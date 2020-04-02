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Лиана Липанова
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«Ситимобил» установит перегородки между водителем и пассажирами в часть машин в Москве Материал редакции

Услуга появится и в других городах, если найдутся подрядчики.

8 комментариев
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Сервис заказа такси «Ситимобил» установит перегородки между водителем и задними пассажирскими сиденьями, чтобы предотвратить распространение коронавируса Covid-19, рассказал vc.ru представитель компании.

Рендер одного из подрядчиков «Ситимобила»​ TJournal

Перегородки появятся в части машин в Москве 3 апреля 2020 года. Первые прототипы «Ситимобил» оплатит самостоятельно. Сервис ведёт переговоры с партнёрскими таксопарками об оборудовании других автомобилей, подключенных к «Ситимобил».

«Сегодня стало понятно, что угроза вируса с нами надолго, и мы должны принять ещё более жёсткие меры, чтобы обезопасить наших пассажиров и водителей. Это будет такой же функцией (как детское кресло или перевозка питомцев), которую смогут выбрать пассажиры», — объяснили в «Ситимобил».

Услуга может стать постоянной, если будет востребованной у пассажиров, добавил представитель компании.

#новость #ситимобил #коронавирус

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8 комментариев
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Xann

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С прилавков исчезли занавески для ванн...:)

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Александр Кабешов

Xann
1

Только как это поможет клиентам, как же принципы открытости и прочее. Но и водитель в какой-то условной безопасности, за неделю эксплуатации, он полюбому протирая салон заразиться.

Сейчас реальные риски заразиться - это транспорт и медучреждения.

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Arthur Niazyan

Александр
0

Поджигать шашку ФАС после каждой поездки.

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Дмитрий Богданов

1

коронавирус - двигатель прогресса

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Гологенный Мяч

1

рестораны запустили кабинки для свиданий

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Alexander Gess

1

Не понимаю, почему до сих пор не сделают такие во всех автотакси.

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Иван Ташкинов

0

Отличная инициатива, давно пора. Если это спасёт хотя бы одного человека, это стоит того!

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Андрей Черников

0

Какой-то не очень наглядный рендер... Есть уже оборудованные такси: первое - жесткий экран, второе - мягкий. Один из производителей taxi-wall.ru

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