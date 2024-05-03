ЦБ протестирует систему для управления согласиями на обработку данных через Госуслуги Статьи редакции
Платформа будет хранить только согласия клиентов, но не сами данные, утверждает регулятор.
- До конца 2024 года на базе Госуслуг начнёт работать платформа коммерческих согласий, об этом сообщили «Известия» и «РИА Новости» со ссылкой на Банк России. На первых этапах проект будет действовать в пилотном режиме.
- Сервисом можно будет воспользоваться, если клиент захочет получить банковскую услугу, но у финансовой организации не будет достаточно сведений о нём. Тогда компания может запросить данные у другой, а пользователь — через платформу дать на это согласие, пояснили в ЦБ.
- Регулятор утверждает, что на платформе будут храниться лишь согласия клиентов, но не данные о них. Информация будет только у финансовых организаций и будет передаваться напрямую от компании к компании через открытые API. Также согласие на использование данных можно будет отозвать.
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Но уж согласий будет, как говна за баней и все разом включат, чтобы пользователей не утруждать.
А как еще? Да какая в принципе разница? Люди готовы слепок ануса "с передачей третьим лицам" оставить за промокод на 100 рублей :)
Алексей, это vc.ru, сказал А, говори Б:
- где слепки собирают?
- как передать третьим лицам и можно ли четвёртым с повышением выплаты?
- пруфы, естественно: слепки, выплаты, фото промокодов.
Ваши данные переданы третьим лицам, спасибо за согласие
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