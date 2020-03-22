Стартапы недели: конкурс для хакеров по поиску уязвимостей сервисов, бронь столов в элитных ресторанах и другие проекты

А также обзор проектов из прошлогодних выпусков.

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На этой неделе в #стартапдня были пост о себе, четыре стартапа и ролик на YouTube.

United Investors — год! Краткий отчёт и место для поздравлений.

Американский Commonwealth Fusion Systems строит термоядерный реактор — это, пожалуй, самый амбициозный стартап из всех, что попадали в блог.

Шведский Einride делает электрофуры без водителя — в них даже кабины нет, человека в принципе сажать некуда. И их фурам уже разрешено ездить по дорогам общего пользования!

Cloudbeds — SaaS для гостиниц. Это единственный крупный стартап за неделю, который рискнул объявить об инвестициях на фоне коронавируса. Такая храбрость заслуживает попадания в блог.

InShorts — индийский новостной агрегатор, который укладывает все новости в 60 слов.

На YouTube-канале я публично разбираю инвестиционные презентации. В этот раз в обзоре первый питч-дек MRRly, стартап ищет сейчас 300 тысяч евро (кстати, даже если вы пока не единорог, но хотите попасть в разбор - пишите на gornal@gornal.ru).

И, конечно, не забываем проекты из выпусков предыдущих лет. На неделю приходится традиционная дата выпуска из Y Combinator, я часто писал о нескольких стартапах один пост, в итоге в отчет их попало очень много.

Goat, Arthena, Immortal Player Characters, Hexel, Volley, tEQuitable и Callisto – без новостей, Jungle Scout, Sheerly Genius и Pathrise без новостей растут.

Закрылись

Американский Boxouse изготавливал и продавал через интернет-магазин маленькие аккуратные домики из транспортных шестифутовых контейнеров. Площадь жилища получалась13 м², и в стандартной компоновке, уже с мебелью и техникой, оно стоило $20 тысяч. Предполагалось, что покупатели будут ставить их на заднем дворе нормального дома и сдавать через Airbnb.

В 2017 году он вышел из Y Combinator, но не помогло. Проект закрыт.

The Lobby неофициально соединяет кандидатов на интересную позицию с опытными сотрудниками компании. Инсайдеры помогают новичкам готовиться к собеседованию, рассказывают о типичных вопросах, критикуют резюме. Получасовой звонок за год стоит 40 долларов — для кандидата цена многократно отбивается даже лишними 10% успеха, сотруднику остается неплохой заработок даже после комиссии стартапа.

Проект рос медленнее плана и закрылся, хотя средства на счету ещё были. Остаток основатель использует для совершенно нового продукта без даже условной связи со старым. Любопытно, что при пивоте инвесторы получили предложение вернуть свои деньги обратно, но большинство отказались.

Борются

TravelTriangle

Индийский TravelTriangle выглядит как обычный поисковик по турам: фильтры, сортировки, скидки и лучшие цены — всё как у всех. Разница наступает после выбора: работа со стандартным сервисом в этот момент заканчивается оплатой, а с TravelTriangle всё только начинается. Пользователь не покупает тур сразу, он отправляет запрос в десяток агентств (не операторов). Агентства получают горячий лид и его обрабатывают: предлагают скидки, дополнительные опции, похожие варианты лучше или дешевле. В общем, сплошное «а поговорить» вместо унылого робота обычных систем бронирования.

В ноябре стартап привлек ещё $13 млн инвестиций, но главная новость года для любого туристического стартапа — конечно, коронавирус.

Hackerone

Hackerone организует конкурсы поиска уязвимостей в публичных сервисах. Компания пишет объявление в стиле «изучать вот этот раздел, плачу $100 за XSS, $300 за SQL-инъекцию, $1000 за удалённое исполнение кода, ошибки отправлять в таком-то формате», стартап приводит хакеров, организует выплаты и разрешает споры.

В сентябре стартап привлек раунд в $36 млн инвестиций, а по итогам 2019 года опубликовал оборот платформы: хакеры за год заработали на ней 40 миллионов долларов. Число круглое, но на фоне инвестиций – смешное, Uber при таком соотношении должен бы 58.5 миллиардов долларов в новом раунде получить.

Penenza

Российский Penenza дает деньги под тендеры в нескольких сценариях, самая простая схема — финансирование залогов. Стандартное условие многих конкурсов — гарантийный взнос за право участия, компания подтверждает серьезность намерений денежным переводом, который возвращается при любом исходе тендера. Организатор таким способом защищает себя от спама и рассматривает только содержательные заявки. Стартап даёт деньги под низкий процент и отправляет их сразу на тендерную площадку в счет гарантийного взноса — заёмщик не получает сумму «на руки» и не может потратить не по назначению. Конкурс разыгрывается, деньги возвращаются, дефолт почти невозможен. Для сбора средств Penenza выбрал модель маркетплейса, инвесторы дают деньги не самой компании, а распределяют средства по конкретным заёмщикам.

Проект не растет. Самое интересное — ЦБ пишет, что не летит и весь рынок сервис крауд-кредитования. Со стороны казалось, что новые игроки друг друга на растущей поляне толкают, а по отчёту за 2019 год почти в два раза упал и суммарный оборот. В комментариях к пресс-релизу регулятора представитель Penenza сказал, что проблема в конкуренции с банками.

Meitre

Meitre — система бронирования для лучших ресторанов. Opentable зарабатывает со звезды мишлен меньше, чем с обычного заведения с такой же проходимостью за счёт цен и удачного места. Подписка на CRM стоит столько же, но гурманы реже выбирают ресторан через маркетплейс. Meitre заточил свой продукт под нужды лучших, а не большинства и собирается собрать 3% самых интересных заведений. В Opentable они никогда не получат сервис под себя.

В мае стартап привлек $1,6 млн инвестиций. На фоне других проектов в блоге — это ноль, но для этого стартапа — много.

Mobydick

Питерский Mobydick — пример настоящего российского производства! Как в старом добром XIX веке, люди делают товары своими руками, а не перепродают что-то китайское или вообще виртуальное. В ассортименте две продуктовые линейки: для детей Mobydick изготавливает кофтёныши — кофты, которые превращаются в игрушки (или игрушки, которые превращаются в кофты?..), для взрослых стартап делает непромокаемую одежду для походов и плохой погоды в городе.

От первого лица: «Выручка в месяц в среднем 7 млн рублей, 2000–2200 заказов в месяц, производственные площади увеличились со 100 до 600 метров, коллектив с 10 человек до 45 человек. Расширяем ассортимент до базовой детской одежды, ищем инвестиции. Эксперименты с оптовыми отгрузками нам не понравились. Поэтому, продаём только в розницу, через собственный интернет-магазин и готовим продукты для отгрузки на маркетплейсы».

CHEQ

Израильский CHEQ — защищает бренды от рекламы в неподобающем месте. Все мы когда-то видели скриншоты, как баннер туроператора приглашает слетать в условную Турцию на фоне новости об авиакатастрофе. Вот стартап с этим и борется. По его словам, AI анализирует текст страницы и понимает, насколько та подходит для рекламы, и если не подходит, то рекламы не будет.

В ноябре CHEQ привлек $16 млн инвестиций. По СМИ циркулирует фраза, что компания сэкономила своим клиентам $5,8 млн на отказе от неправильной рекламы — поразительно мало, но пиарщики журналистов не поправляют, приходится верить.

Выход

Sprout Social

Американский Sprout Social упрощает жизнь SMM-щиков, рекламщиков и сотрудников саппорта в соцсетях. Он даёт удобные интерфейсы планирования постов, аналитики реакций пользователей, CRM для жалобщиков, мониторинга упоминаний бренда и подобных вещей. Всё это в какой-то мере есть в самих соцсетях, но Sprout пока впереди, для него такие фичи — суть бизнеса, а для Facebook — тридцать пятый приоритет. Кроме того, часть удобства состоит в самом факте единого кабинета для работы с разными сетями, этого в оригинальных версиях не будет никогда.

В декабре компания вышла на IPO. Сейчас биржа оценивает Sprout в $700 млн, до вируса акции стоили в полтора раза дороже.

Tiger Facility Services

Tiger Facility Services (бывший Book a Tiger) — немецкий стартап в области уборки. От российского Qlean он отличается тем, что берёт уборщиков в штат и B2B-фокусом. От традиционной клининговой компании – мобильным приложением да пиаром.

В этом году стартап продался, судя по интонациям – очень дешево.

P.S.: Через неделю НЕ будет встречи в GrowUp. Ждем конца эпидемии.

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