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Сервисы
Лиана Липанова
2007

Пользователи сервиса экспресс-доставки продуктов «Самокат» пожаловались на сбой в работе приложения Материал редакции

В компании говорят, что из-за высокого спроса расширяют инфраструктуру и не успевают как следует подготовиться.

9 комментариев
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В сервисе быстрой доставки продуктов «Самокат» произошёл сбой. Пользователи в Москве и Санкт-Петербурге жалуются на проблемы с приложением.

В официальной группе «Самоката» во «ВКонтакте» один из пользователей пожаловался на сбой вечером 30 марта. Другие пользователи сообщали о сбое 31 марта.

В компании подтвердили vc.ru, что приложение может не работать в отдельных зонах в Москве и Санкт-Петербурге. Сервис расширяет инфраструктуру из-за резкого роста спроса, что и привело к «серии сбоев», объяснил vc.ru представитель компании.

Мы постоянно развиваем собственные системы для того, чтобы соответствовать нагрузке со стороны клиентов, курьеров и бэкофисных процессов. Сейчас в связи с резким ростом спроса мы вынуждены расширять инфраструктуру и адаптировать внутренние сервисы чаще и с более низким уровнем подготовки.

Сервис восстанавливается постепенно. Думаю, что в течение пары часов все работы будут завершены.

представитель «Самоката»

С проблемами из-за повышенного спроса сталкиваются и другие сервисы доставки продуктов, сообщало The Bell. 30 марта приложения «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Утконос» в Москве выдавали сообщение о перегрузке, «Сбермаркет» предлагал ближайшее время доставки продуктов Metro 3 апреля, а «Ашан» — вечер следующего дня. В «Яндекс.Лавке» не было большинства базовых товаров, а приложение «Вкусвилл» работало с задержкой до минуты, писало издание.

#новость #сбой #самокат

Сервисы
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9 комментариев
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Maxim Lialin

16

Молодцы ребята. Уверен, справятся. Хороший сервис

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Zachary Vichinsky

Maxim
0

В прошлую пятницу их московский офис "выселили" из БЦ ввиду закрытия.

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Николай Цыганов

15

Самокат - красавчики. Реально выручают. Выбор, конечно, не ахти, но зато быстро.

Ответить

Irina Smekhova

3

Привозят аж за 10 минут, я в восторге! Выбор маловат, но достаточен. Удачи, самокаты! 🤗

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Li Bel

1

видела вчера на улице одного из самокатчиков на велосипеде, у чувака был вид как будто он неделю не спал:(

Ответить

Kirill Zharckov

0

Все в норме) Самокат живой! 

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Евгений Шерстюк

Kirill
0

Не у всех

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Илья Фирсов

Kirill
0

Надолго ли?! Как я понимаю спрос будет только рости и если не проведут работу над ошибками, то будут проблемы и дальше 

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Денис Семенов

0

По крайней мере у них приложение никогда не лагало. После приложения перекреста и яндекса, вообще космос. 
Надеюсь у них все будет не по модели рокета, так как пока, откуда они берут деньги, я не очень понимаю. 

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