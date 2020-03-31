Мы постоянно развиваем собственные системы для того, чтобы соответствовать нагрузке со стороны клиентов, курьеров и бэкофисных процессов. Сейчас в связи с резким ростом спроса мы вынуждены расширять инфраструктуру и адаптировать внутренние сервисы чаще и с более низким уровнем подготовки.

Сервис восстанавливается постепенно. Думаю, что в течение пары часов все работы будут завершены.