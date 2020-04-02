Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Услуга появится и в других городах, если найдутся подрядчики.
Сервис заказа такси «Ситимобил» установит перегородки между водителем и задними пассажирскими сиденьями, чтобы предотвратить распространение коронавируса Covid-19, рассказал vc.ru представитель компании.
Перегородки появятся в части машин в Москве 3 апреля 2020 года. Первые прототипы «Ситимобил» оплатит самостоятельно. Сервис ведёт переговоры с партнёрскими таксопарками об оборудовании других автомобилей, подключенных к «Ситимобил».
«Сегодня стало понятно, что угроза вируса с нами надолго, и мы должны принять ещё более жёсткие меры, чтобы обезопасить наших пассажиров и водителей. Это будет такой же функцией (как детское кресло или перевозка питомцев), которую смогут выбрать пассажиры», — объяснили в «Ситимобил».
Услуга может стать постоянной, если будет востребованной у пассажиров, добавил представитель компании.
С прилавков исчезли занавески для ванн...:)
Только как это поможет клиентам, как же принципы открытости и прочее. Но и водитель в какой-то условной безопасности, за неделю эксплуатации, он полюбому протирая салон заразиться.
Сейчас реальные риски заразиться - это транспорт и медучреждения.
Отличная инициатива, давно пора. Если это спасёт хотя бы одного человека, это стоит того!
Какой-то не очень наглядный рендер... Есть уже оборудованные такси: первое - жесткий экран, второе - мягкий. Один из производителей taxi-wall.ru
Блоги компаний
Показать еще