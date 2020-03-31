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В компании говорят, что из-за высокого спроса расширяют инфраструктуру и не успевают как следует подготовиться.
В сервисе быстрой доставки продуктов «Самокат» произошёл сбой. Пользователи в Москве и Санкт-Петербурге жалуются на проблемы с приложением.
В официальной группе «Самоката» во «ВКонтакте» один из пользователей пожаловался на сбой вечером 30 марта. Другие пользователи сообщали о сбое 31 марта.
В компании подтвердили vc.ru, что приложение может не работать в отдельных зонах в Москве и Санкт-Петербурге. Сервис расширяет инфраструктуру из-за резкого роста спроса, что и привело к «серии сбоев», объяснил vc.ru представитель компании.
С проблемами из-за повышенного спроса сталкиваются и другие сервисы доставки продуктов, сообщало The Bell. 30 марта приложения «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Утконос» в Москве выдавали сообщение о перегрузке, «Сбермаркет» предлагал ближайшее время доставки продуктов Metro 3 апреля, а «Ашан» — вечер следующего дня. В «Яндекс.Лавке» не было большинства базовых товаров, а приложение «Вкусвилл» работало с задержкой до минуты, писало издание.
Молодцы ребята. Уверен, справятся. Хороший сервис
В прошлую пятницу их московский офис "выселили" из БЦ ввиду закрытия.
Самокат - красавчики. Реально выручают. Выбор, конечно, не ахти, но зато быстро.
Привозят аж за 10 минут, я в восторге! Выбор маловат, но достаточен. Удачи, самокаты! 🤗
видела вчера на улице одного из самокатчиков на велосипеде, у чувака был вид как будто он неделю не спал:(
Все в норме) Самокат живой!
Надолго ли?! Как я понимаю спрос будет только рости и если не проведут работу над ошибками, то будут проблемы и дальше
По крайней мере у них приложение никогда не лагало. После приложения перекреста и яндекса, вообще космос.
Надеюсь у них все будет не по модели рокета, так как пока, откуда они берут деньги, я не очень понимаю.
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