекарств через интернет состоится 19 марта 2020 года.
  • Из-за вспышки коронавируса Covid-19 доля дистанционной продажи лекарств на рынке может составить примерно 20%, в обычной ситуации — 7%, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.
  • Аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин сомневается, что «Яндекс.Такси» будет брать комиссию с аптек. В долгосрочной перспективе услуга скорее всего станет платной для потребителей, говорит Либин. «Яндекс» первое время не будет пытаться заработать на этом сервисе, согласился управляющий партнер фонда Leta Capital Александр Чачава.

#новость #яндекстакси

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8 комментариев
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Nechego Dobavit

5

«Доставка лекарств это моё хобби...»

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Mark

Nechego
0

У меня вообще своя аптека

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Ильдар Абдуллин

Mark
0

И как у тебя с доставкой дела?

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Mark

Ильдар
0

Включите режим юмора с утра

Ответить

Ильдар Абдуллин

1

Для аптек это проще, чем держать свой парк доставки. Обслуживать авто, зарплату водителям и т.п.

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Alexander Tereschenko

Ильдар
0

Есть просто компании, которые этим на аутсорсе занимаются

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Dmitriy DovoS

Ильдар
0

Они сейчас и так нормально продают и без доставки - бронируешь на сайте и забираешь в нужной аптеке. 

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Комментарий удален

Dmitriy DovoS

1

Водители и курьеры будут переносчиками вируса от двери до двери? 

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