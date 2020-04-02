Услуга появится и в других городах, если найдутся подрядчики.

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Сервис заказа такси «Ситимобил» установит перегородки между водителем и задними пассажирскими сиденьями, чтобы предотвратить распространение коронавируса Covid-19, рассказал vc.ru представитель компании.

Рендер одного из подрядчиков «Ситимобила»​ TJournal

Перегородки появятся в части машин в Москве 3 апреля 2020 года. Первые прототипы «Ситимобил» оплатит самостоятельно. Сервис ведёт переговоры с партнёрскими таксопарками об оборудовании других автомобилей, подключенных к «Ситимобил».

«Сегодня стало понятно, что угроза вируса с нами надолго, и мы должны принять ещё более жёсткие меры, чтобы обезопасить наших пассажиров и водителей. Это будет такой же функцией (как детское кресло или перевозка питомцев), которую смогут выбрать пассажиры», — объяснили в «Ситимобил».